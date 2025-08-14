Formula ENieuws
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FE: Nederlandse coureur komt met groot nieuws over zijn toekomst
Formule E-team Envision Racing heeft bekendgemaakt na zes seizoenen afscheid te nemen van Robin Frijns. De Nederlander begon in 2019 bij het team, maar neemt afscheid van E...14 aug 2025 14:47
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FE: Wehlrein pakt titel na zinderende ontknoping in London
Pascal Wehrlein kroonde zich in London als de nieuwe wereldkampioen van de elektrische openwielserie Formule E. De voormalig F1-rijder versloeg in een superspanne...21 jul 2024 21:56
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FE: Video: Hoogtepunten E-Prix Monaco: dubbel feest voor Jaguar
De Formule E streek dit weekend neer in Monaco. De E-Prix op zaterdag werd gewonnen door Mitch Evans van Jaguar en eindigde voor teamgenoot Nick Cassidy. Voormalig kampioen Stof...28 apr 2024 15:37
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FE: Wehrlein hekelt 'rare' E-prix in Misano: "Kwalificatie overbodig"
De E-Prix van Misano oogde spectaculair met veel positiewisselingen om de leiding en veel actie op de baan. Maar schijn bedriegt volgens Pascal Wehrlein. De Duitse rijder in die...14 apr 2024 13:31
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FE: Lola keert in 2025 samen met Yamaha terug in de autosport
De naam Lola keert volgend jaar weer terug in de internationale autosport. De autofabrikant kent een lange geschiedenis in de sport, maar in de afgelopen jaren was het stil. Van...28 maa 2024 13:22
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FE: Hoogtepunten tweede E-Prix Saoedi-Arabië met Nederlands succes
Nick Cassidy van behaalde tijdens de E-Prix van Saoedi-Arabië zijn eerste overwinning van het seizoen in zijn Jaguar. Robin Frijns en Oliver Rowland - de pol...28 jan 2024 10:29
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FE: E-Prix Saoedi-Arabië (1): Regerend kampioen Dennis slaat terug met puike zege
De eerste E-Prix van de tweeluik in Saoedi-Arabië was een prooi voor regerend kampioen Jake Dennis. De Brit won in een eneverende race om eremetaal zijn eerste wedstrijd in...26 jan 2024 20:35
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FE: E-Prix Mexico: Wehrlein wint overtuigend, De Vries op P15 beste Nederlander
Porsche-coureur Pascal Wehrlein won vanaf poleposition de kleurloze openingsrace van het tiende Formule E-seizoen in Mexico. Het was zijn tweede zege in het Latijns-Amerikaanse ...13 jan 2024 21:54
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FE: E-Prix Mexico kwalificatie: Frijns op P7, De Vries start als laatste
De eerste polesitter van 2024 is Pascal Wehrlein. De Porsche-coureur versloeg Sebastian Buemi op het Autodromo Hermanos Rodriguez circuit en start voor de E-Prix van Mexico dus ...13 jan 2024 18:10
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FE: E-Prix Mexico: Hoe laat komen De Vries en Frijns in actie?
Het tiende Formule E-seizoen met Nyck de Vries en Robin Frijns trapt zaterdagavond 21:03 Nederlandse tijd af met de E-Prix in Mexico. Er doen in totaal elf renstallen mee i...13 jan 2024 07:36
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FE: Domper voor organisatie: E-Prix India geschrapt
Een flinke domper voor de Formule E. De organisatie moet de E-Ptix in India schrappen van de kalender omdat de Indiase regering gemaakte afspraken heeft geschonden. He...06 jan 2024 08:37
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FE: McLaren trekt Sam Bird aan voor nieuw seizoen
Terwijl de Formule 1-wereld zich voorbereidt op de start van de tweede seizoenshelft, draait het in de Formule E vooral om de transfers van meerdere coureurs. Ook het team van M...23 aug 2023 10:46
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FE: Transfer in Formule E-top: Cassidy van Envision naar Jaguar
Slechts een week nadat hij moest toezien hoe grote rivaal Jake Dennis met de Formule E-titel aan de haal ging, heeft vicekampioen Nick Cassidy zijn plannen voor het volgende sei...08 aug 2023 16:15
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FE: Envision Racing bevestigt komst van Frijns
Het lag al in de lijn der verwachtingen, maar vandaag is het officieel bekend gemaakt. Robin Frijns is ook aankomend seizoen actief in de Formule E, de Nederlander heeft een con...08 aug 2023 12:06
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FE: 'Frijns vindt nieuw Formule E-zitje bij Envision Racing'
Robin Frijns maakte enkele weken geleden bekend dat hij het Formule E-team van Abt Cupra ging verlaten. De Nederlandse coureur kende een wisselvallig seizoen waarin hij al vroeg...07 aug 2023 09:18
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FE: Silly-Season breekt los: Mitch Evans blijft bij Jaguar, Bird vertrekt
Jaguar TCS Racing heeft aangekondigd dat Mitch Evans blijf bij het Britse team te racen. De Nieuw-Zeelander heeft een meerjarige contractverlenging getekend Daarmee wo...04 aug 2023 07:55
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FE: Dennis euforisch na behaalde titel: "World Champions, baby!"
