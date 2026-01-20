Sauber
Sauber
- Team naam Sauber
- Basis - Zwitserland
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1970
- Podiums 1
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 115.816 reacties op Sauber
- 5 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Sauber
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Formula One World Championship Peter Sauber (SU...
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Formula One World Championship Paul Aron (EST) ...
9 dec 2025Album
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Formula One World Championship (L to R): Mattia...
7 dec 2025Album
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Formula One World Championship Gabriel Bortolet...
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Formula One World Championship Jonathan Wheatle...
5 dec 2025Album
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Formula One World Championship (L to R): Mattia...
5 dec 2025Album
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Formula One World Championship Nico Hulkenberg ...
4 dec 2025Album
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Formula One World Championship Gabriel Bortolet...
30 nov 2025Album
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Formula One World Championship Gabriel Bortolet...
28 nov 2025Album
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Formula One World Championship Jonathan Wheatle...
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Formula One World Championship Nico Hulkenberg ...
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Formula One World Championship Peter Sauber (SUI) on the grid. 14.06.2026. Formula 1 World Championship, Rd 7, Barcelona-Catalunya Grand Prix, Barcelona, Spain, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Race Day - Barcelona, Spain XPB Images Barcelona Spain Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit de Barcelona-Catalunya June Barcelona Catalunya Spain Montmelo Sunday 14 06 6 2026 Grid Portrait Stake F1 Team Kick Sauber
14 junAlbum
In beeld:
Formula One World Championship Paul Aron (EST) Sauber C45. 09.12.2025. Formula 1 Testing, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Tuesday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One Testing - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 one Abu Dhabi Young Driver Young Drivers Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Tuesday Test Testing December 09 12 2025 Action Track Stake F1 Team Kick Sauber
9 dec 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Gabriel Bortoleto (BRA) Sauber C45. 09.12.2025. Formula 1 Testing, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Tuesday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One Testing - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 one Abu Dhabi Young Driver Young Drivers Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Tuesday Test Testing December 09 12 2025 Action Track Stake F1 Team Kick Sauber
9 dec 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Gabriel Bortoleto (BRA) Sauber C45 - front wing. 09.12.2025. Formula 1 Testing, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Tuesday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Bearne / XPB Images Motor Racing - Formula One Testing - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 one Abu Dhabi Young Driver Young Drivers Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Tuesday Test Testing December 09 12 2025 Action Track Technical Detail Stake F1 Team Kick Sauber
