Red Bull Racing werd op 15 november 2004 opgericht nadat energiedrankjes fabrikant Red Bull het te koop staande Jaguar Racing had opgekocht. In een eerder stadium was Red Bull een van de belangrijkste sponsoren van het Sauber-team. Nadat Red Bull de renstal overgenomen had verbrak het haar partnerschap met Sauber. De eerste auto kreeg de naam RB1. Het Red Bull team is een Oostenrijks team dat gevestigd is in Groot-Brittanië.

Red Bull Racing in de Formule 1

Red Bull Racing is uiteindelijk het team dat gebouwd is op de fundamenten van Stewart Grand Prix. Jackie Stewart begon in 1997 met zijn eigen Formule 1-team. Dit team werd opgericht met ondersteuning van Ford. Toen Stewart uiteindelijk zijn aandeel verkocht aan Ford, doopte de fabrikant het team om tot Jaguar. Tijdens de eerste race van het team in Australië behaalde David Coulthard een vierde plaats. In het eerste jaar zagen we de aanstelling van twee Red Bull-juniors in het team. Christian Klien en Vitantonio Liuzzi werden teamgenoten van David Coulthard.

De motoren van Red Bull

Red Bull Racing heeft al behoorlijk wat verschillende motoren gehad in zijn carrière. In 2005 reed het team met Crosworth-motoren, waarna het in 2006 overstapte naar de motoren van Ferrari. Ook deze combinatie was zijn geld duidelijk niet waard, want in 2007 stapte het team over naar motoren van Renault. Tot eind 2018 gebruikte het team motoren van dit merk, tot het vanaf 2019 besloot over te stappen naar de motoren van Honda. Tot op heden maakt het Red Bull Racing team gebruik van de Honda-motoren.

Topcoureurs van Red Bull Racing

Bij de regelwijzigingen in 2009 bleek dat Red Bull, normaal een team in het middenveld, zich plotseling kon meten voor overwinningen en titels. Sebastian Vettel scoorde in China 2009 de eerste overwinning voor het team, teamgenoot Mark Webber werd tweede. In de loop van het seizoen 2009 was de RB5 de beste auto op de grid. Uiteindelijk zou het team te kort komen om kampioen te worden, dit mede door de serie aan overwinningen van Brawn Grand Prix aan het begin van het seizoen.

Ook de Nederlandse legende Max Verstappen is te vinden in het Red Bull Racing team. De jonge coureur maakte al op zijn 18e zijn debuut in de Formule 1, nog voordat hij zijn rijbewijs haalde. Verstappen won in 2016 de GP van Spanje en behaalde daarmee een hoop records. Zo was Verstappen de jongste F1 coureur ooit die op het podium stond, de jongste winnaar van de GP en de eerste Nederlandse winnaar in de Formule 1.

Red Bull Racing en Renault

Het Red Bull Racing team kende een lang partnership met Renault. Samen behaalde beide organisaties acht wereldtitels, vier bij de coureurs en vier bij de constructeurs. Red Bull Racing maakt gebruik van haar eigen juniorenprogramma, het Red Bull-junior team. Hierdoor geeft men jong talent de kans om de volledige autosport ladder te beklimmen. De laatste die de gehele ladder beklommen heeft en bij het race-team van Red Bull terecht is gekomen is Pierre Gasly.