Jake Dennis is in de zevende hemel beland na zijn wereldtitel in het negende FE-seizoen. De Andretti-coureur werd tweede in zijn thuisrace in London en dat was genoeg voor ...29 jul 2023 22:31
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FE: Jake Dennis eerste Britse wereldkampioen na bizarre ePrix Londen
Jake Dennis is wereldkampioen Formule E en is daarmee de eerste Brit die dat voor elkaar bokst. In een knotsgekke ePrix - de eerste van twee in de Engelse hoofdstad - werd...29 jul 2023 20:01
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FE: Ronde over bijzondere indoor -en outdoor-baan in Londen
Aankomend weekend is de laatste ronde van Formule E-kampioenschap in Londen met een heuse double header. De winnaar en nummer twee van vorig jaar Jake Dennis staat poleposi...27 jul 2023 12:55
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FE: McLaren showt vanwege 60-jarig jubileum speciale AI-livery
McLaren heeft voor de ePrix van London van aanstaand weekend een door AI gegenereerde livery gemaakt als onderdeel van het 60-jarig jubileumjaar van McLaren Racin...27 jul 2023 10:56
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FE: Documentaire over de Gen3-bolide online
Dit weekend is de laatste ronde van Formule E-kampioenschap dit seizoen. In 2023 stapte de elektrische klasse over naar een nieuwe bolide: de Gen3. Over deze wagen heeft de orga...27 jul 2023 09:38
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FE: Porsche verlengt deelname en blijft tot in ieder geval eind 2026 op Formule E grid
Porsche blijft langer in de Formule E racen. Het Duitse automerk tekende in 2019 een contract voor vijf jaar, wat betekende dat de fabrikant tot eind 2024 in de elektrische race...26 jul 2023 10:46
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FE: Dennis wint ePrix Rome en profiteert van crashende titelrivalen
Jake Dennis kon zijn geluk niet op tijdens de ePrix van Rome. Behalve de felbegeerde zege liep de Andretti-coureur uit op zijn titelrivalen en heeft nu 23 punten voorsprong...16 jul 2023 16:20
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FE: Evans wint ePrix in Rome, wedstrijd opgeschrikt door megacrash
Mitch Evans heeft de eerste ePrix in Rome op zijn naam geschreven. Nick Cassidy deed goede zaken voor het kampioenschap met een tweede plaats en stoot Jake Dennis, die vierde we...15 jul 2023 16:45
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FE: Zeer zware crash bij ePrix Rome, geen gewonden
Het was even schrikken bij de Formule E tijdens de eerste ePrix in Rome. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegddoor een zeer zware crash. BIG shunt. Multiple drivers are...15 jul 2023 15:41
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FE: Cassidy wint ePrix Portland voor Dennis na spannend slot
De ePrix van Portland is gewonnen door Nicky Cassidy. De Envision Racing-coureur eindigde na een intens gevecht op het einde voor kampioenschapsleider Jake Dennis die vanaf pole...25 jun 2023 08:58
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FE: Start Formule E-race verstoord door demonstranten
Vandaag komt de Formule E in actie op het tijdelijke circuit in Berlijn. Zojuist ging de race van vandaag van start, maar het duurde eventjes voordat er daadwerkelijk werd gerac...23 apr 2023 15:47
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FE: Frijns is heer en meester in regen en pakt zijn tweede pole bij ePrix in Berlijn
Robin Frijns zorgde voor een Nederlands succes tijdens de kwalificatie voor de Berlijnse ePrix. De ABT Mahindra-coureur pakt voor de tweede race in de Duitse hoofdstad de p...23 apr 2023 12:02
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FE: Video: Vandoorne niet blij met Ticktum na touché in ePrix Berlijn
Voor Stoffel Vandoorne was het zien van de finishvlag een zekerheidje. Maar na iets minder dan twee jaar heeft de Formule E-kampioen weer een Did Not Finish achter zijn naam sta...23 apr 2023 07:43
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FE: Video: Formule E-rijders tonen voetbalskills bij ePrix in Sao Paulo
Dit weekend was het Formule E-circus in Brazilië, het land waar voetbal een religie is. De organisatie besloot daarom de voetbalskills van verschillende Formule E-coureurs ...26 maa 2023 13:39
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FE: Evans wint in straten van Sao Paulo
Mitch Evans van Jaguar TCS Racing won de ePrix van Sao Paulo en finishte voor Nick Cassidy van Envision Racing en teamgenoot Sam Bird. Het drietal eindigde binnen een ...26 maa 2023 08:38
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FE: Frijns herstelt van handblessure en maakte comeback
Aankomend weekend wordt er niet geracet in de Formule 1, maar staat er wel weer een E-Prix in de Formule E op het programma. In Sao Paulo komen de heren coureurs in actie en kee...22 maa 2023 08:11
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FE: Geblesseerde Frijns moet ook Zuid-Afrikaans raceweekend missen
De Nederlandse Formule E-coureur Robin Frijns beleeft momenteel alles behalve een seizoen om over naar huis te schrijven. Frijns is al geruime tijd geblesseerd en dat zorgt ervo...18 feb 2023 08:35
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FE: Vergne wint nipt voor Cassidy na spannende race bij E-Prix van India
Onder toeziend oog van 25.000 enthousiaste fans veroverde Jean-Eric Vergne de zege bij de Hyderabad E-Prix, ronde vier van het Formule E-kampioenschap. De DS PENSKE-co...11 feb 2023 16:42
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FE: Video: Samenvatting van Formule E in Saoedi-Arabië
De Formule E heeft twee races afgewerkt in Saoedi-Arabië in de straten Al-Diriyahd onder kunstlicht. De eerste confrontatie was een prooi voor voormalig Formule 1-coureur P...29 jan 2023 14:45
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FE: Video: Het verschil tussen Gen 2 en Gen 3
Het Formula E-seizoen begint bijna. De Formule 1 nog niet, dus gaan veel fans toch een gokje wagen om het te kijken. Jaarlijks zijn er tijdens de eerste race veel ...19 jan 2023 15:29
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FE: Frijns moest naar intensive care: "Ik verging van de pijn"
Robin Frijns kende afgelopen weekend een teleurstellende start van het nieuwe Formule E-seizoen. De Nederlandse coureur viel in Mexico uit na een crash met Norman Nato. Frijns b...17 jan 2023 09:11
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FE: Bird: "Software van fundamenteel belang om snel te zijn"
Behalve het rubber, de aandrijflijn en het chassis speelt de software een zeer cruciale rol in de elektrische klasse Formule E. Onder de motorkap is een walhalla aan electr...15 jan 2023 16:23
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FE: Dennis wint ePrix in Mexico, Frijns valt uit met gebroken pols
De seizoensopener van de Formule E in Mexico werd een prooi voor Jake Dennis en de Andretti-coureur won met een ruime marge voor Pascal Wehrlein in zijn Porsche-machin...15 jan 2023 08:47
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FE: Voorbeschouwing Formule E: Geen De Vries, wel een hoop nieuwigheden
Een nieuwe auto, nieuwe teams en een handvol nieuwe coureurs: zonder Nyck de Vries, want die is gepromoveerd naar de Formule 1, maar inclusief een tiental bijzonder getalenteerd...12 jan 2023 12:00
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FE: Maserati onthult wagen voor comeback in racerij
Het iconische Italiaanse automerk Maserati keert later dit jaar terug in de internationale autosport. Het merk gaat immers meedoen aan het seizoen 2022-23 van de Formule E. In d...07 dec 2022 12:36
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FE: Speciale video ter ere van gepensioneerde Gen2-auto
De Formule E staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk met de komst van de volgende generaties bolides en het introduceren van pitstops met oplaadfunctie. De organisatie ne...04 dec 2022 15:45
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FE: Hughes maakt Formule E-lineup McLaren compleet
Het team van McLaren komt aankomend seizoen niet alleen in actie in de Formule 1, de Indycar en de Extreme E, de Britse renstal debuteert tevens in de Formule E. McLaren maakte ...30 nov 2022 09:36
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FE: Formule E spectaculairder in 2023 door nieuwe regels
De Formule E ondergaat in 2023 een metamorfose. Het was langer bekend dat teams en coureurs met een nieuwe en vooral krachtige elektrische openwieler gaan rijden, de zogehe...20 nov 2022 08:11
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FE: Maserati onthult line-up voor autosport-comeback
Aankomend seizoen keert het merk Maserati terug in de autosport. Het Italiaanse merk reed in de begindagen in de Formule 1 maar men komt aankomend seizoen uit in een andere klas...04 nov 2022 09:29
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FE: Tokio ondertekent overeenkomst voor Formule E race in 2024
Tokio heeft de stap gezet in het organiseren van een Formule E-wedstrijd vanaf 2024. De Formule E en de Tokio Metropolitan Government hebben onlangs een overeenkomst&n...20 okt 2022 08:36
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FE: Susie Wolff stopt als CEO Venturi Formule E-team
Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet de enige teambaas binnen zijn familie. De vrouw van de Oostenrijker is immers oud-coureur Susie Wolff. Zij was de afgelopen jaren...17 aug 2022 09:09
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FE: Blijven Vandoorne en De Vries in Formule E na vertrek Mercedes?