9 dec 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Gabriel Bortoleto (BRA) Sauber C45. 09.12.2025. Formula 1 Testing, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Tuesday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One Testing - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 one Abu Dhabi Young Driver Young Drivers Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Tuesday Test Testing December 09 12 2025 Action Track Stake F1 Team Kick Sauber
9 dec 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship (L to R): Mattia Binotto (ITA) Sauber Motorsport Chief Operating and Chief Technical Officer with Gabriel Bortoleto (BRA) Sauber on the grid. 07.12.2025. Formula 1 World Championship, Rd 24, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Sunday 07 7 12 2025 December Grid Portrait Stake F1 Team Kick Sauber
7 dec 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Gabriel Bortoleto (BRA) Sauber C45. 06.12.2025. Formula 1 World Championship, Rd 24, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one December Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Saturday 06 6 12 2025 Qualifying Action Track Stake F1 Team Kick Sauber
6 dec 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Peter Sauber (SUI) Former Sauber Owner. 06.12.2025. Formula 1 World Championship, Rd 24, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Price / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one December Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Saturday 06 6 12 2025 Portrait Stake F1 Team Kick Sauber
6 dec 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Peter Sauber (SUI) Former Sauber Owner (Right) with his wife Christiane Sauber. 06.12.2025. Formula 1 World Championship, Rd 24, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Bearne / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Qualifying Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one December Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Saturday 06 6 12 2025 Portrait Stake F1 Team Kick Sauber
6 dec 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Nico Hulkenberg (GER) Sauber C45. 05.12.2025. Formula 1 World Championship, Rd 24, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Bearne / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Practice Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one December Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Friday 05 5 12 2025 Action Track Hulkenberg H?lkenberg Huelkenberg Stake F1 Team Kick Sauber
5 dec 2025Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Hülkenberg eens met Verstappen: "Bortoleto is een machine"
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20 jan 2026 16:09
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16:09F1
08 jan 2026 18:46
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18:46F1
06 jan 2026 13:22
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13:22F1
30 dec 2025 15:24
-
15:24F1
26 dec 2025 12:31
-
12:31F1
18 dec 2025 10:46
-
10:46F1
15 dec 2025 18:09
-
18:09F1
04 dec 2025 12:09
-
12:09F1
03 dec 2025 08:11
-
08:11F1
23 nov 2025 07:12
-
07:12F1
20 nov 2025 14:38
-
14:38F1
-
13:22F1
19 nov 2025 18:46
-
18:46F1
18 nov 2025 14:47
-
14:47F1
13 nov 2025 09:26
-
09:26F1
12 nov 2025 10:46
-
10:46F1
10 nov 2025 18:46
-
18:46F1
09 nov 2025 10:46
-
10:46F1
08 nov 2025 16:51
-
16:51F1
-
16:16F1
-
14:37F1
07 nov 2025 14:47
-
14:47F1
-
07:36F1
