Williams
Williams
Oud-directeur van Volkswagen, maar vooral bekend als voormalig manager en CEO van Williams tussen 2020 en 2022.
- Team naam Williams
- Basis Grove, Oxfordshire, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1967
- Podiums 9
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 161.669 reacties op Williams
- 39 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Williams
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Formula One World Championship Carlos Sainz (ESP) Williams F1 Team FW48. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track Jnr Junior Jnr. Jr. Jr
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Formula One World Championship Lance Stroll (CDN) Aston Martin F1 Team AMR26 and Alexander Albon (THA) Williams F1 Team FW48 battle for position. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Race Action Track Alex Alexander
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Formula One World Championship Alexander Albon (THA) Williams F1 Team FW48. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Practice Action Track Alex Alexander
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Formula One World Championship Carlos Sainz (ESP) Williams F1 Team FW48. 24.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Practice Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Friday 24 07 7 2026 July Action Track Jnr Junior Jnr. Jr. Jr
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Formula One World Championship Alexander Albon (THA) Williams F1 Team. 23.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Rew / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Preparation Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Thursday Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest 23 07 7 2026 July Portrait Alex Alexander
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Formula One World Championship Williams F1 Team FW48 being prepared by mechanics in the pit garage. 23.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Preparation Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Thursday Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest 23 07 7 2026 July
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Formula One World Championship Williams F1 Team FW48 rear wing detail. 23.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Preparation Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Thursday Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest 23 07 7 2026 July Technical Detail
23 julAlbum
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Formula One World Championship Williams F1 Team FW48 rear wing detail. 23.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Preparation Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Thursday Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest 23 07 7 2026 July Technical Detail
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-
21:09F1
