Formule 2Nieuws
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F2: Fornaroli kroont zich in Qatar tot F2-kampioen
De Italiaanse coureur Leonardo Fornaroli heeft zich gekroond tot Formule 2-coureur. Hij had in de hoofdrace op het circuit van Losail in Qatar genoeg aan de tweede plaats om&nbs...30 nov 2025 15:24
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F2: Nederlands succes: Verschoor wint sprintrace in Qatar en blijft titelkandidaat
Het eerste Nederlandse succes op het circuit van Losail in Qatar is een feit. In de sprintrace van de Formule 2 reed Richard Verschoor een sterke race, en wist hij zijn pole uit...29 nov 2025 18:45
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F2: Nederlandse F2-coureur Verschoor wint sprintrace op sensationele wijze
Het Wilhelmus heeft voor het eerst dit weekend geklonken in Spanje. In de sprintrace van de Formule 2 ging de zege naar Richard Verschoor, die een opmerkelijke inhaalrace reed. ...31 mei 2025 15:26
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F2: Verschoor grijpt podium net mis bij sprintrace in Melbourne
Richard Verschoor zijn vijfde F2-seizoen begonnen met een vierde plaats in de sprintrace. De MP Motorsport-coureur startte vanaf de zesde positie en kon een aantal posities...15 maa 2025 16:09
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F2: Van Amersfoort Racing kondigt eerste coureur voor F2-seizoen 2025 aan
Van Amersfoort Racing heeft de eerste coureur voor 2025 bekendgemaakt. De 21-jarige Brit John Bennett zal, net als tijdens de laatste twee races van 2024, ook volgend jaar voor ...22 dec 2024 13:42
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F2: Beganovic maakt promotie, Miyata ook in 2025 weer op F2-grid
De Formule 2-grid van 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Vandaag zijn er opnieuw twee rijders bevestigd voor volgend jaar. Dino Beganovic en Ritomo Miyata zullen gaan race...10 dec 2024 13:22
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F2: Bortoleto claimt F2-titel na stilvallen Hadjar bij start, Verschoor naar podium
Gabriel Bortoleto is de Formule 2-kampioen van 2024 en volgt daarmee Theo Pourchaire op. De toekomstig F1-coureur van Sauber hoefde niet veel moeite te doen op het Yas Mari...08 dec 2024 19:26
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F2: Interview: Verschoor reist met 'goede hoop' af naar Qatar: "Dan doen we zeker mee"
Richard Verschoor kondigde vorige week aan dat hij per direct de overstap zal gaan maken van het team van Trident naar MP Motorsport. Bij dat team hoopt hij in 2025 voor de tite...18 nov 2024 07:36
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F2: Trident presenteert opvolger van Verschoor
Het Formule 2-team van Trident heeft de opvolger van Richard Verschoor bekendgemaakt. De Nederlander maakt het seizoen af bij MP Motorsport, en dat zorgde ervoor dat Trident op ...12 nov 2024 09:26
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F2: Dit gebeurde er bij de Formule 2 in Azerbeidzjan
In Bakoe klonk op de zondag sinds tijden weer eens het Wilhelmus. Niet voor Max Verstappen, maar voor Formule 2 -coureur Richard Verschoor. De rijder uit Benschop kon met een ge...16 sep 2024 13:22
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F2: Verschoor zag pole bijna in rook opgaan: "Dacht dat ik de muur in zou gaan"
Richard Verschoor pakte in Bakoe zijn tweede pole position uit zijn F2-carrière. Maar de coureur uit Benschop zag zijn pole bijna in rook opgaan door een rode vlag. ...13 sep 2024 19:54
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F2: Richard Verschoor snelt naar pole position in Bakoe
Richard Verschoor heeft op indrukwekkende wijze zijn tweede pole position uit zijn F2-carrière gepakt. De Nederlander was uiteindelijk nipt sneller dan Andrea Kimi Antone...13 sep 2024 15:17
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F2: Sprintrace: Bearman verslaat Martins in vermakelijke race op Monza
Oliver Bearman heeft zijn tweede overwinning in de Formule 2 te pakken. Op het circuit van Monza was de Brit de sterkste in een zeer vermakelijke sprintrace. De Haas F1-coureur ...31 aug 2024 21:48
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F2: Setup is het verschil tussen winst en verlies
Aan de buitenkant zien alle Formule 2-wagens, op de liveries na, precies hetzelfde uit: gelijk chassis, dezelfde motoren en banden. In de Formule 2 maakt de coureur meer het ver...14 aug 2024 10:46
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F2: Analyse: Wat is een F2-titel nog waard?
