Verstappen, Norris, Ferrari en de rest van het F1-paddock wensen iedereen een fijne kerst

Een van de mooiste momenten van het jaar is aangebroken. Heel de wereld kruipt bij elkaar om kerst te vieren met de families en vrienden. Ook Max Verstappen en de rest willen iedereen een prettig einde van het jaar wensen. De meesten deden dat via X. 

 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.114

"Een van de mooiste momenten van het jaar is aangebroken. Heel de wereld kruipt bij elkaar om kerst te vieren met de families en vrienden."

Dan ben ik 'n uitzondering.....ik geef er geen zak om.
Oudjaar en Nieuwjaar?......ik ben blij als het voorbij is..

Net zoals heel die k*twinter.....dat het

  • 1
  • 25 dec 2025 - 17:02
Reacties (3)

  • Golf-GTI

    Posts: 1.653

    🎵 Last christmas, I gave it away 🎵

    • + 0
    • 25 dec 2025 - 16:20
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.114

    "Een van de mooiste momenten van het jaar is aangebroken. Heel de wereld kruipt bij elkaar om kerst te vieren met de families en vrienden."

    Dan ben ik 'n uitzondering.....ik geef er geen zak om.
    Oudjaar en Nieuwjaar?......ik ben blij als het voorbij is..

    Net zoals heel die k*twinter.....dat het maar weer gauw lente mag worden met temperaturen van 25° plus.....heerlijk.

    • + 1
    • 25 dec 2025 - 17:02
    • Rocks

      Posts: 1.062

      Je bent niet de enigste 😎

      • + 0
      • 25 dec 2025 - 17:13

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar