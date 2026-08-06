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F1 Coureurs 2026 - Oscar Piastri

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81 AU Oscar Piastri

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Carriere Oscar Piastri
  • Serie
    Team
    Jaar
    #
  • F1
    McLaren
    81
  • F1
    Alpine F1
    2022
    36

Statistieken Oscar Piastri

  • Aantal overwinningen
    9
  • Aantal podiums
    28
  • Aantal races
    80
  • Totaal aantal races met punten
    62
  • Aantal pole positions
    6
  • Verslagen door teamgenoot in race
    51
  • Verslagen door teamgenoot in kwalificatie
    57
  • Gemiddeld aantal punten per Grand Prix
    11
  • Gemiddelde startpositie
    6
  • Gemiddelde finishpositie
    7
  • Gemiddeld aantal posities gewonnen
    0
  • Hoogste startpositie
    1

Recente resultaten van Oscar Piastri

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Driver characteristics

  • Team -
  • Punten 891
  • Podiums 28
  • Grand Prix 80
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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