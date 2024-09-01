Formule 3Nieuws
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F3: Fornaroli wint zinderende titelstrijd van Mini in laatste bocht
De titelstrijd kwam op Monza tijdens de hoofdrace tot een ware climax met Gabriele Mini en Leonardo Fornaroli in de hoofdrol. De twee Italianen vochten vanaf begin tot eind...01 sep 2024 10:46
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F3: Sprintrace: Tramnitz pakt eerste zege in Monza, titelstrijd nog onbeslist
Tim Tramnitz heeft in het slotweekend op het pijlsnelle circuit van Monza zijn eerste Formule 3-zege op zijn naam geschreven. De MP Motorsport-rijder finishte voor Sebastia...31 aug 2024 15:22
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F3: Hoofrace: Voisin wint in Spa, titelstrijd krijgt climax in Monza
Callum Voisin was duidelijk de beste in Spa-Francorchamps, al hoefde hij er niet hard voor te werken door de vele neutralisaties na talloze crashes. Mooie bijkoms...28 jul 2024 12:46
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F3: Sprintrace: Beganovic verslaat teamgenoot Mini op Spa-Francorchamps
Dino Beganovic heeft de sprintrace gewonnen op het circuit van Spa-Francorchamps. De Zweed versloeg PREMA-teamgenoot Gabriele Mini. Voor Beganovic was dit zijn tweede overwinnin...27 jul 2024 14:11
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F3: Chaos tijdens slotfase in kwalificatie door 'filerijden'
De kwalificatie van de Formule 3 zaterdagmiddag op Spa-Francorchamps eindigde op een wel hele chaotische manier. Het gehele veld van dertig rijders hokten op in een tergend lang...27 jul 2024 08:11
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F3: Van Hoepen scoort eerste pole na rode vlag in Boedapest
F3-debutant Laurens van Hoepen heeft voor een eerste Nederlands succes gezorgd in Boedapest. Op de Hungaroring was de ART Grand Prix-coureur de snelste in de kwalificatie m...19 jul 2024 21:06
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F3: Hoofdrace: Lindblad wint door slimme bandenkeuze en straf Voisin
Wat een topweekend voor Arvid Lindblad. De pas 16-jarige Brit heeft na het winnen van de sprintrace op de zaterdag ook de hoofdrace gewonnen voor zijn thuispubliek op Silve...07 jul 2024 13:22
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F3: Sprintrace: Slecht weer zorgt voor uitstel
Op Silverstone komt het met bakken uit de hemel. De F3-sprintrace is tot minimaal 10.45 uur Nederlandse tijd uitgesteld. Martinius Sternshorne is sowieso niet van de partij...06 jul 2024 10:37
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F3: Sprintrace: Boya wint voor thuispubliek in Barcelona
Als twee vechten om één been, dan gaat de derde er mee heen. Die uitdrukking was paste perfect in Barcelona tijdens de F3-sprintrace. Twee Trident-teamgenoten ramd...22 jun 2024 14:09
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F3: Sprintrace: Van Hoepen op podium in Monaco
Na de polepositions van Richard Verschoor in de Formule 2 en Larry ten Voorde in de Porsche Supercup, zorgde Laurens van Hoepen in de sprintrace van de Formule 3 ook voor een Ne...25 mei 2024 15:20
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F3: Hoofdrace: Meguetounif verslaat Goethe in Imola en pakt eerste zege
Fransman Sami Meguetounif reed vanaf de derde plek naar zijn allereerste F3-zege ooit toe op het circuit van Imola. De Trident-rijder versloeg de sprintrace-winnaar va...19 mei 2024 13:22
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F3: Sprintrace: Update: Goethe mag toch overwinning behouden
De sprintrace in de Formule 3 op Imola is toch een prooi geworden voor Oliver Goethe. Zijn straf van vijf seconden is terug gedraaid. Van Amersfoort Racing-coureur Noe...18 mei 2024 14:09
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F3: Sprintrace: Van Hoepen scoort podium na intens gevecht
Laurens van Hoepen heeft zaterdagochtend voor een extra Nederlands succes gezorgd. In de F3-sprintrace op Albert Park werd de ART Grand Prix-rijder derde in de sprintrace. ...23 maa 2024 19:15
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F3: Sprintrace: Van Hoepen pakt knap podium bij debuut
In de eerste F3-race van 2024 heeft Laurens van Hoepen bij zijn debuut een knappe tweede plaats veroverd. Onder een lekker zonnetje op het Bahrein International Circuit begon de...01 maa 2024 14:00
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F3: MP Motorsport maakt line-up compleet met Alex Dunne
Terwijl het Formule 1-veld al geruime tijd rond is, is dat nog niet het geval in de hoogste opstapklassen. Het Nederlandse team van MP Motorsport heeft nu in ieder geval hun lin...06 feb 2024 09:26
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F3: MP Motorsport trekt twee grote Red Bull-talenten aan
Het Nederlandse team van MP Motorsport is ook aankomend seizoen gewoon weer actief in de Formule 3. In de opstapklasse rijden veel grote talenten en MP Motorsport heeft deze wee...19 jan 2024 13:22
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F3: Van Amersfoort Racing contracteert Flörsch voor 2024
Ook volgend jaar zal er weer een vrouwelijke coureur aan de start verschijnen in de Formule 3. In de opstapklasse zal Sophia Flörsch namelijk weer in actie gaan komen. Dit ...18 dec 2023 15:24
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F3: Verschoor gaat jagen op nieuwe zege in straten Macau
Volgende maand staat de iconische Formule 3-race op het uitdagende stratencircuit van Macau weer op het programma. Het belooft een groot spektakel te worden, want de FIA heeft h...25 okt 2023 14:47
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F3: Bortoleto kampioen na puntloze kwalificatie voor titelconcurrentie
Het was niet of, maar wanneer Trident-coureur Gabriel Bortoleto de F3-titel zou binnen slepen. Voordat er überhaupt een meter is geracet in het slotweekend op Monza, m...01 sep 2023 21:24
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F3: Zuid-Koreaanse coureur maakt debuut in Hongarije
Woohyun Shin zal de rest van het FIA Formule 3-seizoen 2023 racen met PHM Racing by Charouz, zo heeft het team bevestigd. De Zuid-Koreaanse coureur voegt zich bij het Duitse tea...19 jul 2023 09:59
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F3: Hoofdrace: Mini houdt stand tegen Beganovic en wint vanaf pole in Monaco
Gabriele Mini heeft de F3-hoofdrace vanaf de poleposition op zijn naam geschreven. De Italiaan had in de laatste fase van de wedstrijd Dino Beganovic continu in de spiegel, maar...28 mei 2023 09:24
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F3: Sprintrace: Pepe Marti wint op zijn sloffen in Monte Carlo
Pepe Marti nam vanaf poleposition beslag op de eerste confrontatie in Monaco. Tijdens de sprintrace had de jonge Spanjaard in dienst van Campos weinig te duchten van enige ...27 mei 2023 15:32
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F3: Hoofdrace: Bortoleto wint nipt voor Saucy in vermakelijke wedstrijd
Gabriel Bortoleto heeft zijn tweede overwinning in een hoofdrace te pakken. Op Albert Park won de Braziliaan vanaf poleposition de wedstrijd in Australië. Hij finishte voor...02 apr 2023 14:00
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F3: Sprintrace: O'Sullivan wint na diskwalificatie Colapinto
Zak O'Sullivan heeft de sprintrace in Australië op zijn naam geschreven nadat Franco Colapinto is gestraft voor het overtreden van het technische reglement. Er wer...01 apr 2023 15:11
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F3: Hoofdrace: Bortoleto wint race dankzij late Safety Car, drama voor Mini
Gabriel Bortoleto kende een teleurstellende zaterdag met een negentiende plek, maar nam revanche in de hoofdrace door de wedstrijd naar zich toe te trekken. De Braziliaan v...05 maa 2023 12:30
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F3: Sprintrace: Marti wint allereerste F3-race in Bahrein
Pepe Marti heeft zijn allereerste F3-zege te pakken. In de openingsrace van het nieuwe seizoen won de Campos-rijder in Bahrein na een goed duel van Franco Colapinto, die voor MP...04 maa 2023 12:16
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F3: 'Debutant Barter geholpen aan ontstoken verstandkies'
Niet alleen het nieuwe Formule 1-seizoen gaat dit weekend van start, ook de opstapklassen trappen hun nieuwe seizoen af in Bahrein. De Formule 3 komt dit weekend ook weer in act...02 maa 2023 17:11
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F3: Browning maakt Formule 3-veld op valreep compleet
Aankomend weekend wordt in Bahrein niet alleen het Formule 1-seizoen afgetrapt, ook de Formule 2 en de Formule 3 zullen weer in actie gaan komen. Het Formule 3-veld was nog inco...02 maa 2023 12:46
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F3: Uitgelicht: het Formule 3-veld van 2023
