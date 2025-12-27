De Formule 1-wereld heeft een tweetal rustige kerstdagen achter de rug. Veel van hen trokken zich terug om samen met vrienden en familie even tot rust te komen. Dat gold ook voor Max Verstappen, die een zeer opvallend cadeautje kreeg van zijn vriendin Kelly Piquet.

Verstappen heeft een lang en intensief Formule 1-seizoen achter de rug. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen begon op een lastige wijze aan het seizoen, en hij zag zijn achterstand op McLaren-concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri per race groeien. Het zorgde ervoor dat hij kansloos leek in de strijd om de wereldtitel, maar daar dacht Verstappen anders over.

In de tweede seizoenshelft vocht Verstappen zich op knappe wijze terug in de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen stond in elke Grand Prix op het podium en profiteerde van geblunder bij de concurrentie van McLaren. De Nederlandse Red Bull-coureur wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Het zorgde ervoor dat hij uiteindelijk slechts twee punten te kort kwam om de titel van Norris af te pakken.

Genieten van de vrije tijd

Nu het seizoen voorbij is, kan Verstappen genieten van zijn vrije tijd en zijn familie. Hij werd dit jaar voor het eerst vader, en hij gaf tijdens het seizoen al vaker aan dat hij het liefst snel naar huis gaat, naar zijn dochter Lily. Op foto's die op sociale media werden gedeeld, was te zien dat Verstappen met zijn familie en vrienden genoot van de kerstdagen.

Bijzonder kerstcadeautje

Vanzelfsprekend horen daar ook cadeautjes bij, en Verstappens vriendin Kelly Piquet deelde een opvallende foto op haar Instagram Stories. Op de foto is te zien hoe Verstappen breeduit lachend poseert met een zwart shirt met een foto van hemzelf erop. Het gaat om een bewerkte foto van Verstappen na zijn zege in de Grand Prix van Las Vegas. De foto is overduidelijk bewerkt, aangezien Verstappen in het echt geen middelvinger opstak en geen sigaret in zijn mond had.

Fans vragen zich overigens wel af of het om een echte foto gaat, sommigen stellen dat het hier om een met AI bewerkt shirt gaat.