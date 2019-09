Charles Leclerc werd op 16 oktober 1997 in Monte Carlo, Monaco geboren als zoon van Hervé Leclerc. Leclerc Senior reed in de jaren tachtig en negentig in de Formule 3 en was een succesvol karter. Zijn vader stierf op 54-jarige leeftijd vlak voor de Formule 2-race in Baku.

De carrière van Charles Leclerc

Leclerc begon zijn carrière op de karts in 2005. Hij won het Franse PACA kampioenschap in 2005,2006 en 2008. Hierna sloot hij zich aan bij het management van Nicolas Todt. In 2012 won hij voor ART Grand Prix de WSK Euro Series. Hij werd tweede in het CIK-FIA Europese KF2-kampioenschap en werd wereldkampioen onder 18. Tijdens zijn laatste jaar op de karts werd hij tweede in het CIK-FIA World KZ-kampioenschap achter Max Verstappen.



In 2014 reed hij zijn eerste autorace voor Forctec Motorsport in het Formule Renault 2.0 Alps-kampioenschap. Hij werd in zijn eerste seizoen tweede achter Nyck de Vries. Daarna maakte hij in 2015 de overstap naar Van Amersfoort Racing in de Formule 3. Hij was in het begin van het seizoen leider in het kampioenschap, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats. Hij werd tweede in Macau tijdens de Macau Grand Prix.

Leclerc bij Ferrari

Leclerc won vervolgens de titels in het GP3-kampioenschap (2016) en het Formule 2-kampioenschap (2017). Inmiddels was hij toegetreden tot de Ferrari-Acadamy en kreeg hij voor 2018 een zitje bij Sauber. In zijn eerste Formule 1-seizoen haalde hij de kwakkelende Zwitserse-renstal uit het slop en scoorde hij 39 punten, goed voor een dertiende plaats in het wereldkampioenschap.