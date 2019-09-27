Arden International
Arden International
- Team naam Arden International
- Basis Banbury, Groot Brittannië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1997
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 482 reacties op Arden International
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Arden International
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De organisatie van de GP3 Series heeft de teams voor de periode 2016 tot en met 2018 bekend gemaakt. Onder de acht renstallen twee nieuwe namen. DAMS, bekend uit de GP2 en de Wo...02 okt 2015 08:37
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De organisatie van de GP2 heeft de startbewijzen voor de periode 2014-2016 uitgedeeld. Opvallend is de terugkeer van Campos Racing in het voorportaal van de Formule 1. De Spaans...15 okt 2013 14:16
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Johnny Cecotto junior verdedigt komend seizoen de eer van Arden International in de GP2. De 23-jarige Venezolaan is al vier jaar actief in het voorportaal van de Formule 1 en in...08 jan 2013 14:43
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GP2: Cecotto bovenaan, Nederlanders spelen bijrol in Jerez
Johnny Cecotto heeft de tweede dag van de GP2-test op het Circuito de Jerez als snelste afgesloten. De Venezolaan was namens Arden International goed voor een 1:25.694. Felipe N...23 nov 2012 20:16
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GP2: Nigel Melker en Daniel de Jong in de middenmoot in Jerez
De Nederlanders hebben geen hoge ogen gegooid tijdens de eerste GP2-testdag van deze week op het Circuito de Jerez. Zowel Nigel Melker en Daniel de Jong eindigde in de staart va...22 nov 2012 19:12
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GP2: Nigel Melker test deze week in Jerez voor Racing Engineering
Nigel Melker komt later deze week bij de GP2-test op het Circuito de Jerez in actie voor Racing Engineering. De Nederlander geeft bij de Spaanse renstal een vervolg aan de sessi...20 nov 2012 14:27
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GP2: Nigel Melker derde op tweede testdag in Barcelona
Nigel Melker heeft ook op de tweede dag van de GP2-test op het Circuit de Catalunya sterk gepresteerd. De Nederlander klokte opnieuw de derde tijd, dit keer voor Racing Engineer...31 okt 2012 17:20
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GP2: Nederlanders in voorhoede bij test op Circuit de Catalunya
Luca Filippi heeft in Barcelona op de eerste GP2-testdag van deze week de beste tijd gerealiseerd. Namens Scuderia Coloni klokte de Italiaan een 1:29.775. Zijn teamgenoot voor v...30 okt 2012 19:22
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Horner: "Luiz Razia verdient een kans in de Formule 1"
Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft een lans gebroken voor GP2-rijder Luiz Razia. De 23-jarige Braziliaan stevent dit jaar af op een topklassering in de eindstand va...14 sep 2012 14:56
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GP2: Gutierrez op slotdag opnieuw de snelste, Van der Garde vijfde
Esteban Gutierrez heeft ook op de laatste dag van de GP2-test in Barcelona de beste tijd gerealiseerd. De Lotus GP-coureur noteerde een 1:29.154, vier tienden langzamer dan zijn...08 maa 2012 16:31
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GP2: Gutierrez troeft Van der Garde met 0,004 seconde af
Giedo van der Garde heeft net niet de snelste tijd genoteerd tijdens de tweede GP2-testdag in Barcelona. De Nederlander moest genoegen nemen met een tweede positie, op 0,004 sec...07 maa 2012 18:03
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GP2: Crestani zet nieuwkomer Lazarus bovenaan in Barcelona
De eerste GP2-testdag van deze week in Barcelona is geëindigd met Fabrizio Crestani op de eerste plaats. Verrassend, aangezien de Italiaan uitkomt voor het nieuwe team Lazarus....06 maa 2012 18:33
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GP2: Arden International contracteert Razia voor 2012
Luiz Razia verdedigt komend seizoen de eer van Arden International in de GP2 Series. Voor die renstal debuteerde de Braziliaan in de jaargang 2008/2009 in de GP2 Asia Series en ...27 feb 2012 20:17
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World Series: Arden slaat handen ineen met Caterham
Arden International en Caterham vormen komend jaar samen een team in de Formule Renault 3.5, de hoogste tak in de World Series by Renault. Een opvallende coalitie, aangezien Ard...15 feb 2012 16:30
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GP2: Barwa Addax voltooit line-up voor 2012 met Josef Kral
