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ART

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FR ART

  • Team naam ART
  • Basis Villeneuve-La-Guyard, Frankrijk
  • Team baas -
  • Technisch manager -
  • Chassis -
  • Motor -
  • Oprichtingsdatum 1 jan 1991
  • Podiums -
  • Wereldkampioen -
  • Pole posities -
  • Snelste race rondes -

Foto gallerij

Coureur statistieken
  • Coureur
    Punten
    Gestart
    Niet gefinished
    Niet gestart
    Pole posities
    Podiums
    Zeges

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