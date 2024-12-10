ART
- Team naam ART
- Basis Villeneuve-La-Guyard, Frankrijk
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1991
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 3.118 reacties op ART
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over ART
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
FIA Formula Academy Race winner Lia Block (USA...
4 okt 2025Album
In beeld:
FIA Formula Academy Lia Block (USA) ART walks ...
20 maa 2025Album
In beeld:
FIA Formula Academy Courtney Crone (USA) ART. ...
20 maa 2025Album
In beeld:
Formula One World Championship Bell helmet, Ric...
20 nov 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship Bianca Bustamant...
6 jul 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Bianca Bustamante (PHL) AR...
3 mei 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Bianca Bustamante (PHL) AR...
7 maa 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Lia Block (USA) ART. 07...
7 maa 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Lia Block (USA) ART walks ...
6 maa 2024Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Juan Manuel Correa (...
4 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Juan Manuel Correa (...
3 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Victor Martins (FRA)...
3 sep 2022Album
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
FIA Formula Academy Race winner Lia Block (USA) ART celebrates in parc ferme. 04.10.2025. FIA Formula Academy, Rd 6, Race 1, Marina Bay Street Circuit, Singapore, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Saturday - Singapore, Singapore xpbimages.com Singapore Singapore October Saturday Marina Bay Street Circuit Singapore FAcademy Formula Academy 04 4 10 2025 Winner Victor Victory First Position First Place Portrait
4 okt 2025Album
In beeld:
FIA Formula Academy Lia Block (USA) ART walks the circuit. 20.03.2025. FIA Formula Academy, Rd 1, Shanghai, China, Thursday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Thursday - Shanghai, China xpbimages.com Shanghai China Thursday Shanghai International Circuit Shanghai March China FAcademy Formula Academy 20 03 2025 Portrait
20 maa 2025Album
In beeld:
FIA Formula Academy Courtney Crone (USA) ART. 20.03.2025. FIA Formula Academy, Rd 1, Shanghai, China, Thursday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Thursday - Shanghai, China xpbimages.com Shanghai China Thursday Shanghai International Circuit Shanghai March China FAcademy Formula Academy 20 03 2025 Portrait
20 maa 2025Album
In beeld:
FIA Formula Academy Lia Block (USA) ART. 28.11.2024. FIA Formula Academy, Rd 6, Losail International Circuit, Doha, Qatar, Thursday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Thursday - Doha, Qatar xpbimages.com Doha Qatar Thursday Losail International Circuit November Qatar FAcademy Formula Academy Doha 28 11 2024 Portrait Lusail
28 nov 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Lia Block (USA) ART. 28.11.2024. FIA Formula Academy, Rd 6, Losail International Circuit, Doha, Qatar, Thursday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Thursday - Doha, Qatar xpbimages.com Doha Qatar Thursday Losail International Circuit November Qatar FAcademy Formula Academy Doha 28 11 2024 Portrait Lusail
