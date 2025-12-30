Volgens Günther Steiner hoeft niemand zich zorgen te maken over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zal volgens de voormalig Haas-teambaas altijd in een competitieve auto zitten, mede dankzij de mensen die hem omringen. Met name Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen spelen daarin een sleutelrol.

Doordat Verstappen de titel nipt misliep, slechts twee puntjes tekort ten opzichte van Lando Norris en er een behoorlijke leegloop bij Red Bull Racing aan de gang is, wordt er ook gespeculeerd over de toekomst van de Nederlander. Hij zou al met zijn entourage en Mercedes-teambaas Toto Wolff hebben gezeten en doordat Fernando Alonso en Lewis Hamilton op leeftijd zijn, kunnen er in 2027 ook stoelen beschikbaar zijn bij Ferrari of Aston Martin. Als het aan Steiner ligt, hoeven de Verstappen-fans zich geen zorgen te maken.

Steiner over toekomst Verstappen

In de podcast The Red Flags ging Steiner in op de toekomst van de Nederlander. “Max zal altijd in de juiste auto zitten”, stelt de Italiaan. “Hij blijft presteren en successen boeken, omdat hij slim is en wordt omringd door slimme mensen. Zijn contract ligt in feite open en elk team met een winnende auto wil Max Verstappen hebben.”

'Verstappen zit zeker in een goede auto'

Volgens Steiner zorgen vader Jos en manager Vermeulen ervoor dat Verstappen nooit een verkeerde stap zet. “Zij zien erop toe dat hij in de juiste auto belandt. Dat past ook bij het vertrouwen dat Max heeft in zijn omgeving. We hoeven ons daar echt geen zorgen over te maken. Hij zit óf in de beste auto, óf in ieder geval in de op één na beste.”

Eerder liet Steiner zich al kritisch uit over het Formule 1-seizoen van 2025, waarin Verstappen een opvallende comeback kende. Die zal volgens hem echter snel vergeten worden. Van een ‘morele wereldtitel’ wil de oud-teambaas dan ook niets weten. “De kampioen is gewoon de kampioen”, aldus Steiner.