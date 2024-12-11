Campos
Campos
- Team naam Campos
- Basis Valencia, Spanje
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1997
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 1.824 reacties op Campos
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Campos
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FIA Formula 2 Championship Arvid Lindblad (GBR)...
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FIA Formula Academy The podium (L to R): Nerea ...
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FIA Formula Academy (L to R): Race winner Abbi ...
25 aug 2024Album
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Formula One World Championship (L to R): Sebast...
25 jul 2024Album
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FIA Formula Academy The podium (L to R): Abbi P...
23 jun 2024Album
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Formula One World Championship Sebastian Montoy...
5 mei 2024Album
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FIA Formula Academy Chloe Chambers (USA) Campo...
7 maa 2024Album
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FIA Formula Academy Carrie Schreiner (GER) Cam...
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Formula One World Championship (L to R): Juan P...
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FIA Formula 3 Championship David Vidales (ESP) ...
4 sep 2022Album
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FIA Formula 3 Championship Josep Maria Marti (E...
3 sep 2022Album
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FIA Formula 3 Championship Sebastian Montoya (C...
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FIA Formula 2 Championship Arvid Lindblad (GBR) Campos Racing. 30.05.2025. FIA Formula 2 Championship, Rd 6, Barcelona, Spain, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Barcelona, Spain xpbimages.com Barcelona Spain Friday Formula Two Formula 2 May F2 Spain Spanish Montmelo Circuit de Catalunya Barcelona 30 05 5 2025 Portrait
30 mei 2025Album
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FIA Formula Academy The podium (L to R): Nerea Marti (ESP) Campos Racing, second; Abbi Pulling (GBR) Rodin Motorsport, race winner; Maya Weug (NLD) Prema, third. 25.08.2024. FIA Formula Academy, Rd 4, Race 1, Zandvoort, Netherlands, Sunday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Sunday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands August Sunday Circuit Zandvoort August The Netherlands Holland N
25 aug 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy (L to R): Race winner Abbi Pulling (GBR) Rodin Motorsport celebrates on the podium with second placed Nerea Marti (ESP) Campos Racing. 25.08.2024. FIA Formula Academy, Rd 4, Race 1, Zandvoort, Netherlands, Sunday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Sunday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands August Sunday Circuit Zandvoort August The Netherlands Holland N
25 aug 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Sebastian Montoya (COL) Campos Racing walks the circuit with sister Paulina Montoya Freydell (COL) and father Paulina Montoya Freydell (COL). 25.07.2024. Formula 1 World Championship, Rd 14, Belgian Grand Prix, Spa Francorchamps, Belgium, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Belgian Grand Prix - Preparation Day - Spa Francorchamps, Belgium XPB Images Spa Francorchamps Belgium Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit d
25 jul 2024Album
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FIA Formula Academy The podium (L to R): Abbi Pulling (GBR) Rodin Motorsport, second; Chloe Chambers (USA) Campos Racing, race winner; Hamda Al Qubaisi (UAE) MP Motorsport, third. 23.06.2024. FIA Formula Academy, Rd 3, Race 2, Barcelona, Spain, Sunday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Sunday - Barcelona, Montmelo, Spain xpbimages.com Barcelona Spain June Sunday Barcelona Catalunya Montmelo Circuit de Catalunya Sp
23 jun 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship Sebastian Montoya (COL) Campos Racing F3 Driver with his girlfriend Hermes Hilinski. 05.05.2024. Formula 1 World Championship, Rd 6, Miami Grand Prix, Miami, Florida, USA, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Miami Grand Prix - Race Day - Miami, USA XPB Images Miami USA Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Miami Int
5 mei 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Chloe Chambers (USA) Campos Racing. 02.05.2024. FIA Formula Academy, Rd 2, Miami, Florida, USA, Thursday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Thursday - Miami, Florida, USA xpbimages.com Miami USA May Miami United States of America Florida Miami International A
7 maa 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Carrie Schreiner (GER) Campos Racing. 02.05.2024. FIA Formula Academy, Rd 2, Miami, Florida, USA, Thursday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Thursday - Miami, Florida, USA xpbimages.com Miami USA May Miami United States of America Florida Miami International A
