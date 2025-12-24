Lewis Hamilton heeft een lastig eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen had op successen gehoopt, maar het werden nachtmerries. Ook de communicatie met race-engineer Riccardo Adami liep stroef, maar ze lijken toch met elkaar door te gaan.

Hamilton maakte afgelopen winter de langverwachte overstap van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen nam na elf jaar afscheid van Mercedes, waar hij zich op zijn gemak voelde. Hij werkte er goed samen met zijn bekende engineer Peter 'Bono' Bonnington, maar ook daar kwam een einde aan. De Brit bleef bij Mercedes, en werkt daar nu samen met Andrea Kimi Antonelli.

Bij Ferrari werkt Hamilton samen met de Italiaan Riccardo Adami. Hij werkt al jaren bij Ferrari, maar zijn communicatie met Hamilton verliep niet altijd even goed. Het zorgde regelmatig voor frustratie bij de zevenvoudig wereldkampioen. Adami leek Hamiltons vragen en adviezen niet te begrijpen, terwijl de Brit soms geen idee had wat zijn engineer bedoelde.

Het zorgde voor frustratie bij de fans, én bij Hamilton. In de afgelopen weken werd duidelijk dat Ferrari dacht aan een mogelijke ingreep. Er bestond dan ook twijfel over de toekomst van de samenwerking tussen Hamilton en Adami.

Gaat er iets veranderen?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer gaat er echter niets veranderen. Ze stellen dat Hamilton en Adami ook in 2026 blijven samenwerken, en dat de twee mogelijke onenigheden hebben uitgesproken.

AutoRacer stelt dat Hamilton en Adami in de afgelopen periode alles hebben uitgesproken tijdens een privé etentje. De kans is dan ook groot dat Hamilton ook in 2026 het stemgeluid van Adami in zijn oren zal horen.

Sportieve wraak

Voor Hamilton wordt 2026 zeer belangrijk, want hij heeft een zeer lastig seizoen achter de rug. Afgelopen seizoen kreeg hij het voor het eerst in zijn loopbaan niet voor elkaar om een podiumplek te pakken. Hij wist wel de sprintrace in China te winnen, maar verloor verder het onderlinge duel van zijn teamgenoot Charles Leclerc.