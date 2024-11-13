WECNieuws
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WEC: Toyota bevestigt De Vries voor 2025
Voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries heeft een nieuwe deal getekend voor 2025. De Nederlandse coureur reed dit jaar voor Toyota in het World Endurance Championship, en dat ...13 nov 2024 10:46
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WEC: Hyundai kondigt langverwacht Hypercar-project aan
Het hing al eventjes in de lucht, maar vandaag is het officieel bevestigd. Hyundai gaat deelnemen aan het World Endurance Championship. Het Zuid-Koreaanse merk gaat met hun prem...12 sep 2024 10:09
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WEC: Jota gaat samenwerken met Cadillac vanaf 2025
Het World Endurance Championship kent dit seizoen een ijzersterk en divers startveld. Volgend jaar gaat er iets veranderen in de klasse, want een aantal teams gaan van fabrikant...07 aug 2024 08:48
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WEC: Ferrari pakt nipte zege in verregend Le Mans, Schuring beste in GT3
Ferrari #50 is de winnaar van de 92ste editie van de 24 heures du Mans. Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco en Miguel Molina mogen namens de Scuderia op het hoogs...16 jun 2024 16:00
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WEC: Aston Martin schrijft twee Valkyrie's in voor 2025
Vandaag gaat de 24 uur van Le Mans van start. Dit weekend wordt er ook steeds meer en meer bekend over de toekomst. Aston Martin maakte eind vorig jaar bekend dat ze mee gaan do...15 jun 2024 13:42
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WEC: Viscaal gaat deelnemen aan 24 uur Le Mans
Over ruim een maand staat de iconische 24 uur van Le Mans weer op het programma. Ook dit jaar staan er weer veel kansrijke Nederlanders aan de start van de autosportklassieker. ...06 mei 2024 17:22
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WEC: Vijf Nederlanders op deelnemerslijst Le Mans
Autosportfederatie FIA heeft de deelnemerslijst van de 24 van Le Mans bekend gemaakt. De iconische race kent dit jaar een overvolle deelnemerslijst met veel grote namen en zeer ...19 feb 2024 14:47
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WEC: Frijns krijgt Hypercar-zitje bij BMW
Aankomend seizoen kan nog wel eens mooi gaan uitpakken voor de Nederlandse autosportfans. In de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship kunnen meerdere Nederlanders...17 jan 2024 14:09
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WEC: Viscaal sluit seizoen af met vierde plaats: "Ik heb alles gegeven"
Afgelopen weekend werd er niet alleen geracet in de Formule 1, maar ook in het World Endurance Championship. In Bahrein werd de seizoensfinale afgewerkt en Bent Viscaal reed een...06 nov 2023 15:22
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WEC: Grosjean maakt eerste meters in Lamborghini Hypercar
De bekende Italiaanse autofabrikant Lamborghini is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. De wagen wordt uit...15 okt 2023 13:34
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WEC: McLaren kondigt opvallend LMGT3-programma aan
Het startveld voor het vernieuwde startveld voor het World Endurance Championship in 2024 begint steeds meer vorm te krijgen. Volgend seizoen verdwijnen de LMP2-bolides, wordt h...07 okt 2023 12:08
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WEC: Aston Martin kondigt lang verwacht Hypercar-project aan
Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel. Ook Aston Martin gaat deelnemen aan de topklasse van het enduranceracen. De Britse renstal heeft aangekondigd dat ze ...05 okt 2023 08:11
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WEC: Viscaal kent uitdagende race: "Oprecht tevreden met mijn inbreng"
Afgelopen weekend ging het World Endurance Championship-seizoen weer verder met de zes uur van Fuji. In Japan ging de zege naar het team van Toyota, hierdoor veroverde het merk ...11 sep 2023 10:46
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WEC: Lamborghini-hypercar doorstaat eerste grote test
De Hypercar-klasse in het World Endurance Championship zorgt dit jaar voor veel spanning. Veel fabrikanten nemen sinds dit jaar deel aan de klasse en het deelnemersveld zal in d...15 aug 2023 10:46
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WEC: Frijns wordt fabriekscoureur voor BMW
Robin Frijns heeft een nieuwe deal getekend als BMW- fabriekscoureur en zal uitkomen in het World Endurance Championship met het team BMW M Team WRT in de Hypercar-kla...03 aug 2023 10:26
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WEC: Lamborghini toont spectaculaire Hypercar aan de wereld
De 24 uur van Le Mans belooft volgend jaar nog spectaculairder te worden dan dit jaar. Aankomend jaar neemt immers ook Lamborghini deel met een Hypercar. Vandaag heeft de Italia...13 jul 2023 11:22
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WEC: Viscaal baalt na 6 uur van Monza: "Enorm frustrerend om in het achterveld te eindigen"
Afgelopen weekend kwam niet alleen de Formule 1 in actie, maar werd er ook geracet in het World Endurance Championship. In Italië werd de 6 uur van Monza verreden. De zege ...10 jul 2023 12:38
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WEC: Ferrari viert Le Mans-overwinning met optocht door thuisstad Maranello
Ferrari heeft haar recentelijke Le Mans-overwinning in stijl gevierd door een optocht door haar thuishaven Maranello te organiseren. Beide van haar hypercars waren aanwezig, met...21 jun 2023 15:14
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WEC: Van Uitert kijkt terug op hectische Le Mans: "Ik heb echt veel gereden"
De 24 uur van Le Mans was afgelopen weekend een groot spektakelstuk. Aan de race namen veel Nederlanders deel, waaronder ook Job van Uitert. Van Uitert maakte kans op een goed r...12 jun 2023 10:44
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WEC: Sterke Viscaal baalt van pech op Le Mans: "Teleurstelling overheerst"
Bent Viscaal ging afgelopen weekend op jacht naar eremetaal in de 24 uur van Le Mans. De Nederlandse Prema-coureur had samen met zijn teamgenoten een goede kans op een podi...12 jun 2023 07:36
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WEC: Le Mans: Ferrari stoot Toyota van troon na episch gevecht, Catsburg wint in GT
De #51 Ferrari AF Corse heeft de hegemonie van Totoya doorbroken en 100 jaar na de eerste editie de winst geclaimd tijdens de 91ste 24 uur van Le Mans. Voormalig F1-coureur Ant...11 jun 2023 16:00
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WEC: Video: Zware crash in openingsfase 24 uur van Le Mans
Voor het team van Action Express Racing is de 24-uursrace op Le Mans vlak na het zwaaien van de vlag op een drama uitgelopen. De #311 Hypercar Cadillac crashte hard met zeer gro...10 jun 2023 16:30
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WEC: Ford komt in 2024 met Mustang GT3 naar Le Mans
Het World Endurance Championship neemt na dit jaar afscheid van de huidige GT-regels en auto's. Vanaf 2024 zal er met GT3's worden gereden in het WEC, deze klasse krijgt...10 jun 2023 14:43
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WEC: LMP2-klasse verdwijnt in 2024, maar niet op Le Mans
Het startveld van het World Endurance Championship zal er vanaf 2024 heel erg anders uitgaan zien. Het toenemende aantal Hypercars en de nieuwe LMGT3-klasse zorgt ervoor dat er ...10 jun 2023 11:40
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WEC: Le Mans Preview: Goed gevulde Hypercar-klasse moet spanning terugbrengen aan front
Andre Lagache en Rene Leonard waren 100 jaar geleden de allereerste winnaars van de Grand Prix d'Endurance de 24 Heures. Precies een eeuw verder start vandaag de 91ste...10 jun 2023 07:36
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WEC: Het verhaal achter de NASCAR op Le Mans
De 24 uur van Le Mans is een pareltje op de internationale autosportkalender. Morgen gaat de wereldberoemde race van start en op de deelnemerslijst staan een aantal bijzondere d...09 jun 2023 17:05
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WEC: FIA onthult nieuwe WEC-kalender voor 2024
Dit weekend wordt de 24 uur van Le Mans verreden, men weet sinds vandaag ook wanneer de race in 2024 wordt verreden. Het World Endurance Championship en de FIA hebben namelijk d...09 jun 2023 13:16
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WEC: Alpine onthult spectaculaire Hypercar voor 2024
Het team van Alpine is vanaf volgend jaar ook actief in de hoogste klasse van het World Endurance Championship. De Franse renstal was al geruime tijd bezig met de ontwikkeling v...09 jun 2023 11:50
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WEC: Ferrari claimt pole position voor 24 uur van Le Mans
Aankomend weekend wordt de iconische 24 uur van Le Mans verreden. De volledige startopstelling voor de race is nu bekend, de zogenaamde Hyperpole-kwalificatie werd afgewerkt in ...09 jun 2023 08:11
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WEC: Deze voormalig Formule 1-coureurs doen mee aan de 24 uur van Le Mans
Aankomend weekend staat de 24 uur van Le Mans op het programma. Het wordt een bijzondere wedstrijd want Le Mans viert zijn honderdste verjaardag. De race vormt samen met de...08 jun 2023 17:05