28 nov 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship Bell helmet, Richard Orlinski art edition 20.11.2024. Formula 1 World Championship, Rd 22, Las Vegas Grand Prix, Las Vegas, Nevada, USA, Preparation Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Las Vegas Grand Prix - Preparation Day - Las Vegas, Nevada, USA XPB Images Las Vegas USA Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Las Vegas Strip Circuit Wednesday Street Nevada USA United States of America November 20 11 2024
20 nov 2024Album
In beeld:
Formula One World Championship Bianca Bustamante (PHL) ART. 06.07.2024. Formula 1 World Championship, Rd 12, British Grand Prix, Silverstone, England, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Moy / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - British Grand Prix - Qualifying Day - Silverstone, England XPB Images Silverstone England July Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Circ
6 jul 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Bianca Bustamante (PHL) ART. 03.05.2024. FIA Formula Academy, Rd 2, Miami, Florida, USA, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Friday - Miami, Florida, USA xpbimages.com Miami USA Friday May Miami United States of America Florida Miami Internat
3 mei 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Bianca Bustamante (PHL) ART. 02.05.2024. FIA Formula Academy, Rd 2, Miami, Florida, USA, Thursday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Thursday - Miami, Florida, USA xpbimages.com Miami USA May Miami United States of America Florida Miami International A
7 maa 2024Album
In beeld:
FIA Formula Academy Lia Block (USA) ART. 07.03.2024. FIA Formula Academy, Rd 1, Jeddah, Saudi Arabia, Thursday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula Academy - Thursday - Jeddah, Saudi Arabia xpbimages.com Jeddah Saudi Arabia Thursday March Saudi Arabia Manama Jeddah Jeddah Corniche Circui
7 maa 2024Album
-
CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
-
F2: Beganovic maakt promotie, Miyata ook in 2025 weer op F2-grid
De Formule 2-grid van 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Vandaag zijn er opnieuw twee rijders bevestigd voor volgend jaar. Dino Beganovic en Ritomo Miyata zullen gaan race...10 dec 2024 13:22
-
Groot Ferrari-talent tekent F3-contract voor 2025
Het Formule 3-veld voor 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Veel teams presenteren hun coureurs voor het aankomende seizoen, en veel grote talenten krijgen de kans. Het tea...08 okt 2024 10:46
-
Van Hoepen rijdt ook in 2025 in Formule 3
Ook volgend jaar is er weer een Nederlander actief in de Formule 3. In de opstapklasse die actief is in het voorprogramma van de Formule 1, heeft Laurens van Hoepen zijn zitje b...07 okt 2024 16:09
-
F2: Sprintrace: Martins wint weer eens, stewards druk met tijdstraffen
Na een seizoen volop tegenslag heeft Victor Martins weer van zich laten horen. De Fransman, rijdend voor ART Grand Prix, zegevierde in de sprintrace in Barcelona en won de wedst...22 jun 2024 21:21
-
Nederlander Van Hoepen maakt F3-debuut in 2024
Volgend jaar rijdt er weer een Nederlandse coureur in de Formule 3. In de opstapklasse die actief is in het voorprogramma van de Formule 1 zal Laurens van Hoepen zijn rijkunsten...12 dec 2023 12:47
