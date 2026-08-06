F1 Coureurs 2026 - Oscar Piastri
81 Oscar Piastri
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McLaren gaat vol in de aanval: Norris en Piastri krijgen nóg een upgrade
McLaren geeft de strijd om de wereldtitels nog niet op. De Britse renstal wil na de zomerstop blijven investeren in de ontwikkeling van de MCL40 en mikt volgens technisch direct...06 aug 2026 17:22
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McLaren-legende wijst het grote nadeel van Piastri aan
Formule 1-legende Mika Häkkinen heeft een duidelijke mening over de verhoudingen tussen Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren. De Fin heeft geen slecht woord over voor ...05 aug 2026 13:22
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Twijfel slaat toe over situatie Piastri: "Sluimert in je brein"
Johnny Herbert toont begrip voor de situatie van Oscar Piastri bij McLaren. De Australiër greep vorig jaar net naast de wereldtitel, en zag zijn achterstand op teamgenoot L...05 aug 2026 10:09
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McLaren worstelt: slechts twee teams doen het slechter
Het team van McLaren sloot de eerste seizoenshelft afgelopen weekend goed af met een zege in Hongarije. Ze beginnen met een goed gevoel aan de zomerstop, maar de cijfers laten i...01 aug 2026 09:38
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McLaren zegt sorry na woede-uitbarsting van Piastri
McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zijn excuses aangeboden na de woede-uitbarsting van Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend. Piastri reageerde withee...29 jul 2026 14:47
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FIA opgeroepen Sainz zwaarder te bestraffen na spraakmakend incident
Ralf Schumacher vindt dat Carlos Sainz een zwaardere straf moet krijgen voor zijn incident met Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix. Sainz had niet door dat Piastri hem op e...28 jul 2026 10:46
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Piastri woedend op Sainz: "Domste wat ik ooit gezien heb"
Oscar Piastri kende een dramatisch einde van het Grand Prix-weekend in Hongarije. De McLaren-coureur kwam in aanraking met Carlos Sainz op de Hungaroring en viel vervolgens uit ...26 jul 2026 19:36
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Piastri haalt keihard uit: "Coureur heeft geen controle meer over de auto"
Oscar Piastri heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige generatie Formule 1-auto's. De McLaren-coureur vindt dat de invloed van software en energiemanagement inmiddels ...26 jul 2026 08:11
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Balende Piastri pleit voor straf voor Hamilton
Oscar Piastri is op zijn zachtst gezegd niet blij met de actie van Lewis Hamilton in de slotfase van de kwalificatie op de Hungaroring. Hamilton reed hem in de weg, en dat komt ...25 jul 2026 18:19
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McLaren schuift Piastri opzij in Hongarije: Fornaroli krijgt kans
McLaren zet tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije opnieuw een rookie in. Leonardo Fornaroli neemt vrijdag plaats in de bolide van Oscar Piastri, terw...22 jul 2026 08:46
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Piastri sneert naar Leclerc: "Blijkbaar mag dat gewoon"
Oscar Piastri heeft naast het podium gegrepen tijdens de Grand Prix van België. De McLaren-coureur kwam als vijfde over de finish op Spa-Francorchamps, nadat een incident m...20 jul 2026 08:11
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Verstappen krijgt bijval na felle F1-kritiek
Oscar Piastri is het eens met de kritiek van Max Verstappen op de huidige staat van de Formule 1. Verstappen stelde dat het iconische circuit van Spa-Francorchamps onder de huid...19 jul 2026 12:09
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Piastri reageert opvallend koeltjes op Verstappen-geruchten
Oscar Piastri haalt zijn schouders op over alle geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen naar McLaren. Volgens de verhalen zou Piastri plaats moeten maken voor Verst...15 jul 2026 17:22
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Piastri krijgt opvallend advies: "Verlaat de schaduw van Norris..."
