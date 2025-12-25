Carlos Sainz heeft bij zijn overstap naar Williams meteen vooruitgang gezien, maar kwam ook al snel tot de conclusie dat het team uit Grove nog flinke stappen moet zetten. De Spanjaard legt uit waarom eerlijkheid, realisme en duidelijke communicatie volgens hem de sleutel vormen in de wederopbouw van Williams.

Sainz sloot zich aan bij Williams na een lastige slotfase van 2024, waarin het team kampte met veel crashes, een tekort aan onderdelen en een moeizaam raceweekend in Abu Dhabi. Bij zijn komst kreeg de voormalig Ferrari-coureur echter vertrouwen mee van teambaas James Vowles. “Na dat moeilijke einde van het seizoen zei James tegen me: ‘De auto van volgend jaar gaat oké zijn. We gaan sneller worden. Het wordt een duidelijke stap vooruit’”, vertelt Sainz op de officiële website van de Formule 1.

Williams kwam beloftes na

Hoewel het wennen aan de nieuwe auto even tijd kostte, merkte Sainz al snel dat Vowles geen loze beloftes had gedaan. “Toen we tijdens de test in Bahrein voor het eerst met de nieuwe auto de baan op gingen, voelde ik meteen hoe groot de stap was die het team had gezet”, aldus de Spanjaard. Tegelijkertijd werd hij niet in slaap gesust. “James was heel positief, maar hij zei er direct bij dat we als team ook met serieuze tekortkomingen te maken hebben. Hij was daar open over, nuchter en vooral realistisch.”

Die transparantie kon Sainz juist waarderen. Het gaf hem een helder beeld van waar Williams staat — en waar niet. “Het verrassende is dat we op sommige vlakken dichter bij de top zitten dan ik had verwacht”, legt hij uit. “Maar ik heb ook gebieden gezien waarin we juist echt ver achterlopen.” Volgens Sainz is het cruciaal om daar eerlijk over te zijn. “Je moet duidelijk benoemen wat niet goed genoeg is. Binnen dit team bestaan grote contrasten: enorm veel talent en goede ideeën, maar ook processen, tools en simulatie die nog zwaar tekortschieten.”

Waar moet Williams verbeteren?

Volgens de Spanjaard is het versnellen van het ontwikkelproces dan ook de grootste uitdaging. “Iedereen werkt keihard om die zwakke punten aan te pakken en Williams weer tot een topteam te maken. Het positieve is dat het management — James en Dorilton Capital — daar altijd eerlijk over is geweest. Alles is vooraf besproken. Ik ben nergens door verrast en ben met een realistische blik ingestapt, wetende dat ik vooral moet proberen om te helpen.”

Met de grote reglementswijziging van 2026 in aantocht blijft het lastig inschatten waar Williams uiteindelijk zal uitkomen. Sainz ziet wel een duidelijke stijgende lijn. “Het team zit in een positieve flow en het is belangrijk om die vast te houden”, stelt hij. “Je moet blijven groeien en voorkomen dat die progressie stilvalt. Tegelijkertijd maakt zo’n grote regelrevolutie alles onvoorspelbaar. Volgend jaar kan het er ineens heel anders uitzien.”

Toch overheerst voorzichtig optimisme bij Sainz. “Ik vertrouw op het werk dat het team verricht, zowel in de simulator als in de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. Ik voel me goed, ben redelijk tevreden en heb vertrouwen — al blijft het eerlijk antwoord: niemand weet waar we straks echt zullen staan.”