-
F2: Sauber-junior Pourchaire blijft ART trouw
Terwijl de Formule 1-grid al lang en breed rond is, komt er ook steeds meer duidelijkheid over de grid in de Formule 2. Het startveld in de hoogste opstapklasse veranderd veelvu...19 jan 2023 13:17
-
F2: ART Grand Prix schuift Mercedes-talent Vesti door naar Formule 2
Frederik Vesti is komend seizoen in de Formule 2 te bewonderen. Het talent uit het opleidingsprogramma van Mercedes completeert de line-up van ART Grand Prix voor 2022, waar The...24 jan 2022 17:34
-
F2: Theo Pourchaire ook in 2022 in actie voor ART Grand Prix
Theo Pourchaire is ook komend seizoen namens ART Grand Prix te bewonderen in de Formule 2. De 18-jarige Fransman reed vorig jaar al voor de Franse renstal in het voorportaal van...10 jan 2022 13:47
-
F2: Theo Pourchaire wacht bijzonder cadeautje na zege in Monaco
De 17-jarige Theo Pourchaire werd in Monaco de jongste winnaar ooit in de Formule 2 na zijn zege in de hoofdrace. Door zijn eerste triomf krijgt de Fransman een bijzon...26 mei 2021 10:19
-
Christian Lundgaard beschouwt 2021 als laatste kans op F1-stoeltje
Het seizoen 2021 is allesbepalend voor de toekomst van Christian Lundgaard. De 19-jarige Deen begint aan zijn tweede jaar in de Formule 2 en in zijn ogen is dit zijn laatste kan...11 feb 2021 11:40
-
F3: Juan Manuel Correa keert bij ART terug in de autosport
Juan Manuel Correa gaat weer racen. De 21-jarige Amerikaan met Ecuadoraanse roots stapt bij ART Grand Prix in voor een seizoen in de Formule 3. Correa raakte anderhalf jaar gele...01 feb 2021 16:09
-
F2: ART Grand Prix schuift Theo Pourchaire door naar Formule 2
Theo Pourchaire maakt komend seizoen zijn opwachting in de Formule 2. De 17-jarige Fransman is na een sterk debuutseizoen in de Formule 3 doorgeschoven naar het voorportaal van ...25 jan 2021 13:01
-
F2: Marcus Armstrong verruilt ART Grand Prix voor DAMS
Marcus Armstrong is ook komend seizoen in de Formule 2 te bewonderen, zij het wel voor een ander team. De door Ferrari ondersteunde Nieuw-Zeelander debuteerde vorig jaar namens ...22 jan 2021 13:44
-
F3: Alex Smolyar verlengt zijn contract bij ART Grand Prix
Alex Smolyar komt ook komend seizoen namens ART Grand Prix uit in de Formule 3. De 19-jarige Rus debuteerde vorig jaar in de opstapklasse en behaalde tien top tien-finishes en &...21 jan 2021 10:13
-
Talent Thomas ten Brinke vervolgt carrière in Formule Renault
Thomas ten Brinke is iemand om de komende jaren goed in de gaten te houden. De pas 15-jarige Nederlander maakt een stormachtige ontwikkeling door. Nog maar een paar maanden gele...20 jan 2021 13:23
-
Officieel: Mercedes gunt Frederik Vesti plekje in opleidingsprogramma
Het team van Mercedes heeft een nieuwe naam aan het talentenprogramma toegevoegd. Het gaat om niemand minder dan Frederik Vesti. Vesti, een 19-jarige Deen, was vorig jaar actief...19 jan 2021 13:45
-
DTM: ART Grand Prix kiest Kubica als coureur voor rentree in DTM
Het hing al in de lucht en nu is het ook officieel: Robert Kubica racet in 2020 in de DTM. De Pool gaat een avontuur aan met ART Grand Prix, dat komend seizoen haar rentree maak...13 feb 2020 11:28
-
F3: ART Grand Prix haalt 16-jarige Sauber-junior Pourchaire binnen
