Ford is tevreden over de voortgang van het motorproject voor 2026, maar beseft dat de echte test nog moet komen. De Amerikaanse fabrikant stelt dat alle interne doelstellingen zijn gehaald, al erkent topman Mark Rushbrook dat er richting de eerste wintertest in Barcelona sprake is van gezonde spanning. Daarbij had hij een hoopvolle update voor het team van Max Verstappen.

Red Bull Racing verschijnt vanaf 2026 met een eigen krachtbron aan de start, ontwikkeld door Red Bull Powertrains in samenwerking met Ford. Daarmee komt er een einde aan de succesvolle Honda-periode, die goed was voor vier rijderstitels en twee constructeurskampioenschappen. Ford keert op zijn beurt terug in de Formule 1 en beseft dat de uitdaging enorm is. Toto Wolff noemde het project eerder al ‘het beklimmen van de Mount Everest’, een vergelijking die Rushbrook begrijpt.

Ford geeft Verstappen hoop

“In grote lijnen ligt alles op schema en staan we waar we willen staan”, vertelt Rushbrook in gesprek met Motorsport.com. “Maar het moment dat alles samenkomt, is pas wanneer de auto daadwerkelijk rijdt. Die eerste testweek wordt cruciaal. Dan zien we of het werk van de afgelopen drie jaar zich uitbetaalt.” Die eerste serieuze beproeving vindt plaats tijdens de wintertest in Barcelona, die volledig achter gesloten deuren wordt verreden.

Volgens Rushbrook is nervositeit onvermijdelijk bij een nieuw motorproject. “Onze simulaties en testbanken zijn sterk, maar je ziet nooit alles totdat het geheel op het circuit functioneert. In de virtuele wereld kun je veel afvangen, maar de baan blijft de ultieme graadmeter.”

'Ford loopt op schema'

De ontwikkeling van de 2026-motor verliep volgens Ford stapsgewijs: eerst vermogen vinden, vervolgens de betrouwbaarheid op niveau brengen en daarna opnieuw zoeken naar extra performance. In de laatste fase verschoof de focus naar de zogeheten driveability: hoe voorspelbaar en gebruiksvriendelijk de motor aanvoelt voor de coureur. “Daar is de afgelopen maanden veel werk in gaan zitten, zowel in de simulators als in de kalibratie,” aldus Rushbrook.

Volgens de Ford-topman zijn alle vooraf opgestelde doelen behaald. De grote vraag blijft echter hoe die interne lat zich verhoudt tot Ferrari, Mercedes en Honda. “We hebben onze doelen simpelweg gebaseerd op het reglement,” legt hij uit. “Daaruit kun je berekenen wat theoretisch mogelijk is. Aangezien iedereen met dezelfde regels en natuurkunde werkt, vermoed ik dat de meeste fabrikanten vergelijkbare doelen hebben gesteld. Het verschil zit uiteindelijk in hoe efficiënt je dat weet te realiseren.”

Loopt de rest voor op Ford?

Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan gaf eerder aan dat een lichte achterstand op het gebied van de verbrandingsmotor logisch zou zijn, gezien de ervaring van de gevestigde fabrikanten. Rushbrook verwacht dat dit – als het al zo is – minimaal zal zijn. “Andere partijen hebben inderdaad meer historie, maar de regels voor 2026 veranderen genoeg. Bovendien hebben wij veel ervaren mensen samengebracht. Eventuele achterstand moet op andere vlakken te compenseren zijn.”

Om grote machtsverhoudingen zoals in 2014 te voorkomen, heeft de FIA bovendien het ADUO-systeem ingevoerd. Fabrikanten die na meerdere raceblokken duidelijk vermogen tekortkomen, krijgen extra ontwikkelingsruimte. Rushbrook is positief over die maatregel. “Dat is goed voor de sport. Iedereen moet de kans krijgen om competitief te zijn.”

Wat verwacht Rushbrook komend jaar?

Van een Balance of Performance wil Ford niets weten. “Dit is geen BoP,” benadrukt Rushbrook. “In endurance racing past dat soms, maar Formule 1 is een technologische strijd binnen duidelijke regels. Daar hoort dit bij.”

Hoe Red Bull-Ford daadwerkelijk uit de startblokken komt, zal pas blijken in Barcelona en mogelijk zelfs pas bij de seizoensopener in Australië. Voorlopig overheerst voorzichtig optimisme in Milton Keynes. “Het is inderdaad een start-up, zoals Toto zegt,” besluit Rushbrook. “Maar we denken dat we er goed voor staan. De praktijk moet dat straks bevestigen.”