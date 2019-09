Williams Grand Prix Engineering is een Britse Renstal die onstaan is nadat teameigenaar Frank Williams van 1969 tot en met 1976 onder de naam Frank Williams Racing Cars en Wolf-Williams actief was in de Formule 1. De eerste officiële race van het team van Williams was in 1977 tijdens de Spaanse Grand Prix.

Het Williams F1 team

Williams maakte in haar eerste jaar gebruik van aan March Chassis maar besloot in 1978 op de grid te verschijnen met de Williams FW06. De FW06 was een goede basis voor de FW07 waarmee Williams in de loop der jaren vele wedstrijden won. Het team werd in 1980 en 1981 wereldkampioen bij de constructeurs en won met Alan Jones in 1980 de wereldtitel bij de coureurs. In 1982 won Keke Rosberg de titel, Rosberg won dat jaar slechts één race. Williams behaalde in 1986 en 1987 opnieuw de titel bij de constructeurs en werd in 1987 kampioen met Nelson Piquet.

Williams het beste team in de jaren '90

In de jaren '90 liet Williams samen met partner Renault zien dat zij het beste team op de grid waren. In 1992, 1993, 1994, 1996 en 1997 behaalde het team de titels bij de constructeurs. Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) en Jacques Villeneuve (1997) werden wereldkampioen bij de coureurs. Na de laatste wereldtitel met Villeneuve raakte Williams in verval door het afhaken van partner Renault. In haar BMW-jaren kwam Williams terug richting de top, hun samenwerking eindigde omdat BMW uiteindelijk Sauber opkocht.

Tijdens de Grand Prix van Spanje in 2012 won Pastor Maldonando de laatste wedstrijd voor Williams tijdens de Spaanse Grand Prix. Het team kende goede seizoenen in 2014 en 2015, maar raakte opnieuw ernstig in verval in de daaropvolgende jaren. Waar het team in 2017 nog vijfde werd, scoorde het in 2018 slechts zeven punten.

Het Britse team staat onder leiding van Frank en Claire Williams (Deputy), zij worden ondersteund door Mike O'Driscoll (Williams Group) en Sir Patrick Head (oprichter Williams GP). In 2019 staat het team met George Russell (63) en Robert Kubica (88) aan de start. Nicholas Latifi is test en reserverijder, Jamie Chadwick is development driver. De renstal voert haar operaties uit vanuit Grove, Oxforshire nadat men eerst haar hoofdkwartier in Didcot had.