Haas
Haas
Haas F1-Team werd in April 2014 opgericht door Gene Haas. De renstal is een op zichzelf staand bedrijf, maar heeft wel een connectie met het Stewart-Haas Racing-team dat actief is in de verschillende disciplines van Nascar. De VF-16 was hun eerste auto, deze scoorde bij zijn debuut in Australië in 2016 meteen punten.
Haas: een nieuw F1 team
Haas is een van de nieuwere teams die in de Formule 1 op de grid staan. Het is ook een van de weinige nieuwe teams dat zich de laatste tien jaar staande heeft kunnen houden. Teams als Lotus-Caterham, Manor-Virgin en Campos Meta-Hispania vertrokken allen voortijdig door financiële problemen. Het Haas team is ook het eerste Amerikaanse team dat zich inschrijft voor de F1, na het US F1 Team dat niet van de grond kwam. Haas heeft een rijke historie in de Nascar en heeft geen banden met Beatrice-Haas, het team dat in de jaren tachtig actief was in de Formule 1.
Succes van Haas in de F1
Het team scoorde in 2016 29 punten en finishte op een achtste plaats, in 2017 werd het opnieuw achtste met 47 punten en in 2018 scoorde het team 93 punten, dit was goed voor een vijfde plaats.
Het Amerikaanse team maakte gebruik van de onderdelen van Ferrari en heeft een samenwerkingsverband met de Italianen. De fabriek van Haas staat in Kannapolis, North-Carolina in de Verenigde Staten. Voor de Europese Grands Prix heeft het team een uitvalbasis in Banbury, de oude fabriek van Manor.
De Amerikaanse-formatie staat onder leiding van eigenaar Gene Haas. Guenther Steiner heeft de functie van teambaas. Hij wordt ondersteund door Joe Custer (COO), Rob Taylor (Chief Designer) en Ben Agathangelou (Chief Aerodynamics).
- Team naam Haas
- Basis Banbury, Verenigde Staten van Amerika
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 11 apr 2014
- Podiums 0
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 72.249 reacties op Haas
- 16 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Haas
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Formula One World Championship Esteban Ocon (FRA) Haas F1 Team VF-26. 25.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Qualifying Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Saturday July 25 07 7 2026 Practice Action Track
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Formula One World Championship Ryo Hirakawa (JPN) Haas F1 Team VF-26 Reserve Driver. 24.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Practice Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Friday 24 07 7 2026 July Action Track
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Hamilton gewaarschuwd: Bearman meldt zich op Ferrari-circuit voor test
Oliver Bearman is momenteel in Maranello in Italië om te testen. De Haas-coureur, die een sterk eerste jaar kende in de Formule 1, is momenteel actief op de thuisbasis van ...24 jan 2026 14:43
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Ocon verwacht veel van Haas: "We gaan dat zeker meenemen"
Esteban Ocon hoopt komend seizoen voor een verrassing te zorgen met Haas. De Fransman die zijn eerste seizoen bij het Amerikaanse team achter de rug heeft, wil dan ook de stijge...20 jan 2026 18:46
06 aug 2026 16:09
-