25 jul 2026 12:09
-
12:09F1
24 jul 2026 16:29
-
16:29F1
-
13:57F1
22 jul 2026 07:36
-
07:36F1
21 jul 2026 18:34
-
18:34F1
20 jul 2026 14:47
-
14:47F1
19 jul 2026 12:43
-
12:43F1
-
10:09F1
18 jul 2026 15:19
-
15:19F1
-
13:52F1
-
10:46F1
17 jul 2026 15:22
-
15:22F1
15 jul 2026 10:46
-
10:46F1
-
10:09F1
12 jul 2026 09:38
-
09:38F1
11 jul 2026 15:44
-
15:44F1
10 jul 2026 17:22
-
17:22F1
-
14:09F1
08 jul 2026 14:09
-
14:09F1
07 jul 2026 14:47
-
14:47F1
05 jul 2026 22:21
-
22:21F1
04 jul 2026 12:33
-
12:33F1
-
10:46F1
03 jul 2026 22:28
-
22:28F1
-
19:14F1
-
09:26F1
-
07:36F1
02 jul 2026 18:46
-
18:46F1
28 jun 2026 09:26
-
09:26F1
23 jun 2026 18:06
-
18:06F1
22 jun 2026 18:06
-
18:06F1
-
15:24F1
-
08:48F1
21 jun 2026 16:45
-
16:45F1
-
13:42F1
20 jun 2026 13:42
-
13:42F1
18 jun 2026 18:46
-
18:46F1
-
16:09F1
16 jun 2026 18:46
-
18:46F1
15 jun 2026 14:09
-
14:09F1
13 jun 2026 10:46
-
10:46F1
10 jun 2026 14:46
-
14:46F1
09 jun 2026 18:46
-
18:46F1
08 jun 2026 18:06
-
18:06F1
05 jun 2026 16:09
-
16:09F1
03 jun 2026 08:48
-
08:48F1
02 jun 2026 18:46
-
18:46F1
27 mei 2026 18:46
-
18:46F1
25 mei 2026 18:46
-
18:46F1
23 mei 2026 17:17
-
17:17F1
-
14:47F1
22 mei 2026 22:27
-
22:27F1
-
22:13F1
-
19:06F1
-
16:09F1
21 mei 2026 21:56
-
21:56F1
-
18:46F1
12 mei 2026 15:24
-
15:24F1
10 mei 2026 14:43
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14:43F1
09 mei 2026 15:44
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15:44F1
Historie Williams
-
Coureur#
-
Williams
-
2026
23
-
55
-
2025
23
-
55
-
2024
23
-
55
-
2
-
2023
23
-
2
-
6
-
2022
23
-
6
-
45
-
2021
6
-
63
-
2020
6
-
63
-
2019
63
-
88
-
2018
63
-
35
-
18
-
2017
18
-
19
-
2016
19
-
77
-
2015
19
-
77
-
2014
19
-
77
-
2013
16
-
17
-
2012
18
-
2011
12
-
2010
10
-
2009
16
-
2008
7
-
2007
16
-
2006
10
-
2000
10
-
1998
1
-
1997
3
-
1996
6
-
1994
2
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul1818
-
17 - 19 jul1515
-
3 - 5 jul1412
-
26 - 28 jun1717
-
12 - 14 jun12
-
5 - 7 jun118
-
22 - 24 mei9
-
1 - 3 mei139
-
27 - 29 maa15
-
13 - 15 maa9
-
6 - 8 maa1512
-
5 - 7 dec1213
-
28 - 30 nov73
-
21 - 23 nov5
-
7 - 9 nov1211
-
24 - 26 okt1212
-
17 - 19 okt914
-
3 - 5 okt1910
-
19 - 21 sep23
-
5 - 7 sep137
-
29 - 31 aug5
-
1 - 3 aug1314
-
25 - 27 jul56
-
4 - 6 jul98
-
27 - 29 jun17
-
13 - 15 jun910
-
30 - 1 jun1114
-
23 - 25 mei109
-
16 - 18 mei65
-
2 - 4 mei65
-
18 - 20 apr68
-
11 - 13 apr812
-
4 - 6 apr99
-
21 - 23 maa7
-
14 - 16 maa65
-
6 - 8 dec1811
-
29 - 1 dec1615
-
22 - 24 nov14
-
1 - 3 nov1517
-
25 - 27 okt912
-
18 - 20 okt1410
-
20 - 22 sep11
-
13 - 15 sep87
-
30 - 1 sep9
-
23 - 25 aug1814
-
26 - 28 jul1012
-
19 - 21 jul1314
-
5 - 7 jul99
-
28 - 30 jun1614
-
21 - 23 jun1918
-
7 - 9 jun1017
-
24 - 26 mei99
-
17 - 19 mei1417
-
3 - 5 mei1419
-
19 - 21 apr1412
-
5 - 7 apr1417
-
22 - 24 maa1211
-
7 - 9 maa1211
-
29 - 2 maa1315
-
24 - 26 nov1414
-
17 - 19 nov512
-
3 - 5 nov1311
-
27 - 29 okt149
-
20 - 22 okt159
-
6 - 8 okt1313
-
22 - 24 sep1316
