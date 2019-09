George Russell is een Britse autocoureur die op 15 februari 1998 geborden werd in King's Lynn, Norfolk. Russell is hiermee de tweede coureur die uit King's Lynn komt, Martin Brundle ging hem in 1984 voor.

De carrièrestart van George Russell

Russell begon in 2006 op de karts en reed tot en met 2009 in de cadet-klasse. Hij werd MSA Brits kampioen en in hetzelfde jaar won hij het Britse Open. In 2010 stapte hij over naar de Rotax Mini Max-klasse en opnieuw werd hij Brits kampioen. Russell promoveerde in 2011 naar de KF3 klasse en behaalde hier de titel in het CIK-FIA Europese kampioenschap, hij verdedigde deze titel in 2012.

Na zijn kartloopbaan besloot Russell de overstap te maken naar de autosport. In 2014 won hij het BRDC Formule 4-kampioenschap met vijf overwinningen en in 2015 reed hij voor Carlin in de Formule 3. Hij scoort in 2015 een tweede plaats tijdens de Masters of Formula 3 in Zandvoort. Na een solide seizoen bij HitechGP in 2016 in de Formule 3, besloot de Engelsman over te stappen naar de GP3-klasse. Voor ART-Grand Prix won hij de titel in 2017 en mocht hij als Mercedes-junior voor Force India de vrijdagen in Interlagos en Abu Dhabi voor zijn rekening nemen.

George Russell in de F1

De Brits versloeg Lando Norris in een één op één gevecht in het Formule 2-kampioenschap van 2018. Dit zorgde ervoor dat hij bij Mercedes in de rangorde steeg. De Brit legde zelf contact om in 2019 voor Williams aan de slag te gaan. Door middel van een power point presentatie kon Russell het iconische team overtuigen om hem voor 2019 een zitje te geven. Russell maakte zijn debuut voor Williams tijdens de wintertest in Barcelona, de Engelsman kwam na oponthoud van een paar dagen de baan op. Tijdens de Grand Prix van Australië maakte Russell zijn officiële race-debuut in de Formule 1.

De rol van George Russel in de F1 van 2019

Russell zal in 2019 zijn duty's verdelen als Grand Prix-coureur bij Williams en testrijder van Mercedes AMG Petronas.