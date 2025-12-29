Max Verstappen maakte dit jaar veel indruk met zijn uitstapjes naar de Nürburgring Nordschleife. Hij brak bij zijn eerste testdag direct het ronderecord, en won bij zijn GT3-debuut de race. Toch is hij niet de eerste coureur van het huidige F1-veld die indruk maakte op de Ring, ook Lando Norris heeft namelijk een record gebroken.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van de langeafstandsracerij. Hij heeft een eigen GT3-team, en werkte dit jaar een aantal tests af in deze bolides. Hij kwam ook in actie op de Nürburgring Nordschleife waar hij bij zijn eerste NLS-test direct het ronderecord verbrak.

Verstappen wilde meer, en droomde van racen in een GT3-bolide op de Groene Hel. Om deze droom te verwezenlijken, moest hij zich wel houden aan de regels die gelden op de Nürburgring. Hij reed eerst dan ook een race in een teruggeschroefde Porsche Cayman, waarna hij een paar weken later zijn GT3-debuut maakte. Samen met Chris Lulham won hij bij zijn debuut, en dat leverde hem veel complimenten vanuit de Formule 1-wereld op.

Bijzondere jongen

Verstappen is niet de enige huidige F1-coureur die indruk maakte op de Ring. Jay Francis van het autoverhuurbedrijf Ringfreaks doet bij VINwiki namelijk een onthulling over huidige wereldkampioen Lando Norris: "Een jonge jongen liep bij ons naar binnen. Ik wist niet eens wie hij was, ik kijk geen Formule 1. En het was in 2021, dus iedereen droeg een mondkapje."

"Ik wist niet wie hij was, maar hij kwam binnen met een vriend van me, die een engineer was voor McLaren. Het probleem was dat die jongen nog geen 23 was. Onder de 23 jaar mag je niet alleen rijden, maar heb je een instructeur nodig. Omdat het een vriend van me was, die een engineer voor McLaren was. Ik zei: 'Weet je wat? Hij mag rijden, zolang je bij hem in de auto zit.' Ze gingen de baan op en reden één succesvol rondje. Tijdens de tweede ronde waren er zoveel gele vlaggen dat ze maar opgaven. Ze hadden weinig tijd, dus ze kwamen terug naar de pits."

Wie was deze coureur?

Daar kwamen de mensen van het verhuurbedrijf erachter dat Norris iets bijzonders had gedaan: "Ik dacht: 'Wacht even, een 07:30 is tien seconden sneller dan de snelste ronde ooit in deze auto, en die ronde was neergezet door een professional. Ik bekeek de video en zag aan de eerste twee, drie bochten dat hij speciaal was. Het was een andere stijl van rijden met veel hogere snelheden dan waar de auto toe in staat was."

"Ik vroeg hem wie hij was en wat hij doet. Ik keek naar zijn rijbewijs, dat hij moest inleveren voordat hij de auto uur. Toen zag ik zijn naam, en telde ik één bij één op, en wist ik wie het was. Hij reed een 07:34 in zijn eerste rondje ooit op de Nürburgring. Dit was een F1-coureur die zijn eerste rondje reed op een circuit waar hij nooit was geweest."