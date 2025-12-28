Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel vijftien: Andrea Kimi Antonelli, een ruwe diamant.

Antonelli zorgde voor enorm hoge verwachtingen, al voor zijn debuut in de F1. De Italiaan verving op zijn beurt Lewis Hamilton - die vertrok naar Ferrari - bij Mercedes en had daarom enorm zware schoenen te vullen. In zijn eerste jaar heeft Antonelli laten zien waarom hij een ruwe diamant is. Hij liet bij vlagen zien dat hij enorm snel kan zijn, maar had ook een aantal diepe dalen, zoals ook wel bij een rookie hoort.

Naam: Andrea Kimi Antonelli (Bologna - Italië, 25 augustus 2006)

Eindklassering 2025: Zevende

WK-punten: 150

Beste klassering: Tweede (Grands Prix van Brazilië)

Voordat Antonelli überhaupt een race had gereden in de Formule 1, had hij al een stempel van groot talent op zijn rug staan. Maar soms werd die druk hem ook iets te veel. Tijdens zijn debuut in een vrije training voor de race in Italië in 2024, boort Antonelli de Mercedes van Hamilton keihard in de muur. Hierom werd hij soms ook weggezet als ‘wildebras’.

Antonelli kent sterke start

Maar Antonelli kent een sterk debuut in Australië. In een regenachtige race vol chaos weet Antonelli zijn auto in Melbourne op de baan te houden en maakt hij geen fouten. Daar waar de rest dat wel doet, pakt de Italiaan een aantal plekken en weet hij uiteindelijk als vierde te finishen. Een uitstekend debuut van Antonelli in de F1.

Van daaruit rijdt Antonelli onbevangen, zoals gebruikelijk bij een rookie. De 19-jarige hengelt een aantal zesde plekken binnen en grijpt bovendien een sprintpole in Miami. De debutant van Mercedes laat sporadisch zien dat hij megasnel is, wat hem uiteindelijk een eerste podiumplek in Canada oplevert.

Crash met Verstappen zorgt voor stress

Maar toch kende Antonelli ook een hele slechte reeks in zijn debuutjaar. In Oostenrijk rijdt de jongeling Max Verstappen eraf, waarna een dramatisch vervolg zich ontvouwt. In de vijf races daarna, scoorde hij slechts één keer punten, terwijl teamgenoot George Russell het ene na het andere goede resultaat binnen hengelde. Daarbij crasht Antonelli ook met Ferrari-coureur Charles Leclerc in Zandvoort. De jongeling lijkt hopeloos uit vorm te zijn.

Toch kreeg Antonelli een jaar erbij van Toto Wolff. Hoewel Verstappen meerdere keren aan Mercedes gelinkt werd, verlengde de Duitse renstal met zowel Russell als Antonelli voor nog een seizoen. Dit gaf de Italiaan wat lucht en sindsdien reed hij vrijer en sleepte hij weer een aantal goede resultaten binnen.

Toch herpakt Antonelli zich

De absolute uitschieter vindt voor Antonelli plaats in Brazilië, op Interlagos. Daar is hij stukken sneller dan Russell en weet hij een hele knappe tweede plaats binnen te hengelen. Ook in Las Vegas de race daarop, pakt Antonelli een podiumplaats. Nadat beide McLarens - Lando Norris en Oscar Piastri - gediskwalificeerd worden, grijpt hij zijn derde podium van het seizoen.

Antonelli kende dus een prima eerste jaar in de Formule 1, al heeft hij wel zijn meerdere moeten erkennen in teamgenoot Russell. Die leek nog even een maat te groot, maar het begin is er. De geruchten verraden dat Mercedes komend seizoen - als de nieuwe reglementen hun entree maken - een van de betere auto’s zal hebben. Wellicht dat er voor Antonelli dan een eerste Grand Prix-overwinning in zit.