Het team van Barwa Addax heeft de invulling van de racestoeltjes voor komend GP2-seizoen rond. De Spaanse renstal koppelt Josef Kral aan de al eerder bevestigde Johnny Cecotto j...03 feb 2012 13:48
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GP2: Simon Trummer promoveert naar GP2 bij Arden International
Simon Trummer verruilt voor 2012 de GP3 voor de GP2. De 22-jarige Zwitser gaat aan de slag bij Arden International. Trummer reed in 2011 voor MW Arden in de GP3, met negen punte...13 jan 2012 13:42
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GP2: Barwa Addax en Ocean Racing onthullen line-up voor Abu Dhabi
De teams van Barwa Addax en Ocean Racing Technology hebben bekend gemaakt met welke coureurs ze komend weekend aan de start verschijnen van de GP2-finaleraces op Yas Marina Circ...09 nov 2011 10:29
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GP2: Arden International contracteert Kral en Trummer voor Abu Dhabi
Het team van Arden International heeft de line-up voor de GP2-finaleraces in Abu Dhabi van komend weekend geopenbaard. Josef Kral en Simon Trummer verdedigen op Yas Marina Circu...08 nov 2011 12:00
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GP2: Leimer noteert beste tijd op laatste testdag, Melker middenmoter
Fabio Leimer heeft op de laatste GP2-testdag van 2011 de beste tijd in de boeken gereden. De Zwitser snelde namens Racing Engineering naar een 1:29.324 op het circuit van Barcel...21 okt 2011 08:51
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GP2: Ericsson aan top na eerste testdag in Barcelona, Melker vijfde
Marcus Ericsson heeft op de eerste dag van de testsessie in Barcelona de beste tijd gerealiseerd. De Zweed noteerde namens iSport International een 1:29.705 op het Circuit de Ca...19 okt 2011 18:27
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GP2: Leimer opnieuw de snelste, Melker doet van zich spreken
Fabio Leimer heeft ook op de tweede dag van de GP2-test van deze week de beste tijd gerealiseerd. De Zwitser reed een 1:26.701 en was bijna anderhalf tiende sneller dan Fabio On...29 sep 2011 17:03
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GP2: Leimer topt eerste testdag op Jerez, Buurman en Melker in subtop
Fabio Leimer heeft de snelste tijd genoteerd op de eerste testdag op het circuit van Jerez. De Zwitser kwam namens Racing Engineering tot een 1:27.282. Luca Filippi was negen du...28 sep 2011 18:00
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GP2: Catherham AirAsia strikt Yelmer Buurman voor testsessie in Jerez
Yelmer Buurman zal deze week voor het Catherham AirAsia-team gaan testen in de GP2 Series. De Nederlandse coureur, die eerder al actief was als rookierijder voor Force India, za...27 sep 2011 18:31
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GP2: Melker test volgende week voor Arden International op Jerez
Nigel Melker krijgt op 28 en 29 september de kans om zich te bewijzen in een GP2-bolide. De 19-jarige Nederlander test dan op het circuit van Jerez voor Arden International. Mel...23 sep 2011 10:02
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GP3: Nigel Melker snelst in tweede vrije training Istanbul
Nigel Melker heeft zojuist in de tweede vrije training van de GP3 Series op Istanbul Park de snelste tijd gereden. De Nederlander was de allersnelste in een spannende sessie, wa...06 mei 2011 17:11
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Preview: GP2-coureurs beginnen strijd op weg naar de Formule 1
Komend weekend gaat het nieuwe GP2-seizoen van start op Istanbul Park in Turkije. Er zal negen raceweekenden worden gestreden om de ereplaatsen met als uiteindelijke doel de For...05 mei 2011 17:24
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GP2: Romain Grosjean domineert eerste testdag op Silverstone
Romain Grosjean heeft vandaag de eerste GP2-testdag in Silverstone als snelste afgesloten. De Fransman was in de middagsessie maar liefst zes tienden sneller dan Josef Kral. Gie...05 apr 2011 19:00
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Special: De nieuwelingen voor 2011: Sergio Perez
Het Formule 1-seizoen 2011 gaat aanstaande zondag van start met de Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park in Melbourne. Op de startgrid zullen 24 coureurs om 1...23 maa 2011 17:04
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GP2 Asia: Josef Kral bovenaan na eerste vrije training in Abu Dhabi
Josef Kral heeft de eerste vrije training voor het nieuwe GP2 Asia Series-seizoen op de eerste plek afgesloten. De Arden International-coureur noteerde een 1:37.020, drie tiende...10 feb 2011 13:14
