Gianpiero Lambiase staat mogelijk voor een afscheid bij Red Bull Racing. De race-engineer van Max Verstappen, met wie hij vier wereldtitels vierde, zou serieus nadenken over een volgende stap in zijn carrière. Aston Martin én Williams zouden inmiddels hebben aangeklopt.

De 45-jarige Brit met Italiaanse roots vervult al jaren een sleutelrol binnen het team uit Milton Keynes en is uitgegroeid tot een vaste waarde aan de zijde van Verstappen. Toch lijkt zijn toekomst niet langer bij Red Bull te liggen. Binnen de Formule 1 gaat al langer het gerucht dat Lambiase openstaat voor een managementfunctie elders.

'Williams mengt zich voor Lambiase'

Volgens The Race werd hij in verband gebracht met Aston Martin, terwijl Motorsport.com meldt dat er ook gesprekken lopen met Williams. Bij het team van James Vowles zouden de onderhandelingen zelfs nog volop gaande zijn. Een definitieve keuze is er voorlopig niet.

Na afloop van het Formule 1-seizoen 2025 – waarin Verstappen als tweede eindigde achter wereldkampioen Lando Norris – werd al duidelijk dat Lambiase in 2026 niet meer structureel aan de pitmuur zou zitten. De engineer had bij Red Bull aangegeven minder te willen reizen, mede vanwege persoonlijke omstandigheden. Dit seizoen miste hij onder meer de Grands Prix van Oostenrijk en België en werd hij vervangen door Simon Rennie.

Voor welk team gaat Lambiase kiezen?

Kort voor Kerst meldde Radio Box dat Lambiase dicht bij een overstap naar Williams was, maar zolang er geen handtekeningen zijn gezet, blijft ook Aston Martin nadrukkelijk in beeld. Het project in Grove zou hem aanspreken vanwege de ambitie om Williams weer naar de top van de Formule 1 te brengen.

Tegelijkertijd zou Aston Martin een aantrekkelijk alternatief bieden: een managementrol waarbij Lambiase niet alle 24 races hoeft bij te wonen. Daarmee lijkt de vertrouweling van Verstappen straks te moeten kiezen tussen sportieve wederopbouw en meer rust buiten het raceweekend om.