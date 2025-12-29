Max Verstappen komt ook komend seizoen uit voor Red Bull Racing in de Formule 1. Hoewel de Nederlander al meerdere keren gelinkt is aan een vertrek bij de Oostenrijkse renstal, zal hij in 2026 nog bij hetzelfde team actief blijven. Verstappen maakt de juiste keuze door bij Red Bull te blijven.

Sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz, rommelt het aan alle kanten bij Red Bull. Sindsdien vertrokken onder andere Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay, Rob Marshall en Helmut Marko bij de zesvoudig wereldkampioen bij de constructeurs. Ook Verstappen’s engineer, Gianpiero Lambiase, staat op de nominatie om te vertrekken. Daarbij is het ook een gegeven dat de auto van Red Bull, bijna niet meer in staat is om de viervoudig wereldkampioen, een vijfde wereldtitel op te leveren.

Verstappen gelinkt aan andere teams

Hierdoor is Verstappen meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij het team waar hij zijn grootste successen beleefde. De entourage van de Limburger heeft ook gesproken met Toto Wolff - teambaas van Mercedes - en ook de Nederlandse F1-analisten opperde hem bij Ferrari in de toekomst.

Verstappen verlengde na zijn eerste wereldtitel in 2021 zijn contract bij Red Bull tot en met 2028. Naar verluidt zit zijn verbintenis wel zo in elkaar dat hij weg mag als hij in bezit is van een niet-winnende auto en bovendien als zijn ontdekker, Marko, vertrekt. Met die twee ingrediënten is een vaarwel bij Red Bull zeker realistisch. Daarbij voerde Raymond Vermeulen, de manager van de Nederlander, ook de druk op door publiekelijk te zeggen dat het team aan de bak moet om Verstappen te behouden.

Verstappen heeft juiste keuze gemaakt

Maar tijdens het raceweekend in Hongarije afgelopen seizoen, maakte Verstappen bekend dat hij bij Red Bull blijft. Ondanks de speculatie, plakt de Nederlander er nóg een seizoen bij het team bij waar hij actief is sinds 2016. Verstappen maakt hiermee de juiste keuze.

Komend seizoen gaat de F1 drastisch veranderen. Een nieuwe motor, chassis en aerodynamica zorgen voor een van de grootste veranderingen in de geschiedenis van de sport. Naar verluidt bouwt Mercedes momenteel de beste auto, maar ook dat is allemaal speculatie.

Wat gaat er in 2026 gebeuren?

Niemand weet of Mercedes komend seizoen de beste auto heeft, ook de Verstappen’s weten dat niet. Wie weet heeft McLaren weer de beste bolide, of vindt Ferrari opnieuw het wiel uit. Of misschien zorgen Aston Martin, , Alpine, Williams of nieuwkomer Audi wel voor een enorme verrassing. Niemand die dat weet.

Met die gedachte in het achterhoofd, maakt Verstappen de juiste keuze om bij Red Bull te blijven. De viervoudig wereldkampioen zal voorzien worden van een nieuwe motor, namelijk van Ford. Performance-directeur - Mark Rushbrook - maakte onlangs bekend dat de vorderingen op schema lopen, wat ook weer speculatief is. Nogmaals, niemand weet wat er komend seizoen gebeurt, dus door te blijven en de kat uit de boom te kijken, kan Verstappen in 2027 sowieso op de juiste plek zitten.