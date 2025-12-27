user icon
Kelly Piquet geeft Max Verstappen bijzonder kerstcadeautje

Kelly Piquet geeft Max Verstappen bijzonder kerstcadeautje

De Formule 1-wereld heeft een tweetal rustige kerstdagen achter de rug. Veel van hen trokken zich terug om samen met vrienden en familie even tot rust te komen. Dat gold ook voor Max Verstappen, die een zeer opvallend cadeautje kreeg van zijn vriendin Kelly Piquet.

Verstappen heeft een lang en intensief Formule 1-seizoen achter de rug. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen begon op een lastige wijze aan het seizoen, en hij zag zijn achterstand op McLaren-concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri per race groeien. Het zorgde ervoor dat hij kansloos leek in de strijd om de wereldtitel, maar daar dacht Verstappen anders over.

In de tweede seizoenshelft vocht Verstappen zich op knappe wijze terug in de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen stond in elke Grand Prix op het podium en profiteerde van geblunder bij de concurrentie van McLaren. De Nederlandse Red Bull-coureur wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Het zorgde ervoor dat hij uiteindelijk slechts twee punten te kort kwam om de titel van Norris af te pakken.

Genieten van de vrije tijd

Nu het seizoen voorbij is, kan Verstappen genieten van zijn vrije tijd en zijn familie. Hij werd dit jaar voor het eerst vader, en hij gaf tijdens het seizoen al vaker aan dat hij het liefst snel naar huis gaat, naar zijn dochter Lily. Op foto's die op sociale media werden gedeeld, was te zien dat Verstappen met zijn familie en vrienden genoot van de kerstdagen.

Bijzonder kerstcadeautje

Vanzelfsprekend horen daar ook cadeautjes bij, en Verstappens vriendin Kelly Piquet deelde een opvallende foto op haar Instagram Stories. Op de foto is te zien hoe Verstappen breeduit lachend poseert met een zwart shirt met een foto van hemzelf erop. Het gaat om een bewerkte foto van Verstappen na zijn zege in de Grand Prix van Las Vegas. De foto is overduidelijk bewerkt, aangezien Verstappen in het echt geen middelvinger opstak en geen sigaret in zijn mond had.

Fans vragen zich overigens wel af of het om een echte foto gaat, sommigen stellen dat het hier om een met AI bewerkt shirt gaat.

Henery

Posts: 453

Maar gelukkig nog niets van Pietje vernomen dus dan kan het niet waar zijn 😎

  • 8
  • 27 dec 2025 - 15:57
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.770

    Leuk hoor

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 15:18
    • Pietje Bell

      Posts: 32.625

      "Kelly Piquet geeft Max Verstappen bijzonder kerstcadeautje"

      Dat cadeautje was echter van Christine de Massy waar ze het
      kerstdiner mee genuttigd hebben.

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 20:41
  • gridiron

    Posts: 3.033

    Dus het bijzonder cadeau is een foto op Instagram.

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 15:44
  • Henery

    Posts: 453

    He, ik schrok al. Dacht even dat ze weer zwanger was 😇

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 15:55
    • Henery

      Posts: 453

      Maar gelukkig nog niets van Pietje vernomen dus dan kan het niet waar zijn 😎

      • + 8
      • 27 dec 2025 - 15:57
    • snailer

      Posts: 31.252

      Pietje zou in een hoekje gaan zitten groenen.

      • + 4
      • 27 dec 2025 - 16:32
    • Pietje Bell

      Posts: 32.625

      "Pietje zou in een hoekje gaan zitten groenen."

      Ben de Hulk niet! De echte Hulk dan, hè?!

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 20:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.123

    Pfff, is dát 'n Kerst cadeau?
    Ik heb m'n vriendin goed dronken gevoerd tot ze ging slapen en heb 'n flinke wind onder de dekens gelaten en het laken over haar hoofd getrokken.
    Kijk, daspas 'n cadeau!

    • + 3
    • 27 dec 2025 - 17:05
    • F1jos

      Posts: 4.925

      “ Hoe ouwer hoe gekker “.

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 18:19
  • Erwinnaar

    Posts: 5.304

    Even een correctie, er viel geen titel af te pakken van Norris. Wel de eerste plek in het kampioenschap. Dat lukte dus net niet.

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 19:46
  • Pietje Bell

    Posts: 32.625

    Sorry, maar waar is Lando mee bezig?!
    Max is al eeuwen bevriend met Martijn, Martin Garrix, en sinds vorig jaar gaat Lando ook
    ineens veel met Martijn om.
    Max is goed bevriend met de Klibansky broers, Joseph en Louis en Rico Verhoeven.
    Ze bezoeken elk jaar wel 1 of 2 races om Max toe te juichen.
    Ook zijn ze een hele dag met vrouwen en kinderen in Max zijn nieuwe penthouse geweest
    destijds toen hij net verhuisd was; in december '22 was dat meen ik. BBQen in de regen.
    En wie was er eergisteren met Martijn, Rico, Louis en Joseph Klibansky aan het feesten?
    Juist ......... Lando.

    https://www.instagram(.)com/p/DSxnPn_jKKu/?img_index=1

    Dezelfde foto van IG op Twitter:

    https://pbs.twimg(.)com/media/G9MXPH_bYAA5fgN?format=jpg&name=large

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 20:37
    • elflitso

      Posts: 1.703

      Was mij ook al opgevallen. Ik denk dat Lando, al zal hij het nooit toegeven, stiekem heel erg op kijkt tegen Max. Max hoeft niets extra's te doen om dat soort celeb's aan te trekken. Gewoon zichzelf blijven is genoeg. Mijns inziens heeft of had Lando dat stukken minder.

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 20:47
    • Pietje Bell

      Posts: 32.625

      Ach, eerst Max zijn vrienden overnemen en vervolgens zijn vriendin. 😜

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 21:04
    • elflitso

      Posts: 1.703

      @Pietje Hahaaaa ja je weet 't nooit natuurlijk. Maar als ik het vriendinneke van Lando zo eens gezien heb zou dat voor Lando toch een teruggang zijn....:-)

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 21:12
    • Pietje Bell

      Posts: 32.625

      Helemaal mee eens en bovendien heeft Lando al een moeder.

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 22:03
    • elflitso

      Posts: 1.703

      @Pietje, dat zegt niets...Max heeft die ook:-))

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 22:10
    • Pietje Bell

      Posts: 32.625

      Dat klopt, maar die ziet hij bijna nooit. Misschien 2 keer per jaar en afgelopen zomer is ze een paar dagen op zijn nieuwe jacht geweest.
      Lando's moeder komt naar bijna alle races en Lando komt vaak bij haar thuis.

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 22:13
    • Robin

      Posts: 3.001

      Ik zie het probleem eerlijk gezegd niet… waarom mag hij niet ook met die mensen omgaan?
      Het ziet er niet naar uit dat hij ze dwingt toch?

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 22:28
  • meister

    Posts: 4.179

    Serieus, hij besteed tonnen zoniet miljoenen aan haar en zij maakt zich er met een lousy t shirt vanaf.
    Ze moest zich rot schamen.

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 21:41

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