ART Grand Prix is haar line-up voor het Formule 3-seizoen van 2020 aan het vullen. Fransman Théo Pourchaire, die onderdeel is van Sauber's ontwikkelingstraject, is de...30 dec 2019 12:50
-
Van de Grint teleurgesteld dat De Vries geen kans krijgt in de Formule 1
Nyck de Vries zal in 2020 hoogstwaarschijnlijk niet in de Formule 1 te zien zijn, terwijl hij wel op weg is naar de titel in de Formule 2. Kees van de Grint vindt het onbegrijpe...17 sep 2019 09:05
-
F2: De Vries verliest vierde startpositie in Italië na diskwalificatie
Nyck de Vries zal de hoofdrace van de Formule 2 in Italië niet van de vierde positie mogen starten. De ART Grand Prix-coureur werd na afloop van de kwalificatie gediskwalif...07 sep 2019 08:50
-
F2: Vierde startpositie voor De Vries bij hoofdrace, Ilott pakt pole position
Callum Ilott heeft de pole position gepakt voor de hoofdrace van de Formule 2 op Monza. De enige coureur van Sauber Junior Team was in een rommelige sessie Guanyu Zhou en Nikita...06 sep 2019 18:13
-
F2: De Vries: "Scheelde weinig of ik had de finish in Hongarije niet gehaald"
Ook voor Nyck de Vries is het nu zomervakantie. Na een succesvolle eerste seizoenshelft leidt hij het Formule 2-kampioenschap, maar volgens de Nederlander scheelde het weinig, o...14 aug 2019 15:48
-
F2: De Vries: "Het seizoen 2019 is mijn laatste in de Formule 2"
Nyck de Vries is bezig aan zijn laatste seizoen in de Formule 2. Dat vertelde de Nederlander na afloop van de hoofdrace van de klasse in Hongarije, die hij op de tweede positie ...03 aug 2019 13:37
-
F2: Latifi wint op Hungaroring en loopt in op De Vries in titelstrijd
Nicholas Latifi heeft goede zaken gedaan in de hoofdrace van de Formule 2 in Hongarije. De DAMS-coureur wist de wedstrijd te winnen en verkleinde daarmee zijn achterstand in het...03 aug 2019 11:38
-
Video: De Vries pakt pole voor hoofdrace in Hongarije
Na afwezigheid in Duitsland keren de Formule 2 en Formule 3 in Hongarije weer terug in het voorprogramma van de Formule 1. Tijdens de kwalificatie van gisteren wist Nyck de Vrie...03 aug 2019 08:45
-
F2: De Vries verzekert zich in regen van pole position voor hoofdrace in Hongarije
Nyck de Vries heeft zich verzekerd van de pole position voor de hoofdrace van de Formule 2 in Hongarije. De coureur van ART Grand Prix wist zijn hoofd koel te houden in de regen...02 aug 2019 17:43
-
F2: De Vries wil ondanks goed F2-seizoen nog niet denken aan stap naar Formule 1
Nyck de Vries maakt een goed seizoen door in de Formule 2. De Nederlander staat fier aan de leiding van het kampioenschap, maar aan een titel en een eventuele overstap naar de F...18 jul 2019 16:39
-
F2: De Vries pakt pole position voor hoofdrace in Oostenrijk
Nyck de Vries blijft goed presteren in de Formule 2. De coureur van ART Grand Prix noteerde in de kwalificatie op de Oostenrijkse Red Bull Ring met een 1:14.143 en was daar...28 jun 2019 17:42
-
F2: Superstart helpt De Vries op weg naar derde zege van Formule 2-seizoen
Voor de derde keer in drie raceweekenden heeft Nyck de Vries een race gewonnen. De ART-coureur won de race na een superstart en greep daardoor ook de leiding in de tussenstand. ...22 jun 2019 18:07
-
F2: De Vries opent weekend in Frankrijk met tweede positie in vrije training
