Max Verstappen wil geen advies geven aan zijn jongere zelf. De viervoudig wereldkampioen was de afgelopen jaren erg dominant, maar dat is niet altijd zo geweest in zijn Formule 1-carrière. De Nederlander heeft in elf jaar tijd al heel wat ervaring.

Volgens Verstappen heb je een moeilijke periode nodig als coureur omdat je ander lui wordt. Voor Verstappen was dat de eerste seizoenshelft van 2018, zo laat hij weten. Na de eerste acht races stond Verstappen nog maar zesde in het wereldkampioenschap terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo op de derde plek stond.

Advies voor de jongere Max

In de Talking Bull-podcast vertelt Verstappen over advies voor zijn jongere zelf: "Niks. Ik zou juist willen dat hij dezelfde fouten maakte, dat hij door dezelfde moeilijke tijden gaat. Als je alles al van tevoren weet, is dat ongelooflijk saai. En dat wordt je ook lui. Je hebt moeilijke tijden nodig. Want je kan iemand wel vertellen: 'doe dit niet'. Maar alleen door een fout zelf te maken, maak je deze niet nog een keer."

Het seizoen waarin Verstappen het meest geleerd heeft is 2018, aldus de viervoudig wereldkampioen zelf: "De eerste zeven of acht races, toen ik een aantal fouten maakte en in een negatieve spiraal terechtkwam. Het werkte toen allemaal niet, en ik was behoorlijk ontevreden over mijzelf. Toen kwam een ommekeer in Montréal. Vanaf die dag viel alles op zijn plaats."

Verstappen groeit nog steeds

In 2015 kwam de Nederlander in de Formule 1 bij Toro Rosso en werd destijds twaalfde met 49 punten. In 2016 verving de Nederlander Red Bull-coureur Daniil Kvyat en wist zijn allereerste race voor Red Bull te winnen. In 2017 en 2018 eindigde Verstappen zesde en vierde en in 2019 en 2020 begon de Nederlander meer races te winnen.

In 2021 won Verstappen dan eindelijk zijn eerste wereldkampioenschap en hij was dominant tot en met de eerste seizoenshelft van 2024. Sindsdien leek Verstappen het erg lastig te krijgen en werd hij in 2025 tweede op twee punten na.