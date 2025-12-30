Max Verstappen werd dit jaar geen wereldkampioen in de Formule 1, maar hij ontving wel veel complimenten voor zijn prestaties in het seizoen. Hij vocht zich vanuit een kansloze positie terug in de titelstrijd, en dat levert hem veel waardering op. Zijn collega-coureurs hebben hem namelijk verkozen tot de beste coureur van het seizoen.

Verstappen leek dit jaar geen vuist te kunnen maken in het titelduel met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. In de eerste helft van het seizoen groeide zijn achterstand per race, en in de zomer stond hij ruim honderd punten achter op de WK-leider. In de tweede helft van het seizoen begon Verstappen echter aan een ongekende reeks.

Verstappen stond in elke race op het podium, en wist meerdere Grands Prix op zijn naam te schrijven. Uiteindelijk kwam hij slechts twee WK-punten te kort om Norris van de wereldtitel af te houden. Het maakte voor Verstappen weinig uit, want hij was nog steeds zeer trots op zijn seizoen. Hij omschreef het zelfs als zijn beste seizoen uit zijn Formule 1-loopbaan.

Hoe zag de stemming eruit?

De teambazen van de Formule 1-teams verkozen Verstappen al als de beste coureur van het jaar, en de andere coureurs zijn het daarmee eens. De Formule 1 hield een enquête onder coureurs, en ook hier kwam Verstappen als winnaar uit de bus. De coureurs mochten hun top tien inleveren, en ze mochten ook op zichzelf stemmen. Volgens de Formule 1 deden de meeste coureurs dit niet, maar werden ze we beloofd dat hun stemgedrag geheim zou blijven.

Verstappen de winnaar

De meeste coureurs leverden een lijstje in, Verstappen ook, en de uitslag was duidelijk. Net als vorig jaar vinden de coureurs dat Verstappen de beste was in het seizoen. Hij kreeg meer stemmen dan Lando Norris en George Russell, die de top drie compleet maakten. Drie coureurs maakten hun debuut in de top tien, want Alexander Albon, Oliver Bearman en Isack Hadjar maakten zeer veel indruk volgens hun collega's.

De tien beste Formule 1-coureurs van 2025 volgens de coureurs zelf:

1. Max Verstappen

2. Lando Norris

3. George Russell

4. Oscar Piastri

5. Charles Leclerc

6. Carlos Sainz

7. Fernando Alonso

8. Alexander Albon

9. Oliver Bearman

10. Isack Hadjar