De motoren hebben maandenlang gezwegen, maar komend weekend is het eindelijk zover: in zowel de Formule 1 als de Formule 2 én de Formule 3 wordt het seizoen 2023 in gang ...01 maa 2023 12:00
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F3: Flörsch maakt comeback bij PHM Racing by Charouz
Niet alleen de Formule 1-wereld bereidt zich voor op het aankomende seizoen, ook in de opleidingsklassen wordt er hard gewerkt. Het startveld van de Formule 3 krijgt bijvoorbeel...10 feb 2023 10:23
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F3: Van Amersfoort Racing trekt Collet aan voor 2023
Naast de Formule 1-teams zijn ook de teams in de opstapklassen druk bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. Langzamerhand wordt er steeds meer duidelijk over het...10 jan 2023 09:06
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F3: Williams-junior O'Sullivan maakt Formule 3-transfer naar Prema
De door Williams gesteunde coureur Zak O’Sullivan zal vanaf volgend jaar aansluiten bij het F3-team van Prema. De coureur debuteerde dit seizoen in de Formule 3 bij team C...16 nov 2022 15:18
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F3: Formule 3 slaat Zandvoort over in 2023
In navolging van de Formule 2 onthulde gisteren ook de Formule 3 hun kalender voor 2023. De kalender van de opstapklasse bestaat aankomend seizoen uit tien raceweekenden in het ...02 nov 2022 10:42
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F3: Hoofdrace: Martins kroont zich als nieuwe kampioen
Victor Martins heeft zich gekroond tot F3-kampioen. In een eneverende hoofdrace op Monza werd de Fransman derde achter Oliver Bearman en winnaar Zane Maloney en verzekerde zich ...11 sep 2022 10:14
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F3: Sprintrace: Calopinto wint nipt op Monza van ontketende Bearman
Franco Colapinto heeft voor Van Amersfoort Racing de sprintrace op Monza gewonnen vanaf pole en behaalde zijn tweede zege van 2022. In de laatste ronde was het nog even spannend...10 sep 2022 11:31
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F3: Hoofdrace: Maloney verslaat Martins in Zandvoort, VAR pakt podium
Zane Maloney trekt de goede lijn van Spa-Francorchamps door en wint ook de hoofdrace op Zandvoort. De coureur uit Barbados versloeg titelkandidaat Victor Martins in een wedstrij...04 sep 2022 10:27
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F3: Sprintrace: Collet geeft Nederlandse MP Motorsport thuiszege op Zandvoort
Succes voor het Nederlandse MP Motorsport bij de F3-sprintrace op Zandvoort. Caio Collet zegevierde en pakte daarmee de tweede winst op rij in Nederland. In 2021 won h...03 sep 2022 11:00
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F3: Hoofdrace: Maloney wint zijn eerste F3-race op Spa, titelstrijd bloedspannend
Zak Maloney heeft de hoofdrace op het circuit van Spa-Francorchamps op zijn naam geschreven. Voor de Trident-coureur zijn eerste victorie in de Formule 3. Teamgenoot Roman Stane...28 aug 2022 10:05
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F3: Sprintrace: Bearman wint incidentrijke wedstrijd op Spa, podium voor MP Motorsport
Oliver Bearman heeft de incidentrijke sprintrace op Spa-Francorchamps achter zijn naam geschreven. De Brit pakte zijn eerste F3-zege uit zijn carrière. De Prema-coureur ...27 aug 2022 12:39
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F3: Harde klapper in Formule 3-race
Tijdens de Formule 3-race in België zijn twee coureurs van de baan gevlogen. Een bolide ging na het botsen tegen de opvangbanden, de lucht in. Hieronder zijn de beelden te ...27 aug 2022 11:13
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F3: Hoofdrace: Hadjar wint in Spielberg en verslaat titelconcurrent Martins
De verregende hoofdrace in Spielberg is overtuigd gewonnen door Isack Hadjar. De Fransman onderstreepte zijn dominantie zege met de het rijden van de snelste ronde en ...10 jul 2022 12:18
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F3: Sprintrace: Crawford pakt in Spielberg eerste F3-zege
Bij de sprintrace in het Oostenrijkse Spielberg heeft Jak Crawford zijn allereerste F3-zege geboekt. De Amerikaan bleef op de Red Bull Ring in een wedstrijd volop spektakel Caio...09 jul 2022 14:36
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F3: Leclerc scoort eerste zege van 2022 op Silverstone
Arthur Leclerc heeft op een droog Silverstone zijn eerste F3-zege van 2022 binnengesleept. De Monegask bleef in een race volop incidenten en neutralisaties de polesitter Za...03 jul 2022 12:35
