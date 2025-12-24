Max Verstappen greep net naast de wereldtitel van 2025, maar hij is volgens Jacques Villeneuve alsnog de ster van het jaar. Lando Norris won het wereldkampioenschap met maar twee punten meer dan Verstappen. De Canadese wereldkampioen benadrukt hoe goed Verstappen precies is.

De Nederlander heeft zijn krachten laten zien afgelopen seizoen door zijn achterstand van 104 punten te beperken tot twee punten in tien races. Dat betekent dat hij gemiddeld tien punten per race is ingelopen op de twee koplopers Lando Norris en Oscar Piastri.

'Verstappen is de beste!'

Villeneuve benadrukt tegenover PokerScout: "Er bestaat geen twijfel, Verstappen was de ster van het jaar. Hij was het hele jaar consistent. Het enige moment waarop hij punten verspeelde, was in Barcelona, en dat waren er niet eens zoveel."

"Hij was er altijd bij, hij reed die auto zo goed dat hij zichzelf in de kampioenschapsstrijd bracht terwijl hij dat eigenlijk niet had moeten doen. En dat is nadat hij al vier wereldkampioenschappen had gewonnen, waarvan er drie vrij gemakkelijk." Villeneuve is erg onder de indruk van de viervoudig wereldkampioen en Verstappen laat dus zien waarom hij al vier jaar de beste is geweest.

Verstappen is een klasse apart

"Het heeft hem niet rustig gekregen; hij laat zien dat hij echt bijzonder is. Hij zit in een andere klasse. Hij behoort tot de groep van alle grote kampioenen die er zijn geweest. Niet elke wereldkampioen is automatisch een groot kampioen", zo laat Villeneuve weten.

Het seizoen van Verstappen was niet altijd gemakkelijk, maar de Nederlander wist uiteindelijk zijn draai te vinden bij het team. Aan het einde van het seizoen was Verstappen de coureur met de meeste overwinningen. Acht ten opzichte van de McLaren-coureurs die beide zeven keer wisten te winnen. Hierdoor wist de Nederlander een gat van 104 punten bijna helemaal goed te maken.