Kersvers kampioen Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries staan op straat nadat hun team Mercedes-EQ stopt. Ze moeten op zoek naar een ander stoeltje, maar vooralsnog is er nog niks ...15 aug 2022 13:18
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FE: Wehrlein furieus na botsing met De Vries: "Ik hoop niet dat hij in F1 komt"
Pascal Wehrlein was niet te spreken over Nyck de Vries bij de laatste E-Prix in Zuid-Korea. De Duitser en Nederlander kwamen met elkaar in aanraking en vielen hierdoor alle...15 aug 2022 08:34
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FE: Vandoorne ontzettend blij na titel: "Wereldkampioen, wauw!"
Stoffel Vandoorne was in de wolken na zijn behaalde wereldtitel in de Formule E. Op het parcours dat deels door het Olympisch Stadion liep, werd de Belg tweede en mocht&nbs...14 aug 2022 15:13
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FE: Vandoorne volgt De Vries op als wereldkampioen
Mercedes-EQ-coureur Stoffel Vandoorne volgt teamgenoot Nyck de Vries als wereldkampioen op in de Formule E. Mercedes is kampioen geworden bij de constructeurs en neemt dus...14 aug 2022 10:00
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FE: Wie wordt de opvolger van De Vries als wereldkampioen?
Klokslag 09:04 Nederlandse tijd begint de laatste E-Prix van het seizoen in Zuid-Korea. Mitch Evans, de winnaar van de zaterdag in Seoul, of Stoffel Vandoorne volgt Ny...14 aug 2022 08:29
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FE: Video: Bizar: acht coureurs vliegen uit dezelfde bocht in nat Seoul
Tijdens de eerste van twee E-Prix in Zuid-Korea gebeurdev een heel erg bizar incident. Door de natte straten van Seoul vergaloppeerde maar liefst acht (!) coureurs zich in dezel...14 aug 2022 07:55
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FE: Bird finisht E-Prix van Londen met breuk in hand
Ondanks een breuk in zijn linkerhand heeft Jaguar TCS Racing-coureur Sam Bird afgelopen zondag de tweede ePrix in de straten van Londen uitgereden. De Jaguar-coureur finishte, o...01 aug 2022 17:16
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FE: Race 1 London: Jake Dennis wint thuisrace, De Vries verliest podium door straf
Jake Dennis (Avalanche Andretti) behaalde een dominante thuisoverwinning van start tot finish in de SABIC London E-Prix Round 13. Voor de Brit is het de tweede maal dat hij...31 jul 2022 14:15
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FE: Vandoorne moet er ‘elke sessie’ staan om kampioen te worden
Met het aankomend weekend ziet het Formule E-kampioenschap de één-na-laatste doubleheader van het seizoen tegemoet. Mercedes-coureur Stoffel Vandoorne staat bovena...26 jul 2022 17:43
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FE: Video: Rijd mee over het bijzondere Londense indoor-outdoor-citcuit
Met de ontmoeting van New York vlak achter de rug, reist het FE-circus af naar de volgende wereldstad: London. Het circuit waarop de 22 rijders gaan racen is uniek. De baan...25 jul 2022 14:50
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FE: De Vries teleurgesteld na tweeluik in New York: “Had meer moeten scoren”
Nyck de Vries kende een veelbewogen weekend in de straten van New York. De regerend Formule E-kampioen, die in de elektrische klasse uitkomt voor Mercedes, kwam niet verder dan ...18 jul 2022 13:46
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FE: Video: New York Race 1: podium voor Frijns, megacrash door regenval
Zaterdagavond was de spectaculaire elfde ronde van het Formule E-kampioenschap in New York. Onder de skyline van Manhattan greep Envision-coureur Nick Cassidy naar de overw...18 jul 2022 11:02
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FE: Video: De Vries houdt zijn bolide spectaculair uit de muur
Nyck de Vries beleefde zondagavond tijdens de tweede race in New York een hachelijk moment tijdens het inzetten van een passeeractie. De regerend kampioen verloor opeens de...18 jul 2022 09:02
