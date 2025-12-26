user icon
Teambaas Verstappen laat zich uit: "Altijd een nummer één aanwijzen"

Teambaas Verstappen laat zich uit: "Altijd een nummer één aanwijzen"

Max Verstappen zou als Formule 1-teambaas altijd kiezen voor een duidelijke hiërarchie binnen zijn team. De Nederlander legt uit waarom het voor hem in 2025 juist een voordeel was dat hij het alleen moest opnemen tegen het McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri.

Red Bull Racing hoopte het afgelopen seizoen eindelijk rust te brengen rondom het beruchte tweede zitje, maar ook die poging draaide uit op een teleurstelling. Liam Lawson kreeg begin 2025 zijn kans, maar werd na twee tegenvallende raceweekenden alweer aan de kant geschoven. Zijn vervanger Yuki Tsunoda wist evenmin te overtuigen en kwam structureel tekort in de strijd om de voorste posities. Voor 2026 werd de Japanner teruggezet naar de rol van reservecoureur en koos Red Bull voor Isack Hadjar als nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Verstappen stond er vaak alleen voor

Het gevolg: Verstappen stond er in de titelstrijd grotendeels alleen voor tegen de twee McLarens. Toch bleek dat geen nadeel, integendeel zelfs. In de tweede seizoenshelft zette de viervoudig wereldkampioen een verrassende comeback in, ondanks het gebrek aan strategische steun vanuit zijn eigen team. Volgens Verstappen werkte die situatie juist in zijn voordeel. “Als je alleen bent, kun je vol in de aanval en veel agressiever rijden,” vertelt hij bij Viaplay. “Dat heb ik eigenlijk altijd liever. Zeker als de auto’s redelijk gelijkwaardig zijn, dan wens ik ze veel succes met z’n tweeën.”

Bij McLaren pakte de aanpak anders uit. Norris en Piastri kregen het hele seizoen gelijke behandeling onder de zogenoemde papaya rules, waardoor ze elkaar regelmatig punten afhandig maakten. Iets waar Verstappen met interesse naar keek. “Ze zaten elkaar continu in de weg,” stelt hij. “Dan wordt het strategisch ook een stuk ingewikkelder.”

Verstappen wijst nummer één aan

Als hij zelf het voor het zeggen zou hebben, zou Verstappen dan ook een andere koers varen. “Ik zou altijd een duidelijke nummer één en twee aanwijzen,” zegt hij. “Natuurlijk moet die nummer twee genoeg punten scoren voor het constructeurskampioenschap, maar de rollen moeten wel helder zijn.”

McLaren bleef echter vasthouden aan zijn filosofie en dat resulteerde in een titelstrijd die pas in Abu Dhabi werd beslist. Norris trok daar aan het langste eind en mag in 2026 met startnummer 1 rijden. Toch verwacht Piastri niet dat dit iets verandert aan de onderlinge verhoudingen. De strijd binnen McLaren lijkt dus ook volgend seizoen volledig open.

Freek-Willem

Posts: 6.555

@herman, je eerste zin is een verkeerde aanname en een eigen interpretatie. Wat ik ga zeggen overigens ook, maar dat terzijde.

Daar waar Max rijdt is vooralsnog meteen duidelijk dat hij de eerste rijder is. Ook als dat naast Russell en consorten is. Alleen is dan het verschil minder dan met zijn... [Lees verder]

  • 3
  • 26 dec 2025 - 10:12
Reacties (12)

  • HermanInDeZon

    Posts: 544

    Bij deze ook de vraag beantwoord of we Max ooit naast een Russell/Piastri/Leclerc/Norris zullen zien rijden :)

    Budget cap zorgt er sowieso al voor dat het praktisch onmogelijk is om beide rijders nog heel het seizoen lang dezelfde wagen te geven

    En de geschiedenis geeft hem gelijk natuurlijk - laatste dertig jaar is het eigenlijk vrij zeldzaam geweest dat je in een team dat voor de titel vocht geen nummer 1 had ... op een paar uitzonderingen na waar ofwel de voorsprong zodanig groot was dat het niet uit maakte ( Hamilton/Rosberg , Piastri/Norris ) ofwel het grondig mis gelopen is ( Alonso/Hamilton )

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 08:21
    • Freek-Willem

      Posts: 6.555

      @herman, je eerste zin is een verkeerde aanname en een eigen interpretatie. Wat ik ga zeggen overigens ook, maar dat terzijde.

      Daar waar Max rijdt is vooralsnog meteen duidelijk dat hij de eerste rijder is. Ook als dat naast Russell en consorten is. Alleen is dan het verschil minder dan met zijn recente teamgenoten. Max maakt gewoon zelf het verschil. Het is dan ook eerder dat de andere niet naast Max willen rijden. Alleen Carlos is daar m.i. een uitzondering op.

      • + 3
      • 26 dec 2025 - 10:12
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      @Freek-Willem je kan niet Max in een team zetten met Russel/Leclerc/Norris en hem tot eerste rijder bombarderen.

