user icon
icon

Opinie: Verstappen maakt de juiste keuze door bij Red Bull te blijven

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Opinie: </b> Verstappen maakt de juiste keuze door bij Red Bull te blijven

Max Verstappen komt ook komend seizoen uit voor Red Bull Racing in de Formule 1. Hoewel de Nederlander al meerdere keren gelinkt is aan een vertrek bij de Oostenrijkse renstal, zal hij in 2026 nog bij hetzelfde team actief blijven. Verstappen maakt de juiste keuze door bij Red Bull te blijven. 

Sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz, rommelt het aan alle kanten bij Red Bull. Sindsdien vertrokken onder andere Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay, Rob Marshall en Helmut Marko bij de zesvoudig wereldkampioen bij de constructeurs. Ook Verstappen’s engineer, Gianpiero Lambiase, staat op de nominatie om te vertrekken. Daarbij is het ook een gegeven dat de auto van Red Bull, bijna niet meer in staat is om de viervoudig wereldkampioen, een vijfde wereldtitel op te leveren. 

Meer over Red Bull Racing Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec

Verstappen gelinkt aan andere teams

Hierdoor is Verstappen meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij het team waar hij zijn grootste successen beleefde. De entourage van de Limburger heeft ook gesproken met Toto Wolff - teambaas van Mercedes - en ook de Nederlandse F1-analisten opperde hem bij Ferrari in de toekomst. 

Verstappen verlengde na zijn eerste wereldtitel in 2021 zijn contract bij Red Bull tot en met 2028. Naar verluidt zit zijn verbintenis wel zo in elkaar dat hij weg mag als hij in bezit is van een niet-winnende auto en bovendien als zijn ontdekker, Marko, vertrekt. Met die twee ingrediënten is een vaarwel bij Red Bull zeker realistisch. Daarbij voerde Raymond Vermeulen, de manager van de Nederlander, ook de druk op door publiekelijk te zeggen dat het team aan de bak moet om Verstappen te behouden. 

Verstappen heeft juiste keuze gemaakt

Maar tijdens het raceweekend in Hongarije afgelopen seizoen, maakte Verstappen bekend dat hij bij Red Bull blijft. Ondanks de speculatie, plakt de Nederlander er nóg een seizoen bij het team bij waar hij actief is sinds 2016. Verstappen maakt hiermee de juiste keuze. 

Komend seizoen gaat de F1 drastisch veranderen. Een nieuwe motor, chassis en aerodynamica zorgen voor een van de grootste veranderingen in de geschiedenis van de sport. Naar verluidt bouwt Mercedes momenteel de beste auto, maar ook dat is allemaal speculatie. 

Wat gaat er in 2026 gebeuren?

Niemand weet of Mercedes komend seizoen de beste auto heeft, ook de Verstappen’s weten dat niet. Wie weet heeft McLaren weer de beste bolide, of vindt Ferrari opnieuw het wiel uit. Of misschien zorgen Aston Martin, , Alpine, Williams of nieuwkomer Audi wel voor een enorme verrassing. Niemand die dat weet. 

Met die gedachte in het achterhoofd, maakt Verstappen de juiste keuze om bij Red Bull te blijven. De viervoudig wereldkampioen zal voorzien worden van een nieuwe motor, namelijk van Ford. Performance-directeur - Mark Rushbrook - maakte onlangs bekend dat de vorderingen op schema lopen, wat ook weer speculatief is. Nogmaals, niemand weet wat er komend seizoen gebeurt, dus door te blijven en de kat uit de boom te kijken, kan Verstappen in 2027 sowieso op de juiste plek zitten.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Starscreamer

    Posts: 1.369

    Ik hoop dat hij in 2028 het stoeltje van Lewis gaat overnemen.

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 12:12
    • Knalpijp

      Posts: 2.298

      2027

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 14:08
    • Sil

      Posts: 235

      Hopelijk niet, dat wordt bearman. Verstappen past niet niet bij Ferrari.

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 15:46
  • Regenrace

    Posts: 2.234

    Wie in de toekomst kan kijken, mag zijn vinger opsteken.

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 12:38
    • NicoS

      Posts: 19.978

      Schijnt dat er hier wel mensen zijn die dat kunnen,……is een gave…..;)

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 12:54
    • Joeppp

      Posts: 8.201

      Morgen is het dinsdag.

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 12:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.127

      We zijn komende jaren nog niet van het vuurwerk af....

      • + 0
      • 29 dec 2025 - 13:48
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.097

    Denk dat het simpel zal zijn, en dat komend seizoen gaat bepalen wat hij gaat kiezen.
    Als dit jaar de RBR echt gaat tegenvallen, of deze generatie auto's hem niet gaat bevallen, dan stopt hij aan het einde van het seizoen en gaat Hypercars en GT3 doen.

    Hij blijft alleen maar in F1 als hij de nieuwe generatie auto's wel uitdagend vind, en RBR winnend blijft of een ander team wat winnend is hem een super goed aanbod doen met alle extra voordelen die hij nu ook krijgt bij RBR.

    • + 0
    • 29 dec 2025 - 16:38

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar