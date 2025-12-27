Oud-coureur Riccardo Patrese gelooft dat Lewis Hamilton opnieuw wereldkampioen kan worden en doet een bijzondere uitspraak. De zevenvoudig wereldkampioen zou volgens Patrese zijn achtste wereldtitel moeten hebben. Volgens de Italiaan is zijn achtste afgepakt in 2021. Verstappen won toen zijn allereerste wereldtitel.

Het 2025-seizoen van Lewis Hamilton was een grote teleurstelling. De Brit heeft voor het eerst in zijn F1-carrière geen een podium behaald in een heel jaar en scoorde een heel stuk slechter dan zijn teamgenoot Charles Leclerc.

'Hamilton komt er weer bovenop'

Patrese blijft nog altijd fan van de Britse wereldkampioen, ondanks zijn mindere jaar bij Ferrari. Volgend seizoen rijdt de Brit ook weer naast Leclerc bij de Scuderia. In gesprek met Quotidiano Nazionale vertelt Patrese: "Je moet iemand als Lewis Hamilton een competitieve auto geven, anders valt het allemaal uit elkaar. Zet Lewis in een Ferrari die op zijn minst bijna net zo snel is als het sterkste team en je zult zien dat hij er nog altijd voor kan en zal vechten."

Hamilton breekt veel records

"Hij heeft alle records in de F1 gebroken. Hij wist zeven wereldkampioenschappen te winnen." Patrese doet dan ook een heel gewaagde en controversiële uitspraak: "Dat hadden er al acht moeten zijn, want iedereen weet dat die achtste van hem is afgenomen in Abu Dhabi in 2021."

Hamilton is inderdaad een van de meest succesvolle coureurs ooit. Hij heeft al veel records op zijn naam staan zoals: Meeste wereldkampioenschappen (gedeeld met Michael Schumacher), meeste punten, meeste overwinningen, meeste pole positions, meeste podiums en meeste rondes aan de leiding gelegen.

Toch is Hamilton ook voornamelijk een erg ervaren coureur, want hij doet alweer negentien seizoenen mee en 2026 wordt zijn twintigste seizoen in de Formule 1. Alleen Fernando Alonso heeft meer seizoenen in de F1 gereden en Hamilton is hiermee Rubens Barrichello, Michael Schumacher en Kimi Raikkonen voorbij gestoken.