Verstappen lijkt engineer te verliezen: 'Volgende F1-team in gesprek met Lambiase'

Verstappen lijkt engineer te verliezen: 'Volgende F1-team in gesprek met Lambiase'

Gianpiero Lambiase staat mogelijk voor een afscheid bij Red Bull Racing. De race-engineer van Max Verstappen, met wie hij vier wereldtitels vierde, zou serieus nadenken over een volgende stap in zijn carrière. Aston Martin én Williams zouden inmiddels hebben aangeklopt.

De 45-jarige Brit met Italiaanse roots vervult al jaren een sleutelrol binnen het team uit Milton Keynes en is uitgegroeid tot een vaste waarde aan de zijde van Verstappen. Toch lijkt zijn toekomst niet langer bij Red Bull te liggen. Binnen de Formule 1 gaat al langer het gerucht dat Lambiase openstaat voor een managementfunctie elders.

'Williams mengt zich voor Lambiase'

Volgens The Race werd hij in verband gebracht met Aston Martin, terwijl Motorsport.com meldt dat er ook gesprekken lopen met Williams. Bij het team van James Vowles zouden de onderhandelingen zelfs nog volop gaande zijn. Een definitieve keuze is er voorlopig niet.

Na afloop van het Formule 1-seizoen 2025 – waarin Verstappen als tweede eindigde achter wereldkampioen Lando Norris – werd al duidelijk dat Lambiase in 2026 niet meer structureel aan de pitmuur zou zitten. De engineer had bij Red Bull aangegeven minder te willen reizen, mede vanwege persoonlijke omstandigheden. Dit seizoen miste hij onder meer de Grands Prix van Oostenrijk en België en werd hij vervangen door Simon Rennie.

Voor welk team gaat Lambiase kiezen?

Kort voor Kerst meldde Radio Box dat Lambiase dicht bij een overstap naar Williams was, maar zolang er geen handtekeningen zijn gezet, blijft ook Aston Martin nadrukkelijk in beeld. Het project in Grove zou hem aanspreken vanwege de ambitie om Williams weer naar de top van de Formule 1 te brengen.

Tegelijkertijd zou Aston Martin een aantrekkelijk alternatief bieden: een managementrol waarbij Lambiase niet alle 24 races hoeft bij te wonen. Daarmee lijkt de vertrouweling van Verstappen straks te moeten kiezen tussen sportieve wederopbouw en meer rust buiten het raceweekend om.

da_bartman

Posts: 6.351

Ik denk dat GP wel andere, belangrijkere dingen aan zijn hoofd heeft om op dit moment nog meer onrust in zijn leven te brengen.

  • 2
  • 28 dec 2025 - 16:29
Reacties (9)

    • This Guy 33

      Posts: 333

      Zou hij voor dit soort zaken niet gewoon een manager hebben vraag ik mij af.

      Volgens mij is er nog steeds niet bekend wat er speelt in het privéleven van hem, ik kan mij voorstellen dat hij toch ook aan zijn ( financiële) toekomst moet denken.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 17:49
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.361

      @thisguy

      Het schijnt dat z’n vrouw kanker heeft. Als ik t nieuws mag geloven.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 18:10
    • Pietje Bell

      Posts: 32.640

      @This Guy, Zijn vrouw Eloisa heeft op haar Facebook bekend gemaakt dat ze zware maanden achter de rug heeft, maar dat het nu beter gaat, maar dat ze nog een lange reis voor de boeg heeft. Ze heeft borstk*nker.
      Heb hier gisteren onder een artikel over hem de nodige info gepost met linken.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 18:47
    • StevenQ

      Posts: 9.947

      Ik denk ook dat GP in deze tijd met alle onrust in zijn priveleven nergens anders heen wil en ook zeker niet zonder zijn "kleine broertje" Max

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 19:34
    • Pietje Bell

      Posts: 32.640

      @FM, komen jouw berichten in het filter? Jouw bericht werd nog later geplaatst dan het bericht van @Steven.

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 20:15
    • StevenQ

      Posts: 9.947

      Misschien omdat hij het volledige woord van de ziekte gebruikte dat ook als scheldwoord gebruikt wordt?

      • + 0
      • 28 dec 2025 - 20:25
    • Pietje Bell

      Posts: 32.640

      Dat is heel goed mogelijk @Steven.
      Ik vind het een vreselijke ziekte dus schrijf het nooit volledig.

      • + 1
      • 28 dec 2025 - 20:32
  • oale

    Posts: 800

    Tuurlijk, met nog geen 4 weken tot het nieuwe seizoen, overstappen. Ik zie het niet gebeuren voor 2027

    • + 0
    • 28 dec 2025 - 17:49

show sidebar