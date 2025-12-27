Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en Lando Norris en McLaren de rijders- en constructeurstitel gepakt hebben, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net kijkt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel dertien: Carlos Sainz, die zich positief op de kaart heeft gezet bij Williams.

Sainz kreeg begin 2024 een behoorlijke tik op zijn achterhoofd. De Spanjaard kreeg te horen dat hij zijn Ferrari-stoeltje in 2025 zou gaan verliezen aan Lewis Hamilton, waardoor het verhaal bij zijn droomteam ten einde kwam. Nadat lang aan Sainz werd getrokken door meerdere F1-teams en meerdere gesprekken te hebben gevoerd met onder andere Sauber en Alpine, koos hij voor Williams. Daar zou hij de taak krijgen om samen met Alexander Albon van de Britse renstal, een winnende constructeur te maken.

Naam: Carlos Sainz (Madrid, Spanje - 1 september 1994)

Eindklassering: Negende

Punten: 64

Beste resultaat: Derde (GP van Azerbeidzjan en Qatar)

Ondanks dat Williams en James Vowles met Sainz een uitstekende ervaren coureur binnentrokken, begon het avontuur van de Spanjaard moeizaam. In de eerste race in Australië reed hij - op onverklaarbare wijze - de muur in, nota bene achter de safety car. Daarnaast was Albon meerdere keren sneller, zowel in de kwalificatie als in de race. Halverwege het seizoen stond Sainz dan ook op een behoorlijke afstand van zijn teamgenoot.

Sainz herpakt zich geweldig

Na zes races achter elkaar geen enkel punt te hebben gescoord, viel het eindelijk de kant van Sainz op. In een regenachtige kwalificatie in Baku, wist hij zijn Williams op de tweede plek te zetten en uiteindelijk dan ook een podiumplek binnen te slepen. Vanaf dat moment lijken alle voorgaande resultaten te zijn vergeten en heeft hij zijn vertrouwen terug.

Vanaf het moment dat Sainz zijn eerste podiumplek bij Williams weet te bemachtigen, lijkt Albon geknakt te zijn door zijn teamgenoot. De Britse Thai scoort geen enkel punt meer daarna en moet ook vaak in de kwalificatie, zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot. En Sainz doet daar zelfs een schepje bovenop. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen komt als een addertje onder het gras vandaan in Qatar en weet zelfs zijn tweede podiumplek van het seizoen binnen te harken. Ook daar wordt hij derde na een uitstekende race in de een na laatste Grand Prix van het seizoen.

Wat kunnen Sainz en Williams volgend jaar?

Uiteindelijk heeft Sainz zijn eerste jaar bij Williams op een hele knappe wijze afgesloten. Na een enorme achterstand te hebben opgelopen op Albon qua punten, is hij na Abu Dhabi slechts op negen punten genaderd.

Aankomend seizoen gaan de reglementen in de F1 op drastische wijze op de schop. Williams, dat al sinds 2012 geen race meer heeft gewonnen, hoopt dan zich weer te kunnen meten met McLaren, Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari. Voor Sainz biedt dit kansen, aangezien hij nog altijd voor zijn eerste wereldtitel vecht.