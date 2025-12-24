user icon
Lewis Hamilton heeft een lastig eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen had op successen gehoopt, maar het werden nachtmerries. Ook de communicatie met race-engineer Riccardo Adami liep stroef, maar ze lijken toch met elkaar door te gaan.

Hamilton maakte afgelopen winter de langverwachte overstap van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen nam na elf jaar afscheid van Mercedes, waar hij zich op zijn gemak voelde. Hij werkte er goed samen met zijn bekende engineer Peter 'Bono' Bonnington, maar ook daar kwam een einde aan. De Brit bleef bij Mercedes, en werkt daar nu samen met Andrea Kimi Antonelli.

Bij Ferrari werkt Hamilton samen met de Italiaan Riccardo Adami. Hij werkt al jaren bij Ferrari, maar zijn communicatie met Hamilton verliep niet altijd even goed. Het zorgde regelmatig voor frustratie bij de zevenvoudig wereldkampioen. Adami leek Hamiltons vragen en adviezen niet te begrijpen, terwijl de Brit soms geen idee had wat zijn engineer bedoelde.

Het zorgde voor frustratie bij de fans, én bij Hamilton. In de afgelopen weken werd duidelijk dat Ferrari dacht aan een mogelijke ingreep. Er bestond dan ook twijfel over de toekomst van de samenwerking tussen Hamilton en Adami.

Gaat er iets veranderen?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer gaat er echter niets veranderen. Ze stellen dat Hamilton en Adami ook in 2026 blijven samenwerken, en dat de twee mogelijke onenigheden hebben uitgesproken.

AutoRacer stelt dat Hamilton en Adami in de afgelopen periode alles hebben uitgesproken tijdens een privé etentje. De kans is dan ook groot dat Hamilton ook in 2026 het stemgeluid van Adami in zijn oren zal horen.

Sportieve wraak

Voor Hamilton wordt 2026 zeer belangrijk, want hij heeft een zeer lastig seizoen achter de rug. Afgelopen seizoen kreeg hij het voor het eerst in zijn loopbaan niet voor elkaar om een podiumplek te pakken. Hij wist wel de sprintrace in China te winnen, maar verloor verder het onderlinge duel van zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Larry Perkins

Posts: 62.279

[b] Thank you for 2025 | Lollipopman Wrap [/b]
(Lollipopman Comics, 4,24 minuten)

https://youtu.be/lV_KHBYHr4Q

  • 1
  • 24 dec 2025 - 21:05
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.543

    Natuurlijk gaan ze door. Hamilton heeft geen keuze. Zo simpel is het

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 19:29
  • Pietje Bell

    Posts: 32.595

    Off topic:

    Pure Luxe 24 december 2025, een gedeelte van het artikel.

    Lando Norris, de talentvolle Formule 1-coureur van McLaren, heeft dit seizoen
    jaloersmakende beloningen ontvangen voor zijn waanzinnige prestaties op het
    professionele circuit. Zo kreeg hij niet alleen een financiële bonus van tientallen
    miljoenen, maar beloofde zijn grote baas, Zak Brown genaamd, hem een complete Pagani.
    Hij gaf Lando Norris de mogelijkheid om zijn droomauto uit te kiezen, waarbij zijn keuze
    al snel op de Pagani Zonda viel. En ja, daar moet de topman van het raceteam van
    McLaren behoorlijk diep voor in de buidel tasten.

    Hoewel Lando Norris reeds over een spectaculaire autocollectie beschikt, zal er
    binnenkort een nieuwe Pagani Zonda op zijn oprit verschijnen. De topman van het
    raceteam van McLaren, Zak Brown genaamd, beloofde de wereldberoemde coureur
    namelijk zijn droomauto na het binnenslepen van het wereldkampioenschap, zo
    vertelde Norris in een interview [vorig jaar] met The Telegraph.
    Staat in de laatste alinea van het enorm lange interview.

    https://archive.is/vKVpW

    Lando Norris interview: ‘Formula One is a lonely life’

    Ahead of the British Grand Prix, McLaren’s rising star talks childhood, the paranoia
    of fame and why Verstappen is both friend and rival
    -------------------------------------------------
    He is aiming much higher these days. ‘I’ve got a deal with Zak –
    that if I win the championship he has to get me a car,’ he confides.
    ‘I’ve specified which car. We shook on it, but that’s all I’m saying.
    There’s a long way to go, it’s still a lot of points. But who knows?’

    • + 0
    • 24 dec 2025 - 21:01
  • Larry Perkins

    Posts: 62.279

    Thank you for 2025 | Lollipopman Wrap
    (Lollipopman Comics, 4,24 minuten)

    https://youtu.be/lV_KHBYHr4Q

    • + 1
    • 24 dec 2025 - 21:05

show sidebar