Max Verstappen greep dit jaar net naast de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander kwam twee punten te kort om Lando Norris te verslaan, maar hij maakte wel een ijzersterke indruk. Ook de teambazen waren onder de indruk, en ze hebben Verstappen aangewezen als de beste coureur van het jaar.

Verstappen had het dit jaar zeker niet makkelijk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur moest het opnemen tegen de McLarens van Norris en Oscar Piastri, en liep in de eerste seizoenshelft tegen een flinke achterstand aan. Bij Red Bull waren de problemen groot, en Verstappen worstelde met de lastig bestuurbare RB21.

Na de zomerstop zorgde Verstappen voor een omslag in de strijd om de wereldtitel. Bij McLaren liepen ze tegen problemen aan, en maakten Norris en Piastri de nodige foutjes. Verstappen won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Hij baalde niet van het feit dat hij naast de titel greep, en stelde zelfs dat het zijn beste seizoen uit zijn loopbaan was.

Waar is Mekies?

De teambazen van de Formule 1 zijn het daarmee eens, zo blijkt uit een onderzoek van de media-afdeling van de sport. Alle teambazen kregen de kans om een lijstje in te leveren met hun top tien coureurs van het afgelopen seizoen. Vrijwel alle teams vulden een lijstje in, bij Aston Martin werd dit gedaan door het bestuur. Opvallend genoeg heeft Verstappens Red Bull-teambaas Laurent Mekies geen lijstje aangeleverd. Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur nam niet deel aan de stemming.

Welke coureurs vallen op?

De teambazen waren het erover eens dat Verstappen de beste coureur van het seizoen was. Ze verkozen hem boven wereldkampioen Lando Norris, terwijl Oscar Piastri genoegen moet nemen met de derde plaats. De rest van de top tien van de teambazen spreekt voor zich, al is de vijfde plaats van Fernando Alonso wel opvallend. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kende een wisselvallig jaar, maar wist zich toch naar voren te vechten.

De tien beste F1-coureurs van 2025 volgens de teambazen:

1. Max Verstappen

2. Lando Norris

3. Oscar Piastri

4. George Russell

5. Fernando Alonso

6. Carlos Sainz

7. Charles Leclerc

8. Oliver Bearman

9. Isack Hadjar

10. Nico Hülkenberg