06 nov 2025 21:20
-
21:20F1
-
18:33F1
-
14:47F1
04 nov 2025 08:48
-
08:48F1
03 nov 2025 18:46
-
18:46F1
30 okt 2025 14:47
-
14:47F1
23 okt 2025 20:48
-
20:48F1
-
19:22F1
21 okt 2025 16:09
-
16:09F1
20 okt 2025 14:47
-
14:47F1
-
13:22F1
19 okt 2025 19:46
-
19:46F1
-
18:09F1
-
08:48F1
13 okt 2025 19:22
-
19:22F1
-
16:46F1
11 okt 2025 09:38
-
09:38F1
08 okt 2025 14:09
-
14:09F1
04 okt 2025 13:32
-
13:32F1
03 okt 2025 20:56
-
20:56F1
02 okt 2025 15:24
-
15:24F1
30 sep 2025 11:22
-
11:22F1
25 sep 2025 08:48
-
08:48F1
20 sep 2025 14:30
-
14:30F1
19 sep 2025 16:09
-
16:09F1
15 sep 2025 16:46
-
16:46F1
-
07:36F1
14 sep 2025 09:38
-
09:38F1
13 sep 2025 15:44
-
15:44F1
-
08:37F1
10 sep 2025 14:09
-
14:09F1
-
10:46F1
08 sep 2025 10:09
-
10:09F1
06 sep 2025 10:09
-
10:09F1
05 sep 2025 08:11
-
08:11F1
04 sep 2025 19:22
-
19:22F1
-
14:47F1
30 aug 2025 20:56
-
20:56F1
-
10:09F1
25 aug 2025 12:09
-
12:09F1
22 aug 2025 10:09
-
10:09F1
21 aug 2025 14:09
-
14:09F1
-
13:22F1
20 aug 2025 14:09
-
14:09F1
19 aug 2025 16:09
-
16:09F1
18 aug 2025 10:46
-
10:46F1
-
08:48F1
Historie Sauber
-
Coureur#
-
Sauber
-
2025
-
27
-
2024
-
27
-
24
-
77
-
Sauber
-
2019
36
-
7
-
2018
36
-
7
-
9
-
16
-
2017
9
-
94
-
2016
9
-
12
-
2015
9
-
12
-
2014
99
-
21
-
2013
12
-
11
-
2012
14
-
15
-
2011
16
-
17
-
BMW Sauber
-
2010
23
-
Sauber
-
2005
12
-
2004
12
-
2002
8
-
2001
17
-
DatumGrand PrixQR
-
5 - 7 dec79
-
28 - 30 nov1113
-
21 - 23 nov7
-
7 - 9 nov109
-
24 - 26 okt1310
-
17 - 19 okt118
-
3 - 5 okt1117
-
19 - 21 sep1311
-
5 - 7 sep78
-
29 - 31 aug14
-
1 - 3 aug76
-
25 - 27 jul109
-
4 - 6 jul163
-
27 - 29 jun8
-
13 - 15 jun118
-
30 - 1 jun125
-
23 - 25 mei1314
-
16 - 18 mei1412
-
2 - 4 mei1314
-
18 - 20 apr1815
-
11 - 13 apr1613
-
4 - 6 apr1616
-
21 - 23 maa14
-
14 - 16 maa157
-
6 - 8 dec913
-
29 - 1 dec128
-
22 - 24 nov13
-
1 - 3 nov1013
-
25 - 27 okt1513
-
18 - 20 okt1617
-
20 - 22 sep15
-
13 - 15 sep1614
-
30 - 1 sep16
-
23 - 25 aug1619
-
26 - 28 jul1415
-
19 - 21 jul1216
-
5 - 7 jul1414
-
28 - 30 jun1816
-
21 - 23 jun1213
-
7 - 9 jun1913
-
24 - 26 mei1713
-
17 - 19 mei1615
-
3 - 5 mei1614
-
19 - 21 apr1014
-
5 - 7 apr1314
-
22 - 24 maa1314
-
7 - 9 maa1617
-
29 - 2 maa1611
-
23 - 25 nov87
-
9 - 11 nov67
-
26 - 28 okt97
-
19 - 21 okt910
-
5 - 7 okt1012
-
28 - 30 sep77
-
14 - 16 sep139
-
31 - 2 sep1511
-
24 - 26 aug1210
-
27 - 29 jul1415
-
20 - 22 jul99
-
6 - 8 jul918
-
29 - 1 jul179
-
22 - 24 jun810
-
8 - 10 jun1310
-
24 - 27 mei1411
-
11 - 13 mei1410
-
27 - 29 apr136
-
13 - 15 apr1916
-
6 - 8 apr179
-
23 - 25 maa1713
-
24 - 26 nov1814
-
10 - 12 nov1513
-
27 - 29 okt1214
-
20 - 22 okt1315
-
6 - 8 okt1915
-
29 - 1 okt1817
-
15 - 17 sep1912
-
1 - 3 sep1116
-
25 - 27 aug1916
-
28 - 30 jul1815
-
14 - 16 jul1814
-
7 - 9 jul1914
-
23 - 25 jun1510
-
9 - 11 jun1913
-
25 - 28 mei1817
-
12 - 14 mei158
-
28 - 30 apr1715
-
14 - 16 apr1311
-
7 - 9 apr1415
-
24 - 26 maa1512
-
25 - 27 nov15
-
11 - 13 nov9
-
28 - 30 okt11
-
21 - 23 okt14
-
7 - 9 okt1815
-
30 - 2 okt12
-
16 - 18 sep13
-
2 - 4 sep16
-
26 - 28 aug17
-
29 - 31 jul18
-
22 - 24 jul1617
-
8 - 10 jul15
-
1 - 3 jul1813
-
17 - 19 jun1512
-
10 - 12 jun1815
-
26 - 29 mei16
-
13 - 15 mei1912
-
29 - 1 mei1914
-
15 - 17 apr1516
-
1 - 3 apr1712
-
18 - 20 maa1615
-
27 - 29 nov1414
-
13 - 15 nov1213
-
30 - 1 nov1412
-
23 - 25 okt149
-
9 - 11 okt126
-
25 - 27 sep1514
-
18 - 20 sep1610
-
4 - 6 sep119
-
21 - 23 aug1310
-
24 - 26 jul1710
-
3 - 5 jul1511
-
19 - 21 jun811
-
5 - 7 jun1214
-
21 - 24 mei149
-
8 - 10 mei1512
-
17 - 19 apr1212
-
10 - 12 apr98
-
27 - 29 maa912
-
13 - 15 maa105