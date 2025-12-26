Jacques Villeneuve is van mening dat Lando Norris het in de titelstrijd makkelijker had met Max Verstappen als tegenstander dan met zijn eigen teamgenoot Oscar Piastri. De voormalig wereldkampioen, tegenwoordig actief als analist en commentator, zag in de tweede seizoenshelft een duidelijke omslag bij de McLaren-coureur.

Na de Grand Prix van Nederland leek Piastri op rozen te zitten. Norris viel uit in Zandvoort, terwijl de Australiër zijn voorsprong op Verstappen zag oplopen tot liefst 104 punten. Wat volgde, was echter een opvallende inzinking. Race na race bleef een podiumplaats uit en langzaam maar zeker nam Norris de leiding in het kampioenschap over. Tegelijkertijd begon Verstappen weer terrein goed te maken.

Villeneuve zag Norris transformeren

Volgens Villeneuve zat de sleutel in de manier waarop Norris met tegenslagen omging. In plaats van externe factoren aan te wijzen, keek hij steeds vaker naar zichzelf. Dat zorgde volgens de Canadees voor rust én scherpte bij de Brit, wat uiteindelijk het verschil maakte in de strijd met Piastri en Verstappen.

Tot aan Bakoe zag Villeneuve nog een andere Norris. “In Canada en tot aan Bakoe zagen we een heel agressieve Lando,” vertelt hij in de High Performance-podcast. “Hij maakte daar een actie die niet heel slim was, maar wel binnen de regels viel. Die crash in Canada bepaalde eigenlijk de toon tot aan Bakoe.”

'Verstappen een makkelijkere tegenstander dan Piastri'

Daarna volgden volgens Villeneuve een aantal sleutelmomenten. “Die motor die explodeerde in Zandvoort speelde mee, en in Bakoe kwam echt het keerpunt,” stelt hij. “Vanaf dat moment was Piastri eigenlijk nergens meer te bekennen. Dat hele weekend viel alles verkeerd voor hem, terwijl Lando zelf ook niet eens extreem sterk was.” McLaren kwam in Azerbeidzjan snelheid tekort en Norris moest genoegen nemen met een zevende plaats.

Juist in die fase zag Villeneuve Verstappen weer opduiken als serieuze titelkandidaat. “Max kwam ineens weer uit het niets naar voren en toen zag je Lando veranderen,” aldus Villeneuve. “Hij begon naar zichzelf te wijzen in plaats van naar anderen en zijn houding werd anders. Tegen Max rijden was voor Norris uiteindelijk eenvoudiger dan de strijd aangaan met zijn eigen teamgenoot.”