Gasly hielp Hadjar bij rookieseizoen

Isack Hadjar heeft zijn allereerste seizoen in de Formule 1 achter de rug en kreeg als voorbereiding veel tips van Alpine-coureur Pierre Gasly. De tips lijken te hebben gewerkt, want Hadjar heeft na een seizoen bij Racing Bulls al een promotie naar Red Bull afgedwongen. 

In 2024 werd Isack Hadjar tweede in het F2-kampioenschap achter Gabriel Bortoleto en wist op die manier in de F1 te komen als Racing Bulls-coureur. Hij heeft tijdens zijn eerste seizoen al veel meegemaakt, waaronder een uitvalbeurt in de opwarmingsronde en een podiumplaats. 

In 2026 wordt Hadjar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en volgt daarmee Yuki Tsunoda op. Verstappen heeft sinds het vertrek van Daniel Ricciardo al meerdere teamgenoten gehad, maar uitdaging konden zij nauwelijks vormen voor Verstappen. 

Hoe hielp Gasly de rookie?

"Ik had me geen beter team kunnen wensen om mijn F1-carrière mee te beginnen. Ze zijn gewoon gewend om jonge coureurs klaar te stomen." Meerdere coureurs zijn naar Red Bull gegaan nadat ze eerst bij Toro Rosso, AlphaTauri of Racing Bulls hebben gereden. De afgelopen jaren was het alleen Sergio Pérez die niet bij het opleidingsteam van Red Bull heeft gezeten. 

"Ik heb het aan Pierre te danken. We hebben het grootste deel van de winter samen doorgebracht", legte Hadjar uit aan de internationale media die aanwezig waren in Abu Dhabi. "Ik had mijn hoofd er zo bij voordat ik naar Bahrein ging. Daar is het werk gedaan. Dat is ook de reden waarom ik er zo snel aan gewend raakte. Ik paste me heel snel aan."

Hadjar volgt de zoveelste op

Sinds Ricciardo heeft Verstappen geen echte uitdaging meer gehad bij Red Bull. In 2019 werd Pierre Gasly zijn teamgenoot, maar de Fransman werd na een half jaar al teruggezet naar Toro Rosso. Gasly stond destijds zesde en Verstappen derde. De vervanger werd Alex Albon en die eindigde het seizoen als achtste, maar mocht wel blijven voor 2020. 

In het Corona-jaar eindigde Albon als zevende en werd hij vervangen door Sergio Pérez. De Mexicaan leek beter te zijn dan de rest, maar ook hij wist geen potten te breken ten opzichte van Verstappen. Hij wist een paar races te winnen, maar werd vervangen door Liam Lawson. De rookie wist het twee races vol te houden en toen nam Tsunoda het zitje over. Volgend seizoen mag Hadjar het gaan proberen.

