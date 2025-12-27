user icon
'Zorgen voor Verstappen: Aston Martin biedt Lambiase topfunctie aan'

'Zorgen voor Verstappen: Aston Martin biedt Lambiase topfunctie aan'

Max Verstappen moet het volgend jaar mogelijk toch doen zonder zijn trouwe rechterhand en race-engineer Gianpiero Lambiase. In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Lambiase bij Red Bull, maar hij leek zijn functie toch niet te gaan neerleggen. Nu bestaat er weer twijfel over Lambiase; hij wordt in verband gebracht met Aston Martin.

Verstappen en Lambiase vormen al jaren een onafscheidelijk duo in de Formule 1. De twee werken sinds 2016 samen bij Red Bull Racing, en hebben een band opgebouwd die veel verder gaat dan een normale coureur-engineer-relatie. De twee zijn vrienden geworden, en Verstappen liet zich al eens ontvallen dat hij zou stoppen als Lambiase stopt als zijn race-engineer.

Na de seizoensfinale in Abu Dhabi leek het er eventjes op dat Lambiase daadwerkelijk ging stoppen. Hij heeft een zwaar jaar achter de rug, waarin hij een paar raceweekenden moest missen vanwege privéomstandigheden. Volgens de geruchten zou hij vanwege zijn thuissituatie een andere functie binnen het team overwegen, waardoor hij vanaf de fabriek en dichter bij huis kan werken. Na een paar dagen verstomden de geruchten, en leek het erop dat Lambiase zou blijven.

Vertrek bij Red Bull?

Nu gaan er echter nieuwe verhalen rond, en zou Lambiase mogelijk kunnen vertrekken bij Red Bull. Volgens The Race heeft Lambiase namelijk gesprekken gevoerd met het team van Aston Martin. Hij zou een aanbieding hebben gehad voor een belangrijke functie bij het in Silverstone gevestigde team.

Wat kan Lambiase doen bij Aston Martin?

The Race stelt dat er nog geen deal is gesloten, maar dat Aston Martin wel met Lambiase heeft gesproken over een rol binnen het management van het team. Het zou zelfs kunnen gaan om een rol als teambaas of CEO, wat zou betekenen dat er weer iets gaat veranderen binnen het team. Aan het eind van het seizoen werd duidelijk dat teambaas Andy Cowell een nieuwe functie kreeg, en dat technisch meesterbrein Adrian Newey de rol van hem gaat overnemen.

Nieuwe samenwerking met Newey?

Er ontstond echter twijfel over de dubbelrol van Newey, omdat hij hierdoor mogelijk minder tijd kan besteden aan het ontwerpen van de auto's. Newey ontkende dat dit het geval was, maar de geruchten over Lambiase werpen nu een nieuw licht op deze zaak. Newey en Lambiase kennen elkaar, aangezien de ontwerper jarenlang werkzaam was bij Red Bull.

F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (13)

  • Schaik

    Posts: 253

    Dan zal Max ook wel volgen. Honda daar. Newey daar. Als Lambiase ook nog komt is t plaatje clmpleet.

    • + 3
    • 27 dec 2025 - 08:51
  • Spannenburg

    Posts: 141

    Ik denk dat er Honda veel aan gelegen is een deel van het dream team weer te verenigen. Om de top te bereiken moet je toppers hebben.

    • + 4
    • 27 dec 2025 - 09:09
  • Pietje Bell

    Posts: 32.618

    Waar veel mensen al dachten dat het hierom ging heeft Lambiases vrouw het op haar
    Facebook verteld. Ze heeft 20 vreselijke weken achter de rug, maar het gaat nu beter.
    Een fan van GP heeft dit op haar Facebook gevonden.

    https://i.imgur(.)com/2B225sr.png

    https://www.facebook(.)com/eloisa.lambiase

    • + 3
    • 27 dec 2025 - 09:55
    • Klus

      Posts: 2.394

      Een fan of stalker?

      • + 10
      • 27 dec 2025 - 10:08
    • Pietje Bell

      Posts: 32.618

      Voor iedereen die geen Facebook kan bekijken hier de video met meer info:

      https://i.imgur(.)com/97Dc1BA.mp4

      • + 1
      • 27 dec 2025 - 10:13
    • Pietje Bell

      Posts: 32.618

      Vind dat een idiote opmerking @Klus, sorry.

      Heel veel Max en Lambiase fans leefden mee de afgelopen maanden met Lambiase en vermoedden dat er iets met de gezondheid van zijn vrouw of dochter was. Een van zijn grootste fans heeft dit gevonden. Zij gebruikt haar Facebook nl zelden.

      Stop toch eens met dat eeuwige beschuldigen van stalken.

      • + 5
      • 27 dec 2025 - 10:17
    • Pietje Bell

      Posts: 32.618

      Van Politiepuntnl:

      Wat is stalking?

      Stalking is ‘het stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op de privacy van een ander’.
      Als u gestalkt wordt, wordt u regelmatig en herhaaldelijk lastiggevallen. De stalker kan een ex-partner zijn, maar het kan ook gaan om een kennis, collega, leidinggevende, buurman of zelfs een (relatief) onbekende, zoals wanneer iemand een bekende Nederlander stalkt. Stalking kan allerlei gevolgen hebben. Het kan u irriteren, boos maken of juist bang of beschaamd. U voelt zich bespied en niet meer veilig.

      • + 2
      • 27 dec 2025 - 10:21
    • Rocks

      Posts: 1.063

      Extreem idolaat 😎

      • + 3
      • 27 dec 2025 - 11:13
  • John6

    Posts: 11.422

    Ik denk dat hij bij Red Bull zal blijven in 2026.

    • + 1
    • 27 dec 2025 - 10:19
  • meister

    Posts: 4.177

    Is wel een naaistreek dan.

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 10:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.120

    Ach ja, ze gaan van de een naar de ander....ligt eraan wie er het beste betaalt en wie de beste voorwaarden heeft. En ze hebben groot gelijk natuurlijk.

    • + 1
    • 27 dec 2025 - 11:20
  • St0nie

    Posts: 31

    Waarom zou gp naar aston gaan als hij promotie kreeg bij redbull? Het gaat weer lekker de leugens verzinnen om de slechte sites bevolkt te laten blijven.

    • + 3
    • 27 dec 2025 - 13:09

