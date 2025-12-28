user icon
'Turkije dichtbij comeback op F1-kalender'

'Turkije dichtbij comeback op F1-kalender'

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Formule 1-race. Meerdere landen hebben interesse getoond in een Grand Prix, maar niet alles is even concreet. Sommige plannen lijken wél concreet te zijn, en daarbij wordt met name gekeken naar Turkije.

Veel landen, steden en circuits hebben in de afgelopen maanden interesse getoond in het organiseren van een Grand Prix. Zo wil men in Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Thailand en Rwanda graag een Formule 1-race organiseren, terwijl Madrid in 2026 debuteert op de kalender van de koningsklasse van de autosport. Met enige regelmaat komen er overenthousiaste verhalen over mogelijke Grands Prix naar buiten, maar het komt zelden voor dat er echt een race wordt georganiseerd op die plekken.

Eerder deze maand werd duidelijk dat de Grand Prix van Portugal in 2027 en 2028 terugkeert op de Formule 1-kalender. De koningsklasse zal afreizen naar het populaire circuit van Portimão, waar in coronajaren 2020 en 2021 ook een Grand Prix werd georganiseerd. 

Istanbul Park valt in de smaak

Een ander circuit dat in de coronajaren ook weer een kans kreeg, was Istanbul Park in Turkije. Het uitdagende circuit was eerder deze eeuw een vaste bewoner van de Formule 1-kalender, maar verdween daarna weer. Toen de race in 2020 en 2021 noodgedwongen terugkeerde, waren de races echter zeer spectaculair.

Istanbul Park ontvangt aanbod

In Turkije willen ze de Formule 1 graag terughalen naar Istanbul Park, en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan deze comeback. Het Japanse medium AS-Web meldt dat de gesprekken zich in een vergevorderd stadium bevinden. Het medium stelt dat Istanbul Park in de zomer een aanbod voor een vijfjarig contract ontving, maar dat de baan wel moest moderniseren om te voldoen aan de standaarden van de FOM.

Volgens AS-Web is men in Turkije hard bezig om aan deze voorwaarden te voldoen. De promotors zouden op zoek zijn naar mogelijke investeerders, en het lijkt er volgens hen op dat het meer een vraag is wanneer er een deal wordt gesloten, in plaats van of er een deal wordt gesloten.

StevenQ

Posts: 9.945

Doe Sepang maar terug op de kalender

  • 3
  • 28 dec 2025 - 10:11
Reacties (11)

  • StevenQ

    Posts: 9.945

    Doe Sepang maar terug op de kalender

    • + 3
    28 dec 2025 - 10:11
    • DeGladdeViking

      Posts: 924

      Sepang en Zuid Korea! Een Grand Prix in Afrika erbij en we zijn er.

      Monaco, Spanje, Hongarije, Bahrein, Qatar... Ach kies er maar een paar om niet door te laten gaan als het aan mij ligt.

      • + 2
      28 dec 2025 - 11:22
    • d@nny

      Posts: 3.544

      Miami eraf
      Madrid eraf voordat de eerste GP er is gereden

      Maakt plaats voor Turkije en Sepang.

      Abu Dhabi eraf
      Qatar eraf

      Maakt plaats voor Duitsland (oude -jaren '90- Hockenheim lay-out please) en Kyalami

      Ach, dromen mag.

      • + 2
      28 dec 2025 - 11:45
    • Joeppp

      Posts: 8.199

      Qatar vind ik wel een leuke baan en heerlijk om te rijden. Abu Dhabi is inmiddels ook wel een klassieker. Bahrein heb ik zelf helemaal niks mee. Miami en Vegas ook niet terwijl Singapore weer fantastisch is. Er moet natuurlijk ook gewoon een GP in Duitsland zijn alleen al om de europese auto industrie weer een podium te geven wat ze verdiend. Baku vind ik ook niks, rare baan in een raar land.

      • + 0
      28 dec 2025 - 12:19
    • Canson Po

      Posts: 2.928

      @Danny Kyalami gaat helaas niet meer is volgebouwen waar de oude layout deels liep, is nu een veredelde go-kart baan enkel goed voor touring cars imo.

      • + 0
      28 dec 2025 - 15:58
    • Canson Po

      Posts: 2.928

      @Joep Bahrein is best ok, je kan er behoorlijk racen imo, met Baku heb ik ook niks echt wel een strontbaan imo!

      • + 0
      28 dec 2025 - 16:01
  • Skimi

    Posts: 1.099

    Tijd om wat meer te rouleren met circuits. Zelfs in Nederland gingen de kaartjes voor Zandvoort niet meer zo hard als eerder.

    • + 1
    28 dec 2025 - 10:50
  • Hagueian

    Posts: 8.282

    Dat is in ieder geval een mooie baan. Weg met al die straatoptochten.

    • + 2
    28 dec 2025 - 11:18
    • Canson Po

      Posts: 2.928

      Zeker weten, je kan er ook wel inhaalacties verwachten maar zoals sommigen hier al aangaven geef ik voorkeur aan Sepang dat is een moderne klassieker met recht en rede.

      • + 0
      28 dec 2025 - 16:02
  • jd2000

    Posts: 7.549

    Weer een dictator die sportwashing goed kan gebruiken.

    • + 3
    28 dec 2025 - 11:57