-
15 - 17 sep1411
-
1 - 3 sep67
-
25 - 27 aug48
-
28 - 30 jul1514
-
21 - 23 jul1611
-
7 - 9 jul88
-
30 - 2 jul1011
-
16 - 18 jun97
-
2 - 4 jun1816
-
26 - 28 mei1314
-
5 - 7 mei1114
-
28 - 30 apr12
-
31 - 2 apr816
-
17 - 19 maa1716
-
3 - 5 maa1510
-
18 - 20 nov1913
-
11 - 13 nov1915
-
28 - 30 okt1712
-
21 - 23 okt812
-
7 - 9 okt9
-
30 - 2 okt1817
-
9 - 11 sep89
-
2 - 4 sep12
-
26 - 28 aug610
-
29 - 31 jul1716
-
22 - 24 jul1313
-
8 - 10 jul1312
-
1 - 3 jul12
-
17 - 19 jun1213
-
10 - 12 jun12
-
27 - 29 mei1615
-
20 - 22 mei1816
-
6 - 8 mei9
-
22 - 24 apr1812
-
8 - 10 apr1810
-
25 - 27 maa1614
-
18 - 20 maa1413
-
10 - 12 dec1616
-
3 - 5 dec1412
-
19 - 21 nov1517
-
12 - 14 nov1613
-
5 - 7 nov1316
-
22 - 24 okt1414
-
8 - 10 okt1315
-
24 - 26 sep310
-
10 - 12 sep139
-
3 - 5 sep1116
-
27 - 29 aug22
-
30 - 1 aug7
-
16 - 18 jul1212
-
2 - 4 jul811
-
25 - 27 jun1017
-
18 - 20 jun1412
-
4 - 6 jun1516
-
20 - 23 mei14
-
7 - 9 mei14
-
30 - 2 mei16
-
16 - 18 apr19
-
26 - 28 maa1514
-
11 - 13 dec1615
-
4 - 6 dec16
-
27 - 29 nov12
-
13 - 15 nov1916
-
31 - 1 nov11
-
23 - 25 okt14
-
9 - 11 okt14
-
25 - 27 sep16
-
11 - 13 sep1811
-
4 - 6 sep11
-
28 - 30 aug1516
-
14 - 16 aug17
-
7 - 9 aug1518
-
31 - 2 aug1812
-
17 - 19 jul1218
-
10 - 12 jul1116
-
3 - 5 jul1711
-
29 - 1 dec1817
-
15 - 17 nov1812
-
1 - 3 nov1817
-
25 - 27 okt1916
-
11 - 13 okt1816
-
27 - 29 sep1716
-
20 - 22 sep1816
-
6 - 8 sep1414
-
30 - 1 sep1415
-
2 - 4 aug1516
-
26 - 28 jul1710
-
12 - 14 jul14
-
28 - 30 jun1718
-
21 - 23 jun1818
-
7 - 9 jun1816
-
23 - 26 mei1915
-
10 - 12 mei1717
-
26 - 28 apr1615
-
12 - 14 apr1716
-
29 - 31 maa1915
-
15 - 17 maa16
-
23 - 25 nov1913
-
9 - 11 nov1417
-
26 - 28 okt1713
-
19 - 21 okt1413
-
5 - 7 okt1416
-
28 - 30 sep1315
-
14 - 16 sep1914
-
31 - 2 sep109
-
24 - 26 aug1512
-
27 - 29 jul1916
-
20 - 22 jul1217
-
6 - 8 jul1812
-
29 - 1 jul1313
-
22 - 24 jun1815
-
8 - 10 jun1617
-
24 - 27 mei1316
-
11 - 13 mei1811
-
27 - 29 apr108
-
13 - 15 apr1614
-
6 - 8 apr1814
-
23 - 25 maa1314
-
24 - 26 nov1010
-
10 - 12 nov97
-
27 - 29 okt106
-
20 - 22 okt109
-
6 - 8 okt910
-
29 - 1 okt118
-
15 - 17 sep178
-
1 - 3 sep27
-
25 - 27 aug168
-
28 - 30 jul1714
-
14 - 16 jul1510
-
7 - 9 jul179
-
23 - 25 jun83
-
9 - 11 jun79
-
25 - 28 mei149
-
12 - 14 mei913
-
28 - 30 apr69
-
14 - 16 apr86
-
7 - 9 apr614
-
24 - 26 maa76
-
25 - 27 nov9
-
11 - 13 nov11
-
28 - 30 okt8
-
21 - 23 okt7
-
7 - 9 okt119
-
30 - 2 okt5
-
16 - 18 sep12
-
2 - 4 sep6
-
26 - 28 aug8
-
29 - 31 jul9
-
22 - 24 jul109
-
8 - 10 jul11
-
1 - 3 jul79
-
17 - 19 jun56
-
10 - 12 jun73
-
26 - 29 mei10
-
13 - 15 mei75
-
29 - 1 mei24
-
15 - 17 apr56
-
1 - 3 apr68
-
18 - 20 maa65
-
27 - 29 nov68
-
13 - 15 nov75
-
30 - 1 nov63
-
23 - 25 okt717
-
9 - 11 okt34
-
25 - 27 sep35
-
18 - 20 sep75
-
4 - 6 sep53
-
21 - 23 aug36
-
24 - 26 jul612
-
3 - 5 jul34
-
19 - 21 jun43
-
5 - 7 jun43
-
21 - 24 mei1214
-
8 - 10 mei44
-
17 - 19 apr54
-
10 - 12 apr45
-
27 - 29 maa75
-
13 - 15 maa34