Als Formule 2-kampioen hoop je door te stromen naar de Formule 1. Maar de praktijk is soms weerbarstig door politiek en geld. Théo Pourchaire, reserverijder van Sauber,&n...11 aug 2024 14:54
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F2: Achtergrond: De pechreeks van Richard Verschoor
F2-coureur Richard Verschoor was er helemaal klaar mee in Budapest. Voor de zoveelste keer een glansrijke zege door het putje gespoeld na een diskwalificatie door het overtreden...09 aug 2024 14:09
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F2: Antonelli en Bearman flink bestraft na hoofdrace in België
Toptalenten Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli zijn bestraft na de hoofdrace van zondag in België. Beide PREMA-coureurs krijgen gridstraffen die ingaan bij de volgende...29 jul 2024 12:46
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F2: Hoofdrace: Hadjar favoriet voor titel na zege in België
Isack Hadjar heeft goede zaken gedaan in de strijd om het F2-kampioenschap. De Red Bull-protogé won op het iconische circuit van Spa-Franchorchamps zijn vierde hoofdrace ...28 jul 2024 21:39
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F2: Antonelli toont 'ballen' met inhaalactie bij Eau Rouge
Het was nat, het was listig, het zicht was nihil op het circuit van Spa-Francorchamps tijdens de sprintrace op zaterdag, maar dat weerde Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli ni...28 jul 2024 10:09
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F2: Verschoor pakt opnieuw podium na afgekapte sprintrace in Spa
Richard Verschoor nam opnieuw een beker mee in de tas. Onder zeer verraderlijk en natte omstandigheden werd de Nederlander in tweede in de sprintrace op Spa-Francorchamps. ...28 jul 2024 08:11
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F2: Organisatie maakt nieuwe starttijd bekend voor sprintrace
De Formule 2-organisatie heeft rond de klok van 16:30 uur Nederlandse tijd bekend gemaakt dat de sprintrace wordt ingehaald op zaterdagmiddag 18:15 uur Nederlandse tijd. De...27 jul 2024 16:26
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F2: Kwalificatie Aron grijpt pole in België, Verschoor in top tien
Paul Aron pakt voor de tweede maal op rij een poleposition voor de hoofdrace op zondag. Op het historische circuit van Spa-Franchorchamps versloeg hij titelrivalen Gabriel Borto...26 jul 2024 18:32
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F2: Hoofdrace: Hadjar aan kop na zege in Silverstone
De Formule 2 heeft een nieuwe leider in het kampioenschap met Red Bull-junior Isack Hadjar. De Campos-rijder bokste dat voor mekaar door zijn overwinning in de ho...07 jul 2024 15:40
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F2: Sprintrace: Antonelli imponeert in regen en wint op Silverstone
Andrea Kimi Antonelli heeft de sprintrace op Silverstone op zijn naam geschreven. De Italiaan deed dat op overtuigende wijze in listige en vooral natte omstandigheden. De wedstr...06 jul 2024 20:23
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F2: Hadjar snelste in boeiende kwalificatie op Silverstone
Isack Hadjar stond troosteloos achteraan tijdens de eerste vrije training van de Formule 1, maar in de Formule 2 was het de gevierde Fransman tijdens de kwalificatie op Silverst...05 jul 2024 16:54
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F2: Sprintrace: Martins wint weer eens, stewards druk met tijdstraffen
Na een seizoen volop tegenslag heeft Victor Martins weer van zich laten horen. De Fransman, rijdend voor ART Grand Prix, zegevierde in de sprintrace in Barcelona en won de wedst...22 jun 2024 21:21
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F2: Hoogtepunten: Verschoor in zak en as, woedende Hadjar, Lucky Zak
De Formule 2 werkte in het voorportaal van de Formule 1 de sprint -en hoofdrace af in Monaco. De wat voorspelbare sprintrace werd gewonnen door debutant Taylor Barnard. In de ho...26 mei 2024 21:15
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F2: Verschoor in de voetsporen van De Vries met pole in Monaco
De vrijdag van Richard Verschoor kan niet meer stuk. In de o zo belangrijke kwalificatie in Monaco pakte de Trident-rijder de felbegeerde poleposition en was ietsjes sneller als...24 mei 2024 16:39
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F2: Hoofdrace: Hadjar houdt Bortoleto achter zich en claimt winst in Imola
Isack Hadjar heeft na een teleurstellend resultaat op de zaterdag zich van zich afgebeten en vanaf P3 de hoofdrace op zijn naam geschreven op het historische circuit van Im...19 mei 2024 12:09