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FE: R12: Nederlanders in de punten in New York
Bij de twaalfde E-Prix van dit seizoen in New York scoorden de twee Nederlanders Robin Frijns en regerend kampioen Nyck de Vries punten. Frijns werd zesde en kan na zijn podium ...17 jul 2022 21:26
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FE: Mortara pakt koppositie in stand na strakke zege bij E-Prix Marokko
Edoardo Mortara bereikte zaterdagmiddag de kop van het wereldkampioenschap met een overwinning in de Marrakesh E-Prix, de tiende ronde van het Formule E-kampioenschap. De Zwitse...03 jul 2022 11:34
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FE: McLaren sluit deal met Saoedisch project voor elektrische raceteams
Het team van McLaren is tegenwoordig niet alleen meer actief in de Formule 1. Aankomend seizoen komen ze ook uit in twee elektrische kampioenschappen. Sinds dit seizoen racet he...28 jun 2022 08:33
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FE: De nieuwste Formula E-bolide in actie
Tijdens het jaarlijkse Goodwood Festival of Speed komen alle bolides uit verschillende klassen samen, naast klassieke bolides. De allernieuwste komen natuurlijk ook en daarom mo...26 jun 2022 14:49
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FE: McLaren gaat samenwerken met Nissan voor Formule E-project
Het team van McLaren heeft in de afgelopen seizoenen meerdere teams opgestart in allerlei klassen. Naast de Formule 1 is het team tegenwoordig ook actief in bijvoorbeeld de Indy...23 jun 2022 14:29
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FE: Nyck de Vries na uitvalbeurt in Jakarta: ''Ik heb veel pech gehad''
Tijdens de eerste E-Prix in Jakarta liep het voor regerend kampioen Nyck de Vries uit op een deceptie. Waar de Mercedes-EQ het vorige raceweekend in Berlijn op het bovenste tree...05 jun 2022 09:00
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FE: Evans wint na zinderend gevecht in Jakarta
De eerste E-Prix van Jakarta bleef tot het einde ontzettend spannend met Mitch Evans als de grote overwinnaar. Polesitter Jean-Eric Vergne kwam over de streep als tweede en...04 jun 2022 12:59
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FE: Vergne pakt historische pole in Jakarta
Jean-Eric Vergne staat voor de 15de keer vooraan tijdens een E-Prix en heeft daarmee het record te pakken van de meeste poles. De DS Techeetah-coureur deed dit op het gloednieuw...04 jun 2022 07:21
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FE: De Vries herpakt zich en wint overtuigend tweede E-Prix Berlijn
Nyck de Vries zijn enige zege en podium was in Saoedi-Arabië, maar daar heeft de regerend kampioen zondagmiddag verandering in gebracht. De Mercedes-coureur won vanaf P3 de...15 mei 2022 15:49
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FE: Nederlanders revancheren zich in kwalificatie van E-Prix Berlijn
Eduardo Mortara pakte overtuigend voor de tweede keer dit weekend de poleposition in Berlijn. Frijns schopte het tot de finale tegen de Zwitser, maar moest genoegen nemen met P2...15 mei 2022 11:52
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26 jun 2022 14:49
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23 jun 2022 14:29
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05 jun 2022 09:00
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04 jun 2022 12:59
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15 mei 2022 15:49
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11:52FE
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 15:00
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-
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
-
Vrijdag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
-
Zaterdag
-
Vrije training 3
12:30 - 13:30
-
Zondag
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-
Vrijdag
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
-
Zaterdag
-
Kwalificatie
16:00 - 17:00
-
Zondag
-
Snelste ronde
15:00 - 15:00