Villeneuve doet het weer: "Voor Norris was vechten tegen Verstappen makkelijker dan tegen Piastri"

Jacques Villeneuve is van mening dat Lando Norris het in de titelstrijd makkelijker had met Max Verstappen als tegenstander dan met zijn eigen teamgenoot Oscar Piastri. De voormalig wereldkampioen, tegenwoordig actief als analist en commentator, zag in de tweede seizoenshelft een duidelijke omslag bij de McLaren-coureur.

Na de Grand Prix van Nederland leek Piastri op rozen te zitten. Norris viel uit in Zandvoort, terwijl de Australiër zijn voorsprong op Verstappen zag oplopen tot liefst 104 punten. Wat volgde, was echter een opvallende inzinking. Race na race bleef een podiumplaats uit en langzaam maar zeker nam Norris de leiding in het kampioenschap over. Tegelijkertijd begon Verstappen weer terrein goed te maken.

Villeneuve zag Norris transformeren

Volgens Villeneuve zat de sleutel in de manier waarop Norris met tegenslagen omging. In plaats van externe factoren aan te wijzen, keek hij steeds vaker naar zichzelf. Dat zorgde volgens de Canadees voor rust én scherpte bij de Brit, wat uiteindelijk het verschil maakte in de strijd met Piastri en Verstappen.

Tot aan Bakoe zag Villeneuve nog een andere Norris. “In Canada en tot aan Bakoe zagen we een heel agressieve Lando,” vertelt hij in de High Performance-podcast. “Hij maakte daar een actie die niet heel slim was, maar wel binnen de regels viel. Die crash in Canada bepaalde eigenlijk de toon tot aan Bakoe.”

'Verstappen een makkelijkere tegenstander dan Piastri'

Daarna volgden volgens Villeneuve een aantal sleutelmomenten. “Die motor die explodeerde in Zandvoort speelde mee, en in Bakoe kwam echt het keerpunt,” stelt hij. “Vanaf dat moment was Piastri eigenlijk nergens meer te bekennen. Dat hele weekend viel alles verkeerd voor hem, terwijl Lando zelf ook niet eens extreem sterk was.” McLaren kwam in Azerbeidzjan snelheid tekort en Norris moest genoegen nemen met een zevende plaats.

Juist in die fase zag Villeneuve Verstappen weer opduiken als serieuze titelkandidaat. “Max kwam ineens weer uit het niets naar voren en toen zag je Lando veranderen,” aldus Villeneuve. “Hij begon naar zichzelf te wijzen in plaats van naar anderen en zijn houding werd anders. Tegen Max rijden was voor Norris uiteindelijk eenvoudiger dan de strijd aangaan met zijn eigen teamgenoot.”

Reacties (3)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.302

    Dit is het vijfde of zesde bericht uit de High Performance-podcast...

    Hamilton’s Legacy & The Reality of Papaya Rules: Jacques Villeneuve on F1's Chaotic Seasons
    (1.13,54)

    https://youtu.be/TCjKLVC2Chg

    Waar kun je wat vinden in de lange video?
    - vanaf ongeveer minuut 5,30 over: Voor Norris was vechten tegen Verstappen makkelijker dan tegen Piastri,
    - vanaf ongeveer minuut 47,00 over: Lewis en zijn huidige motivatie/passie/vechtlust,
    - vanaf ongeveer minuut 51,20 over: dat Max de gekregen auto beter begrijpt en dus ook beter afstelt,
    - vanaf ongeveer minuut 56,00 over: de mindere teamgenoten van Lewis,
    - vanaf ongeveer minuut 1.00,00 over: de terechte titel van Max in 2021.

    * herhaalde plaatsin.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 15:38
  • jd2000

    Posts: 7.548

    Zal wel aan mij liggen, maar ik kan geen chocolade maken van Sjaak zn betoog.

    • + 0
    • 26 dec 2025 - 15:49
    • Larry Perkins

      Posts: 62.302

      Komt m.i. vooral door de schrijvert, als je de podcast luistert is het een stuk duidelijker, daarom plaats ik ook vaak een link...

      • + 0
      • 26 dec 2025 - 16:19

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