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F3: Russische Formule 3-coureur mag niet in actie komen in Silverstone
Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak besloot de Britse autosportbond met een statement te komen. Men wilde niet dat Russische coureurs in actie zouden komen tijdens races op ...30 jun 2022 14:54
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F3: Hoofdrace: Martins beleeft perfecte zondag in Barcelona
Na een DNF tijdens de sprintrace, heeft Victor Martins op zondag alles in één klap rechtgezet tijdens de hoofdrace zondagochtend in Barcelona op het Circuit de Cat...22 mei 2022 11:18
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F3: Sprintrace: Vidales wint thuisrace in Barcelona
Onder een heerlijk Spaans zonnetje heeft David Vidales de sprintrace in Barcelona gewonnen van kop tot staart. De coureur behaalde in zijn thuisland zijn eerste zege v...21 mei 2022 11:59
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F3: Opmerkelijk: Leider in race spint knullig achter Safety Car
F3-coureur Zane Maloney zal niet graag terug blikken naar afgelopen weekend in Imola. De Barbadiaanse rijder spinde zeer knullig achter de Safety Car op het moment dat...25 apr 2022 09:09
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F3: Hoofdrace: Stanek wint chaotische wedstrijd in Imola
Roman Stanek heeft de chaotische hoofdrace in Imola gewonnen. De Tsjech kwam wist als de beste zijn hoofd koel te houden in wisselende omstandigheden en sloeg op het einde ...24 apr 2022 10:01
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F3: Colapinto wint voor VAR na zinderende ontknoping
Van Amersfoort Racing heeft voor de allereerste keer een zege geboekt in de Formule 3. Franco Colapinto reed op Imola voor het Nederlandse team als eerste over de meet na een dr...23 apr 2022 16:03
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F3: Red Bull-talent stop voorlopig met racen door ziekte van Crohn
Eén van de grootste Red Bull-talenten moet voorlopig noodgedwongen stoppen met racen. De jonge Brit Jonny Edgar geldt als één van de grootste talenten van d...05 apr 2022 12:34
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F3: Hoofdrace: Martins stormt naar voren en pakt strakke zege in Bahrein
Victor Martins heeft vanaf P5 de hoofdrace in de Formule 3 gewonnen op het Bahrein International Circuit en hield de ontketende Arthur Leclerc achter zich. Polesitter Franco Col...20 maa 2022 10:50
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F3: Hadjar wint openingsrace in Bahrein dankzij tijdstraf Bearman
PREMA-coureur Oliver Bearman kwam als eerste over de meet bij de openingsrace en eerste springwedstrijd van het seizoen, maar moest zijn zege afstaan aan Red Bull-junior en F3-d...19 maa 2022 12:46
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F3: Uitgelicht: het Formule 3-veld van 2022
De motoren hebben maandenlang gezwegen, maar komend weekend is het eindelijk zover: in zowel de Formule 1 als de Formule 2 én de Formule 3 wordt het seizoen 2022 in gang ...15 maa 2022 12:00
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F3: Zoon Jarno Trulli debuteert in Formule 3
Niet alleen de Formule 1-coureurs bereiden zich hard voor op het aankomende seizoen, ook in de opleidingsklassen zijn de voorbereidingen in volle gang. In tegenstelling tot de F...01 maa 2022 13:07
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F3: MP Motorsport legt Alexander Smolyar vast voor 2022
MP Motorsport heeft een eerste naam uit de Formule 3 line-up voor 2022 geopenbaard. De Nederlandse renstal gaat in zee met Alexander Smolyar. De 20-jarige Rus komt over van ART ...21 jan 2022 10:23
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F3: Juan Manuel Correa verlengt verblijf bij ART Grand Prix
Juan Manuel Correa komt ook komend seizoen voor ART Grand Prix uit in de Formule 3. De 22-jarige Amerikaan met Ecuadoraanse roots verzamelde vorig jaar elf punten op weg naar ee...17 jan 2022 14:01
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F3: Arthur Leclerc rijdt ook komend seizoen voor Prema Racing
Arthur Leclerc verdedigt ook komend seizoen de kleuren van Prema Racing in de Formule 3. De jonge Monegask, het broertje van Ferrari-rijder Charles Leclerc, legde vorig jaar bes...11 jan 2022 14:23
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F3: Nederlandse Van Amersfoort Racing in F3 per 2022!
