Toekomst Verstappen uitgestippeld: "Max krijgt zeker een goede auto"

Toekomst Verstappen uitgestippeld: "Max krijgt zeker een goede auto"

Volgens Günther Steiner hoeft niemand zich zorgen te maken over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zal volgens de voormalig Haas-teambaas altijd in een competitieve auto zitten, mede dankzij de mensen die hem omringen. Met name Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen spelen daarin een sleutelrol.

Doordat Verstappen de titel nipt misliep, slechts twee puntjes tekort ten opzichte van Lando Norris en er een behoorlijke leegloop bij Red Bull Racing aan de gang is, wordt er ook gespeculeerd over de toekomst van de Nederlander. Hij zou al met zijn entourage en Mercedes-teambaas Toto Wolff hebben gezeten en doordat Fernando Alonso en Lewis Hamilton op leeftijd zijn, kunnen er in 2027 ook stoelen beschikbaar zijn bij Ferrari of Aston Martin. Als het aan Steiner ligt, hoeven de Verstappen-fans zich geen zorgen te maken.

Steiner over toekomst Verstappen

In de podcast The Red Flags ging Steiner in op de toekomst van de Nederlander. “Max zal altijd in de juiste auto zitten”, stelt de Italiaan. “Hij blijft presteren en successen boeken, omdat hij slim is en wordt omringd door slimme mensen. Zijn contract ligt in feite open en elk team met een winnende auto wil Max Verstappen hebben.”

'Verstappen zit zeker in een goede auto'

Volgens Steiner zorgen vader Jos en manager Vermeulen ervoor dat Verstappen nooit een verkeerde stap zet. “Zij zien erop toe dat hij in de juiste auto belandt. Dat past ook bij het vertrouwen dat Max heeft in zijn omgeving. We hoeven ons daar echt geen zorgen over te maken. Hij zit óf in de beste auto, óf in ieder geval in de op één na beste.”

Eerder liet Steiner zich al kritisch uit over het Formule 1-seizoen van 2025, waarin Verstappen een opvallende comeback kende. Die zal volgens hem echter snel vergeten worden. Van een ‘morele wereldtitel’ wil de oud-teambaas dan ook niets weten. “De kampioen is gewoon de kampioen”, aldus Steiner.

Politik

Posts: 9.620

Hij zal het liefst bij RB blijven, dat is al meerdere malen gebleken. Maar wat nou als zij aankomend jaar en de periode daarna een flinke achterstand blijken te hebben.

Dan denk ik dat er eigenlijk maar één optie is voor hem (buiten stoppen met F1); een hereniging met Newey en Honda. En miss... [Lees verder]

  • 4
  • 30 dec 2025 - 09:00
Reacties (14)

  • Politik

    Posts: 9.620

    Hij zal het liefst bij RB blijven, dat is al meerdere malen gebleken. Maar wat nou als zij aankomend jaar en de periode daarna een flinke achterstand blijken te hebben.

    Dan denk ik dat er eigenlijk maar één optie is voor hem (buiten stoppen met F1); een hereniging met Newey en Honda. En misschien Lambiase, zei het niet als race engineer. Dan komt hij opnieuw in een cultuur terecht waar hij zich zo in thuisvoelt en waar hij grote successen mee heeft geboekt. Want Newey is in staat om een auto te ontwerpen die hem als gegoten zit. Qua prestaties dan uiteraard.

    Bij Ferrari of Mercedes zie ik hem sowieso nooit terecht komen en al helemaal niet naast Leclerc of Russell.

    • + 4
    • 30 dec 2025 - 09:00
    • Hemex

      Posts: 1.374

      Als jij denkt dat de achterstand van Red Bull in dat geval beslissend is, zou het misschien ook wel handig zijn om dan eerst te kijken wat de achterstand van Aston Martin is. Als die nog groter blijkt te zijn dan van RB, zullen ook Newey en GP niet helpen. En heel misschien komen zelfs Ferrari of Mercedes dan toch in beeld.

      • + 3
      • 30 dec 2025 - 09:28
    • Politik

      Posts: 9.620

      @Hemex,

      Het blijft allemaal koffiedik kijken wat we hier met z'n allen doen.
      Ik spreek mijn verwachting uit, op basis van het verleden.

      En dat is dat ik Newey hoger inschat als Waché. Evenals dat ik Honda hoger inschat dan Ford-RB powertrains.
      De toekomst zal het ons leren.
      En misschien wel verrassen, wie weet.

      • + 2
      • 30 dec 2025 - 10:00
    • Freek-Willem

      Posts: 6.561

      In tegenstelling tot wat jij aangeeft @politik denk ik niet dat Max niet naast George of Charles zou kunnen rijden bij Mercedes of Ferrari. Het zal wat voet in aarde hebben maar bij Ferrari hebben ze het ook met Lewis naast Charles gedaan en Toto durft het best aan om Max en George naast elkaar te zetten.