Nyck de Vries heeft de jacht op de leiding in het Formule 2-kampioenschap geopend met een tweede tijd in de vrije training. De coureur van ART moest alleen Sergio Sette Camara v...21 jun 2019 14:29
-
F2: Hubert wint eerste Formule 2-race, De Vries nieuwe leider in titelstrijd
De Formule 2 heeft een nieuwe leider in het kampioenschap en die luistert naar de naam Nyck de Vries. De ART-coureur werd zevende in de sprintrace, die nipt gewonnen werd door A...25 mei 2019 19:23
-
De Vries: "Sleutel tot succes is een aardig tempo en uit de problemen blijven"
Nyck de Vries mag vrijdag de hoofdrace van de Formule 2 in Monaco vanaf de eerste positie aanvangen. De Nederlander weet na het dramatische einde van zijn race in 2018 wat er no...23 mei 2019 17:14
-
F2: De Vries pakt overtuigend pole position voor hoofdrace in Monaco
Nyck de Vries heeft zijn goede vorm uit Spanje meegenomen naar Monaco. De Nederlander kwalificeerde zich naar pole position voor de hoofdrace. Callum Ilott start vrijdag als twe...23 mei 2019 14:20
-
F2: Zege voor sterke Nyck de Vries in sprintrace Formule 2 in Spanje
Nyck de Vries heeft zijn eerste zege van het seizoen 2019 binnen. De coureur van ART Grand Prix won de sprintrace van de Formule 2 in Spanje. Luca Ghiotto en Callum Ilott mochte...12 mei 2019 12:40
-
F2: Jack Aitken pakt zege in enerverende hoofdrace, De Vries pakt P2
De hoofdrace van de Formule 2 in Azerbeidzjan is gewonnen door Jack Aitken. De coureur van Campos Racing was in een enerverende race iets sterker dan Nyck de Vries en Jordan Kin...27 apr 2019 11:09
-
F3: Pulcini ook tijdens tweede testdag de snelste, Nederlanders weer in middenmoot
De tweede testdag van de Formule 3 in Barcelona is als snelste afgesloten door Leonardo Pulcini. De coureur van Hitech GP was op de afsluitende dag anderhalve tiende sneller dan...11 apr 2019 07:45
-
F2: Norris: "Ik verwacht dat De Vries in 2019 Formule 2-titel wint"
Nyck de Vries maakte veel indruk tijdens de Formule 2-tests en dat heeft Lando Norris ook gezien. De McLaren-coureur denkt dat zijn collega uit het opleidingsprogramma van het t...24 maa 2019 11:29
-
Column: Denk alléén aan jezelf Nyck
Nyck de Vries staat aan de vooravond van zijn derde Formule 2-seizoen. De columnist in deze heeft de concurrenten van De Vries van de afgelopen twee seizoenen in de Formule 2 on...23 maa 2019 17:00
-
F2: De Vries leeft ontspannen toe naar vervangen Russell bij ART Grand Prix
Nyck de Vries heeft in zijn derde Formule 2-seizoen maar één doel en dat is de titel. Bij ART Grand Prix volgt hij dit jaar kampioen George Russell op, maar desond...16 maa 2019 06:48
-
F2: De Vries ook op laatste testdag Formule 2 in Barcelona de snelste
De laatste testdag van het voorseizoen van de Formule 2 is als snelste afgesloten door Nyck de Vries. De Nederlander noteerde op het Circuit de Barcelona-Catalunya een 1:27.024,...07 maa 2019 17:25
-
F2: Mick Schumacher snelste tijdens ochtendsessie van laatste testdag
Mick Schumacher heeft vanochtend op Jerez de snelste tijd gereden tijdens de laatste ochtendsessie van de driedaagse test op het Spaanse-circuit. De Duitse Prema-coureur voltooi...28 feb 2019 14:20
-
F2: De Vries ook op tweede testdag de snelste in Jerez
Nyck de Vries heeft ook de tweede dag van de Formule 2-tests in Jerez als snelste afgesloten. De coureur van ART Grand Prix noteerde al in het eerste uur een 1:24.723 en die tij...28 feb 2019 08:32