      Dat gaat "de andere" simpelweg niet aanvaarden en zal dus ook niet gebeuren. Heeft het team ook geen enkel belang bij, gaat alleen meer geruzie van komen (kijk naar Alonso - Hamilton waar Alonso dacht dat hij onvoorwaardelijk eerste rijder zou zijn).

      Dat is los van de discussie of/hoeveel sneller Max is.

      Het is allemaal net wat "makkelijker" als de rollen op voorhand duidelijk zijn. Zoals bij Max zijn teamgenoten het altijd geweest is (na Riccardo), zoals het was bij Hamilton en Bottas en zoals het was bij Schumacher en Irvine/Barichello/Massa.

      Ik zie ook niet waaorm mijn eerste zin dan een verkeerde aanname is? Ik bedoe, zou toch wat vreemd zijn van Max om in een constructie te stappen waarin hij zelf niet "gelooft" (en in mijn ogen terecht niet in gelooft)

      • + 2
      • 26 dec 2025 - 11:10
    • snailer

      Posts: 31.231

      Dit is een ongeoorloofde redenatie, Herman. Het gaat er om wat de teambaas van het F1 team indt.

      Bij Horner was dit duidelijk. De rijders kregen bij aanvang seizoen geen nummer 1 status. Als er een gat was geslagen en er leek een flinke strijd te ontstaan, dan was er intern een nummer 1.
      Hoe dat mij Mekkies is zou ik niet weten. Die zit er te kort en ik kan wel zeggen dat Verstappen voor 2025 overduidelijk zichzelf op de baan nummer 1 maakte.
      Ja. Mekkies gaf de voorkeur aan Veratappen. Het zou heel gek zijn geweest als dat anders was besloten.

      Wat Verstappen zegt is precies wat hij bedoelde.
      Als teambaas kies ik een nummer 1.
      Het betekent niets meer en niets minder dan dat.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 11:20
    • NicoS

      Posts: 19.965

      Echte grote coureurs dwingen die status af, kun je dat niet, dan ben je dus niet goed genoeg om je teamgenoot de baas te zijn.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 11:20
    • HermanInDeZon

      Posts: 544

      "Bij Horner was dit duidelijk. De rijders kregen bij aanvang seizoen geen nummer 1 status. Als er een gat was geslagen en er leek een flinke strijd te ontstaan, dan was er intern een nummer 1."

      Ben een andere mening toegedaan hier ...

      Vettel was duidelijk het lievelingetje van Horner
      Perez/Lawson/... waren ook nooit gecontracteerd in de hoop dat ze Max serieus zouden kunnen challengen

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 11:26
  • meister

    Posts: 4.174

    Als je als team een auto gebouwd hebt waar iedereen snel mee kan zijn dan heb je geen natuurlijke nummer 1.

    Een auto die voor iedereen snel is kun je vergelijken met een Arcade speelhal auto.
    RB bouwt een volbloed raceauto die snel is voor een echte one of a kind race coureur.
    De kans is nihil dat je teammaat er net zo snel mee kan zijn.

    • + 2
    • 26 dec 2025 - 09:33
    • NicoS

      Posts: 19.965

      Als de coureurs hetzelfde niveau hebben, dan kun je ook geen nummer één aanwijzen, dat is het geval bij McLaren in dit geval. Bij andere teams krijg je automatisch een nummer één omdat deze gewoon beter is.
      De nummer één bij Mercedes is Russell, bij Ferrari Leclerc, bij Aston Martin Alonso, bij Alpine Gasly, hier hoeft je niemand aan te wijzen, die selectie komt automatisch.
      Dus hoe snel de auto is, dat maakt niet uit, de coureurs moeten zelf die status binnen het team verdienen.
      Als je als coureur de snelste bent binnen het team, kan het team ook niet anders dan die coureur als nummer één te behandelen.

      • + 1
      • 26 dec 2025 - 11:14
    • Patrace

      Posts: 6.435

      Red Bull bouwt gewoon de auto die volgens hen in theorie het snelst is, zoals elk team dat doet. Vervolgens is het aan de coureurs om er de maximale performance uit te halen.
      Het is duidelijk dat Verstappen er meer uit haalt dan zijn teamgenoten. Maar dat wil niet zeggen dat de auto zelf zo moeilijk is, het probleem is dat Verstappen de lat erg hoog legt.
      Want wie zegt me dat als hij in de McLaren zou hebben gezeten, hij niet ook een halve seconde sneller zou zijn dan de huidige McLaren coureurs omdat hij extremer en daarmee sneller kan zijn qua setup van de auto?

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 13:15
    • meister

      Posts: 4.174

      Dat is wat Max ook zei
      Ik weet zijn precieze woorden niet maar hij zei zoiets als in dat hij in de McL 7 races voor het eind al kampioen was geweest.

      Wil je zo'n oneofakind coureur verslaan, lees Max, met je huidige 'okay' coureurs moet je een oneofakind Arcade racewagen ontwerpen lees raket waar iedereen en zijn moeder snel in is en dan hope for the Best.
      Nou dat is McL gelukt maar ook maar op zijn reet af.

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 14:25
