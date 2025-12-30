user icon
F1-coureurs verkiezen Verstappen tot beste coureur van het jaar

F1-coureurs verkiezen Verstappen tot beste coureur van het jaar

Max Verstappen werd dit jaar geen wereldkampioen in de Formule 1, maar hij ontving wel veel complimenten voor zijn prestaties in het seizoen. Hij vocht zich vanuit een kansloze positie terug in de titelstrijd, en dat levert hem veel waardering op. Zijn collega-coureurs hebben hem namelijk verkozen tot de beste coureur van het seizoen.

Verstappen leek dit jaar geen vuist te kunnen maken in het titelduel met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. In de eerste helft van het seizoen groeide zijn achterstand per race, en in de zomer stond hij ruim honderd punten achter op de WK-leider. In de tweede helft van het seizoen begon Verstappen echter aan een ongekende reeks.

Verstappen stond in elke race op het podium, en wist meerdere Grands Prix op zijn naam te schrijven. Uiteindelijk kwam hij slechts twee WK-punten te kort om Norris van de wereldtitel af te houden. Het maakte voor Verstappen weinig uit, want hij was nog steeds zeer trots op zijn seizoen. Hij omschreef het zelfs als zijn beste seizoen uit zijn Formule 1-loopbaan.

Hoe zag de stemming eruit?

De teambazen van de Formule 1-teams verkozen Verstappen al als de beste coureur van het jaar, en de andere coureurs zijn het daarmee eens. De Formule 1 hield een enquête onder coureurs, en ook hier kwam Verstappen als winnaar uit de bus. De coureurs mochten hun top tien inleveren, en ze mochten ook op zichzelf stemmen. Volgens de Formule 1 deden de meeste coureurs dit niet, maar werden ze we beloofd dat hun stemgedrag geheim zou blijven.

Verstappen de winnaar

De meeste coureurs leverden een lijstje in, Verstappen ook, en de uitslag was duidelijk. Net als vorig jaar vinden de coureurs dat Verstappen de beste was in het seizoen. Hij kreeg meer stemmen dan Lando Norris en George Russell, die de top drie compleet maakten. Drie coureurs maakten hun debuut in de top tien, want Alexander Albon, Oliver Bearman en Isack Hadjar maakten zeer veel indruk volgens hun collega's.

De tien beste Formule 1-coureurs van 2025 volgens de coureurs zelf:

1. Max Verstappen

2. Lando Norris

3. George Russell

4. Oscar Piastri

5. Charles Leclerc

6. Carlos Sainz

7. Fernando Alonso

8. Alexander Albon

9. Oliver Bearman

10. Isack Hadjar

Larry Perkins

Posts: 62.337

Hamilton, Stroll, Tsunoda en Hulkenberg hebben niet meegestemd.

  30 dec 2025 - 11:36
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.337

    Hamilton, Stroll, Tsunoda en Hulkenberg hebben niet meegestemd.

    30 dec 2025 - 11:36
  • Larry Perkins

    Posts: 62.337

    Op formula1dotcom - die de verkiezing heeft georganiseerd - staat helaas niet op hoeveel punten iedere coureur is geëindigd. Wel het volgende: "De Red Bull-coureur versloeg Norris nipt voor de eerste plaats in onze exclusieve peiling, waarbij zes coureurs [van de 16, @LP] hem bovenaan hun respectievelijke lijsten plaatsten."

    30 dec 2025 - 12:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