Van Amersfoort Racing zal per 2022 in het Formule 3-kampioenschap gaan rijden. Naast MP Motorsport zijn er nu dus twee Nederlandse raceteams actief per 2022 in de ...11 okt 2021 20:26
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F3: Doohan wint na negeren teamorders op het Sochi Autodrom
Jack Doohan heeft de laatste wedstrijd van het seizoen op zijn naam geschreven in Sotsji, maar deed dat wel na het negeren van teamorders. De coureur van Trident was lang in gev...26 sep 2021 10:05
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F3: Sargeant wint op Sotsji zijn eerste race van 2021, Hauger stelt titel veilig
Logan Sargeant won in Sotsji de sprintrace en bezorgde daarmee voor zijn team Charouz Racing System een historische eerste zege. Achter de Amerikaan werd Dennis Hauger twee...24 sep 2021 21:34
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F3: Video: Motorprobleem zorgt voor grote rookwolk bij Nederlander tijdens Grand Prix Rusland
Tijdens de Formule 3-race in Rusland ontplofte er een motor van de coureur met nummer 19. De MP Motorsport-coureur kreeg de vlammen achter zijn bolide. Gelukkig mankeerde...24 sep 2021 17:25
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F3: Hauger wint vanaf pole overtuigend hoofdrace in Zandvoort
Dennis Hauger heeft overtuigd de hoofdrace op Zandvoort gewonnen. De PREMA-coureur leidde de F3-race van kop tot staart. Clement Novalak eiste voor de tweede keer di...05 sep 2021 13:50
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F3: Martins scoort eerste overwinning bij tweede sprintrace op Zandvoort
Op het circuit van Zandvoort was er na de poleposition van Max Verstappen in de Formule 1 nog een Nederlands feestje. Het Nederlandse MP Motorsport scoorde met een overtuigende ...04 sep 2021 20:10
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F3: Athur Leclerc pakt tweede zege van seizoen op Zandvoort
PREMA-rijder Arthur Leclerc heeft de eerste sprintrace op Zandvoort op zijn naam geschreven en pakte daarmee zijn tweede overwinning van 2021. Het broertje van Ferrari-F1-coureu...04 sep 2021 13:50
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F3: Doohan zet goede vorm door en wint ook hoofdrace op nat Spa
Voorafgaand aan dit weekend leek de strijd om het F3-kampioenschap als een nachtkaars uit te gaan, maar dankzij Jack Doohan is het gevecht om de titel nog springlevend...29 aug 2021 11:56
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F3: Doohan wint sprintrace op nat Spa-Francorchamps achter safety car door zware crash
De tweede sprintrace van het weekend is gewonnen door Jack Doohan, zoon van de beroemde motorcoureur Mick Doohan. David Schumacher, teamgenoot van Doohan, maakt het feest v...28 aug 2021 19:45
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F3: Colombo wint voor het allereerst F3-race op Spa-Francorchamps
Lorenzo Colombo heeft onder zeer natte omstandigheden de eerste sprintrace op Spa-Francorchamps gewonnen. De Italiaan begon vooraan achter de safety car en was na vijftien ronde...28 aug 2021 11:31
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F3: Hauger wint hoofdrace achter safety car in Hongarije
Op Dennis Hauger staat geen maat dit F3-seizoen. De Prema-coureur wint de hoofdrace op de Hungaroring en verstevigt zijn eerste positie in de tussenstand. Teamgenoot Arthur...01 aug 2021 13:55
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F3: Nannini wint op Hungaroring zijn eerste race
Matteo Nannini heeft in de Formule 3 zijn eerste overwinning behaald in Hongarije. De Italiaan, die ook uitkomt in de Formule 2, pakte al vroeg de leiding af van Enzo Fittipaldi...31 jul 2021 21:27
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F3: Colombo pakt verrassende zege in eerste sprintrace op Hungaroring
Lorenzo Colombo, een rookie van 20 jaar, heeft zeer verrassend de eerste sprintrace in Hongarije op zijn naam geschreven. De Italiaan begon vanaf de tweede startplek en nam...31 jul 2021 11:24
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15 maa 2022 12:00
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21 jan 2022 10:23
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17 jan 2022 14:01
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11 jan 2022 14:23
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11 okt 2021 20:26
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26 sep 2021 10:05
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24 sep 2021 21:34
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05 sep 2021 13:50
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04 sep 2021 20:10
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29 aug 2021 11:56
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28 aug 2021 19:45
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01 aug 2021 13:55
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13:55F3
31 jul 2021 21:27
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21:27F3
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11:24F3
Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
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Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 15:00
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Grand Prix van Hongarije
Lokale tijd
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Vrijdag
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Vrije training 1
13:30 - 14:30
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Zaterdag
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Vrije training 3
12:30 - 13:30
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Zondag
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Vrijdag
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Vrije training 2
17:00 - 18:00
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Zaterdag
-
Kwalificatie
16:00 - 17:00
-
Zondag
-
Snelste ronde
15:00 - 15:00