Oud-McLaren-coureur Mark Blundell is van mening dat een verandering van de omgeving voor Oscar Piastri de Australiër goed zal doen. De geruchten over de toekomst van Piastr...11 jul 2026 16:45
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'Red Bull ziet Sainz als ideale tussenoplossing als Verstappen vertrekt'
De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen in de Formule 1 bezighouden. Nu de Nederlander na de Grand Prix van Groot-Brittannië mathematisch gebruik kan maken van ...11 jul 2026 07:36
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Management Piastri reageert verbolgen op geruchten
Oscar Piastri's manager Mark Webber heeft gereageerd op de geruchten over zijn coureur. Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Piastri, en zijn zitje wordt in verb...10 jul 2026 16:09
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'Transfer Verstappen richting McLaren wordt lastig: Piastri wil toch blijven'
De speculaties over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven de Formule 1-wereld bezighouden. Toch lijkt een belangrijk obstakel een transfer voorlopig in ...10 jul 2026 15:24
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'Piastri in gesprek met Audi: Verstappen-ruil mogelijk op losse schroeven'
De toekomst van Oscar Piastri is plots onderwerp van hevige speculatie in de Formule 1. Waar de Australiër de voorbije dagen nog werd genoemd als mogelijke pion in een over...09 jul 2026 09:26
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Kamp Piastri ziet Red Bull-transfer zitten: 'Webber wil ruilen met Verstappen'
De geruchten rond de toekomst van Max Verstappen blijven zich opstapelen. Nu de Nederlander na zijn uitvalbeurt op Silverstone zijn ontsnappingsclausule bij Red Bull Racing math...09 jul 2026 08:11
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McLaren wuift Piastri-geruchten weg: Wat betekent dit voor Verstappen?
De transfercarrousel in de Formule 1 draait op volle toeren. Oscar Piastri wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing, terwijl Max Verstappen j...07 jul 2026 17:22
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Silly Season nu echt los: 'Verstappen en Piastri mogelijk weg, Sainz genoemd bij Audi'
De stoelendans in de Formule 1 lijkt nu echt los te zijn gebarsten. Nu de zomerstop nadert en alle teams knopen beginnen door te hakken, lijkt er achter de schermen steeds meer ...07 jul 2026 14:47
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'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'
Oscar Piastri lijkt volgens de laatste geruchten op weg naar de uitgang te zijn bij McLaren. Als de Australiër zou vertrekken bij het team, dan zou dit de deur openen voor ...07 jul 2026 09:37
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Vrees voor jojo-effect op Silverstone: "Behoorlijk gevaarlijk..."
Door grote verschillen in energiemanagement is er een jojo-effect ontstaan bij de openingsronden van de sprintrace op Silverstone. Voor de Grand Prix van Groot-Brittannië v...05 jul 2026 13:48
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Piastri reageert op Verstappen-geruchten: "McLaren heeft mij garanties gegeven"
Oscar Piastri laat zich niet uit het veld slaan door de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren. De Australiër benadrukt dat hij z...04 jul 2026 11:22
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McLaren geadviseerd: "Laat Verstappen links liggen en ga voor Piastri"
De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven aanzwellen, maar Jenson Button plaatst daar een belangrijke kanttekening bij. De wereldkampioen ...02 jul 2026 08:48
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Stella ziet Verstappen als titelkandidaat: "Het seizoen is nog lang"
Andrea Stella ziet Max Verstappen als titelkandidaat voor dit jaar. Hij merkt op dat de titelstrijd nog niet voorbij is, maar ziet McLaren dit jaar worstelen. McLaren heeft...01 jul 2026 17:22
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McLaren zet Norris en Piastri in nostalgisch jasje met Silverstone-livery
McLaren verschijnt komend weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië met een bijzondere uitstraling aan de start. De Britse renstal heeft een speciale retro-livery ...30 jun 2026 18:07
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Brown wil Norris en Piastri 'voor altijd' bij McLaren houden
Zak Brown hint erop dat Lando Norris en Oscar Piastri voorlopig niet weggaan bij McLaren. De Amerikaan is heel tevreden met zijn twee coureurs, en het feit dat het momenteel wat...30 jun 2026 16:46
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McLaren in zak en as: "We doen niet meer mee voor de podiumplaatsen"
McLaren heeft na de Grand Prix van Oostenrijk een duidelijke conclusie getrokken. Terwijl George Russell de overwinning pakte en Max Verstappen opnieuw meedeed in de strijd om d...30 jun 2026 14:09
