'Lewis Hamilton had eigenlijk al acht wereldtitels moeten hebben'

'Lewis Hamilton had eigenlijk al acht wereldtitels moeten hebben'

Oud-coureur Riccardo Patrese gelooft dat Lewis Hamilton opnieuw wereldkampioen kan worden en doet een bijzondere uitspraak. De zevenvoudig wereldkampioen zou volgens Patrese zijn achtste wereldtitel moeten hebben. Volgens de Italiaan is zijn achtste afgepakt in 2021. Verstappen won toen zijn allereerste wereldtitel.

Het 2025-seizoen van Lewis Hamilton was een grote teleurstelling. De Brit heeft voor het eerst in zijn F1-carrière geen een podium behaald in een heel jaar en scoorde een heel stuk slechter dan zijn teamgenoot Charles Leclerc

Ferrari geeft toe: "We hebben het met Hamilton onderschat"

14 dec
Bizar: 'Mercedes had naar rechter gemoeten na wereldtitel Verstappen'

26 dec

'Hamilton komt er weer bovenop'

Patrese blijft nog altijd fan van de Britse wereldkampioen, ondanks zijn mindere jaar bij Ferrari. Volgend seizoen rijdt de Brit ook weer naast Leclerc bij de Scuderia. In gesprek met Quotidiano Nazionale vertelt Patrese: "Je moet iemand als Lewis Hamilton een competitieve auto geven, anders valt het allemaal uit elkaar. Zet Lewis in een Ferrari die op zijn minst bijna net zo snel is als het sterkste team en je zult zien dat hij er nog altijd voor kan en zal vechten."

Hamilton breekt veel records

"Hij heeft alle records in de F1 gebroken. Hij wist zeven wereldkampioenschappen te winnen." Patrese doet dan ook een heel gewaagde en controversiële uitspraak: "Dat hadden er al acht moeten zijn, want iedereen weet dat die achtste van hem is afgenomen in Abu Dhabi in 2021."

Hamilton is inderdaad een van de meest succesvolle coureurs ooit. Hij heeft al veel records op zijn naam staan zoals: Meeste wereldkampioenschappen (gedeeld met Michael Schumacher), meeste punten, meeste overwinningen, meeste pole positions, meeste podiums en meeste rondes aan de leiding gelegen. 

Toch is Hamilton ook voornamelijk een erg ervaren coureur, want hij doet alweer negentien seizoenen mee en 2026 wordt zijn twintigste seizoen in de Formule 1. Alleen Fernando Alonso heeft meer seizoenen in de F1 gereden en Hamilton is hiermee Rubens Barrichello, Michael Schumacher en Kimi Raikkonen voorbij gestoken. 

Beamer

Posts: 1.858

Dat hadden er zes moeten zijn na wat er is gebeurd met Massa!

  • 14
  • 27 dec 2025 - 10:47
F1 Nieuws Lewis Hamilton Riccardo Patrese Ferrari

Reacties (24)

Login om te reageren
  Beamer

    Posts: 1.858

    Dat hadden er zes moeten zijn na wat er is gebeurd met Massa!

    • + 14
    • 27 dec 2025 - 10:47
  F1jos

    Posts: 4.924

    8-1 blijf 7

    Felipe Massa vecht voor gerechtigheid en compensatie, stellend dat hij door de 'Crashgate'-fraude de titel van 2008 onterecht is ontnomen.

De karma werking is een bitch.

    De karma werking is een bitch.

    • + 3
    • 27 dec 2025 - 10:54
  Need5Speed

    Posts: 3.384

    Het hadden er 8 moeten zijn maar hij kwam te hard de pits binnen en schoof de grindbak in in de GP van China 2007.

    • + 6
    • 27 dec 2025 - 11:14
    snailer

      Posts: 31.247

      En hij verstierde de eerste ronde de laatste race. Vloog er af en ontzette de motor. Vervolgens moest hij een ronde (of zo) met minder vermogen en kon de motor weer ge seattled worden. Daarna was het voor hem een verloren strijd.

      Maar goed. Hamilton was een rookie. Dit valt hem echt niet aan te rekenen. Ik heb toch wel de neiging dat Hamilton beter gecoached had moeten worden. Zeker de laatste race.

