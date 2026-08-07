F1 Test kalender 2026

-
CircuitTest kalenderCoureurSnelste tijdkm / Ronden
-
1:18.159
1:19.578
1:17.362
1:16.445
1:16.348
-
1:34.669
1:34.273
1:33.669
-
1:33.459
1:32.803
1:31.992
-
racetracktestcalendar
-
26 jan - 30 jan
-
26 jan I. Hadjar 1:18.159
-
27 jan M. Verstappen 1:19.578
-
28 jan A. Antonelli 1:17.362
-
29 jan G. Russell 1:16.445
-
30 jan L. Hamilton 1:16.348
-
-
11 feb - 13 feb
-
-
12 feb C. Leclerc 1:34.273 Live
-
13 feb A. Antonelli 1:33.669 Live
-
18 feb - 20 feb
-
18 feb G. Russell 1:33.459 Live
-
19 feb A. Antonelli 1:32.803 Live
-
20 feb C. Leclerc 1:31.992 Live
-