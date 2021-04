Yuki Tsunoda is een Japans coureur die via het Honda Formula Dream project de Formule 1 heeft gehaald. Tsunoda is de eerste Japanner sinds Kamui Kobayashi die de Formule 1 bereikt heeft.

Tsunoda reed gedurende drie jaar in de Japanse Formule 4-series waar hij in 2018 de titel won met zeven overwinningen. Na een Europees seizoen in de Formule 3 en EuroFormula Open stapte hij in 2020 over naar het FIA Formule 2-kampioenschap.

In het korte seizoen van 2020 was Tsunoda een van de smaakmakers van het kampioenschap. Met zeven podiums en drie overwinningen eindigde hij als derde in het kampioenschap hetgeen hem genoeg punten opleverde voor een superlicentie. Tsunoda werd daarna voor 2021 bevestigd door Alpha Tauri als vervanger van Kvyat. Tijdens de end of season test in Abu Dhabi reed hij zijn eerste meters voor zijn nieuwe werkgever.