16:09F1
04 aug 2026 12:46
-
12:46F1
03 aug 2026 17:22
-
17:22F1
-
14:09F1
22 jul 2026 18:06
-
18:06F1
-
10:46F1
-
07:36F1
20 jul 2026 18:46
-
18:46F1
17 jul 2026 13:39
-
13:39F1
-
10:07F1
16 jul 2026 15:24
-
15:24F1
15 jul 2026 08:48
-
08:48F1
07 jul 2026 07:36
-
07:36F1
01 jul 2026 14:09
-
14:09F1
27 jun 2026 10:46
-
10:46F1
26 jun 2026 14:47
-
14:47F1
25 jun 2026 08:48
-
08:48F1
22 jun 2026 14:47
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14:47F1
-
11:22F1
16 jun 2026 17:22
-
17:22F1
11 jun 2026 19:36
-
19:36F1
08 jun 2026 18:46
-
18:46F1
06 jun 2026 13:23
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13:23F1
01 jun 2026 14:06
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14:06F1
31 mei 2026 15:45
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15:45F1
28 mei 2026 17:22
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17:22F1
23 mei 2026 19:33
-
19:33F1
-
17:17F1
22 mei 2026 21:06
-
21:06F1
-
13:22F1
21 mei 2026 20:36
-
20:36F1
20 mei 2026 15:24
-
15:24F1
19 mei 2026 18:46
-
18:46F1
18 mei 2026 13:22
-
13:22F1
15 mei 2026 16:46
-
16:46F1
08 mei 2026 16:46
-
16:46F1
06 mei 2026 12:09
-
12:09F1
16 apr 2026 15:24
-
15:24F1
11 apr 2026 16:45
-
16:45F1
05 apr 2026 14:43
-
14:43F1
01 apr 2026 18:46
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18:46F1
-
13:22F1
31 maa 2026 18:46
-
18:46F1
-
12:46F1
30 maa 2026 07:36
-
07:36F1
29 maa 2026 13:22
-
13:22F1
-
12:09F1
-
08:54F1
26 maa 2026 17:22
-
17:22F1
24 maa 2026 10:46
-
10:46F1
18 maa 2026 14:47
-
14:47F1
-
10:47F1
15 maa 2026 18:06
-
18:06F1
06 maa 2026 15:24
-
15:24F1
03 maa 2026 11:22
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11:22F1
28 feb 2026 15:44
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15:44F1
27 feb 2026 08:11
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08:11F1
25 feb 2026 18:06
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18:06F1
-
15:24F1
23 feb 2026 14:09
-
14:09F1
19 feb 2026 10:46
-
10:46F1
16 feb 2026 18:46
-
18:46F1
09 feb 2026 10:46
-
10:46F1
07 feb 2026 10:39
-
10:39F1
06 feb 2026 18:46
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18:46F1
03 feb 2026 18:46
-
18:46F1
-
11:22F1
28 jan 2026 14:09
-
14:09F1
24 jan 2026 14:43
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14:43F1
20 jan 2026 18:46
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18:46F1
Historie Haas
-
Coureur#
-
Haas F1
-
2026
31
-
-
2025
31
-
-
2024
31
-
20
-
27
-
2023
20
-
27
-
2022
20
-
47
-
9
-
2021
47
-
9
-
2020
20
-
8
-
2019
20
-
8
-
2018
20
-
8
-
2017
20
-
8
-
2016
8
-
21
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul1516
-
17 - 19 jul1414
-
3 - 5 jul1313
-
26 - 28 jun1314
-
12 - 14 jun13
-
5 - 7 jun179
-
22 - 24 mei10
-
1 - 3 mei1211
-
27 - 29 maa10
-
13 - 15 maa5
-
6 - 8 maa127
-
5 - 7 dec87
-
28 - 30 nov1315
-
21 - 23 nov9
-
7 - 9 nov86
-
24 - 26 okt94
-
17 - 19 okt89
-
3 - 5 okt99
-
19 - 21 sep1512
-
5 - 7 sep1112
-
29 - 31 aug6
-
1 - 3 aug1116
-
25 - 27 jul1111
-
4 - 6 jul1411
-
27 - 29 jun10
-
13 - 15 jun139
-
30 - 1 jun1516
-
23 - 25 mei87
-
16 - 18 mei1817
-
2 - 4 mei912
-
18 - 20 apr1513
-
11 - 13 apr148
-
4 - 6 apr1010
-
21 - 23 maa5
-
14 - 16 maa1913
-
6 - 8 dec78
-
