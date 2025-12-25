Het team van Red Bull Racing heeft een onrustig jaar achter de rug. Max Verstappen zorgde op sportief gebied voor een goede afsluiter van het seizoen, terwijl kopstukken Christian Horner en Helmut Marko het team verlieten. Günther Steiner kan wel lachen om een aantal felle uitspraken van Marko.

In de zomer nam het team van Red Bull Racing een ingrijpend besluit. Vlak na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd teambaas Horner bij de Red Bull-top geroepen, en werd hij na twintig jaar ontslagen. Hij werd vervangen door Laurent Mekies, waarna de resultaten in de tweede seizoenshelft steeds beter werden. Verstappen vocht zich terug in de titelstrijd, en kwam uiteindelijk twee punten te kort om wereldkampioen te worden.

Direct na de seizoensfinale in Abu Dhabi liet teamadviseur Helmut Marko doorschemeren dat hij twijfelde aan zijn toekomst. De situatie belandde in een stroomversnelling, en twee dagen na de race kondigde Red Bull het vertrek van Marko aan. De Oostenrijker gaf daarna een serie interviews, waarin hij ook hard uithaalde naar de eerder ontslagen Horner.

'Het was wel vermakelijk'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner kan wel lachen om Marko's uithaal. In gesprek met Kronen Zeitung stelt Steiner dat de onrust bij Red Bull veel dieper zat dan men had gedacht: "Ik denk dat het uiteindelijk een proces is dat wat tijd nodig heeft."

"Die onrust bij Red Bull was al langere tijd merkbaar, maar blijkbaar zelfs meer dan veel mensen hadden gedacht. En wat Marko betreft, ik denk dat hij om leeftijdsredenen is vertrokken. Dat hij daarna nog eens zo hard uithaalde, had ik echt niet verwacht. Maar het is wel vermakelijk, toch?"

Verbazing bij Steiner

Steiner was wel redelijk verbaasd door de situatie: "Het ging over zaken die eigenlijk al een tijdje in het verleden liggen, en waarvoor hij zich eigenlijk helemaal niet hoeft te verantwoorden. Bij Red Bull zijn nu eenmaal bepaalde beslissingen genomen, klaar."

"Maar ik denk dat met teambaas Laurent Mekies de rust weer zal terugkeren. Ze hebben de beste coureur en een goed team. De ingrediënten voor succes zijn nu aanwezig. De toekomst zal uitwijzen wat ze daarmee doen."