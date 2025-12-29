user icon
FIA voert bijzondere regelwijziging door in Formule 1

FIA voert bijzondere regelwijziging door in Formule 1

Autosportfederatie FIA heeft een opvallende regelwijziging laten doorvoeren voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Teams die een protest aantekenden, moesten dit jaar al een borgsom betalen, maar er gaat iets veranderen. De FIA heeft het bedrag van de borgsom namelijk flink verhoogd voor 2026.

Ook dit jaar zorgden uitspraken van de FIA-stewards regelmatig voor frustratie en onduidelijkheid in de Formule 1. Teams en coureurs waren het niet altijd eens met de straffen die ze ontvingen, en in sommige gevallen zorgde dit voor een protest. De teams mogen een protest aantekenen, maar ze moeten dan wel nieuw bewijs aanleveren. Soms worden de protesten goedgekeurd, maar regelmatig worden ze ook weer van tafel geveegd door de stewards.

Als een team in protest gaat, moeten ze eerst een borgsom betalen. Deze regel werd ingevoerd om te voorkomen dat er zomaar protesten worden aangetekend, en teams er dus goed over na moeten denken. De teams moesten dit jaar 2000 euro aan borg betalen, ze kregen dit bedrag terug als de stewards het protest geldig verklaarden.

FIA past de regels aan

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft de FIA tijdens de laatste bijeenkomst van het World Motor Sport Council besloten om dit bedrag te verhogen. Het systeem om klachten in te dienen is aangepast, waardoor de teams nu 20.000 euro moeten betalen als ze een protest aantekenen. Als het protest wordt afgewezen, krijgen ze het bedrag niet terug. Daarnaast is het ook zo dat dit bedrag onder de budgetcap valt, wat betekent dat ze niet eindeloos in protest kunnen gaan.

Protesten van Red Bull

Dit jaar ontstond er weer ophef over de protesten. Het team van Red Bull Racing ging in Canada in protest nadat George Russell niet werd onderzocht na een moment achter de Safety Car. Hij trapte op de rem, waardoor Max Verstappen hem bijna inhaalde. Volgens Red Bull was dit tegen de regels, maar na een urenlang onderzoek van de stewards werd het protest afgewezen. Het zorgde voor frustratie bij de betrokkenen, en vooral bij Russells werkgever Mercedes waren ze niet blij.

da_bartman

Posts: 6.355

"maar na een urenlang onderzoek van de stewards werd het protest afgewezen." IMO was dit dat dus toch echt wel een terecht protest, ook al werd het afgewezen. Dat de stewards er uren over doen om tot een beslissing te komen geeft aan dat er wel gegronde redenen waren voor dit protest.

  • 7
  • 29 dec 2025 - 14:15
Reacties (1)

  • da_bartman

    Posts: 6.354

    "maar na een urenlang onderzoek van de stewards werd het protest afgewezen." IMO was dit dat dus toch echt wel een terecht protest, ook al werd het afgewezen. Dat de stewards er uren over doen om tot een beslissing te komen geeft aan dat er wel gegronde redenen waren voor dit protest.

    • + 7
    • 29 dec 2025 - 14:15

