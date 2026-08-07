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F1 Kalender 2026

De Formule 1-kalender van 2026 telt maar liefst 22 races, waardoor het meteen een record te pakken heeft. De Grand Prix van Nederland, ook wel Dutch GP genoemd, maakt na 25 jaar afwezigheid weer een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit in Zandvoort mag de coureurs en teams verwelkomen waar Max Verstappen zal strijden om de zege. Naast Nederland is ook Vietnam nieuw op de F1-kalender.

Op 15 maart start het seizoen in Australie, met de Grand Prix van Abu Dhabi die het seizoen afsluit op 29 november. Van 3 tot en met 27 augustus kennen de coureurs en teams een verplichte zomerstop.


  • Australië

    Albert Park

    6 - 8 maa

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    • FP1

      6 maa - 02:30

    • FP2

      6 maa - 06:00

    • FP3

      7 maa - 02:30

    • QUALI

      7 maa - 06:00

    • STARTGRID

      8 maa - 05:00

    • RACE

      8 maa - 05:00

    • FASTEST LAP

      8 maa - 05:00

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  • China

    Shanghai International Circuit

    13 - 15 maa

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    • FP1

      13 maa - 04:30

    • SPRINT SHOOTOUT

      13 maa - 08:30

    • SPRINT STARTGRID

      14 maa - 04:00

    • Sprint

      14 maa - 04:00

    • QUALI

      14 maa - 08:00

    • STARTGRID

      15 maa - 08:00

    • RACE

      15 maa - 08:00

    • FASTEST LAP

      15 maa - 08:00

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  • Japan

    Circuit Suzuka

    27 - 29 maa

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    • FP1

      27 maa - 03:30

    • FP2

      27 maa - 07:00

    • FP3

      28 maa - 03:30

    • QUALI

      28 maa - 07:00

    • STARTGRID

      29 maa - 07:00

    • RACE

      29 maa - 07:00

    • FASTEST LAP

      29 maa - 07:00

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  • Bahrein

    Bahrain International Circuit

    10 - 12 apr

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    • FP1

      10 apr - 13:30

    • FP2

      10 apr - 17:00

    • FP3

      11 apr - 14:30

    • QUALI

      11 apr - 18:00

    • STARTGRID

      12 apr - 17:00

    • RACE

      12 apr - 17:00

    • FASTEST LAP

      12 apr - 17:00

    Details -

  • Saoedi-Arabië

    Jeddah Street Circuit

    17 - 19 apr

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    • FP1

      17 apr - 15:30

    • FP2

      17 apr - 19:00

    • FP3

      18 apr - 15:30

    • QUALI

      18 apr - 19:00

    • STARTGRID

      19 apr - 19:00

    • RACE

      19 apr - 19:00

    • FASTEST LAP

      19 apr - 19:00

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  • Verenigde Staten van Amerika

    Miami International Autodrome

    1 - 3 mei

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    • FP1

      1 mei - 18:00

    • SPRINT SHOOTOUT

      1 mei - 22:30

    • SPRINT STARTGRID

      2 mei - 18:00

    • Sprint

      2 mei - 18:00

    • QUALI

      2 mei - 22:00

    • STARTGRID

      3 mei - 22:00

    • RACE

      3 mei - 22:00

    • FASTEST LAP

      3 mei - 22:00

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  • Canada

    Gilles Villeneuve

    22 - 24 mei

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    • FP1

      22 mei - 18:30

    • SPRINT SHOOTOUT

      22 mei - 22:30

    • SPRINT STARTGRID

      23 mei - 18:00

    • Sprint

      23 mei - 18:00

    • QUALI

      23 mei - 22:00

    • STARTGRID

      24 mei - 22:00

    • RACE

      24 mei - 22:00

    • FASTEST LAP

      24 mei - 22:00

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  • Monaco

    Monte Carlo

    5 - 7 jun

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    • FP1

      5 jun - 13:30

    • FP2

      5 jun - 17:00

    • FP3

      6 jun - 12:30

    • QUALI

      6 jun - 16:00

    • STARTGRID

      7 jun - 15:00

    • RACE

      7 jun - 15:00

    • FASTEST LAP

      7 jun - 15:00

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  • Spanje

    Circuit de Catalunya

    12 - 14 jun

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    • FP1

      12 jun - 13:30

    • FP2

      12 jun - 17:00

    • FP3

      13 jun - 12:30

    • QUALI

      13 jun - 16:00

    • STARTGRID

      14 jun - 15:00

    • RACE

      14 jun - 15:00

    • FASTEST LAP

      14 jun - 15:00

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  • Oostenrijk

    Red Bull Ring

    26 - 28 jun

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    • FP1

      26 jun - 13:30

    • FP2

      26 jun - 17:00

    • FP3

      27 jun - 12:30

    • QUALI

      27 jun - 16:00

    • STARTGRID

      28 jun - 15:00

    • RACE

      28 jun - 15:00

    • FASTEST LAP

      28 jun - 15:00

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  • Groot Brittannië

    Silverstone

    3 - 5 jul

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    • FP1

      3 jul - 13:30

    • SPRINT SHOOTOUT

      3 jul - 17:30

    • SPRINT STARTGRID

      4 jul - 13:00

    • Sprint

      4 jul - 13:00

    • QUALI

      4 jul - 17:00

    • STARTGRID

      5 jul - 16:00

    • RACE

      5 jul - 16:00

    • FASTEST LAP

      5 jul - 16:00

    Details -

  • België

    Spa-Francorchamps

    17 - 19 jul

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    • FP1

      17 jul - 13:30

    • FP2

      17 jul - 17:00

    • FP3

      18 jul - 12:30

    • QUALI

      18 jul - 16:00

    • STARTGRID

      19 jul - 15:00

    • RACE

      19 jul - 15:00

    • FASTEST LAP

      19 jul - 15:00

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  • Hongarije

    Hungaroring

    24 - 26 jul

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    • FP1

      24 jul - 13:30

    • FP2

      24 jul - 17:00

    • FP3

      25 jul - 12:30

    • QUALI

      25 jul - 16:00

    • STARTGRID

      26 jul - 15:00

    • RACE

      26 jul - 15:00

    • FASTEST LAP

      26 jul - 15:00

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