-
F2: Nyck de Vries snelste tijdens ochtendsessie op Jerez
ART-coureur Nyck de Vries heeft de snelste tijd gereden tijdens de ochtendsessie van de Formule 2-test in Jerez. De in Sneek geboren Nederlandse-coureur legde het 4,428 lange c...26 feb 2019 15:10
-
F2: Twee Nederlanders aanwezig bij start testseizoen Formule 2 in Jerez
De Formule 1 heeft er inmiddels een week met testsessies opzitten, voor de Formule 2-coureurs begint de voorbereiding deze week. De tien teams zullen dinsdag tot en met donderda...26 feb 2019 08:25
-
F3: Voormalig Red Bull-junior Niko Kari voor Trident in de Formule 3
Trident Motorsport heeft bekend gemaakt dat Niko Kari dit seizoen voor het team rijdt in de FIA Formule 3. De Fin heeft een contract voor een seizoen getekend bij het Itali...20 feb 2019 13:46
-
Brawn kijkt met veel plezier terug op succesvolle periode bij Ferrari
Ross Brawn is tegenwoordig het technische hoofd van de Formule 1, maar in het verleden was hij onder andere succesvol als technisch directeur van Ferrari. Aan zijn tijd bij het ...06 feb 2019 15:50
-
F2: Nyck de Vries overtuigd van eigen kunnen "Norris en Albon zijn niet beter dan ik"
In een interview met het Friesch Dagblad, wat vandaag gepubliceerd is, heeft Nyck de Vries gesproken over zijn teleurstellende seizoen 2018. De Vries, die dit jaar voor ART zijn...30 jan 2019 18:27
-
Mazepin gaat twaalf dagen testen met Mercedes W08
Nikita Mazepin neemt in 2019 twaalf dagen plaats achter het stuur van de Mercedes W08 uit 2017. Dat meldt Autosport. Hij combineert deze testdagen dan met het Formule ...29 jan 2019 08:20
-
F3: Fewtrell wordt gesterkt door gedachte aan Formule 1-zitje bij Renault
Renault-junior Max Fewtrell gelooft dat de gedachte aan een toekomstige Formule 1-stoeltje bij het Franse team hem aanspoort om succesvol te blijven in 2019. De regerend Fo...25 jan 2019 13:50
-
F2: Hubert rijdt dit seizoen voor HWA Arden en wordt gesteund door Renault
GP3-kampioen Anthoine Hubert gaat aankomend seizoen in de Formule 2 rijden voor het team van HWA Arden. Daarnaast zal hij volledig worden gesteund door het Formule 1-team van Re...24 jan 2019 12:16
-
F3: Renault-junior Lundgaard tekent voor 2019 een contract bij ART
Renault Sport Academy-coureur Christian Lundgaard zal komend seizoen gaan deelnemen aan het eerste FIA Formule 3-kampioenschap. De 17-jarige Deen zal uitkomen voor het team van ...23 jan 2019 13:40
-
F3: Carlin onthult Buzz als titelsponsor en Teppei Natori als coureur
Het Formule 3-team van Carlin heeft bekendgemaakt dat de Japanse investeringsmaatschappij Buzz de titelsponsor van het team zal zijn in het 2019-seizoen van de FIA Formule ...11 jan 2019 16:24
-
F2: Deletraz rijdt in 2019 voor het team van Carlin
Louis Deletraz gaat in 2019 voor het team van Carlin rijden in de Formule 2. Het is voor Deletraz zijn vierde team in de Formule 2. In 2017 begon hij het seizoen namel...08 jan 2019 16:11
-
F3: Campos legt Fernandez vast voor campagne in Formule 3 in 2019
Het veld voor de nieuwe Formule 3-klasse begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. Campos heeft nu ook haar eerste coureur gepresenteerd: Sebastian Fernandez mag namens het Sp...29 dec 2018 10:59
-
F2: Todt verkoopt aandelen in Formule 2-team ART Grand Prix