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F2: Sprintrace: Colapinto wint in laatste ronde na sublieme actie op Aron
De F2-sprintrace was over het algemeen een DRS-optocht van jewelste, maar de inhaalactie voor de zege van Franco Colapinto op Paul Aron in de allerlaatste ronde was om van te ge...18 mei 2024 20:09
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F2: Veelbesproken Antonelli wil schitteren voor thuispubliek
Andrea Kimi Antonelli rijdt dit weekend in zijn 'achtertuin' op het circuit van Imola. "Ik kijk er echt naar uit om eerlijk te zijn", zei de PRE...18 mei 2024 12:00
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F2: Hoofdrace: Hadjar draait teleurstelling van zaterdag om in winst
Op de zaterdag moest Isack Hadjar zijn overwinning van de sprintrace inleveren voor het veroorzaken van een startcrash, maar bij de hoofdrace was het wel raak. De Franse Re...24 maa 2024 10:09
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F2: Sprintrace: Stanek wint 'chaotische' wedstrijd dankzij straf Hadjar
In een sprintrace volop actie en chaos hield Roman Stanek zijn hoofd koel en won de wedstrijd op Albert Park in Melbourne. De Tsjech kwam als tweede over de meet, maar door een ...23 maa 2024 18:24
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F2: Hoofdrace: Fittipaldi wint spektakelstuk in Jeddah
Enzo Fittipaldi heeft de hoofdrace gewonnen in Jeddah voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. De Braziliaan finishte in een waar spektakelstuk ruim voor Kush Maini...09 maa 2024 16:10
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F2: Sprintrace: Verschoor laat Wilhelmus schallen maar wordt gediskwalificeerd
Richard Verschoor heeft de sprintrace in Saoedi-Arabië gewonnen ondanks meerdere neutralisaties, maar kon later die zege weer inleveren na een technische overtreding. De Tr...08 maa 2024 22:06
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F2: Sprintrace: Maloney overtuigt in Bahrein met strakke zege
De eerste sprintrace van 2024 is achter de rug. Zane Maloney zegevierde in Bahrein vanaf P8 en won daarmee zijn eerste zege in de Formule 2. De coureur uit Barbados kwam met rui...01 maa 2024 21:44
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F2: Nieuwe F2-bolide lijkt veel meer op F1-auto volgens Bearman
De Formule 2-coureurs racen dit seizoen met een spiksplinternieuwe bolide. De teams en rijders zijn tijdens de pre-season-test in Bahrein flink in de weer geweest om de wagens g...25 feb 2024 12:06
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F2: PREMA wil weer vechten om het kampioenschap
Het F2-seizoen begint over minder dan twee weken in Bahrein. Het Italiaanse topteam PREMA hoopt dan weer een gooi te doen naar de titels. In 2022 pakte het Nederlandse MP Motors...18 feb 2024 16:24
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F2: Naam Carlin verdwijnt, Rodin neemt de teams over
De naam Carlin zal niet meer terugkeren in de opstapklassen van de autosport. De naam van het Britse team verdwijnt en het team zal nu volledig gaan rijden onder de naam van Rod...09 jan 2024 14:47
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F2: Ontwikkeling nieuwe F2-wagen gaat crescendo
In 2024 heeft de Formule 2 nieuwe wagens. Meerdere tests om de bolides klaar te stomen zijn al achter de rug. In Bahrein op het Sakhir International Circuit werd ...24 dec 2023 16:30
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F2: DAMS gunt Correa nog een kans
Het Formule 2-veld voor 2024 begint steeds meer vorm te krijgen. Veel van de teams maken hun line-up voor het aanstaande seizoen bekend. Ook het bekende team van DAMS heeft nu d...22 dec 2023 13:22
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F2: Invicta Virtuosi kiest voor bijzondere nieuwe teamnaam
Aankomend seizoen staat er een nieuwe naam op de grid in de Formule 2. Het gaat in dit geval niet om een nieuwe coureur, maar om een nieuw team. Eén van de teams heeft na...21 dec 2023 10:46
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F2: Bearman maakt top line-up Prema compleet
Het Formule 1-veld is al een tijdje bekend, maar in de Formule 2 ligt nog niet alles vast. Het startveld voor de hoogste opstapklasse van de autosport krijgt echter steeds meer ...20 dec 2023 14:47
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F2: Antonelli na zijn officiële debuut: "Goed gevoel met de wagen"
Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste meters in de F2 erop zitten bij de post-season-test in Abu Dhabi. De Italiaan maakte een sensationele overstap naar de laatste horde op w...03 dec 2023 17:19
