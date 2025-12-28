Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Formule 1-race. Meerdere landen hebben interesse getoond in een Grand Prix, maar niet alles is even concreet. Sommige plannen lijken wél concreet te zijn, en daarbij wordt met name gekeken naar Turkije.

Veel landen, steden en circuits hebben in de afgelopen maanden interesse getoond in het organiseren van een Grand Prix. Zo wil men in Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Thailand en Rwanda graag een Formule 1-race organiseren, terwijl Madrid in 2026 debuteert op de kalender van de koningsklasse van de autosport. Met enige regelmaat komen er overenthousiaste verhalen over mogelijke Grands Prix naar buiten, maar het komt zelden voor dat er echt een race wordt georganiseerd op die plekken.

Eerder deze maand werd duidelijk dat de Grand Prix van Portugal in 2027 en 2028 terugkeert op de Formule 1-kalender. De koningsklasse zal afreizen naar het populaire circuit van Portimão, waar in coronajaren 2020 en 2021 ook een Grand Prix werd georganiseerd.

Istanbul Park valt in de smaak

Een ander circuit dat in de coronajaren ook weer een kans kreeg, was Istanbul Park in Turkije. Het uitdagende circuit was eerder deze eeuw een vaste bewoner van de Formule 1-kalender, maar verdween daarna weer. Toen de race in 2020 en 2021 noodgedwongen terugkeerde, waren de races echter zeer spectaculair.

Istanbul Park ontvangt aanbod

In Turkije willen ze de Formule 1 graag terughalen naar Istanbul Park, en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan deze comeback. Het Japanse medium AS-Web meldt dat de gesprekken zich in een vergevorderd stadium bevinden. Het medium stelt dat Istanbul Park in de zomer een aanbod voor een vijfjarig contract ontving, maar dat de baan wel moest moderniseren om te voldoen aan de standaarden van de FOM.

Volgens AS-Web is men in Turkije hard bezig om aan deze voorwaarden te voldoen. De promotors zouden op zoek zijn naar mogelijke investeerders, en het lijkt er volgens hen op dat het meer een vraag is wanneer er een deal wordt gesloten, in plaats van of er een deal wordt gesloten.