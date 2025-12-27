Max Verstappen greep afgelopen seizoen net naast de wereldtitel. Na een sterke reeks in de tweede seizoenshelft kwam hij slechts twee punten te kort om Norris van de titel te houden. Verstappen nadert nu zijn persoonlijke record dat hij neerzette in zijn kampioensjaar 2023.

Verstappen begon dit jaar op een teleurstellende wijze aan het seizoen. Hij wist in de eerste seizoenshelft nog wel te winnen op de circuits van Suzuka en Imola, maar daarna zakte hij steeds verder en verder weg. Bij zijn team Red Bull Racing waren er de nodige problemen, en de McLarens van Norris en Oscar Piastri waren simpelweg sneller. Verstappen moest veel tijd toegeven op zijn concurrenten, en leek kansloos te zijn voor de wereldtitel.

Na een rampzalig weekend in Hongarije probeerde Verstappen uit te rusten in de zomerstop, en dat leek te werken. Toen hij in Zandvoort aan de start verscheen voor zijn thuisrace, leken hij en Red Bull haast herboren te zijn. Verstappen finishte als tweede, en stond daarna ook in alle resterende Grands Prix op het podium. In Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi wist hij ook nog te winnen.

Mooie reeks

Verstappen stond in totaal tien Grands Prix achter elkaar op het podium, en het is slechts de achtste keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat een coureur dit voor elkaar krijgt. Verstappen staat met deze reeks op gelijke hoogte met Lewis Hamilton, die vanaf de Braziliaanse Grand Prix in 2018 tot en met de Franse Grand Prix in 2019 tien races op rij op het podium stond.

Komt het record van Schumacher in zicht?

Verstappen deed het één keer beter in zijn loopbaan. Vanaf de Grand Prix van Abu Dhabi in 2022 tot en met de Italiaanse Grand Prix in 2023 in totaal vijftien keer op het podium. Aangezien het nieuwe seizoen volgend jaar van start gaat, kan Verstappen zijn reeks nog gaan uitbreiden. Hij heeft een foutloze seizoenstart nodig als hij het all time record uit de boeken wil rijden. Dit staat nu nog op naam van Michael Schumacher die begin deze eeuw negentien Grands Prix op rij op het podium stond.