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F2: Hoofdrace: Zeer 'geëmotioneerde' Pourchaire wint kampioenschap, Doohan wint race
Met een degelijk resultaat heeft Theo Pourchaire het F2-kampioenschap binnen gesleept in Abu Dhabi. De ART Grand Prix-coureur werd zesde en met rivaal Frederik Vesti o...26 nov 2023 11:16
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F2: Sprintrace: Vesti houdt hoop op titel na zege, Verschoor naar podium
Frederik Vesti houdt een sprankje hoop op de F2-titel na de zege in de sprintrace in Abu Dhabi. De Mercedes-junior kon nummer twee Enzo Fittipaldi in de slotfase inhalen na een ...25 nov 2023 14:44
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F2: PHM Racing kiest voor Paraguayaanse debutant voor 2024
Het Formule 2-startveld voor het aankomende seizoen begint steeds meer vorm te krijgen. De hoogste talentenklasse van de autosport kent in het aankomende seizoen een goed startv...11 nov 2023 12:41
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F2: Sprintrace: Wedstrijd afgebroken door slecht weer
De Formule 2 sprintrace in Zandvoort is vroegtijdig afgebroken vanwege het slechte weer. De wedstrijdleiding vond het hervatten van de race onverantwoord. Ondanks dat&...26 aug 2023 14:44
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F2: Doohan legde taak als Alpine-reservecoureur naast zich weer om op F2 te focussen
Jack Doohan onthuld dat hij in samenspraak met werkgever Alpine heeft besloten om zijn taak als reservecoureur opzij te schuiven, om een slechte start van het F2-seizoen recht t...15 aug 2023 17:00
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F2: Hoofdrace: 'Geëmotioneerde' Verschoor wint in Spielberg en pakt eerste zege voor VAR
Richard Verschoor moest de zege in 2022 in Spielberg na een diskwalificatie nog afstaan, maar in 2023 heeft ie het toch geflikt. Tegelijkertijd scoort Van Amersfoort R...02 jul 2023 10:56
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F2: Hoofdrace: Vesti wint overtuigend van kop tot staart in prinsdom van Monaco
Ondanks wat onderbrekingen heeft Frederick Vesti met speels gemak de F2-hoofdrace naar zich toe getrokken. De Prema-rijder finishte voor Theo Pourchaire en Zane Maloney die alle...28 mei 2023 11:22
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F2: Sprintrace: Iwasa wint na uitvallen Hadjar, Verschoor net geen podium
Ayumu Iwasa profiteerde in de F2-sprintrace van het uitvallen van Isack Hadjar en won hierdoor de wedstrijd. Ondanks enkele neutralisaties hield de Japanner zijn hoofd koel...27 mei 2023 15:46
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F2: Hoofdrace: Bearman rijdt perfect weekend na tweede zege in Azerbeidjan
Bearman heeft opnieuw toegeslagen in Azerbeidjan met een unieke prestatie met de winst in de hoofdrace en sprintrace. Red Bull-junior Enzo Fittipaldi verschalkte op he...30 apr 2023 11:02
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F2: Sprintrace: Bearman overleeft chaos in slotfase en wint in Bakoe vanaf P10
Oliver Bearman won de sprintrace in Azerbeidzjan en overleefde een chaotisch slot met meerdere kanshebbers op de zege die slachtoffer werden van crashes. Prema-teamgenoot ...29 apr 2023 14:44
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F2: Bearman pakt eerste pole na zeer spannend slot in Bakoe
Een drag race naar de finish. Zo kan je de kwalificatie in Bakoe het beste samenvatten. De top vier zat binnen één (!) tienden van een seconden met Prema...28 apr 2023 14:44
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F2: Opmerkelijk: Coureur doet tig pogingen om te keren in Bakoe
In het stratencircuit van Bakoe is het lastiger 'kontje' keren dan op een permanent parcours. De meeste coureurs doen een halve donut met wat rokende banden om de n...27 apr 2023 15:34
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F2: Hoofdrace: Iwasa verzilvert pole en wint, Verschoor naar P7
Ayumu Iwasa heeft vanaf poleposition de hoofdrace in Melbourne op zijn conto geschreven. In een chaotisch slot met veel neutralisaties bleef de Red Bull-junior Theo Pourchaire e...02 apr 2023 13:00
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F2: Sprintrace: Hauger houdt hoofd koel en wint in Melbourne
MP Motorsport-coureur Dennis Hauger schreef geschiedenis door als eerste F2-piloot te winnen in Australië. De Red Bull-junior startte in de sprintrace vanaf polepositi...01 apr 2023 13:13
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F2: Red Bull-junior Iwasa pakt in de regen eerste pole ooit in Australië
