Een van de mooiste momenten van het jaar is aangebroken. Heel de wereld kruipt bij elkaar om kerst te vieren met de families en vrienden. Ook Max Verstappen en de rest willen iedereen een prettig einde van het jaar wensen. De meesten deden dat via X.
Merry Christmas! 🎄🔁 pic.twitter.com/09GD99yJ5T— Max Verstappen (@VerstappenCOM) ___Escaped_link_694d67ffd2784___
Happy Holidays, Team! 💙❄️___Escaped_link_694d67ffd2785___ || #RedBullRacing pic.twitter.com/0hnUbm5WFh— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) ___Escaped_link_694d67ffd2788___
A Christmas message to you from George and Kimi 🎄🎁🎅 pic.twitter.com/M8ARN073H7— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) ___Escaped_link_694d67ffd278a___
A big thank you to the Tifosi! 👏 pic.twitter.com/iDQake40FC— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) ___Escaped_link_694d67ffd278c___
Merry Christmas from the Formula 1 family! 🎅🎄___Escaped_link_694d67ffd278d___ pic.twitter.com/JVk92FuPUS— Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_694d67ffd278f___
Happy Holidays team 🧡McLaren?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">___Escaped_link_694d67ffd2790___ pic.twitter.com/51ZpFX0eYq— McLaren (@McLarenF1) ___Escaped_link_694d67ffd2792___
From our family to yours 💙 pic.twitter.com/M2phfqNuZb— Atlassian Williams Racing (@WilliamsF1) ___Escaped_link_694d67ffd2794___
A very festive message from our LL30 🎄 ___Escaped_link_694d67ffd2795___ ___Escaped_link_694d67ffd2796___ pic.twitter.com/edYnwL8AKb— Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) ___Escaped_link_694d67ffd2798___
A holiday message from our duo 🧡— McLaren (@McLarenF1) ___Escaped_link_694d67ffd279b___
Where are you spending the holidays, team? 👇🌏#McLaren pic.twitter.com/OvpvebGZrH
Season's Greetings from everyone at @AlpineF1Team 🎄☃️ pic.twitter.com/cjmapfCSL4— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) ___Escaped_link_694d67ffd279e___
From all of us, Happy Holidays. 💚 pic.twitter.com/lI819bosIS— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) ___Escaped_link_694d67ffd27a0___
From all of us, happy holidays to our fans! 🎄❤️#HaasF1 ___Escaped_link_694d67ffd27a2___ pic.twitter.com/uBYFiexcQ2— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) ___Escaped_link_694d67ffd27a4___
Happy Holidays 💙— Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) ___Escaped_link_694d67ffd27a8___
#F1 #VCARB pic.twitter.com/czWSwmrwI2
Getting into the festive spirit with our boys 🎅 pic.twitter.com/jYw4y4tKon— Atlassian Williams Racing (@WilliamsF1) ___Escaped_link_694d67ffd27aa___
Buone vacanze! 🎄 pic.twitter.com/FqZZHK4pjE— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) ___Escaped_link_694d67ffd27ac___
Happy holidays from us 🎁https://t.co/a3OE1Mp5v9 pic.twitter.com/RdvTgBCbOi— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) ___Escaped_link_694d67ffd27af___
Merry Christmas from us! 🎄❤️ pic.twitter.com/bKiWIjj5u0— George Russell (@GeorgeRussell63) December 25, 2025
Merry Christmas from me & Iris 🎄 🐈⬛ 🎁 pic.twitter.com/X6DGChhWQM— Esteban Ocon (@OconEsteban) December 24, 2025
"Een van de mooiste momenten van het jaar is aangebroken. Heel de wereld kruipt bij elkaar om kerst te vieren met de families en vrienden."
Dan ben ik 'n uitzondering.....ik geef er geen zak om.
Oudjaar en Nieuwjaar?......ik ben blij als het voorbij is..
Net zoals heel die k*twinter.....dat het... [Lees verder]