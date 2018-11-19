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Astromega
Astromega
- Team naam Astromega
- Basis Heist-op-den-Berg, België
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1995
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 1 reacties op Astromega
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Astromega
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Historie: Pay drivers in de Formule 1: Philippe Adams en de droom die werkelijkheid is geworden
Vandaag is het 19 november 2018, de verjaardag van Philippe Adams. Voor ons tijd, met het oog op de winter, om een nieuwe serie te introduceren: Pay drivers. Elke pay driver in ...19 nov 2018 15:29
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F3000 kampioenschap valt uit elkaar?
Nu de Amerikaanse CART Series weer wat rust lijkt te hebben gevonden door het binnenhalen van een aantal Europese talenten en een 3-jarig contract voor televisierechten lijkt he...14 feb 2003 09:25
19 nov 2018 15:29
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15:29F1
14 feb 2003 09:25
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09:25F1
Historie Astromega
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Coureur#
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Team Astromega
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Team Astromega
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Team Astromega
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2000
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