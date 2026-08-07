Red Bull Racing
Red Bull Racing
Red Bull Racing werd op 15 november 2004 opgericht nadat energiedrankjes fabrikant Red Bull het te koop staande Jaguar Racing had opgekocht. In een eerder stadium was Red Bull een van de belangrijkste sponsoren van het Sauber-team. Nadat Red Bull de renstal overgenomen had verbrak het haar partnerschap met Sauber. De eerste auto kreeg de naam RB1. Het Red Bull team is een Oostenrijks team dat gevestigd is in Groot-Brittanië.
Red Bull Racing in de Formule 1
Red Bull Racing is uiteindelijk het team dat gebouwd is op de fundamenten van Stewart Grand Prix. Jackie Stewart begon in 1997 met zijn eigen Formule 1-team. Dit team werd opgericht met ondersteuning van Ford. Toen Stewart uiteindelijk zijn aandeel verkocht aan Ford, doopte de fabrikant het team om tot Jaguar. Tijdens de eerste race van het team in Australië behaalde David Coulthard een vierde plaats. In het eerste jaar zagen we de aanstelling van twee Red Bull-juniors in het team. Christian Klien en Vitantonio Liuzzi werden teamgenoten van David Coulthard.
De motoren van Red Bull
Red Bull Racing heeft al behoorlijk wat verschillende motoren gehad in zijn carrière. In 2005 reed het team met Crosworth-motoren, waarna het in 2006 overstapte naar de motoren van Ferrari. Ook deze combinatie was zijn geld duidelijk niet waard, want in 2007 stapte het team over naar motoren van Renault. Tot eind 2018 gebruikte het team motoren van dit merk, tot het vanaf 2019 besloot over te stappen naar de motoren van Honda. Tot op heden maakt het Red Bull Racing team gebruik van de Honda-motoren.
Topcoureurs van Red Bull Racing
Bij de regelwijzigingen in 2009 bleek dat Red Bull, normaal een team in het middenveld, zich plotseling kon meten voor overwinningen en titels. Sebastian Vettel scoorde in China 2009 de eerste overwinning voor het team, teamgenoot Mark Webber werd tweede. In de loop van het seizoen 2009 was de RB5 de beste auto op de grid. Uiteindelijk zou het team te kort komen om kampioen te worden, dit mede door de serie aan overwinningen van Brawn Grand Prix aan het begin van het seizoen.
Ook de Nederlandse legende Max Verstappen is te vinden in het Red Bull Racing team. De jonge coureur maakte al op zijn 18e zijn debuut in de Formule 1, nog voordat hij zijn rijbewijs haalde. Verstappen won in 2016 de GP van Spanje en behaalde daarmee een hoop records. Zo was Verstappen de jongste F1 coureur ooit die op het podium stond, de jongste winnaar van de GP en de eerste Nederlandse winnaar in de Formule 1.
Red Bull Racing en Renault
Het Red Bull Racing team kende een lang partnership met Renault. Samen behaalde beide organisaties acht wereldtitels, vier bij de coureurs en vier bij de constructeurs. Red Bull Racing maakt gebruik van haar eigen juniorenprogramma, het Red Bull-junior team. Hierdoor geeft men jong talent de kans om de volledige autosport ladder te beklimmen. De laatste die de gehele ladder beklommen heeft en bij het race-team van Red Bull terecht is gekomen is Pierre Gasly.
De Oostenrijkse-formatie staat onder leiding van Christian Horner en Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko. Zij krijgen ondersteuning van Adrian Newey (ontwerper) en Pierre Waché (Technisch directeur). Red Bull Racing werk vanuit Milton Keynes, Buckinghamshire in het Verenigd Koninkrijk.
Red Bull Racing en Honda
Met Renault werd in het hybride-tijdperk geen gelukkig huwelijk. Er werd van de motorleverancier afscheid genomen na 2018. Red Bull ging verder met Honda in 2019. Na enkele overwinningen kwam de kers op de taart in 2021: een rijderstitel.
Na 2021 zei Honda de Formule 1 vaarwel, maar bleef op de achtergrond Red Bull ondersteunen op motorisch gebied. In 2022 behaalde Red Bull beide wereldtitels.
