user icon
icon

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Max Verstappen maakte dit jaar veel indruk met zijn uitstapjes naar de Nürburgring Nordschleife. Hij brak bij zijn eerste testdag direct het ronderecord, en won bij zijn GT3-debuut de race. Toch is hij niet de eerste coureur van het huidige F1-veld die indruk maakte op de Ring, ook Lando Norris heeft namelijk een record gebroken.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van de langeafstandsracerij. Hij heeft een eigen GT3-team, en werkte dit jaar een aantal tests af in deze bolides. Hij kwam ook in actie op de Nürburgring Nordschleife waar hij bij zijn eerste NLS-test direct het ronderecord verbrak.

Meer over Max Verstappen Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec

Verstappen wilde meer, en droomde van racen in een GT3-bolide op de Groene Hel. Om deze droom te verwezenlijken, moest hij zich wel houden aan de regels die gelden op de Nürburgring. Hij reed eerst dan ook een race in een teruggeschroefde Porsche Cayman, waarna hij een paar weken later zijn GT3-debuut maakte. Samen met Chris Lulham won hij bij zijn debuut, en dat leverde hem veel complimenten vanuit de Formule 1-wereld op.

Bijzondere jongen

Verstappen is niet de enige huidige F1-coureur die indruk maakte op de Ring. Jay Francis van het autoverhuurbedrijf Ringfreaks doet bij VINwiki namelijk een onthulling over huidige wereldkampioen Lando Norris: "Een jonge jongen liep bij ons naar binnen. Ik wist niet eens wie hij was, ik kijk geen Formule 1. En het was in 2021, dus iedereen droeg een mondkapje."

"Ik wist niet wie hij was, maar hij kwam binnen met een vriend van me, die een engineer was voor McLaren. Het probleem was dat die jongen nog geen 23 was. Onder de 23 jaar mag je niet alleen rijden, maar heb je een instructeur nodig. Omdat het een vriend van me was, die een engineer voor McLaren was. Ik zei: 'Weet je wat? Hij mag rijden, zolang je bij hem in de auto zit.' Ze gingen de baan op en reden één succesvol rondje. Tijdens de tweede ronde waren er zoveel gele vlaggen dat ze maar opgaven. Ze hadden weinig tijd, dus ze kwamen terug naar de pits."

Wie was deze coureur?

Daar kwamen de mensen van het verhuurbedrijf erachter dat Norris iets bijzonders had gedaan: "Ik dacht: 'Wacht even, een 07:30 is tien seconden sneller dan de snelste ronde ooit in deze auto, en die ronde was neergezet door een professional. Ik bekeek de video en zag aan de eerste twee, drie bochten dat hij speciaal was. Het was een andere stijl van rijden met veel hogere snelheden dan waar de auto toe in staat was."

"Ik vroeg hem wie hij was en wat hij doet. Ik keek naar zijn rijbewijs, dat hij moest inleveren voordat hij de auto uur. Toen zag ik zijn naam, en telde ik één bij één op, en wist ik wie het was. Hij reed een 07:34 in zijn eerste rondje ooit op de Nürburgring. Dit was een F1-coureur die zijn eerste rondje reed op een circuit waar hij nooit was geweest."

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar