Sainz maakt indruk: "Hij kan zeker wereldkampioen worden"

Carlos Sainz heeft in zijn eerste seizoen bij Williams meteen indruk gemaakt. De Spanjaard pakte twee podiumplaatsen en hielp het team naar een knappe vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Volgens oud-Formule 1-coureur Johnny Herbert zegt dat veel over de klasse van Sainz. Sterker nog: met beter materiaal had hij volgens de Brit zelfs om de wereldtitel kunnen strijden.

Sainz verruilde voorafgaand aan het seizoen Ferrari voor Williams, maar liet zich daar niet direct zien. In het begin had de Spanjaard nog duidelijk aanpassingsproblemen en moest hij regelmatig Alexander Albon, zijn teamgenoot, voor zich dulden. Toch gaf Sainz niet op, ging door met waar hij bezig was en stelde op die manier toch even twee podiumplekken veilig, namelijk in Azerbeidzjan en Qatar.

De Formule 1-coureurs van 2025: Carlos Sainz, geweldig herpakt

27 dec

27 dec
 Sainz waarschuwt Williams: "Hierop lopen we enorm achter"

Sainz waarschuwt Williams: "Hierop lopen we enorm achter"

25 dec

25 dec

Herbert onder de indruk van Sainz

Op die manier sloot Sainz zijn eerste Williams-jaar in stijl af. Ook Herbert was diep onder de indruk van de laatste paar races van de Spanjaard in 2025. “Als hij de auto had gehad die hij nodig had – zet hem bijvoorbeeld in een McLaren – dan had hij echt voor het wereldkampioenschap gevochten”, stelt Herbert. “Hij is alleen wat minder opvallend dan iemand als Max Verstappen. Daardoor vliegt hij soms een beetje onder de radar.”

Juist die houding ziet Herbert als een grote kracht. “Carlos blijft rustig en werkt gewoon door, net als zijn vader. Hij heeft een uitstekende werkethiek en dat is enorm belangrijk binnen een team. Hij is extreem professioneel in alles wat hij doet.”

'Sainz kan wereldkampioen worden'

De voormalig F1-coureur hoopt dan ook dat Sainz in de toekomst nog een kans krijgt in een absolute topauto. “Ik denk echt dat hij wereldkampioen kan worden, als hij die mogelijkheid krijgt.” Voorlopig ligt de focus echter op Williams: Sainz heeft daar een meerjarig contract en ligt in ieder geval tot en met eind 2026 vast.

Reacties (1)

  snailer

    Posts: 31.277

    Heb eens het volgende gehoord. Lang geleden.

    De beste rijder maakt maakt Verschil.

    Maar buiten chaos kan de slechtse rijder van het veld races winnen. De beste kan met de slechtste auto niet winnen.

    Denk dat ze allemaal kampioen kunnen worden onder de juiste omstandigheden.
    Sainz kan dat tegen veel teamgenoten.

    29 dec 2025 - 19:03

