F1 Coureurs 2026 - Charles Leclerc
16 Charles Leclerc
Charles Leclerc werd op 16 oktober 1997 in Monte Carlo, Monaco geboren als zoon van Hervé Leclerc. Leclerc Senior reed in de jaren tachtig en negentig in de Formule 3 en was een succesvol karter. De vader van Charles Leclerc stierf op 54-jarige leeftijd vlak voor de Formule 2-race in Baku.
Biografie van Charles Leclerc
Wetende uit welke land Leclerc komt en wie zijn vader was, is het niet gek in welke richting zijn carrière is gegaan. Als Monegask en zoon van een succesvolle karter, is hij een wereldkampioen in de dop. Leclerc begon al op jonge leeftijd interesse te tonen in motorsport en begon met karten toen hij slechts 8 jaar oud was.
Tijdens zijn jeugd en in het begin van zijn carrière, was Charles Leclerc erg goed bevriend met zijn peetvader en mede-coureur, Jules Bianchi. Bianchi is in 2015 overleden, nadat hij in 2014 de controle over zijn Marussia verloor tijdens de Japanse Grand Prix en maandenlang in coma heeft gelegen.
Charles Leclerc is naast zijn succes in formule 1, ook succesvol in de liefde. De 24-jarige F1-coureur heeft sinds 2019 een relatie met Charlotte Sine. De vriendin van Charles Leclerc komt ook uit Monaco en heeft haar eigen schoenenbedrijf. Sine is bovendien architect en is vrij privé over haar relatie met Leclerc, ook op haar sociale media.
De carrière van Charles Lecler
Leclerc begon zijn carrière op de karts in 2005. Hij won het Franse PACA kampioenschap in 2005,2006 en 2008. Hierna sloot hij zich aan bij het management van Nicolas Todt. In 2012 won hij voor ART Grand Prix de WSK Euro Series. Hij werd tweede in het CIK-FIA Europese KF2-kampioenschap en werd wereldkampioen onder 18. Tijdens zijn laatste jaar op de karts werd hij tweede in het CIK-FIA World KZ-kampioenschap achter Max Verstappen.
In 2014 reed hij zijn eerste autorace voor Forctec Motorsport in het Formule Renault 2.0 Alps-kampioenschap. Hij werd in zijn eerste seizoen tweede achter Nyck de Vries. Daarna maakte hij in 2015 de overstap naar Van Amersfoort Racing in de Formule 3. Hij was in het begin van het seizoen leider in het kampioenschap, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats. Hij werd tweede in Macau tijdens de Macau Grand Prix.
Leclerc bij F1
Leclerc won vervolgens de titels in het GP3-kampioenschap (2016) en het Formule 2-kampioenschap (2017). Inmiddels was hij toegetreden tot de Ferrari-Acadamy en kreeg hij voor 2018 een zitje bij Sauber. In zijn eerste Formule 1-seizoen haalde hij de kwakkelende Zwitserse-renstal uit het slop en scoorde hij 39 punten, goed voor een dertiende plaats in het wereldkampioenschap.
Inmiddels zit Charles Leclerc middenin de strijd om wereldkampioen te worden in F1. In 2022 heeft hij al een aantal keer het podium kunnen halen, maar heeft zijn Monaco-vloek nog niet kunnen verbreken. De editie van 2022 was de eerste Grand Prix van Monaco waarbij Leclerc de finish haalde, maar niet met de winst die hij had verwacht. Daarnaast had hij een paar weken eerder, tijdens de Grand Prix Historique, ook flinke pech. Charles Leclerc reed toen in de legendarische auto, namelijk de Ferrari 312 waarin Niki Lauda had gereden. Leclerc verloor de controle en reed met de achterkant van zijn auto tegen de vangrails, waarbij de achtervleugel loskwam.
Ondanks de sterke start van Leclerc in 2022 is mede door de fouten van hem en Ferrari de kans op de wereldtitel geslonken. Daarnaast was Red Bull Racing in de tweede seizoenshelft een maatje te groot. De Monegask werd uiteindelijk vice-kampioen.
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16:46F1
23 mei 2026 21:36
-
21:36F1
-
13:22F1
21 mei 2026 12:09
-
12:09F1
20 mei 2026 08:11
-
08:11F1
19 mei 2026 17:22
-
17:22F1
-
SerieTeamJaar#
-
F1Ferrari16
-
F1Sauber201816
-
F2Prema Racing20171
-
F1Sauber2017
-
F1Ferrari2017
-
GP3ART Grand Prix20161
-
F1Haas F12016
-
F1Ferrari2016
Statistieken Charles Leclerc
-
Aantal overwinningen9
-
Aantal podiums54
-
Aantal races183
-
Totaal aantal races met punten140
-
Aantal pole positions23
-
Verslagen door teamgenoot in race64
-
Verslagen door teamgenoot in kwalificatie51
-
Gemiddeld aantal punten per Grand Prix10
-
Gemiddelde startpositie6
-
Gemiddelde finishpositie7
-
Gemiddeld aantal posities gewonnen0
-
Hoogste startpositie1
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul24
-
17 - 19 jul42
-
3 - 5 jul21
-
26 - 28 jun28
-
12 - 14 jun15
-
5 - 7 jun417
-
22 - 24 mei4
-
1 - 3 mei38
-
27 - 29 maa3
-
13 - 15 maa4
-
6 - 8 maa43
-
5 - 7 dec54
-
28 - 30 nov108
-
21 - 23 nov4
-
7 - 9 nov319
-
24 - 26 okt22
-
17 - 19 okt33
-
3 - 5 okt76
-
19 - 21 sep109
-
5 - 7 sep44
-
29 - 31 aug19
-
1 - 3 aug14
-
25 - 27 jul33
-
4 - 6 jul614
-
27 - 29 jun3
-
13 - 15 jun85
-
30 - 1 jun73
-
23 - 25 mei22
-
16 - 18 mei116
-
2 - 4 mei87
-
18 - 20 apr43
-
11 - 13 apr24
-
4 - 6 apr44
-
21 - 23 maa19
-
14 - 16 maa78
-
6 - 8 dec193
-
29 - 1 dec52
-
22 - 24 nov4
-
1 - 3 nov65
-
25 - 27 okt43
-
18 - 20 okt41
-
20 - 22 sep5
-
13 - 15 sep12
-
30 - 1 sep1
-
23 - 25 aug63
-
26 - 28 jul13
-
19 - 21 jul64
-
5 - 7 jul1115
-
28 - 30 jun611
-
21 - 23 jun55
-
7 - 9 jun1119
-
24 - 26 mei11
-
17 - 19 mei33
-
3 - 5 mei23
-
19 - 21 apr64
-
5 - 7 apr84
-
22 - 24 maa42
-
7 - 9 maa23
-
29 - 2 maa24
-
24 - 26 nov22
-
17 - 19 nov12
-
3 - 5 nov220
-
27 - 29 okt13
-
20 - 22 okt120
-
6 - 8 okt55
-
22 - 24 sep44
-
15 - 17 sep34
-
1 - 3 sep34
-
25 - 27 aug919
-
28 - 30 jul13
-
21 - 23 jul67
-
7 - 9 jul49
-
30 - 2 jul22
-
16 - 18 jun104
-
2 - 4 jun1911
-
26 - 28 mei66
-
5 - 7 mei77
-
28 - 30 apr3
-
31 - 2 apr720
-
17 - 19 maa127
-
3 - 5 maa319
-
18 - 20 nov32
-
11 - 13 nov54
-
28 - 30 okt76
-
21 - 23 okt123
-
7 - 9 okt3
-
30 - 2 okt12
-
9 - 11 sep12
-
2 - 4 sep3
-
26 - 28 aug156
-
29 - 31 jul36
-
22 - 24 jul120
-
8 - 10 jul21
-
1 - 3 jul4
-
17 - 19 jun195
-
10 - 12 jun19
-
27 - 29 mei14
-
20 - 22 mei120
-
6 - 8 mei2
-
22 - 24 apr26
-
8 - 10 apr11
-
25 - 27 maa22
-
18 - 20 maa11
-
10 - 12 dec710
-
3 - 5 dec47
-
19 - 21 nov138
-
12 - 14 nov65
-
5 - 7 nov85
-
22 - 24 okt44
-
8 - 10 okt34
-
24 - 26 sep1915
-
10 - 12 sep54
-
3 - 5 sep55
-
27 - 29 aug98
-
30 - 1 aug18
-
16 - 18 jul42
-
2 - 4 jul128
-
25 - 27 jun77
-
18 - 20 jun716
-
4 - 6 jun14
-
20 - 23 mei20
-
7 - 9 mei4
-
30 - 2 mei6
-
16 - 18 apr4
-
26 - 28 maa46
-
11 - 13 dec1213
-
4 - 6 dec20
-
27 - 29 nov10
-
13 - 15 nov124
-
31 - 1 nov5
-
23 - 25 okt4
-
9 - 11 okt7
-
25 - 27 sep6
-
11 - 13 sep58
-
4 - 6 sep18
-
28 - 30 aug1314
-
14 - 16 aug20
-
7 - 9 aug84
-
31 - 2 aug43
-
17 - 19 jul611
-
10 - 12 jul1419
-
3 - 5 jul72
-
29 - 1 dec33
-
15 - 17 nov1419
-
1 - 3 nov44
-
25 - 27 okt14
-
11 - 13 okt26
-
27 - 29 sep13
-
20 - 22 sep12
-
6 - 8 sep11
-
30 - 1 sep11
-
2 - 4 aug44
-
26 - 28 jul1017
-
12 - 14 jul3
-
28 - 30 jun12
-
21 - 23 jun33
-
7 - 9 jun33
-
23 - 26 mei1520
-
10 - 12 mei55
-
26 - 28 apr85
-
12 - 14 apr45
-
29 - 31 maa13
-
15 - 17 maa5
-
23 - 25 nov87
-
9 - 11 nov77
-
26 - 28 okt97
-
19 - 21 okt915
-
5 - 7 okt1018
-
28 - 30 sep77
-
14 - 16 sep139
-
31 - 2 sep1511
-
24 - 26 aug1218
-
27 - 29 jul1620
-
20 - 22 jul915
-
6 - 8 jul919
-
29 - 1 jul179
-
22 - 24 jun810
-
8 - 10 jun1310
-
24 - 27 mei1418
-
11 - 13 mei1410
-
27 - 29 apr136
-
13 - 15 apr1919
-
6 - 8 apr1912
-
23 - 25 maa1813
-
23 - 24 jun11
-
25 - 26 mei117
-
12 - 13 mei11
-
14 - 15 apr13
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Driver characteristics
- Team -
- Punten 1.798
- Podiums 54
- Grand Prix 183
- Land Monaco
- Geb. datum 16 okt 1997 (28)
- Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
- Gewicht 68 kg
- Lengte 1,8 m
- 81.960 reacties op
- 10 leden hebben dit team als favoriet
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