7 maa 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Juan Pablo Montoya (COL) with Sebastian Montoya (COL) Campos Racing and Bruno Famin (FRA) Alpine Motorsports Vice President on the grid. 02.03.2024. Formula 1 World Championship, Rd 1, Bahrain Grand Prix, Sakhir, Bahrain, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Bahrain Grand Prix - Race Day - Sakhir, Bahrain xpbimages.com Sakhir Bahrain Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Bahrain I
2 maa 2024Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship David Vidales (ESP) Campos Racing. 03.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands Saturday September 03 3 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
4 sep 2022Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Kersvers F2-racewinnaar Martí racet ook in 2025 voor Campos
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11 dec 2024 14:09
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14:09F1
02 aug 2022 10:19
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10:19F2
24 maa 2021 17:02
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17:02F3
10 feb 2021 09:53
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09:53F2
05 feb 2021 14:57
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14:57F3
04 feb 2021 14:47
-
14:47F3
28 jan 2021 09:10
-
09:10F1
09 jun 2020 14:02
-
14:02F1
18 feb 2020 12:10
-
12:10F2
17 feb 2020 13:27
-
13:27F2
04 okt 2019 09:53
-
09:53F1
12 sep 2019 10:45
-
10:45F3
27 apr 2019 11:09
-
11:09F2
26 feb 2019 08:25
-
08:25F2
24 jan 2019 12:16
-
12:16F2
23 jan 2019 13:40
-
13:40F3
11 jan 2019 16:24
-
16:24F3
08 jan 2019 16:11
-
16:11F2
29 dec 2018 10:59
-
10:59F3
30 nov 2018 10:26
-
10:26GP3
-
10:12F2
29 nov 2018 15:52
-
15:52GP3
-
12:01F2
-
10:14GP3
28 jul 2018 13:26
-
13:26GP3
06 jul 2018 19:27
-
19:27F2
12 mei 2018 07:05
-
07:05GP3
27 apr 2018 09:51
-
09:51F2
18 apr 2018 09:28
-
09:28GP3
05 apr 2018 13:08
-
13:08F2
04 apr 2018 12:45
-
12:45F2
30 maa 2018 09:06
-
09:06WTCR
29 maa 2018 15:15
-
15:15F2
-
10:57WTCR
16 maa 2018 09:28
-
09:28GP3
15 maa 2018 10:15
-
10:15GP3
02 maa 2018 14:08
-
14:08WTCR
21 feb 2018 09:28
-
09:28GP3
15 feb 2018 09:12
-
09:12F2
09 feb 2018 08:15
-
08:15F2
05 feb 2018 14:56
-
14:56GP3
30 jan 2018 11:27
-
11:27F2
16 jan 2018 11:46
-
11:46F1
29 dec 2017 12:00
-
12:00F2
28 dec 2017 12:16
-
12:16GP3
16 nov 2017 11:49
-
11:49F2
13 nov 2017 09:28
-
09:28F1
04 okt 2017 12:14
-
12:14F2
24 aug 2017 06:48
-
06:48F2
28 jun 2017 09:06
-
09:06F1
27 jun 2017 08:54
-
08:54WTCC
24 jun 2017 14:02
-
14:02WTCC
22 mei 2017 12:14
-
12:14F2
11 mei 2017 11:27
-
11:27F2
11 apr 2017 15:15
-
15:15F2
-
13:10WTCC
13 maa 2017 14:27
-
14:27WTCC
12 maa 2017 07:57
-
07:57F2
13 feb 2017 15:44
-
15:44FV8
13 jan 2017 14:56
-
14:56GP3
05 okt 2016 17:25
-
17:25GP3
01 okt 2016 09:05
-
09:05GP3
30 sep 2016 11:35
-
11:35GP3
29 sep 2016 09:53
-
09:53GP3
03 sep 2016 10:29
-
10:29GP3
27 aug 2016 06:57
-
06:57GP3
03 aug 2016 09:28
-
09:28GP3
22 jul 2016 09:22
-
09:22WTCC
02 jul 2016 18:44
-
18:44F1
17 jun 2016 10:15
-
10:15F1
Historie Campos
-
Coureur#
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Campos Racing
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2026
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2025
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2024
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2023
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2022
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2021
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2020
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2019
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14
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15
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2018
-
2017
12
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11
-
12
-
11
-
12
-
12
-
Campos Racing
-
2026
23
-
2025
23
-
2024
23
-
2023
23
-
2022
23
-
2021
23
-
2020
23
-
2019
23
-
2018
23
-
2017
23
-
2016
23
-
22
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24
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Campos Racing
-
7
-
8
-
Campos Racing
-
Campos Motorsport
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1999
2
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DatumGrand PrixQR
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23 - 24 jun108
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25 - 26 mei1612
-
12 - 13 mei1212
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14 - 15 apr1512
-
25 - 26 nov15
-
30 - 1 okt8
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2 - 3 sep8
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26 - 27 aug16
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29 - 30 jul19
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22 - 23 jul10
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8 - 9 jul4
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1 - 2 jul1
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17 - 18 jun5
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26 - 27 mei5
-
13 - 14 mei12