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GP2 Asia: Voorbeschouwing: GP2 Asia-seizoen 2011
Morgen starten de eerste vrije trainingen van een nieuw seizoen GP2 Asia Series. De raceweekenden worden voornamelijk gebruikt ter voorbereiding op het Main Series-seizoen. F1To...09 feb 2011 16:22
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GP2: Romain Grosjean meteen snelste tijdens eerste testdag
Romain Grosjean heeft bij zijn terugkeer naar de GP2 Series meteen een sterke indruk achter gelaten. De Fransman reed vandaag tijdens de eerste testdag in Abu Dhabi de snelste t...02 feb 2011 16:36
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GP2: Josef Kral en Jolyon Palmer vormen line-up Arden in 2011
Arden International heeft Josef Kral (foto) en Jolyon Palmer in huis gehaald voor het GP2-seizoen 2011. Kral reed vorig jaar voor Super Nova en testte namens HRT in de young dri...25 jan 2011 11:03
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GP2: Abu Dhabi niet op definitieve GP2-kalender 2011
De FIA heeft vandaag de definitieve GP2-kalender voor 2011 bekend gemaakt. Het komende raceseizoen zal slechts negen evenementen bevatten met alle races in Europa. Abu Dhabi is ...21 dec 2010 19:17
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17:11GP3
05 mei 2011 17:24
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17:24F1
05 apr 2011 19:00
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19:00GP2
23 maa 2011 17:04
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17:04F1
10 feb 2011 13:14
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13:14GP2 Asia
09 feb 2011 16:22
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16:22GP2 Asia
02 feb 2011 16:36
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16:36GP2
25 jan 2011 11:03
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11:03GP2
21 dec 2010 19:17
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19:17GP2
Historie Arden International
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Coureur#
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Arden
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Arden International
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2026
9
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10
-
2025
9
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10
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2024
9
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10
-
2023
9
-
10
-
2022
9
-
10
-
2021
9
-
10
-
2020
9
-
10
-
2019
9
-
10
-
2018
9
-
10
-
2017
9
-
10
-
2016
9
-
10
-
11
-
2013
6
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Arden International
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2026
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2025
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2024
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2023
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2022
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2021
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2020
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2019
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19
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18
-
2018
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2017
20
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21
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Arden International
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2016
24
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25
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Arden
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Arden
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DatumGrand PrixQR
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23 - 24 jun125
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25 - 26 mei613
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12 - 13 mei715
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14 - 15 apr32
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25 - 26 nov17
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30 - 1 okt18
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2 - 3 sep13
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26 - 27 aug15
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29 - 30 jul11
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22 - 23 jul20
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8 - 9 jul15
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1 - 2 jul5
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17 - 18 jun11
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26 - 27 mei18
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13 - 14 mei16