- Team naam Red Bull Racing
- Basis Milton Keynes, Leafield, Oostenrijk
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2005
- Podiums 153
- Wereldkampioen -
- Pole posities 57
- Snelste race rondes -
- 916.163 reacties op Red Bull Racing
- 686 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Red Bull Racing
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Formula One World Championship The podium (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, second; Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team, race winner; Kyle Moreira (GBR) McLaren F1 Team No. 1 Mechanic; Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team, third. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
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Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing celebrates his second position on the podium. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait
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Formula One World Championship The podium (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, second; Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team, race winner; Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team, third. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
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Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing celebrates his second position on the podium. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait
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Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing in the post race FIA Press Conference. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Press Conference
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Formula One World Championship The podium (L to R): Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, second; Lando Norris (GBR) McLaren F1 Team, race winner; Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Formula One Team, third; Kyle Moreira (GBR) McLaren F1 Team No. 1 Mechanic. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026 Podium Portrait Winner Victor Victory First Position First Place
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Formula One World Championship Red Bull Racing RB22 of Max Verstappen (NLD) in parc ferme conditions. 26.07.2026. Formula 1 World Championship, Rd 11, Hungarian Grand Prix, Budapest, Hungary, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Hungarian Grand Prix - Race Day - Budapest, Hungary XPB Images Budapest Hungary Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circuit Hungary Hungarian Hungaroring Budapest Sunday July 26 07 7 2026
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Hamilton schaakmat gezet door Verstappen
Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn inhaalactie op Lewis Hamilton in Hongarije. Het levert hem een vrachtlading aan complimenten op, en volgens Renger v...30 jul 2026 17:22
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Domenicali maakt zich geen zorgen over F1-toekomst Verstappen
Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt zich geen zorgen over de toekomst van Max Verstappen. Er werd in de afgelopen maanden veel gespeculeerd over zijn toekomst in de sport, ma...30 jul 2026 16:46
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Twijfel over toekomst van Verstappen: "Dat weet ik niet"
Ralf Schumacher vraagt zich af wat de toekomst brengt voor Max Verstappen. Ondanks alle geruchten over een mogelijk Red Bull-vertrek van Verstappen, wil Schumacher niet meedoen ...30 jul 2026 16:09
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Mekies geeft toe dat samenwerken met Verstappen niet makkelijk is
Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft toegegeven dat het niet altijd makkelijk is om samen te werken met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen was in de eerste seizoensh...30 jul 2026 14:09
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Marko durft geen geld in te zetten op nieuwe titel Verstappen
Helmut Marko denkt niet dat Max Verstappen en Red Bull Racing in staat zijn om dit jaar weer terug te komen in de titelstrijd. Waar Verstappen vorig jaar na een spectaculaire co...30 jul 2026 12:46
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Slecht nieuws voor Verstappen: 'Mercedes werkt aan motorupdate'
Volgens nieuwe geruchten werkt het team van Mercedes mogelijk aan een nieuwe motorupdate. De Duitse renstal kampt met betrouwbaarheidsproblemen, maar is nog altijd het snelste t...30 jul 2026 12:09
07 aug 2026 14:47
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14:47F1
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12:46F1
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12:09F1
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11:22F1
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10:47F1
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07:36F1
06 aug 2026 16:09
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16:09F1
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14:09F1
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13:22F1
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11:22F1
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10:09F1