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WEC: Viscaal jaagt op Le Mans-succes: "Ga mij niet wagen aan voorspellingen"
Aankomend weekend staat de iconische 24 uur van Le Mans weer op het programma. De race viert zijn honderdste verjaardag en de organisatie pakt dan ook flink uit. Aan de race nem...07 jun 2023 12:36
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WEC: Basketbal-icoon LeBron James aangesteld als Le Mans-starter
Aankomend weekend wordt de honderdste editie van de 24 uur van Le Mans verreden. Het belooft een groot spektakelstuk te worden met een extreem sterk deelnemersveld, veel Nederla...06 jun 2023 10:08
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WEC: Villeneuve stopt met WEC als reactie op zijn Le Mans-vervanging
Eerder deze week maakte Vanwall Racing het nieuws bekend dat oud F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve verrassend genoeg niet in de 24 uursrace van Le Mans mee zou doen. Na het h...01 jun 2023 14:53
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WEC: Alpine komt met belangrijk nieuws over Hypercar-project
Het team van Alpine is niet alleen actief in de Formule 1, maar ook in het World Endurance Championship. Dit jaar rijdt het team in de LMP2-klasse, maar volgend seizoen komen ze...31 mei 2023 10:46
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WEC: Villeneuve kan Triple Crown vergeten en start niet in 24 uur van Le Mans
Geruime tijd leek het erop dat Jacques Villeneuve dit jaar een gooi zou kunnen doen naar de befaamde Triple Crown. De Canadese coureur rijdt dit jaar in het World Endurance Cham...25 mei 2023 14:22
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WEC: Bandenwarmers keren eenmalig terug op Le Mans
Volgende maand staat de 24 uur van Le Mans weer op de planning. Door het grote Hypercar-startveld is de aandacht voor de autosportklassieker groter dan ooit. De organisatie heef...13 mei 2023 12:47
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WEC: Giedo van der Garde toegevoegd aan deelnemerslijst 24 uur van Le Mans
Volgende maand wordt de honderdste editie van de 24 uur van Le Mans verreden. De Nederlandse inbreng zal groot zijn en in alle klassen komen dan ook landgenoten in actie. In de ...02 mei 2023 11:37
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WEC: Viscaal grijpt net naast podium ondanks geweldige stints
P4 voor Bent Viscaal bij de zes uur van Spa-Francorchamps voor het World Championship Endurance. Op papier een puike prestatie maar de Nederlander had toch een bitterzoete nasma...30 apr 2023 18:43
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WEC: Viscaal heeft zin in 'thuisrace' op Spa: "We zijn er helemaal klaar voor"
Bent Viscaal komt zaterdagmiddag in actie bij de zes uur van Spa-Francorchamps voor het World Endurance Championship. Voor de Tukker voelt het een beetje als een thuiswedst...28 apr 2023 13:06
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WEC: Fabrikanten jagen op toegangsbewijzen voor nieuwe GT-klasse op Le Mans
De editie van 2023 moet nog plaatsvinden, maar nu al wordt er honderduit gesproken over de deelnemerslijst van de 24 uur van Le Mans in 2024. De oorzaak is het nieuwe GT3-reglem...19 apr 2023 16:25
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WEC: Viscaal maakt indruk: "Dat geeft mij een bijzonder goed gevoel"
Gisteren werd in het Portugese Portimão de tweede ronde van het World Endurance Championship verreden. De Nederlandse inbreng was groot en de Nederlanders waren zeker nie...17 apr 2023 09:33
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WEC: Kvyat wordt fabriekscoureur voor Lamborghini
Voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat heeft voor volgend jaar een nieuwe baan gevonden. De Russische coureur heeft voor 2024 namelijk een fabrieksstoeltje weten te bemachtige...13 apr 2023 13:54
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WEC: Viscaal jaagt op succes in Portugal: "Ontzettend gaaf circuit"
Terwijl het Formule 1-seizoen vrijwel de gehele maand april op pauze staat, gaat de rest van de autosportkalender gewoon door. Aankomend weekend staat namelijk de Portugese rond...13 apr 2023 10:09
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WEC: Van der Zande bestuurt Cadillac-hypercar in 6 uur van Spa
Op 29 april aanstaande wordt op het circuit van Spa-Francorchamps de 6 uur van Spa verreden in het World Endurance Championship. In het WEC wordt de topklasse dit jaar gevormd d...30 maa 2023 08:48
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WEC: Gemengde gevoelens bij Viscaal na seizoensopener in Sebring