      2007 is een rookie niet aan te rekenen. 2016 is hem wel aan te rekenen met de zeer zwakke start. Iedereen die beweert dat hij pech had, heeft niet goed gereden. Maar juist Rosberg heeft een paar maal erg veel pech gehad in 2016 met lekke banden waar hij juist behoorlijk voor Hamilton reed.

      Als Hamilton dat jaar gewoon met de juiste mindset was begonnen, had hij nu wel de 8ste gehad.
      Bijna het hele verdere seizoen was Hamilton wel gewoon sterker dan Rosberg als racer. Die deed namelijk wat sommige ander kampioenen ooit eerder deden: Lauda en Prost. Rustig de races gecotroleerd rijden en de punten aftikken. En zo het kampioenschap veilig binnen hengelen.

      • + 2
      • 27 dec 2025 - 11:35
    hupholland

      Posts: 9.533

      en hij gaf er 1 cadeau aan Rosberg. En later nog eentje aan Max. Hij had er dus ook wel 10 kunnen hebben. 2010 had ook gekund, maar dat kun je m niet kwalijk nemen. Maar hij had ook zo maar op 1 kunnen blijven steken als hij bij McLaren was gebleven. Dus al met al zou ik heel erg mn handjes dichtknijpen met 7. Ik denk dat Alonso met 2 wat dat betreft meer reden tot klagen heeft.

      • + 2
      • 27 dec 2025 - 11:49
    snailer

      Posts: 31.247

      Hij verdiende er geen 10. Zoveel is duidelijk. Juist als het echt spannend werd of in ieder geval close, dan was Hamilton er niet.

      Wat mij betreft heeft Hamilton exact het aantal kampioenschappen behaald dat hij verdiende. Hij zal voor mij altijd 1 van de besten zijn en zeker in de Mercedes periode was hij ook de beste. Uiteraard tot halverwegen 2019, waar de nog zeer jonge Verstappen plotseling grote stappen maakte.

      • + 1
      • 27 dec 2025 - 12:11
  HermanInDeZon

    Posts: 549

    Hadden er zelfs tien kunnen zijn ... drie nipt gemist - tegen Verstappen, Raikonnen en Rosberg

    Schumacher had er natuurlijk ook negen kunnen hebben moest Jerez niet gebeurd zijn en moest hij zijn been niet gebroken hebben. Of Senna vier moest hij in 1989 niet zo gen**id zijn. En Norris twee moest 2024 wat anders zijn uitgepakt, of anders Verstappen 5 moest de laatste race dit jaar anders zijn utigedraaid. En als je het aan Mansell vraagt had hij er volgens waarschijnlijk ook minstens drie verdiend

    En zo kunnen we bezig blijven :)

    • + 3
    • 27 dec 2025 - 11:19
    snailer

      Posts: 31.247

      Juist dat geeft aan dat hij geen goat is. Onder andere daarom. Tegen Rosberg in 2016 vond ik overigens nooit close. Net zo goed als ik 2025 nooit close vond. Rosberg reed gewoon rustig in de absoluut beste auto een hele rij 2de plekken bij elkaar. Die gemaakte spanning bij die twee kampioenscahppen. Alleen pech had het om kunnen draaien. En dan was het ook niet spannend geweest.

      • + 4
      • 27 dec 2025 - 11:38
    HermanInDeZon

      Posts: 549

      Aantal wereldtitels zegt niet zo gek veel over hoe goed een rijder is. Dat was inderdaad een beetje wat ik wilde aantonen met mijn post.

      5 is denk ik een meer "faire" waardering dan Hamilton. Absoluut een fantastische rijder maar zeven flatteert.

      Had hem die zeven wel gegund moest hij ook altijd 100% gefocussed zijn geweest op de sport, maar denk niet dat dat het geval was -- aantal titels waren redelijk op automatische piloot die hij tegen Rosberg verloren heeft was als ik het me goed herinner ook in een tijd dat hij vooral met andere zaken in het nieuws kwam

      Die tegen Verstappen is geklopt op kunde, daar valt hem weinig gebrek aan focus te verwijten. Een aantal Verstappen fans zullen dit waarschijnlijk verkeerd opnemen maar in 2021 vocht hij ten minste en gaf hij het gevoel dat hij alles gaf(met wat fouten tot gevolg maar dat is dan weer een ander verhaal)

      Dat hij die eerste niet heeft gehaald kan je een rookie natuurlijk ook niet echt verwijten

      • + 2
      • 27 dec 2025 - 11:52
    snailer

      Posts: 31.247

      Aha. Dan begreep ik je verkeerd. Ik moet nog troebel zijn van gisteren. Van de lekkere tripels.