29 - 1 dec109
-
22 - 24 nov8
-
1 - 3 nov1412
-
25 - 27 okt77
-
18 - 20 okt88
-
20 - 22 sep9
-
13 - 15 sep1010
-
30 - 1 sep10
-
23 - 25 aug1211
-
26 - 28 jul1614
-
19 - 21 jul1113
-
5 - 7 jul66
-
28 - 30 jun96
-
21 - 23 jun1311
-
7 - 9 jun1411
-
24 - 26 mei1918
-
17 - 19 mei1011
-
3 - 5 mei911
-
19 - 21 apr910
-
5 - 7 apr1211
-
22 - 24 maa149
-
7 - 9 maa1310
-
29 - 2 maa1012
-
24 - 26 nov815
-
17 - 19 nov813
-
3 - 5 nov1112
-
27 - 29 okt1213
-
20 - 22 okt1711
-
6 - 8 okt1414
-
22 - 24 sep1514
-
15 - 17 sep610
-
1 - 3 sep1317
-
25 - 27 aug1412
-
28 - 30 jul1615
-
21 - 23 jul1014
-
7 - 9 jul1113
-
30 - 2 jul818
-
16 - 18 jun515
-
2 - 4 jun715
-
26 - 28 mei1717
-
5 - 7 mei410
-
28 - 30 apr13
-
31 - 2 apr107
-
17 - 19 maa1010
-
3 - 5 maa1013
-
18 - 20 nov1216
-
11 - 13 nov813
-
28 - 30 okt1516
-
21 - 23 okt139
-
7 - 9 okt13
-
30 - 2 okt912
-
9 - 11 sep1612
-
2 - 4 sep13
-
26 - 28 aug1216
-
29 - 31 jul1314
-
22 - 24 jul1714
-
8 - 10 jul76
-
1 - 3 jul8
-
17 - 19 jun517
-
10 - 12 jun14
-
27 - 29 mei1319
-
20 - 22 mei814
-
6 - 8 mei15
-
22 - 24 apr89
-
8 - 10 apr1513
-
25 - 27 maa109
-
18 - 20 maa75
-
10 - 12 dec1914
-
3 - 5 dec1919
-
19 - 21 nov1916
-
12 - 14 nov1817
-
5 - 7 nov1418
-
22 - 24 okt1616
-
8 - 10 okt1419
-
24 - 26 sep1418
-
10 - 12 sep1615
-
3 - 5 sep1718
-
27 - 29 aug1716
-
30 - 1 aug12
-
16 - 18 jul1817
-
2 - 4 jul1918
-
25 - 27 jun1916
-
18 - 20 jun1519
-
4 - 6 jun1713
-
20 - 23 mei17
-
7 - 9 mei18
-
30 - 2 mei18
-
16 - 18 apr16
-
26 - 28 maa1816
-
11 - 13 dec1718
-
4 - 6 dec15
-
27 - 29 nov17
-
13 - 15 nov1417
-
31 - 1 nov14
-
23 - 25 okt16
-
9 - 11 okt9
-
25 - 27 sep12
-
11 - 13 sep1512
-
4 - 6 sep13
-
28 - 30 aug1715
-
14 - 16 aug15
-
7 - 9 aug1316
-
31 - 2 aug1416
-
17 - 19 jul1610
-
10 - 12 jul1512
-
3 - 5 jul1516
-
29 - 1 dec1414
-
15 - 17 nov711
-
1 - 3 nov1215
-
25 - 27 okt1715
-
11 - 13 okt1013
-
27 - 29 sep89
-
20 - 22 sep1311
-
6 - 8 sep1116
-
30 - 1 sep812
-
2 - 4 aug913
-
26 - 28 jul67
-
12 - 14 jul19
-
28 - 30 jun1016
-
21 - 23 jun1517
-
7 - 9 jun1414
-
23 - 26 mei510
-
10 - 12 mei77
-
26 - 28 apr1213
-
12 - 14 apr911
-
29 - 31 maa613
-
15 - 17 maa6
-
23 - 25 nov79
-
9 - 11 nov88
-
26 - 28 okt1615
-
19 - 21 okt817
-
5 - 7 okt58
-
28 - 30 sep58
-
14 - 16 sep815
-
31 - 2 sep616
-
24 - 26 aug57
-
27 - 29 jul97
-
20 - 22 jul56
-
6 - 8 jul79
-
29 - 1 jul54
-
22 - 24 jun96
-
8 - 10 jun1112
-
24 - 27 mei1813
-
11 - 13 mei76
-
27 - 29 apr1513
-
13 - 15 apr1010
-
6 - 8 apr65
-
23 - 25 maa516
-
24 - 26 nov1411
-
10 - 12 nov1115
-
27 - 29 okt148
-
20 - 22 okt1214
-
6 - 8 okt138
-
29 - 1 okt1612
-
15 - 17 sep159
-
1 - 3 sep911
-
25 - 27 aug127
-
28 - 30 jul1411
-
14 - 16 jul1012
-
7 - 9 jul66
-
23 - 25 jun137
-
9 - 11 jun1410
-
25 - 28 mei88
-
12 - 14 mei1110
-
28 - 30 apr1313
-
14 - 16 apr98
-
7 - 9 apr128
-
24 - 26 maa615
-
25 - 27 nov11
-
11 - 13 nov17
-
28 - 30 okt19
-
21 - 23 okt10
-
7 - 9 okt711
-
30 - 2 okt19
-
16 - 18 sep11
-
2 - 4 sep11
-
26 - 28 aug12
-
29 - 31 jul11
-
22 - 24 jul1113
-
8 - 10 jul16
-
1 - 3 jul117
-
17 - 19 jun1113
-
10 - 12 jun1313
-
26 - 29 mei12
-
13 - 15 mei1411
-
29 - 1 mei158
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15 - 17 apr1414
-
1 - 3 apr95
-
18 - 20 maa196