Gisteren werd in het Amerikaanse Sebring het nieuwe WEC-seizoen afgetrapt. Nederlander Bent Viscaal reed de race voor het LMP2-team van Prema en maakte zelf geen fout, toch eind...18 maa 2023 16:07
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WEC: Start van een nieuw tijdperk: nieuw WEC-seizoen begint vandaag
De autosportliefhebber komt in de komende dagen aan zijn trekken. Waar de tweede Formule 1-race van 2023 staat gepland voor aanstaande zondag, daar trapt het gigantische startve...15 maa 2023 17:45
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WEC: Video: Flitsende Ferrari hypercar scheurt over hobbelig Sebring
Volgend weekend begint het wereldkampioenschap langeafstandsracen bij de 1000 miles van Sebring in de Verenigde Staten. In aanloop naar dit spektakel testen verschillende teams...12 maa 2023 15:20
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WEC: Sterk startveld voor Le Mans: Recordaantal Hypercars en kansrijke Nederlanders
In juni wordt de legendarische 24 uur van Le Mans weer verreden in Frankrijk. Het belooft een speciale editie te worden en de deelnemerslijst is dan ook zeer sterk. Nog niet all...28 feb 2023 07:43
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WEC: Pescarolo keert terug naar Le Mans met Peugeot-hypercar
De introductie van de Hypercar-reglementen in het Word Endurance Championship lijkt vooralsnog een schot in de roos. Veel fabrikanten maken een wagen volgens de LMH-regels of de...18 feb 2023 14:02
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WEC: Vandoorne reservecoureur van Hypercar-team Peugeot
Stoffel Vandoorne heeft het er maar druk mee. De 30-jarige Belg verdedigt niet alleen zijn titel in de elektrische Formule E-klasse, tevens is hij reservecoureur bij het Formule...07 feb 2023 10:48
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WEC: Kubica vindt onderdak bij LMP2-team van WRT
Robert Kubica heeft na zijn exit als Alfa Romeo-reserve een nieuw onderkomen gevonden. De Poolse coureur reed in de afgelopen jaren een aantal vrije trainingen en twee races als...03 feb 2023 14:08
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WEC: Volledig WEC-programma voor Viscaal bij Prema Racing
Goed nieuws voor Bent Viscaal: de 23-jarige Nederlander verdedigt in het komende seizoen de kleuren van het succesvolle team Prema Racing. Viscaal promoveert met het Italiaanse ...01 feb 2023 10:00
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WEC: Live: ontknoping virtuele 24 uur van Le Mans, Verstappen staakt wedstrijd
Nog een paar uur te gaan en dan eindigt de virtuele 24 uur van Le Mans. Tweevoudig F1-kampioen Max Verstappen was ook van de partij met de #1 Team Redline machine, maar nadat hi...15 jan 2023 10:17
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WEC: MotoGP-legende Rossi krijgt Hypercar-test
Sinds zijn vertrek uit de MotoGP heeft Valentino Rossi zijn vizier gericht op de autosport. De Italiaanse motorsport-legende rijdt sinds vorig jaar voor het team van WRT in de G...13 jan 2023 16:14
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WEC: Correa heeft dubbelrol in 2023: Naast F2 ook WEC-deelname
Juan Manuel Correa zal 2023 zien als een druk jaar. Naast zijn F2-avonturen met het Nederlandse team Van Amersfoort Racing, kondigde de 23-jarige Amerikaans-Ecuadoriaanse c...11 jan 2023 17:30
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WEC: Villeneuve gaat in 2023 voor fulltime WEC-deelname met team Vanwall
Oud F1-coureur Jacques Villeneuve zal in 2023 op de grid van het World Endurance Championship staan. De 51-jarige Canadees zal deel uitmaken van het Floyd Vanwall Racing Team, w...11 jan 2023 13:45
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WEC: Dertien Hypercars krijgen toestemming voor deelname in WEC-seizoen 2023
Het aankomende seizoen van het World Endurance Championship (WEC) belooft uiterst spannend te worden. Eerder vandaag kondigde het internationale kampioenschap van het langeafsta...11 jan 2023 12:19
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WEC: Giovinazzi benoemd tot Hypercar-coureur van Ferrari WEC-team
Het team van Ferrari rijdt aankomend seizoen niet alleen in de Formule 1, maar ook in de het WEC. De Italiaanse renstal keert na tientallen jaren terug in de topklasse van de en...11 jan 2023 10:23
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WEC: Le Mans-uitdager Porsche 963 krijgt LEGO-variant
Veel autosportliefhebbers hebben hun liefde voor de sport gevonden in hun jeugd. Een nieuwe generatie autosportliefhebbers krijgt nu de kans om kennis te maken met de racerij. H...07 jan 2023 14:12
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WEC: Grosjean tekent Hypercar-contract bij Lamborghini