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09:26F1
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08:11F1
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07:36F1
05 aug 2026 12:46
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12:46F1
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12:09F1
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11:22F1
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09:26F1
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08:11F1
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07:36F1
04 aug 2026 17:22
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17:22F1
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16:46F1
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16:09F1
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13:22F1
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11:22F1
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10:46F1
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10:09F1
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09:26F1
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08:11F1
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07:36F1
03 aug 2026 17:22
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17:22F1
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16:46F1
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16:09F1
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12:46F1
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12:09F1
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11:22F1
-
10:46F1
-
10:09F1
-
09:26F1
-
08:11F1
02 aug 2026 16:45
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16:45F1
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15:44F1
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14:43F1
-
13:42F1
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11:40F1
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09:38F1
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07:36F1
01 aug 2026 15:54
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15:54F1
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14:43F1
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12:29F1
-
11:40F1
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07:36F1
31 jul 2026 17:22
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17:22F1
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16:46F1
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16:09F1
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14:47F1
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14:09F1
-
12:46F1
-
12:09F1
-
11:22F1
-
09:26F1
-
08:11F1
-
07:36F1
30 jul 2026 18:06
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18:06F1
-
17:22F1
-
16:46F1
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16:09F1
-
14:09F1
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12:46F1
-
12:09F1
Historie Red Bull Racing
-
Coureur#
-
Red Bull Racing
-
2026
6
-
33
-
2025
6
-
33
-
22
-
-
2024
33
-
11
-
2023
33
-
11
-
2022
33
-
11
-
2021
33
-
11
-
2020
33
-
2019
33
-
10
-
2018
33
-
10
-
3
-
2017
33
-
3
-
2016
33
-
3
-
26
-
2015
3
-
26
-
2014
3
-
1
-
2013
1
-
2012
1
-
2011
1
-
2010
5
-
2009
15
-
DatumGrand PrixQR
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24 - 26 jul42
-
17 - 19 jul23
-
3 - 5 jul55
-
26 - 28 jun52
-
12 - 14 jun4
-
5 - 7 jun24
-
22 - 24 mei3
-
1 - 3 mei25
-
27 - 29 maa8
-
13 - 15 maa8
-
6 - 8 maa36
-
5 - 7 dec11
-
28 - 30 nov31
-
21 - 23 nov1
-
7 - 9 nov173
-
24 - 26 okt53
-
17 - 19 okt11
-
3 - 5 okt22
-
19 - 21 sep11
-
5 - 7 sep11
-
29 - 31 aug2
-
1 - 3 aug89
-
25 - 27 jul44
-
4 - 6 jul15
-
27 - 29 jun16
-
13 - 15 jun22
-
30 - 1 jun310
-
23 - 25 mei44
-
16 - 18 mei21
-
2 - 4 mei14
-
18 - 20 apr12
-
11 - 13 apr76
-
4 - 6 apr11
-
21 - 23 maa4
-
14 - 16 maa32
-
6 - 8 dec46
-
29 - 1 dec21
-
22 - 24 nov5
-
1 - 3 nov111
-
25 - 27 okt26
-
18 - 20 okt23
-
20 - 22 sep2
-
13 - 15 sep45
-
30 - 1 sep6
-
23 - 25 aug22
-
26 - 28 jul24
-
19 - 21 jul35
-
5 - 7 jul42
-
28 - 30 jun15
-
21 - 23 jun21
-
7 - 9 jun21
-
24 - 26 mei66
-
17 - 19 mei11
-
3 - 5 mei12
-
19 - 21 apr11
-
5 - 7 apr11
-
22 - 24 maa15
-
7 - 9 maa11
-
29 - 2 maa11
-
24 - 26 nov11
-
17 - 19 nov21
-
3 - 5 nov11
-
27 - 29 okt31
-
20 - 22 okt61
-
6 - 8 okt11
-
22 - 24 sep11
-
15 - 17 sep115
-
1 - 3 sep21
-
25 - 27 aug11
-
28 - 30 jul21
-
21 - 23 jul21
-
7 - 9 jul11
-
30 - 2 jul11
-
16 - 18 jun11
-
2 - 4 jun11
-
26 - 28 mei11
-
5 - 7 mei11
-
28 - 30 apr1
-
31 - 2 apr11
-
17 - 19 maa11
-
3 - 5 maa11
-
18 - 20 nov11
-
11 - 13 nov36
-
28 - 30 okt11
-
21 - 23 okt21
-
7 - 9 okt1
-
30 - 2 okt21
-
9 - 11 sep71
-
2 - 4 sep1
-
26 - 28 aug21
-
29 - 31 jul101
-
22 - 24 jul21
-
8 - 10 jul12
-
1 - 3 jul2
-
17 - 19 jun11
-
10 - 12 jun1
-
27 - 29 mei31
-
20 - 22 mei21
-
6 - 8 mei1
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22 - 24 apr11
-
8 - 10 apr22
-
25 - 27 maa11
-
18 - 20 maa218
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10 - 12 dec11
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3 - 5 dec32
-
19 - 21 nov72
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12 - 14 nov22
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5 - 7 nov31
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22 - 24 okt11
-
8 - 10 okt22
