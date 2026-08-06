F1 Coureurs 2026 - Lando Norris
4 Lando Norris
Lando Norris is een Britse autocoureur die op 13 november 1999 werd geboren in het Engelse Bristol. Norris is de zoon van Adam Norris, een van Britstol's rijkste mensen. Norris is opgeleid op een privé school in Street, Somerset. Norris heeft een Belgische moeder. Hiermee is Norris de derde coureur op de huidige grid die een Belgische moeder heeft.
De carrièrestart van Lando Norris
Norris zijn interesse lag in eerste instantie in de motorsport. Zijn interesse veranderde en uiteindelijk besloot hij te gaan karten. Hij startte zijn loopbaan in de karts op zeven jarige leeftijd. In 2013 werd hij wereldkampioen in Bahrein, won hij de WSK Euro Series en won hij diverse andere kampioenschappen. In 2014 reed hij zijn eerste race in het Ginetta Junior kampioenschap.
In 2015 stapte hij over naar het MSA kampioenschap, reed hij races in de Formule 4 en werd hij in 2016 kampioen in de Toyota Racing Series. Hierna volgde de titels in het Formule Renault 2.0 NEZ-kampioenschap, de Eurocup Formule Renault 2.0 en werd hij in 2017 kampioen in het FIA European Formule 3 kampioenschap. In 2017 maakte hij zijn Formule 1 debuut tijdens een test in Hongarije.
Debuut van Lando Norris in de F1
Norris streed met landgenoot George Russell om de titel in het Formule 2-kampioenschap. Ondanks een goede start van het kampioenschap en negen podiums moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Mercedes-junior. Norris maakte tijdens de Grand Prix van Australië in 2019 zijn Formule 1-debuut voor McLaren. De Brit was al sinds de aanstelling van Zak Brown als CEO lid van de McLaren-familie.
Norris behaalde zijn eerste podium in 2020 op Imola. Zijn eerste poleposition was tijdens de Grand Prix van Rusland in 2021. Hij reed tijdens die race op weg naar zijn eerste zege totdat regen roet in het eten gooide. Hij behaalde dat seizoen vier podia. In 2022 scoorde de Brit ook nog een podium.
Gedurende 2020-2022 was Daniel Ricciardo zijn teamgenoot en versloeg hem regelmatig. In 2023 vervangt Oscar Piastri de goedlachse Australiër en werd daarmee de nieuwe teamgenoot van Norris.
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SerieTeamJaar#
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F1McLaren4
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F1McLaren201847
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F2Carlin201819
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F1McLaren2017
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F2Campos Racing201711
Statistieken Lando Norris
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Aantal overwinningen11
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Aantal podiums46
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Aantal races162
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Totaal aantal races met punten128
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Aantal pole positions16
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Verslagen door teamgenoot in race62
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Verslagen door teamgenoot in kwalificatie48
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Gemiddeld aantal punten per Grand Prix9
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Gemiddelde startpositie6
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Gemiddelde finishpositie7
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Gemiddeld aantal posities gewonnen0
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Hoogste startpositie1
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DatumGrand PrixQR
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24 - 26 jul11
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17 - 19 jul137
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3 - 5 jul64
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26 - 28 jun67
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Driver characteristics
- Team -
- Punten 1.533
- Podiums 46
- Grand Prix 162
- Land Groot Brittannië
- Geb. datum 13 nov 1999 (26)
- Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
- Gewicht 64 kg
- Lengte 1,7 m
- 65.038 reacties op
- 17 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Lando Norris