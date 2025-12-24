user icon
<b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Max Verstappen en zijn GT3-raceteam hebben een opvallende deal gesloten met Mercedes. Vorige week werkte Verstappen al een GT3-test af met een Mercedes op het circuit van Estoril, en nu zijn de plannen aangekondigd. Het wordt een druk jaar voor het raceteam van Verstappen.

Het is geen geheim dat Max Verstappen een groot fan is van de GT3-racerij. Hij testte dit jaar met een aantal auto's, en richtte zijn eigen raceteam op waarmee werd geracet in meerdere GT3-kampioenschappen. Verstappen reed zelf ook een tweetal races voor zijn eigen team. Hij debuteerde in een afgetrapte Porsche Cayman op de Nürburgring Nordschleife om de juiste papieren te halen, waarna hij een paar weken later zijn GT3-debuut maakte en direct won.

Verstappens team kwam afgelopen jaar uit in een Ferrari en een Aston Martin. De Nederlandse Red Bull-coureur testte zelf met beide auto's, en racete met de Ferrari op de Groene Hel. Vorige week testte Verstappen in het Portugese Estoril met een GT3-bolide van Mercedes, en al snel werd duidelijk dat hij deze wagens wilde inzetten in GT-kampioenschappen.

Wat zijn de plannen?

Verstappen Racing heeft vandaag aangekondigd dat ze een meerjarige deal hebben gesloten met Mercedes-AMG Motorsport. De deal gaat volgend jaar in, en ze zullen uitkomen in de GT World Challenge Europe. Verstappens team zal worden ondersteund door 2 Seas Motorsport, die ook aanwezig waren bij de test op Estoril.

In de GT World Challenge Europe Sprint Cup zal Chris Lulham de auto delen met de ervaren Spanjaard Daniel Juncadella. De 34-jarige coureur is een bekende van Verstappen, maar zal voor het eerst in actie komen voor het raceteam van de Nederlander. 

Extra ervaring

Lulham en Juncadella zullen ook in actie komen in de GT World Challenge Europe Endurance Cup. Bij deze races krijgen ze gezelschap van Mercedes-fabriekscoureur Jules Gounon. De Fransman was afgelopen week ook aanwezig bij de test op Estoril, en heeft zeer veel ervaring in de GT3-racerij en het langeafstandsracen. Dit trio zal ook deelnemen aan de 24 uur van Spa-Francorchamps.

Of ze ook gaan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, is nog niet bekend. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij deze race wil rijden, en deze clasht in 2026 niet met de Formule 1-kalender.

  • Ernie5335

    Posts: 5.731

    Lekker bezig 😊

    • + 1
    • 24 dec 2025 - 15:34
  • Flexwing

    Posts: 227

    Die gaat in 2027 ook voor mercedes rijden als de redbull niet goed genoeg is.

    • + 3
    • 24 dec 2025 - 15:46
  • Need5Speed

    Posts: 3.379

    Russell heeft intussen een belangrijke deal met Red Bull gesloten.
    Hij gooide een 2 euro stuk in de frisdrankautomaat en jawel, daar viel een blikje Red Bull in de uitgiftebak.

    • + 8
    • 24 dec 2025 - 16:25
  • Statman

    Posts: 43

    Een “afgetrapte Porsche Cayman”? Had daar misschien “afgeknepen” moeten staan?

    • + 4
    • 24 dec 2025 - 18:05
    • Quovadis

      Posts: 283

      hahaha jij zegt het ik dacht het

      • + 0
      • 24 dec 2025 - 18:45