      Maar over een jaar weten we meer. Misschien heeft RBR een geweldige auto met dito moter en zitten we te balen dat Max weer alles met 2 vingers in de neus wint

      • + 1
      • 30 dec 2025 - 10:43
    • Politik

      Posts: 9.620

      Ja, Max zal zeker naast Leclerc of Russell kunnen rijden.
      Maar ik zie het niet gebeuren.
      Net zoals ik het niet zie gebeuren dat RB volgend jaar een geweldige auto heeft.

      • + 0
      • 30 dec 2025 - 11:02
  • mordor

    Posts: 2.107

    Max raakt zijn vertrouwelingen kwijt op het zinkende schip, en door te blijven zal zijn rol belangrijker worden bij RB. En dat is prima zolang hij beseft dat het geen topteam meer is, en de "winst" vooral in de ontwikkeling gaat zitten, en zijn persoonlijke vrijheid om daarbuiten actief te kunnen zijn in andere klasse.

    • + 2
    • 30 dec 2025 - 09:31
    • da_bartman

      Posts: 6.358

      "En dat is prima zolang hij beseft dat het geen topteam meer is" Heb je dat zelf verzonnen of praat je Rimmertje na ?

      • + 4
      • 30 dec 2025 - 09:34
    • StevenQ

      Posts: 9.948

      Geen topteam meer?

      Kijk je naar het aantal overwinningen en kampioenschappen is Red Bull. de laatste jaren meer een topteam geweest dan Ferrari en Mercedes

      • + 2
      • 30 dec 2025 - 10:15
  • HermanInDeZon

    Posts: 558

    Ik vraag me af in hoeverre Max nog gefocussed is op F1. Lijkt me achter de schermen vooral bezig met zijn eigen raceteam en de volgende stappen in zijn carriere.

    Zal door Verstappen fans waarschijnlijk weer als een anti-Max post of troll worden aanzien, maar is het absoluut niet.

    Hij heeft een schitterende tijd gehad in de F1 en tenzij hij er nog vier titels wil bij doen heeft hij er uiteindelijk niets meer te winnen.

    • + 2
    • 30 dec 2025 - 10:16
    • Freek-Willem

      Posts: 6.561

      Max is gefocust als het moet. Maar als het niet is ligt de focus bij andere zaken. En dat is prima als de focus bij de hoofdzaak ligt op de momenten waarop dat nodig is. En natuurlijk heeft Max het voordeel dat hij al 4 titels heeft en niet de noodzaak voelt er meer te moeten hebben dan Schummi of Lewis. Dan wordt het een obsessie. En als het Max niet meer zint hoe het gaat in f1 en er is geen goede plek waar hij naar toe kan gaat ie wat anders doen. Maar als er een plek bij een topteam mogelijk is zal die naar mijn idee daar naar toe gaan.

      • + 3
      • 30 dec 2025 - 10:38
    • Larry Perkins

      Posts: 62.337

      Het is geen anti-Max post maar het klopt voor geen meter @HermanInDeZon!
      Kennelijk ben je slecht op de hoogte van het karakter van Max Verstappen.
      Max geeft zich altijd honderd procent voor waar hij mee bezig is, als dat de F1 is zal hij zich daar volledig op focussen, inclusief het harde werk buiten de GP-weekenden om. En zo zal het blijven totdat Verstappen zijn laatste F1-race gereden heeft!
      Zo bleef hij ook zijn stinkende best doen tijdens 'mislukte' GP-weekenden het afgelopen seizoen. Dat heeft hij ook in interviews uitgelegd. Die karaktertrek is juist één van zijn grote kwaliteiten...

      • + 3
      • 30 dec 2025 - 11:05
    • HermanInDeZon

      Posts: 558

      Ik geloof oprecht dat Max tot de allerlaatste seconde van zijn F1 carriere zijn stinkende best zal doen.

      Waar ik persoonlijk - en dat heeft niks met Max of zijn karakter te maken - niet in geloof is dat hij er het "maximale" uit zal halen, gewoon omdat hij zijn aandacht verdeelt. Je ook focussen op iets anders heeft gewoon altijd invloed op het ene. Dat is menselijk

      Neemt niet weg natuurlijk dat een Max op "95% focus" nog altijd met voorsprong de snelste rijder gaat zijn.

      • + 0
      • 30 dec 2025 - 11:26
    • Larry Perkins

      Posts: 62.337

      Dingen die hij naast de F1 doet, doet hij alleen maar in zijn vrije tijd @HermanInDeZon. Andere coureurs doen weer andere dingen in hun vrije tijd, mode, karten, concert bezoeken of voetbalwedstrijd, kantklossen en noem maar op...
      Door wat Max naast zijn werk doet blijft hij juist fris voor de F1, ook dat heeft hij al vaker uitgelegd en werd onder meer ook door Marko en Horner bevestigd.

      • + 2
      • 30 dec 2025 - 11:49
    • NicoS

      Posts: 19.980

      Een coureur die zich niet 100% focust op z’n werk kun je maar beter een schop geven, daar heb je niets aan.
      Max zal als hij gefocust moet zijn op de F1 dat dan ook gewoon zijn zoals hij altijd heeft gedaan. Daar verandert de bezigheden naast de F1 helemaal niets aan.

      • + 0
      • 30 dec 2025 - 12:03

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

