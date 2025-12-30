Helmut Marko heeft na de Grand Prix van Abu Dhabi afscheid genomen van Red Bull Racing. Na het raceweekend, waarin Max Verstappen het wereldkampioenschap zag verdwijnen naar McLaren-coureur Lando Norris, kwam een einde aan de lange samenwerking tussen Marko en het Oostenrijkse team. Een directe opvolger als hoofdadviseur wordt er niet aangesteld, ook niet in de persoon van Sebastian Vettel, die de afgelopen tijd vaak werd genoemd.

Marko vervulde ruim twintig jaar de rol van hoofdadviseur bij Red Bull en drukte een grote stempel op het sportieve beleid. Niet alleen bemoeide hij zich intensief met het Formule 1-team, ook speelde hij een sleutelrol binnen het Red Bull-opleidingsprogramma. Zo lag hij aan de basis van de doorbraak van onder anderen Max Verstappen en Sebastian Vettel.

Red Bull heeft momenteel geen adviseur

Formeel is Marko inmiddels vervangen binnen de verschillende Red Bull-onderdelen. Bij Red Bull Racing Limited, Red Bull Advanced Services en Red Bull Powertrains zijn Alistair David Rew en teambaas Laurent Mekies aangesteld als nieuwe directeurs. Een nieuwe hoofdadviseur, vergelijkbaar met de rol die Marko jarenlang bekleedde, lijkt er echter niet te komen.

Marko lijkt terugkeer Vettel uit te sluiten

Ook een mogelijke terugkeer van Vettel in een adviserende rol acht Marko onwaarschijnlijk. “Ik denk het niet,” liet de 82-jarige Oostenrijker weten tegenover oe24. “Hij heeft niet genoeg draagvlak. Bovendien zou hij het lastig krijgen met zijn, laten we zeggen, standpunten over anti-mobiliteit.”

Vettel staat bekend om zijn inzet voor duurzaamheid en klimaatbewustzijn, onder meer door het meenemen van bijenhotels naar Grands Prix. Marko plaatst daar zijn kanttekeningen bij. “Dat verhoogt de efficiëntie van coureurs niet,” aldus de oud-adviseur.

Marko overtuigt van Red Bull-Ford

Een terugkeer van Marko zelf is eveneens uitgesloten. Volgens hem bestaan er momenteel zelfs geen plannen om überhaupt een nieuwe hoofdadviseur aan te stellen. “Wat zou dat opleveren?”, vraagt hij zich hardop af. Zelfs als het Red Bull Ford-motorproject tegenvalt, ziet Marko geen reden om terug te grijpen op een oude partner als Honda. “Nee, absoluut niet. Het brengt risico’s met zich mee, maar je moet je eigen motor laten werken. De mensen die eraan werken, krijgen dat voor elkaar. Het team staat er goed voor en ik ben ervan overtuigd dat het goed komt.”