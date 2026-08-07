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F1 Seizoen 2026 - Statistieken

Op deze pagina vind je alle actuele informatie met betrekking tot het F1 kampioenschap van 2026. De standen, resultaten maar ook statistieken als gemiddelde startpositie, uitvalbeurten en strafpunten die gevolgen hebben voor de F1-superlicentie.


  • Pos
    Constructeur
    AUS
    CHN
    JPN
    BHR
    SAU
    USA
    CAN
    MON
    ESP
    AUT
    GBR
    BEL
    HUN
    Totaal
  • 1
    Mercedes
    43
    55
    37
    -
    -
    45
    39
    25
    18
    40
    31
    25
    21
    379
  • 2
    Ferrari
    27
    40
    23
    -
    -
    20
    37
    18
    25
    14
    51
    30
    22
    307
  • 3
    McLaren
    10
    8
    28
    -
    -
    48
    12
    10
    25
    18
    20
    16
    25
    220
  • 4
    Red Bull Racing
    8
    4
    4
    -
    -
    14
    27
    12
    20
    26
    13
    23
    26
    177
  • 5
    Alpine F1
    1
    9
    6
    -
    -
    7
    12
    15
    10
    -
    3
    1
    -
    64
  • 6
    Racing Bulls
    4
    6
    2
    -
    -
    -
    7
    14
    3
    3
    15
    2
    5
    63
  • 7
    Haas F1
    6
    11
    1
    -
    -
    -
    1
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    21
  • 8
    Audi
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    4
    2
    12
  • 9
    Williams
    -
    2
    -
    -
    -
    3
    2
    4
    -
    -
    -
    -
    -
    11
  • 10
    Aston Martin
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    1
  • 11
    Cadillac F1
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -

* Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.