Het nieuwe Formule 2-team van Nyck de Vries krijgt een nieuwe eigenaar. Nicolas Todt doet zijn aandelen in ART Grand Prix van de hand, waardoor Fred Vasseur aanblijft als e...23 dec 2018 14:09
-
GP3: Kari opnieuw de snelste in Abu Dhabi, Verschoor zesde
Niko Kari is opnieuw de snelste geweest tijdens de bandentest voor GP3-auto's. Deze bandentest is nodig om de 2019-compounds van Pirelli te testen. Dit alles met het oog op ...30 nov 2018 10:26
-
F2: Louis Delétraz snelste in avondsessie, Nyck de Vries vijfde
Louis Delétraz reed afgelopen week de Pirelli-bandentest voor Haas in de Formule 1, maar was gisteravond in Abu Dhabi de snelste in het tweede gedeelte van de bandentest ...30 nov 2018 10:12
-
Russell: "Ik heb druk op Williams gelegd om mij binnen te halen"
George Russell zegt dat het eerdere tekenen van Lando Norris bij het team van McLaren een voordeel was richting zijn eigen contract bij het het team van Williams. De Brit w...29 nov 2018 18:04
-
GP3: Voormalig Red Bull-junior Niko Kari snelste op eerste dag
Voormalig Red Bull junior-coureur Niko Kari heeft de snelste tijd gereden tijdens de Pirelli-bandentest voor GP3-auto's. De 19-jarige Finse coureur was aan het einde van de ...29 nov 2018 15:52
-
F2: Luca Ghiotto snelste in eerste Formule 2-test, de Vries derde
Luca Ghiotto heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste ochtend van de driedaagse Pirelli-test die de Formule 2-teams houden in Abu Dhabi. Luca Ghiotto, die tijdens de test...29 nov 2018 12:01
-
GP3: Bent Viscaal maakt debuut tijdens post season-test in Abu Dhabi
Jehan Daruvala van MP Motorsport heeft vanochtend de snelste tijd gereden tijdens de post season-GP3 test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Delvin deFransesco en Niko Kari...29 nov 2018 10:14
-
F2: Nyck de Vries keert terug bij ART in de Formule 2
Nyck de Vries gaat in 2019 de teamgenoot worden van Nikita Mazepin bij ART in de Formule 2. De Nederlandse-coureur uit Sneek heeft dit zojuist op zijn Twitter-account beken...28 nov 2018 10:33
-
GP3: Titel voor Hubert na derde plaats, Pulcini wint in Abu Dhabi
Anthoine Hubert heeft zich laten kronen tot de laatste kampioen in de GP3 Series. De coureur van ART Grand Prix had genoeg aan een derde plaats in de voorlaatste race van het se...24 nov 2018 17:16
-
GP3: Mazepin verkleint achterstand met pole position in Abu Dhabi
Nikita Mazepin heeft zich op pole position gekwalificeerd voor de eerste GP3-race in Abu Dhabi. De Rus verkleinde daarmee zijn achterstand in het kampioenschap op Anthoine Huber...24 nov 2018 09:59
-
Huub Rothengatter viert vandaag zijn 64e verjaardag
Oud-manager van Jos Verstappen en 26-voudig Grand Prix-coureur Huub Rothengatter is jarig. De, in Bussum geboren, landgenoot blaast vandaag 64 kaarsjes uit. Rothengatter begon ...08 okt 2018 17:12
-
F2: Sprintrace in Sotsji prooi voor Russell, De Vries vierde
Op zeer overtuigende wijze heeft George Russell de sprintrace van de Formule 2 in Rusland gewonnen. In wisselvallige weersomstandigheden was de ART-coureur beter dan Sergio Sett...30 sep 2018 11:08
-
GP3: Verschoor net buiten podium in Rusland, Pulcini wint
Leonardo Pulcini heeft de eerste GP3-race van het weekend in Rusland gewonnen. De Italiaan was op relatief eenvoudige wijze Nikita Mazepin en Anthoine Hubert te snel af. Richard...29 sep 2018 12:23