De eerste F2-pole ooit op Albert Park was een prooi voor Ayumu Iwasa. De Red Bull-protogé bleef titelfavoriet Theo Pourchaire ruim zes tienden voor in een sessie die was ...31 maa 2023 17:09
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F2: Hoofdrace: Vesti wint in Jeddah, Verschoor P6
Frederik Vesti heeft de hoofdrace in Jeddah op zijn naam geschreven. De Mercedes-junior finishte voor Jack Doohan en Jehan Daruvala en won voor het eerst in 2023. Nederlan...19 maa 2023 16:23
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F2: Video: Hoogtepunten sprintrace in Jeddah, winst voor Iwasa
Ayumu Iwasa stond flink onder druk om zijn eerste overwinning van 2023 binnen te harken. De Japanse coureur, rijdend voor DAMS, reed in Jeddah vanaf de vierde pla...19 maa 2023 08:11
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F2: Hoofdrace: Pourchaire wint met overmacht in Bahrein, Verschoor vijfde
De vice-kampioen van 2022 Théo Pourchaire won met overmacht de hoofdrace op het Bahrein International Circuit. De Fransman won met 19 seconden voorsprong op de winnaar va...05 maa 2023 14:58
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F2: Sprintrace: Boschung pakt eerste F2-winst uit carrière in Bahrein
Boschung heeft voor de allereerste keer in de Formule 2 een wedstrijd gewonnen. In zijn zevende seizoen won de Campos-rijder de sprintrace in Bahrein en eindigde voor Dennis Hau...04 maa 2023 15:29
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F2: Uitgelicht: het Formule 2-veld van 2023
De motoren hebben maandenlang gezwegen, maar komend weekend is het eindelijk zover: in zowel de Formule 1 als de Formule 2 én de Formule 3 wordt het seizoen 2023 in gang ...28 feb 2023 15:30
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F2: Richard Verschoor in aanloop van nieuw seizoen: ''We moeten onze weg nog vinden''
Terwijl de Formule 1 volgende week aan de beurt is voor de pre-season-test in Bahrein, hebben de talenten van de Formule 2 in Sakhir de voorbereidingen voor het nieuwe seiz...19 feb 2023 13:15
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F2: Carlin Racing voortaan door het leven als Rodin Carlin na meerderheidsovername
Het zeer succesvolle team van Carlin Racing, dat vooral bekend is een vaste waarde in de opstapklasses van de Formule 1 te zijn, heeft de naam van Rodin Cars na een meerderheids...25 jan 2023 14:02
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F2: F3-kampioen Martins komend seizoen in F2 voor ART GP
F3-kampioen Victor Martins stroomt in 2023 door naar de Formule 2. De Fransman wordt gepromoveerd door zijn eigen werkgever ART Grand Prix, dat ook in de klasse net onder de For...20 jan 2023 12:00
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F2: Sauber-junior Pourchaire blijft ART trouw
Terwijl de Formule 1-grid al lang en breed rond is, komt er ook steeds meer duidelijkheid over de grid in de Formule 2. Het startveld in de hoogste opstapklasse veranderd veelvu...19 jan 2023 13:17
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F2: Roman Staněk maakt interne promotie bij team Trident: van F3 naar F2
De Tsjechische coureur Roman Staněk zal zich gaan opmaken voor een opstap binnen de gelederen van de F1-juniorseries. Terwijl de achttienjarige racer in 2022 nog deel uitmaakte...11 jan 2023 16:48
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F2: Van Amersfoort Racing laat Correa comeback maken
Het Nederlandse Formule 2-team Van Amersfoort Racing rijdt volgend jaar met een opvallende line-up. Eerder deze week werd de komst van Richard Verschoor al wereldkundig gemaakt ...21 dec 2022 08:57
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21 dec 2022 08:57
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08:57F2
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
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Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 15:00
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-
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
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Zaterdag
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Vrije training 3
12:30 - 13:30
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Zondag
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Vrijdag
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Vrije training 2
17:00 - 18:00
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Zaterdag
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Kwalificatie
16:00 - 17:00
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Zondag
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Snelste ronde
15:00 - 15:00