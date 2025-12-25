Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. De Nederlander denkt al hardop na over dit avontuur, en maakt nu nogmaals duidelijk dat hij dit graag samen met zijn Formule 1-collega Fernando Alonso wil doen.

Verstappen denkt breder dan alleen de Formule 1. Hij heeft een eigen GT3-team, en debuteerde dit jaar op de Nürburgring Nordschleife. In zijn eerste race kwam hij in actie in een afgetrapte Porsche Cayman, en deze race draaide vooral om het behalen van de juiste papieren. Met de juiste licentie op zak meldde Verstappen zich een paar weken later weer in de Groene Hel, en ditmaal bestuurde hij een Ferrari GT3-bolide. Samen met Chris Lulham schreef hij de GT3-race op zijn naam.

Verstappens volgende doel is een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Toch is Verstappen al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van deze plannen, en vanzelfsprekend wordt er dan ook gesproken over de 24 uur van Le Mans.

Goede band met Alonso

In een interview met Viaplay komt de loopbaan van Fernando Alonso ter sprake. Verstappen kan het goed vinden met de tweevoudig wereldkampioen, die hij enorm bewondert: "Als je in een langzame auto zit, dan al helemaal! Ik denk echt dat als Alonso in een topwagen zit, zoals in 2023, hij mee kan doen voor de podiumplaatsen en dan zie je toch weer die vechter naar boven komen."

Verstappen weet ook wel dat Alonso met zijn 44 jaar de oudste coureur van het veld is: "Dan heb je vooral de fysieke ongemakken. Deze auto's waren sowieso al niet het fijnst om in te rijden, en als je ouder bent heb je daar nog wat meer last van hebt. Je schouders, je rug, je nek, het vergt allemaal wat meer moeite om dat op peil te houden, dus daar ben je al snel meer mee bezig."

Le Mans-deelname met Alonso?

Alonso wist in 2018 en 2019 de 24 uur van Le Mans winnen met Toyota. Verstappen ziet een Le Mans-deelname met Alonso dan ook zitten: "Ik denk dat Fernando er echt nog wel voor gaat als hij een kans ruikt. Hij is honderd procent zeker een goede om in je auto te hebben voor Le Mans. Ik heb hem liever dan 99 procent van de mensen."