-
Alexander Rossi viert vandaag zijn 27e verjaardag
Voormalig Marussia Formule 1-coureur Alexander Rossi is jarig. De in Nevada City, California geboren Amerikaan blaast vandaag 27 kaarsjes uit. Rossi begon zijn loopbaan in de k...25 sep 2018 14:44
-
Schumacher heeft Formule 2 en DTM op het oog voor 2019
Mick Schumacher doet het goed in de Europese Formule 3 en lijkt dus een kanshebber te zijn om in de toekomst Formule 1 te gaan tijden. De 19-jarige zoon van zevenvoudig wereldka...06 sep 2018 12:01
-
GP3: Mazepin wint ART-feestje in tweede race op Spa, Verschoor knap zevende
Nikita Mazepin heeft de tweede GP3-race van het weekend op Spa-Francorchamps gewonnen. De coureur van ART Grand Prix eindigde relatief eenvoudig voor teamgenoten Anthoine Hubert...26 aug 2018 10:19
10 dec 2024 13:22
-
13:22F2
08 okt 2024 10:46
-
10:46F1
07 okt 2024 16:09
-
16:09F1
22 jun 2024 21:21
-
21:21F2
12 dec 2023 12:47
-
12:47F1
19 jan 2023 13:17
-
13:17F2
24 jan 2022 17:34
-
17:34F2
10 jan 2022 13:47
-
13:47F2
26 mei 2021 10:19
-
10:19F2
11 feb 2021 11:40
-
11:40F1
01 feb 2021 16:09
-
16:09F3
25 jan 2021 13:01
-
13:01F2
22 jan 2021 13:44
-
13:44F2
21 jan 2021 10:13
-
10:13F3
20 jan 2021 13:23
-
13:23F1
19 jan 2021 13:45
-
13:45F1
13 feb 2020 11:28
-
11:28DTM
30 dec 2019 12:50
-
12:50F3
17 sep 2019 09:05
-
09:05F1
07 sep 2019 08:50
-
08:50F2
06 sep 2019 18:13
-
18:13F2
14 aug 2019 15:48
-
15:48F2
03 aug 2019 13:37
-
13:37F2
-
11:38F2
-
08:45F1
02 aug 2019 17:43
-
17:43F2
18 jul 2019 16:39
-
16:39F2
28 jun 2019 17:42
-
17:42F2
22 jun 2019 18:07
-
18:07F2
21 jun 2019 14:29
-
14:29F2
25 mei 2019 19:23
-
19:23F2
23 mei 2019 17:14
-
17:14F1
-
14:20F2
12 mei 2019 12:40
-
12:40F2
27 apr 2019 11:09
-
11:09F2
11 apr 2019 07:45
-
07:45F3
24 maa 2019 11:29
-
11:29F2
23 maa 2019 17:00
-
17:00F1
16 maa 2019 06:48
-
06:48F2
07 maa 2019 17:25
-
17:25F2
28 feb 2019 14:20
-
14:20F2
-
08:32F2
26 feb 2019 15:10
-
15:10F2
-
08:25F2
20 feb 2019 13:46
-
13:46F3
06 feb 2019 15:50
-
15:50F1
30 jan 2019 18:27
-
18:27F2
29 jan 2019 08:20
-
08:20F1
25 jan 2019 13:50
-
13:50F3
24 jan 2019 12:16
-
12:16F2
23 jan 2019 13:40
-
13:40F3
11 jan 2019 16:24
-
16:24F3
08 jan 2019 16:11
-
16:11F2
29 dec 2018 10:59
-
10:59F3
23 dec 2018 14:09
-
14:09F2
30 nov 2018 10:26
-
10:26GP3
-
10:12F2
29 nov 2018 18:04
-
18:04F1
-
15:52GP3
-
12:01F2
-
10:14GP3
28 nov 2018 10:33
-
10:33F2
24 nov 2018 17:16
-
17:16GP3
-
09:59GP3
08 okt 2018 17:12
-
17:12F1
30 sep 2018 11:08
-
11:08F2
29 sep 2018 12:23
-
12:23GP3
25 sep 2018 14:44
-
14:44F1
06 sep 2018 12:01
-
12:01F1
26 aug 2018 10:19
-
10:19GP3
Historie ART
-
Coureur#
-
ART Grand Prix
-
2026
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
1
-
2017
3
-
2
-
2016
2
-
3
-
1
-
4
-
ART Grand Prix
-
2019
3
-
4
-
2018
-
-
2017
8
-
7
-
8
-
ART
-
ART Grand Prix
-
2016
1
-
2
-
-
2015
5
-
2014
10
-
ART
-
Lotus GP
-
Lotus GP
-
Lotus ART
-
ART
-
2010
7
-
2009
7
-
Lotus ART
-
ART
-
ART Grand Prix
-
2006
2
-
2005
9
-
ART
-
ART
-
2010
1
-
2009
1
-
ART
-
ART
-
DatumGrand PrixQR
-
23 - 24 jun210
-
25 - 26 mei23
-
12 - 13 mei54
-
14 - 15 apr66
-
25 - 26 nov2
-
30 - 1 okt2
-
2 - 3 sep11
-
26 - 27 aug9
-
29 - 30 jul1
-
22 - 23 jul3
-
8 - 9 jul6
-
1 - 2 jul12
-
17 - 18 jun2
-
26 - 27 mei8
-
13 - 14 mei11