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Williams

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Williams

GB Williams

Oud-directeur van Volkswagen, maar vooral bekend als voormalig manager en CEO van Williams tussen 2020 en 2022. 

  • Team naam Williams
  • Basis Grove, Oxfordshire, Groot Brittannië
  • Team baas -
  • Technisch manager -
  • Chassis -
  • Motor -
  • Oprichtingsdatum 1 jan 1967
  • Podiums 9
  • Wereldkampioen -
  • Pole posities 0
  • Snelste race rondes -

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Coureur statistieken
  • Coureur
    Punten
    Gestart
    Niet gefinished
    Niet gestart
    Pole posities
    Podiums
    Zeges
  •  
    318
    137
    23
    1
    0
    2
    0
  •  
    1342.5
    240
    44
    2
    5
    29
    4

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