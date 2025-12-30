user icon
Alonso zorgt voor verbazing met peperduur Aston Martin-racebeest

Alonso zorgt voor verbazing met peperduur Aston Martin-racebeest

Fernando Alonso geniet van de winterstop. De Spaanse Aston Martin-coureur brengt deze dagen door in zijn woonplaats Monaco, waar hij de tijd heeft om zijn verzameling zeldzame supercars aandacht te geven. Alonso steelt nu de show met een zeldzame bolide van zijn werkgever Aston Martin.

Alonso heeft een lastig Formule 1-seizoen achter de rug. Aston Martin stopte al vroeg in het jaar met het doorontwikkelen van de auto, waarna de aandacht verschoof naar 2026. Voor Alonso was dit pijnlijk, want hij liep tegen de nodige problemen aan waardoor hij lang moest wachten op zijn eerste punten. In de laatste fase van het seizoen begon het te lopen, en betrad Alonso de top tien van het wereldkampioenschap.

Alonso focust zich nu op het komende seizoen. Hij hoopt daar weer mee te kunnen vechten om de zeges, en Aston Martin heeft met Honda een nieuwe, hoog aangeschreven motorpartner aangetrokken. Alonso pakt nu de kans om even te ontspannen, en dat betekent dat hij rond kan rijden in een aantal zeer exclusieve auto's uit zijn verzameling.

Zeldzame Aston Martin

Op zijn Instagram postte Alonso een setje foto's van zijn exclusieve Aston Martin Valiant. Samen met zijn vriendin, die hij voor het eerst aan de wereld liet zien, poseerde hij bij de grijze sportwagen. De auto oogt zeer agressief, en valt goed in de smaak bij de fans.

Aan de Aston Martin Valiant hangt een prijskaartje van zo'n 2,5 miljoen dollar, al heeft Alonso als Aston Martin-werknemer mogelijk wat korting gehad. Van deze speciale sportwagen zijn slechts 38 exemplaren gemaakt, en onder de kap ligt een 5.2 liter twin turbo V12. De wagen bestaat voor het grootste deel uit carbon, en is dus zeer zeldzaam, zelfs in het auto-walhalla Monaco.

Garage vol speelgoed

Het is niet de eerste keer dat Alonso de aandacht trekt met zijn autoverzameling. Afgelopen weekend reed hij rond in een auto die nóg zeldzamer is dan de Aston Martin Valiant. De Spanjaard werd toen namelijk in Monaco gespot achter het stuur van een Mercedes-Benz CLK GTR Straßenversion. Van dit racemonster zijn slechts 228 exemplaren gebouwd, en de waarde wordt geschat tussen de 9 en 13 miljoen euro.

Larry Perkins

Posts: 62.337

Ja, de Mercedes waarvan 228 exemplaren zijn gemaakt, is nóg zeldzamer is dan de Aston Martin waarvan slechts 38 stuks zijn gemaakt...

  • 2
  • 30 dec 2025 - 11:24
Reacties (1)

