Max Verstappen zou als Formule 1-teambaas altijd kiezen voor een duidelijke hiërarchie binnen zijn team. De Nederlander legt uit waarom het voor hem in 2025 juist een voordeel was dat hij het alleen moest opnemen tegen het McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri.

Red Bull Racing hoopte het afgelopen seizoen eindelijk rust te brengen rondom het beruchte tweede zitje, maar ook die poging draaide uit op een teleurstelling. Liam Lawson kreeg begin 2025 zijn kans, maar werd na twee tegenvallende raceweekenden alweer aan de kant geschoven. Zijn vervanger Yuki Tsunoda wist evenmin te overtuigen en kwam structureel tekort in de strijd om de voorste posities. Voor 2026 werd de Japanner teruggezet naar de rol van reservecoureur en koos Red Bull voor Isack Hadjar als nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Verstappen stond er vaak alleen voor

Het gevolg: Verstappen stond er in de titelstrijd grotendeels alleen voor tegen de twee McLarens. Toch bleek dat geen nadeel, integendeel zelfs. In de tweede seizoenshelft zette de viervoudig wereldkampioen een verrassende comeback in, ondanks het gebrek aan strategische steun vanuit zijn eigen team. Volgens Verstappen werkte die situatie juist in zijn voordeel. “Als je alleen bent, kun je vol in de aanval en veel agressiever rijden,” vertelt hij bij Viaplay. “Dat heb ik eigenlijk altijd liever. Zeker als de auto’s redelijk gelijkwaardig zijn, dan wens ik ze veel succes met z’n tweeën.”

Bij McLaren pakte de aanpak anders uit. Norris en Piastri kregen het hele seizoen gelijke behandeling onder de zogenoemde papaya rules, waardoor ze elkaar regelmatig punten afhandig maakten. Iets waar Verstappen met interesse naar keek. “Ze zaten elkaar continu in de weg,” stelt hij. “Dan wordt het strategisch ook een stuk ingewikkelder.”

Verstappen wijst nummer één aan

Als hij zelf het voor het zeggen zou hebben, zou Verstappen dan ook een andere koers varen. “Ik zou altijd een duidelijke nummer één en twee aanwijzen,” zegt hij. “Natuurlijk moet die nummer twee genoeg punten scoren voor het constructeurskampioenschap, maar de rollen moeten wel helder zijn.”

McLaren bleef echter vasthouden aan zijn filosofie en dat resulteerde in een titelstrijd die pas in Abu Dhabi werd beslist. Norris trok daar aan het langste eind en mag in 2026 met startnummer 1 rijden. Toch verwacht Piastri niet dat dit iets verandert aan de onderlinge verhoudingen. De strijd binnen McLaren lijkt dus ook volgend seizoen volledig open.