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'Piastri anticipeert op Verstappen-transfer: Webber zou uitweg bij Red Bull voorbereiden'
De geruchten rond een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven tijdens het raceweekend in Oostenrijk toenemen. Volgens Duitse media houdt ook het management va...29 jun 2026 10:09
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McLaren neemt opvallend besluit: Piastri krijgt cruciale update, Norris niet
McLaren lijkt voor een opmerkelijke keuze te staan in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens The Race krijgt alleen Oscar Piastri de nieuwste batterij-upgrade van Me...26 jun 2026 15:22
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Piastri verklaart spraakmakend protest van McLaren
Oscar Piastri heeft in Oostenrijk uitgelegd waarom zijn werkgever McLaren in beroep is gegaan tegen de Gasly-zaak. Alpine-coureur Pierre Gasly kreeg zijn podiumplek in Monaco te...26 jun 2026 10:46
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Piastri duidelijk: "Verstappen de beste waar ik tegen geracet heb"
Oscar Piastri heeft zich bijzonder lovend uitgelaten over Max Verstappen. De McLaren-coureur kreeg de vraag wie de beste tegenstander is waartegen hij ooit heeft geracet in de F...15 jun 2026 08:48
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Piastri haalt keihard uit naar de FIA: "Wie wil er zo racen?"
Oscar Piastri heeft na afloop van de kwalificatie in Barcelona keihard uitgehaald naar de FIA. Hij is kritisch op het besluit van de stewards om dit weekend alsnog de uitslag va...13 jun 2026 19:04
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Piastri beschikt over McLaren-clausule: Red Bull kijkt naar Verstappen-vervanger
De toekomst van Max Verstappen blijft een van de grootste gespreksonderwerpen in de Formule 1. Hoewel de Nederlander nog tot eind 2028 vastligt bij Red Bull Racing, groeit de on...12 jun 2026 09:26
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FIA-stewards openen onderzoek naar gevaarlijk moment met Piastri
De eerste vrije training in Monaco krijgt een staartje voor een aantal coureurs. Aan het einde van de sessie kwam Oscar Piastri goed weg nadat Arvid Lindblad niet goed in zijn s...05 jun 2026 14:58
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Pijnlijk moment voor Piastri in Monaco: McLaren-coureur geweigerd bij F1-paddock
Oscar Piastri heeft donderdag voor een opvallend moment gezorgd in Monaco. De McLaren-coureur werd bij aankomst op het circuit tegengehouden door beveiligers bij de ingang van d...05 jun 2026 11:59
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Sainz opnieuw in beeld bij Red Bull: "Maar dat heeft hij niet meegemaakt"
Carlos Sainz behaalt met Williams nog altijd niet de resultaten waar hij op hoopte toen hij Ferrari verliet voor de legendarische renstal. De manager van Sainz heeft al op de de...03 jun 2026 08:48
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McLaren presenteert speciale livery voor Monaco
Het team van McLaren viert aankomend weekend in Monaco een bijzonder jubileum. De Britse renstal rijdt haar duizendste Grand Prix, en daar hoort een speciale look bij. In de str...01 jun 2026 17:07
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Montoya: "Verstappen moet van stoeltje ruilen met Piastri"
Volgens Juan Pablo Montoya is het team van McLaren de meest logische optie voor Max Verstappen als hij bij Red Bull vertrekt. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebrach...29 mei 2026 12:09
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Piastri baalt van McLaren: "Zagen eruit als idioten"
Het team van McLaren sloeg afgelopen weekend een modderfiguur in de Canadese Grand Prix. Ze maakten een strategische fout met de bandenkeuze bij de start, en dat zorgde ervoor d...25 mei 2026 09:26
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Piastri verbaasd door Red Bull-geruchten: Australiër weet niets over ruil met Verstappen
Oscar Piastri heeft verrast gereageerd op de geruchten dat Red Bull Racing hem bovenaan het verlanglijstje zou hebben staan, mocht Max Verstappen in de toekomst vertrekken. De M...22 mei 2026 15:24
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Brown laat zich uit over McLaren-toekomst Piastri
McLaren-CEO Zak Brown heeft zich voor het eerst uitgelaten over de geruchten over de rijdersmarkt. Brown wuift de verhalen over Max Verstappen weg, terwijl hij zijn schouders op...21 mei 2026 14:09
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Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"
Peter Windsor ziet Lando Norris en Oscar Piastri constant met elkaar vergeleken worden. De Australiër wordt al jaren gezien als een van de grootste talenten en Norris heeft...17 mei 2026 12:41
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Piastri liet als kind alles achter: 'Dat is waarschijnlijk de zwaarste beslissing'
Oscar Piastri was veertien jaar oud toen hij zijn koffers pakte en Australië achter zich liet. Niet voor een vakantie, maar voor altijd. Zonder die keuze, zo verklaarde de ...14 mei 2026 11:00
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McLaren laat Verstappen links liggen: "Wij hebben het beste rijdersduo"
McLaren-teambaas Andrea Stella twijfelt er niet aan: volgens de Italiaan beschikt zijn team momenteel over de sterkste line-up in de Formule 1. Met Oscar Piastri en Lando Norris...13 mei 2026 09:26
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'McLaren schakelt door en wil Sainz terug als vervanger van Piastri'
Carlos Sainz zou volgens Spaanse media nadenken over een opvallende terugkeer naar McLaren. De huidige Williams-coureur beleeft een moeizame periode bij de Britse renstal en zou...11 mei 2026 15:24
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Piastri wijst grootste coureur aller tijden aan: "Maar Verstappen komt in de buurt"
Oscar Piastri heeft onthuld waarom hij zo'n enorme fan is van Lewis Hamilton. De McLaren-coureur is van mening dat Hamilton beter is dan de rest, maar er komt é&eacut...11 mei 2026 08:11
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Bom barst in Formule 1: 'Red Bull wil Piastri naast Verstappen in 2027'
Red Bull Racing kijkt nadrukkelijk verder dan alleen de eigen opleiding en daarbij is nu ook de naam van Oscar Piastriopgedoken. In de paddock van Miami gonst het van de gerucht...07 mei 2026 10:31
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Piastri verrast door sterke Verstappen: "Had ik niet verwacht"
Oscar Piastri had niet verwacht dat Max Verstappen zo goed voor de dag zou komen in de kwalificatie in Miami. Hij noteerde de verrassende tweede tijd, terwijl Piastri zelf als z...03 mei 2026 11:22
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Piastri haalt uit: "Deze regels worden zo niet meer opgelost"
Oscar Piastri heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten over de Formule 1-regels voor 2026. De McLaren-coureur ziet dat de FIA ingrijpt richting de Grand Prix van Miami, maar waa...01 mei 2026 21:36
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Piastri gaat tegen beweringen Stella in: "McLaren is niet zo snel als Mercedes"
Oscar Piastri heeft korte metten gemaakt met de opmerkingen van Andrea Stella. Volgens de teambaas van McLaren zal de auto van de huidige constructeurskampioen, na wat updates, ...30 apr 2026 19:27
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Piastri snapt weinig van nieuwe regels: "Iemand moet het nog uitleggen"
De Formule 1 heeft in aanloop naar de Grand Prix van Miami opnieuw aan de knoppen gedraaid, maar niet iedereen is al overtuigd van het effect. Bij veel teams overheerst nog het ...30 apr 2026 17:22
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Piastri kreeg het aan de stok met Hamilton: "Hij bood toen zijn excuses aan"
Oscar Piastri heeft zich lovend uitgelaten over Lewis Hamilton. De McLaren-coureur benadrukt dat de zevenvoudig wereldkampioen zich onderscheidt met zijn houding op én na...29 apr 2026 18:06
-
Piastri geeft duidelijkheid over rol van Webber
De rol van de manager van Oscar Piastri is dit jaar flink veranderd. De Australiër werkt al jaren samen met oud-coureur Mark Webber, maar hij laat zijn gezicht steeds minde...28 apr 2026 17:22
-
Eerlijke Piastri vindt zichzelf klaar voor de wereldtitel
Oscar Piastri greep vorig jaar net naast de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër verloor het titelduel van zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen, en ...28 apr 2026 13:22
-
Piastri onthult dat McLaren hem kon wegsturen na strijd met Norris
Oscar Piastri en Lando Norris vochten vorig jaar een intern titelduel uit. De twee McLaren-coureurs mochten vrij met elkaar vechten, maar moesten zich wel aan de zogenaamde '...27 apr 2026 10:09
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Piastri eens met Norris: "Groot verlies als Verstappen vertrekt"
De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft maar de gemoederen bezighouden. Omdat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing nog geen uitsluitsel heeft gegeven o...23 apr 2026 18:46
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Piastri erkent: "De break heeft niet alleen maar voordelen voor McLaren"
Oscar Piastri heeft zich eerlijk uitgelaten over de huidige situatie bij McLaren. De Australiër ziet duidelijke verbeterpunten, maar erkent tegelijk dat de timing van de Fo...19 apr 2026 13:42
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'Piastri kan Verstappen opvolgen bij Red Bull'
De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is zeer onzeker. Na afloop van de Japanse Grand Prix twijfelde hij openlijk aan doorgaan in de sport, wat voor veel speculatie hee...16 apr 2026 14:09
