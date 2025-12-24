user icon
Verstappen weigert zichzelf adviezen te geven

Verstappen weigert zichzelf adviezen te geven

Max Verstappen wil geen advies geven aan zijn jongere zelf. De viervoudig wereldkampioen was de afgelopen jaren erg dominant, maar dat is niet altijd zo geweest in zijn Formule 1-carrière. De Nederlander heeft in elf jaar tijd al heel wat ervaring. 

Volgens Verstappen heb je een moeilijke periode nodig als coureur omdat je ander lui wordt. Voor Verstappen was dat de eerste seizoenshelft van 2018, zo laat hij weten. Na de eerste acht races stond Verstappen nog maar zesde in het wereldkampioenschap terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo op de derde plek stond. 

Advies voor de jongere Max

In de Talking Bull-podcast vertelt Verstappen over advies voor zijn jongere zelf: "Niks. Ik zou juist willen dat hij dezelfde fouten maakte, dat hij door dezelfde moeilijke tijden gaat. Als je alles al van tevoren weet, is dat ongelooflijk saai. En dat wordt je ook lui. Je hebt moeilijke tijden nodig. Want je kan iemand wel vertellen: 'doe dit niet'. Maar alleen door een fout zelf te maken, maak je deze niet nog een keer."

Het seizoen waarin Verstappen het meest geleerd heeft is 2018, aldus de viervoudig wereldkampioen zelf: "De eerste zeven of acht races, toen ik een aantal fouten maakte en in een negatieve spiraal terechtkwam. Het werkte toen allemaal niet, en ik was behoorlijk ontevreden over mijzelf. Toen kwam een ommekeer in Montréal. Vanaf die dag viel alles op zijn plaats."

Verstappen groeit nog steeds

In 2015 kwam de Nederlander in de Formule 1 bij Toro Rosso en werd destijds twaalfde met 49 punten. In 2016 verving de Nederlander Red Bull-coureur Daniil Kvyat en wist zijn allereerste race voor Red Bull te winnen. In 2017 en 2018 eindigde Verstappen zesde en vierde en in 2019 en 2020 begon de Nederlander meer races te winnen. 

In 2021 won Verstappen dan eindelijk zijn eerste wereldkampioenschap en hij was dominant tot en met de eerste seizoenshelft van 2024. Sindsdien leek Verstappen het erg lastig te krijgen en werd hij in 2025 tweede op twee punten na.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

  • Larry Perkins

    Posts: 62.278

    Max Verstappen's END OF SEASON REVIEW! | Talking Bull
    (Oracle Red Bull Racing, 25,39 minuten)

    https://youtu.be/G2YToseV8aw

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 19:00

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

