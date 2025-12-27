Max Verstappen moet het volgend jaar mogelijk toch doen zonder zijn trouwe rechterhand en race-engineer Gianpiero Lambiase. In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Lambiase bij Red Bull, maar hij leek zijn functie toch niet te gaan neerleggen. Nu bestaat er weer twijfel over Lambiase; hij wordt in verband gebracht met Aston Martin.

Verstappen en Lambiase vormen al jaren een onafscheidelijk duo in de Formule 1. De twee werken sinds 2016 samen bij Red Bull Racing, en hebben een band opgebouwd die veel verder gaat dan een normale coureur-engineer-relatie. De twee zijn vrienden geworden, en Verstappen liet zich al eens ontvallen dat hij zou stoppen als Lambiase stopt als zijn race-engineer.

Na de seizoensfinale in Abu Dhabi leek het er eventjes op dat Lambiase daadwerkelijk ging stoppen. Hij heeft een zwaar jaar achter de rug, waarin hij een paar raceweekenden moest missen vanwege privéomstandigheden. Volgens de geruchten zou hij vanwege zijn thuissituatie een andere functie binnen het team overwegen, waardoor hij vanaf de fabriek en dichter bij huis kan werken. Na een paar dagen verstomden de geruchten, en leek het erop dat Lambiase zou blijven.

Vertrek bij Red Bull?

Nu gaan er echter nieuwe verhalen rond, en zou Lambiase mogelijk kunnen vertrekken bij Red Bull. Volgens The Race heeft Lambiase namelijk gesprekken gevoerd met het team van Aston Martin. Hij zou een aanbieding hebben gehad voor een belangrijke functie bij het in Silverstone gevestigde team.

Wat kan Lambiase doen bij Aston Martin?

The Race stelt dat er nog geen deal is gesloten, maar dat Aston Martin wel met Lambiase heeft gesproken over een rol binnen het management van het team. Het zou zelfs kunnen gaan om een rol als teambaas of CEO, wat zou betekenen dat er weer iets gaat veranderen binnen het team. Aan het eind van het seizoen werd duidelijk dat teambaas Andy Cowell een nieuwe functie kreeg, en dat technisch meesterbrein Adrian Newey de rol van hem gaat overnemen.

Nieuwe samenwerking met Newey?

Er ontstond echter twijfel over de dubbelrol van Newey, omdat hij hierdoor mogelijk minder tijd kan besteden aan het ontwerpen van de auto's. Newey ontkende dat dit het geval was, maar de geruchten over Lambiase werpen nu een nieuw licht op deze zaak. Newey en Lambiase kennen elkaar, aangezien de ontwerper jarenlang werkzaam was bij Red Bull.