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McLaren hoopt in Miami met Norris en Piastri vooraan te staan
McLaren heeft tussen Shanghai en Suzuka een duidelijke stap gezet, maar wie alleen naar de uitslagen kijkt, mist het echte verhaal. De twee raceweekenden zijn namelijk nauwelijk...15 apr 2026 09:26
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'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'
Het gonst momenteel van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en die geluiden zijn door het aa...14 apr 2026 12:46
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Russell en Piastri treden in voetsporen Verstappen en testen op Nürburgring
Voor het eerst sinds 2020 zijn er vandaag weer Formule 1-wagens tijdens een officiële sessie op de Nürburgring te bewonderen. Op de Ring vindt vandaag een bandentest v...14 apr 2026 10:46
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Piastri getipt als Red Bull-vervanger Verstappen
Max Verstappen hintte in de afgelopen weken regelmatig op een vertrek uit de Formule 1. Als het echt zover komt, moet zijn team Red Bull snel op zoek gaan naar een nieuwe sterco...13 apr 2026 10:09
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'Nieuwe managementstructuur van Piastri was onvermijdelijk'
David Coulthard was absoluut niet verbaasd toen hij hoorde dat Mark Webber dit seizoen een kleinere rol heeft gekregen bij de begeleiding van Oscar Piastri. De oud-coureur en zi...11 apr 2026 14:43
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Schumacher acht McLaren niet sterk genoeg: "Zal een echt probleem vormen"
Ralf Schumacher heeft een probleem van McLaren ontdekt. Volgens de oud-coureur hebben de nieuwe reglementen dit probleem geopenbaard en hierdoor vraagt hij zich hardop af hoe Mc...11 apr 2026 13:42
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Piastri duidelijk over strijd met Norris: "Geen derde wereldoorlog..."
Oscar Piastri heeft zich uitgesproken over de rivaliteit met Lando Norris. De 25-jarige coureur vocht vorig seizoen tot en met de laatste ronde om de titel, maar uiteindelijk wi...11 apr 2026 12:41
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Piastri denkt Mercedes te kunnen verslaan: "We gaan de juiste kant op"
Mercedes blijft voorlopig de maatstaf in het Formule 1-seizoen 2026, met zeges in alle drie de Grands Prix én de Sprint in China. Toch ziet Oscar Piastri licht aan het ei...08 apr 2026 09:26
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Formule 1-grid gewaarschuwd: "Dit is de beste versie van Piastri"
McLaren-teambaas Andrea Stella ziet een herboren Oscar Piastri. De Australiër reed in Grand Prix van Japan naar zijn eerste podium van het seizoen en maakte volgens zijn te...05 apr 2026 13:42
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McLaren lovend over Piastri: "Beste versie van zichzelf"
Andrea Stella is duidelijk over de kwaliteiten van Oscar Piastri. De teambaas van McLaren is van mening dat Piastri met zijn eerste podium van het seizoen gelijk de beste versie...01 apr 2026 18:06
06 aug 2026 17:22
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17:22F1
05 aug 2026 13:22
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13:22F1
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10:09F1
01 aug 2026 09:38
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09:38F1
29 jul 2026 14:47
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14:47F1
28 jul 2026 10:46
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10:46F1
26 jul 2026 19:36
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19:36F1
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08:11F1
25 jul 2026 18:19
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18:19F1
22 jul 2026 08:46
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08:46F1
20 jul 2026 08:11
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08:11F1
19 jul 2026 12:09
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12:09F1
15 jul 2026 17:22
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17:22F1
11 jul 2026 16:45
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16:45F1
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07:36F1
10 jul 2026 16:09
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16:09F1
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15:24F1
09 jul 2026 09:26
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09:26F1
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08:11F1
07 jul 2026 17:22
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17:22F1
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14:47F1
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09:37F1
05 jul 2026 13:48
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13:48F1
04 jul 2026 11:22
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11:22F1
02 jul 2026 08:48
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08:48F1
01 jul 2026 17:22
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17:22F1
30 jun 2026 18:07
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18:07F1
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16:46F1
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14:09F1
29 jun 2026 10:09
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10:09F1
26 jun 2026 15:22
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15:22F1
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10:46F1
15 jun 2026 08:48
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08:48F1
13 jun 2026 19:04
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19:04F1
12 jun 2026 09:26
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09:26F1
05 jun 2026 14:58
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14:58F1
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11:59F1
03 jun 2026 08:48
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08:48F1
01 jun 2026 17:07
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17:07F1
29 mei 2026 12:09
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12:09F1
25 mei 2026 09:26
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09:26F1
22 mei 2026 15:24
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15:24F1
21 mei 2026 14:09
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14:09F1
17 mei 2026 12:41
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12:41F1
14 mei 2026 11:00
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11:00F1
13 mei 2026 09:26
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09:26F1
11 mei 2026 15:24
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15:24F1
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08:11F1
07 mei 2026 10:31
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10:31F1
03 mei 2026 11:22
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11:22F1
01 mei 2026 21:36
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21:36F1
30 apr 2026 19:27
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19:27F1
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17:22F1
29 apr 2026 18:06
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18:06F1
28 apr 2026 17:22
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17:22F1
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13:22F1
27 apr 2026 10:09
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10:09F1
23 apr 2026 18:46
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18:46F1
19 apr 2026 13:42
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13:42F1
16 apr 2026 14:09
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14:09F1
15 apr 2026 09:26
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09:26F1
14 apr 2026 12:46
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12:46F1
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10:46F1
13 apr 2026 10:09
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10:09F1
11 apr 2026 14:43
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14:43F1
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13:42F1
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12:41F1
08 apr 2026 09:26
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09:26F1
05 apr 2026 13:42
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13:42F1
01 apr 2026 18:06
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18:06F1
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SerieTeamJaar#
-
F1McLaren81
-
F1Alpine F1202236
Statistieken Oscar Piastri
-
Aantal overwinningen9
-
Aantal podiums28
-
Aantal races80
-
Totaal aantal races met punten62
-
Aantal pole positions6
-
Verslagen door teamgenoot in race51
-
Verslagen door teamgenoot in kwalificatie57
-
Gemiddeld aantal punten per Grand Prix11
-
Gemiddelde startpositie6
-
Gemiddelde finishpositie7
-
Gemiddeld aantal posities gewonnen0
-
Hoogste startpositie1
-
DatumGrand PrixQR
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24 - 26 jul320
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17 - 19 jul65
-
3 - 5 jul811
-
26 - 28 jun74
-
12 - 14 jun5
-
5 - 7 jun75
-
22 - 24 mei11
-
1 - 3 mei73
-
27 - 29 maa2
-
13 - 15 maa19
-
6 - 8 maa521
-
5 - 7 dec32
-
28 - 30 nov12
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21 - 23 nov20
-
7 - 9 nov45
-
24 - 26 okt75
-
17 - 19 okt65
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3 - 5 okt34
-
19 - 21 sep920
-
5 - 7 sep33
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29 - 31 aug1
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22 - 24 sep23
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Driver characteristics
- Team -
- Punten 891
- Podiums 28
- Grand Prix 80
- Land Australië
- Geb. datum 6 apr 2001 (25)
- Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
- Gewicht 0 kg
- Lengte 0 m
- 12.045 reacties op
- 3 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Oscar Piastri