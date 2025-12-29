user icon
Opmerkelijk: F1-teambazen vinden Verstappen beter dan Norris

Opmerkelijk: F1-teambazen vinden Verstappen beter dan Norris

Max Verstappen greep dit jaar net naast de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander kwam twee punten te kort om Lando Norris te verslaan, maar hij maakte wel een ijzersterke indruk. Ook de teambazen waren onder de indruk, en ze hebben Verstappen aangewezen als de beste coureur van het jaar.

Verstappen had het dit jaar zeker niet makkelijk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur moest het opnemen tegen de McLarens van Norris en Oscar Piastri, en liep in de eerste seizoenshelft tegen een flinke achterstand aan. Bij Red Bull waren de problemen groot, en Verstappen worstelde met de lastig bestuurbare RB21.

Na de zomerstop zorgde Verstappen voor een omslag in de strijd om de wereldtitel. Bij McLaren liepen ze tegen problemen aan, en maakten Norris en Piastri de nodige foutjes. Verstappen won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Hij baalde niet van het feit dat hij naast de titel greep, en stelde zelfs dat het zijn beste seizoen uit zijn loopbaan was.

Waar is Mekies?

De teambazen van de Formule 1 zijn het daarmee eens, zo blijkt uit een onderzoek van de media-afdeling van de sport. Alle teambazen kregen de kans om een lijstje in te leveren met hun top tien coureurs van het afgelopen seizoen. Vrijwel alle teams vulden een lijstje in, bij Aston Martin werd dit gedaan door het bestuur. Opvallend genoeg heeft Verstappens Red Bull-teambaas Laurent Mekies geen lijstje aangeleverd. Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur nam niet deel aan de stemming.

Welke coureurs vallen op?

De teambazen waren het erover eens dat Verstappen de beste coureur van het seizoen was. Ze verkozen hem boven wereldkampioen Lando Norris, terwijl Oscar Piastri genoegen moet nemen met de derde plaats. De rest van de top tien van de teambazen spreekt voor zich, al is de vijfde plaats van Fernando Alonso wel opvallend. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kende een wisselvallig jaar, maar wist zich toch naar voren te vechten.

De tien beste F1-coureurs van 2025 volgens de teambazen:

1. Max Verstappen

2. Lando Norris

3. Oscar Piastri

4. George Russell

5. Fernando Alonso

6. Carlos Sainz

7. Charles Leclerc

8. Oliver Bearman

9. Isack Hadjar

10. Nico Hülkenberg

ViggenneggiV

Posts: 3.131

Zou juist opmerkelijk zijn wanneer Verstappen niet boven aan staat

  • 27
  • 29 dec 2025 - 12:20
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren

Reacties (13)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.131

    Zou juist opmerkelijk zijn wanneer Verstappen niet boven aan staat

    • + 27
    • 29 dec 2025 - 12:20
    • Mr Marly

      Posts: 7.947

      De plek van Leclerc is wel opmerkelijk te noemen, vele hier plaatsen hem achter Max. Persoonlijk had ik Leclerc op de plek van Piastri gezet en Piastri op die van Alonso.

      • + 4
      • 29 dec 2025 - 12:51
    • NicoS

      Posts: 19.978

      Gaat ook over afgelopen seizoen, niet in z’n algemeenheid.
      Daar maken sommige een denkfout.
      Het seizoen van Charles was nou ok niet om over naar huis te schrijven.

      • + 3
      • 29 dec 2025 - 13:00
    • F1jos

      Posts: 4.928

      Opmerkelijk dat de goat niet op het lijstje staat, zielig hoor.

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 15:06
  • snailer

    Posts: 31.273

    Ik vind Leclerc zo laag nogal opvallend. En Russell heeft het gewoon ook erg goed gedaan.

    Dit was mijn top 5:
    1- Verstappen
    2- Leclerc
    3- Russell of Norris. Weet niet meer mijn redenatie voor wie 3 had. En ben ook maar effe vergeten wie 3 stond.
    5- Piastri.

    Ik had ook Alonso op gedeeld p5, maar dat noemde ik apart omdat ik het gevoel had dat bij hem wat bias aanwezig was. Maar hoe meer ik er over nadenk hoe meer het wel degelijk een plek is die hij bij mij verdiende.
    Alonso zou wel een hebben kunnen gezorgd voor het wdc van Norris. Die trein zorgde voor maar 1 auto tussen Verstappen en de kampioensplek. Stel dat het die hele rij was achter Alonso. Zo heeft hij een hele reeks races gereden eind seizoen die hem veel verder naar voren bracht dan dat de auto toe in staat zou moeten worden geacht.
    Begin seizoen pech. En in die periode proefde ik ook wat demotivatie. Enige echte minpunt buiten zijn crash.

    • + 3
    • 29 dec 2025 - 12:50
  • Klus

    Posts: 2.395

    Moet er voor de Sir niet een top 10 gemaakt worden waarin hij wel voorkomt?

    • + 2
    • 29 dec 2025 - 13:15
    • schwantz34

      Posts: 41.653

      Gewoon het lijstje ff omdraaien, en dan staat Ham op p1

      • + 10
      • 29 dec 2025 - 13:56
    • Larry Perkins

      Posts: 62.324

      Ik zou Russell niet in de top drie plaatsen, anders wordt het zo'n lelijke bull op het podium...

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 16:51
  • da_bartman

    Posts: 6.355

    Hier een serieuze analyse gebaseerd op data en niet op gevoel. Op basis van 3 meetbare factoren en waarbij zowel Russell als Leclerc hoger scoren dan de McLboyz www.youtube.com/watch?v=JFmctEAcIVQ

    • + 3
    • 29 dec 2025 - 13:19
  • Tifoso-01

    Posts: 3.832

    Naast Mekies heeft ook Vasseur niet meegestemd echter, de teambazen van Ferrari stemmen meestal niet mee dus slechts 8 TP's hebben gekozen.

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 13:22
  • pieranja

    Posts: 8

    Dit zijn de professionele fanboys van Verstappen! Toch een mooie erkenning voor Verstappen, ik zou er wel trots op zijn in ieder geval.

    • + 1
    • 29 dec 2025 - 13:32
  • hupholland

    Posts: 9.535

    Ik zou toch voor Verstappen, Russell, Leclerc/Norris gaan denk ik, met op P5 dan Alonso of Piastri, of misschien zelfs Hadjar.

    • + 1
    • 29 dec 2025 - 13:52