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24 - 26 sep82
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10 - 12 sep15
-
3 - 5 sep11
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27 - 29 aug11
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30 - 1 aug9
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16 - 18 jul116
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2 - 4 jul11
-
25 - 27 jun11
-
18 - 20 jun11
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4 - 6 jun31
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20 - 23 mei1
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7 - 9 mei2
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30 - 2 mei2
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16 - 18 apr1
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26 - 28 maa12
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11 - 13 dec11
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4 - 6 dec6
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27 - 29 nov2
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13 - 15 nov26
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31 - 1 nov15
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23 - 25 okt3
-
9 - 11 okt2
-
25 - 27 sep2
-
11 - 13 sep33
-
4 - 6 sep15
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28 - 30 aug33
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14 - 16 aug2
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7 - 9 aug41
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31 - 2 aug32
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17 - 19 jul72
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10 - 12 jul23
-
3 - 5 jul213
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29 - 1 dec22
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15 - 17 nov11
-
1 - 3 nov33
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25 - 27 okt45
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11 - 13 okt54
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27 - 29 sep94
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20 - 22 sep43
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6 - 8 sep86
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30 - 1 sep55
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2 - 4 aug12
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26 - 28 jul21
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12 - 14 jul4
-
28 - 30 jun21
-
21 - 23 jun44
-
7 - 9 jun55
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23 - 26 mei34
-
10 - 12 mei43
-
26 - 28 apr44
-
12 - 14 apr54
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29 - 31 maa54
-
15 - 17 maa3
-
23 - 25 nov53
-
9 - 11 nov52
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26 - 28 okt11
-
19 - 21 okt42
-
5 - 7 okt33
-
28 - 30 sep185
-
14 - 16 sep22
-
31 - 2 sep55
-
24 - 26 aug73
-
27 - 29 jul74
-
20 - 22 jul44
-
6 - 8 jul55
-
29 - 1 jul41
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22 - 24 jun42
-
8 - 10 jun33
-
24 - 27 mei11
-
11 - 13 mei53
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27 - 29 apr416
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13 - 15 apr51
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6 - 8 apr419
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23 - 25 maa44
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24 - 26 nov45
-
10 - 12 nov45
-
27 - 29 okt21
-
20 - 22 okt44
-
6 - 8 okt42
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29 - 1 okt31
-
15 - 17 sep22
-
1 - 3 sep134
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25 - 27 aug53
-
28 - 30 jul55
-
14 - 16 jul44
-
7 - 9 jul43
-
23 - 25 jun51
-
9 - 11 jun53
-
25 - 28 mei43
-
12 - 14 mei53
-
28 - 30 apr55
-
14 - 16 apr45
-
7 - 9 apr53
-
24 - 26 maa55
-
25 - 27 nov4
-
11 - 13 nov3
-
28 - 30 okt3
-
21 - 23 okt3
-
7 - 9 okt32
-
30 - 2 okt1
-
16 - 18 sep2
-
2 - 4 sep5
-
26 - 28 aug2
-
29 - 31 jul2
-
22 - 24 jul33
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8 - 10 jul2
-
1 - 3 jul52
-
17 - 19 jun27
-
10 - 12 jun44
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26 - 29 mei2
-
13 - 15 mei31
-
29 - 1 mei512
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15 - 17 apr23
-
1 - 3 apr54
-
18 - 20 maa84
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27 - 29 nov56
-
13 - 15 nov67
-
30 - 1 nov44
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23 - 25 okt310
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9 - 11 okt105
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25 - 27 sep713
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18 - 20 sep22
-
4 - 6 sep188
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21 - 23 aug54
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24 - 26 jul42
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3 - 5 jul76
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19 - 21 jun1510
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5 - 7 jun89
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21 - 24 mei44
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8 - 10 mei87
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17 - 19 apr76
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10 - 12 apr79
-
27 - 29 maa49
-
13 - 15 maa66