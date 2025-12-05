user icon
icon
‹ Terug naar foto's

F1Grand Prix van Abu Dhabi 2025

Grand Prix van Abu Dhabi 2025
1 / 135
  • Camera-
  • Fotogrootte3461x5185 px
  • Brandpuntsafstand-
  • Diafragma-
  • Sluitertijd-
  • Datum5 dec

Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB21. 05.12.2025. Formula 1 World Championship, Rd 24, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Practice Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Practice Day - Abu Dhabi, UAE XPB Images Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one December Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Friday 05 5 12 2025 Action Track

  • Max Verstappen
  • Red Bull Racing
Uitslag VT2: Norris en Verstappen leggen het vuur aan elkaars schenen ×