      Ik wel voor de zekerheid melden dat Hamilton gewoon terecht die 7 kampioenschappen binnenhaalde. Hamilton was tot aan halverwegen 2019 voor hij de beste. Vervolgens maakte Verstappen enorme stappen en werd hij de beste.

      Uiteraard ben ik biased.

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 12:14
    MustFeed

      Posts: 10.469

      Zelfs 11 kampioenschappen. Hamilton verprutst het echter zelf in 2008, 2010, 2016 en 2021.

      Het is nogal grappig dat mensen de schuld geven aan 1 safety car terwijl Hamilton en Mercedes door eigen fouten al meer dan 100 punten lieten liggen in 2021.

      In bijna de helft van de races presteerden ze ondermaats. Blunders in Imola, Frankrijk, Bakoe, Hongarije kostte ze al 4 overwinningen. Dan waren er ook nog slechte prestaties van Hamilton in Monaco, Australië, België en Turkije. Tot slot wist Hamilton ook niet te winnen met de beste auto in Nederland, Austin en Abu Dhabi.

      • + 2
      • 27 dec 2025 - 14:01
    MustFeed

      Posts: 10.469

      2008 moet natuurlijk 2007 zijn

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 14:37
    MustFeed

      Posts: 10.469

      En Australië moet Oostenrijk zijn :/

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 14:39
  snailer

    Posts: 31.247

    Hamilton had er 6 moeten hebben.

    • + 3
    • 27 dec 2025 - 11:24
    Larry Perkins

      Posts: 62.310

      Sky: "Lewis, de voormalige raketmotorkampioen van de armoede!"

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 13:25
  919

    Posts: 3.930

    #Blessed

    Dat hij er 7 heeft mogen binnen hengelen.

    • + 1
    • 27 dec 2025 - 11:31
  Henery

    Posts: 451

    Ieder jaar worden de uit de sloot gehaalde koeien weer ouder ...

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 12:06
    schwantz34

      Posts: 41.645

      In dit uitzonderlijke geval kunnen we beter spreken over hele Ouw uit de sloot gehaalde sjagerijnige goatjes...

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 13:29
  John6

    Posts: 11.422

    Is wel genieten de laatste dagen al dat gezeik over 2021, het was een fantastisch jaar 2021.

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 12:24
  powered by bye

    Posts: 508

    Lewis Hamilton had eigenlijk de zwarte vlag moeten hebben op Silverstone in plaats van 10 sec

    • + 3
    • 27 dec 2025 - 12:26
  schwantz34

    Posts: 41.645

    Zet Lewis in een Ferrari die op zijn minst bijna net zo snel is als het sterkste team en je zult zien dat hij er nog altijd voor kan en zal vechten."

    Volgens mij haalt Patrese hier (per ongeluk) gewoon simply lovely Max en Ham door elkaar...

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 13:04
    Larry Perkins

      Posts: 62.310

      En Lewis blijft dan als nog kansloos tegen Charles...

      • + 0
      • 27 dec 2025 - 13:23
  • Larry Perkins

    Posts: 62.310

    Voor @John6, belofte maakt schuld...

    That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
    (14,26 minuten)
    https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

    Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
    (1,14 minuten)
    https://youtu.be/v9X-XPJipFs

    Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
    (2,23 minuten)
    https://youtu.be/UETFGbhdy40

    Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
    (28,06 minuten)
    https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

    Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
    (2,41 minuten)
    https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

    Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
    (1 uur en 40 minuten)
    https://youtu.be/eaTpY420R_0

    Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
    (25,37 minuten)
    https://youtu.be/V6Cfal0-rds

    • + 1
    • 27 dec 2025 - 13:27
  • Interlagos

    Posts: 930

    Copse Corner 2021.

    • + 0
    • 27 dec 2025 - 14:41

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