De Formule 1-loopbaan van Romain Grosjean kwam na 2020 ten einde en sindsdien racet hij in de Verenigde Staten. Grosjean presteerde zeer sterk in de Indycar maar in de aankomend...07 dec 2022 09:36
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WEC: Viscaal werkt rookietest af voor Prema
Vandaag wordt op het circuit van Bahrein de zogenaamde rookie test van het World Endurance Championship verreden. Gisteren werd op dat circuit de seizoensfinale verreden en vand...13 nov 2022 07:36
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WEC: Lamborghini komt met meer informatie over Hypercar-project
Liefhebbers van de langeafstandracerij kunnen hun hart de komende jaren ophalen in het World Endurance Championship. Sinds men daar werkt met de nieuwe Hypercar-regels zeggen st...20 sep 2022 13:11
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WEC: Ferrari werkt eerste shakedown af met nieuwe Le Mans-uitdager
Ferrari is aankomend seizoen niet alleen actief in de Formule 1 maar ook in het WEC. De Italiaanse renstal is immers bezig met een hypercar-project om volgend seizoen in actie t...07 jul 2022 13:19
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WEC: Viscaal snelste 'zilveren' coureur en beste debutant op Le Mans
Bent Viscaal genoot van begin tot eind van zijn debuut in de 24 uur van Le Mans, de meest iconische langeafstandsrace van dit universum. De 21-jarige kwam uit voor ARC Brat...17 jun 2022 07:28
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WEC: Oppermachtig Toyota wint vijfde maal op rij 24 uur van Le Mans
Brendon Hartley, Sebastien Buemi en Ryo Hirakawa hebben met de Toyota Gazoo Racing #8 de 90ste editie van de 24 uur gewonnen in het algemeen klassement. Op gepaste afstand ...12 jun 2022 16:00
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WEC: Ferrari deelt eerste teaser van Hypercar
Vandaag is de start van de legendarische 24 uur van Le Mans. De Franse autosportklassieker kent een steeds sterker startveld, mede door de komst van de nieuwe Hypercar-klasse. D...11 jun 2022 09:36
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WEC: Op weg naar Le Mans: preview van de 90ste editie
Klokslag 16.00 start de 90ste editie van de 24 uur van Le Mans en een etmaal later is bekend wie de winnaars zijn. De Toyota's met nummer #7 of #8 zijn de grote favoriet voo...11 jun 2022 09:00
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WEC: De Vries valt in voor geschorste Cimadomo
Nyck de Vries is opgeroepen door TDS Racing om in te vallen voor de 24 uur van Le Mans in de LMP2-categorie. Het team moest Philippe Cimadomo op non-actief zetten van de steward...10 jun 2022 10:46
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WEC: Frijns grijpt in LMP2 Hyperpole bij 24 uur van Le Mans
Robin Frijns is de 90ste editie van Le Mans sterk begonnen in de LMP2. De Nederlander pakte pole met het Belgische WRT tijdens de Hyperpole van donderdagavond, waar de...10 jun 2022 10:05
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WEC: Op weg naar Le Mans: povere inbreng van Hollandse bodem
Voor de 90ste editie 24 uur van Le Mans doen er maar zes Nederlanders mee. In vergelijking met andere jaren wat pover. Mede door het wegvallen van Racing Team Nederland is er ee...10 jun 2022 07:45
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07 jan 2023 14:12
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14:12WEC
07 dec 2022 09:36
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09:36WEC
13 nov 2022 07:36
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07:36WEC
20 sep 2022 13:11
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13:11WEC
07 jul 2022 13:19
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13:19WEC
17 jun 2022 07:28
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07:28WEC
12 jun 2022 16:00
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16:00WEC
11 jun 2022 09:36
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10 jun 2022 10:46
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10:05WEC
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07:45WEC
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 15:00
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-
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
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Zaterdag
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Vrije training 3
12:30 - 13:30
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Zondag
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Vrijdag
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Vrije training 2
17:00 - 18:00
-
Zaterdag
-
Kwalificatie
16:00 - 17:00
-
Zondag
-
Snelste ronde
15:00 - 15:00