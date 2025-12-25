user icon
icon

Verstappen hint op Le Mans-deelname met Alonso

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen hint op Le Mans-deelname met Alonso

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. De Nederlander denkt al hardop na over dit avontuur, en maakt nu nogmaals duidelijk dat hij dit graag samen met zijn Formule 1-collega Fernando Alonso wil doen.

Verstappen denkt breder dan alleen de Formule 1. Hij heeft een eigen GT3-team, en debuteerde dit jaar op de Nürburgring Nordschleife. In zijn eerste race kwam hij in actie in een afgetrapte Porsche Cayman, en deze race draaide vooral om het behalen van de juiste papieren. Met de juiste licentie op zak meldde Verstappen zich een paar weken later weer in de Groene Hel, en ditmaal bestuurde hij een Ferrari GT3-bolide. Samen met Chris Lulham schreef hij de GT3-race op zijn naam.

Meer over Max Verstappen Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec

Verstappens volgende doel is een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Toch is Verstappen al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van deze plannen, en vanzelfsprekend wordt er dan ook gesproken over de 24 uur van Le Mans.

Goede band met Alonso

In een interview met Viaplay komt de loopbaan van Fernando Alonso ter sprake. Verstappen kan het goed vinden met de tweevoudig wereldkampioen, die hij enorm bewondert: "Als je in een langzame auto zit, dan al helemaal! Ik denk echt dat als Alonso in een topwagen zit, zoals in 2023, hij mee kan doen voor de podiumplaatsen en dan zie je toch weer die vechter naar boven komen."

Verstappen weet ook wel dat Alonso met zijn 44 jaar de oudste coureur van het veld is: "Dan heb je vooral de fysieke ongemakken. Deze auto's waren sowieso al niet het fijnst om in te rijden, en als je ouder bent heb je daar nog wat meer last van hebt. Je schouders, je rug, je nek, het vergt allemaal wat meer moeite om dat op peil te houden, dus daar ben je al snel meer mee bezig."

Le Mans-deelname met Alonso?

Alonso wist in 2018 en 2019 de 24 uur van Le Mans winnen met Toyota. Verstappen ziet een Le Mans-deelname met Alonso dan ook zitten: "Ik denk dat Fernando er echt nog wel voor gaat als hij een kans ruikt. Hij is honderd procent zeker een goede om in je auto te hebben voor Le Mans. Ik heb hem liever dan 99 procent van de mensen."

F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (1)

Login om te reageren
  • KiekisNL

    Posts: 2.196

    En dan buemi erbij als 3e dan heb je een heel mooi trio voor de 24h Lemans.

    Dan alleen nog kijken in welke klasse en met welke wagen.

    • + 0
    • 25 dec 2025 - 13:05

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar